Стали известны подробности задержания экс-вице-премьера Крыма

«Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, задержанный по подозрению в мошенничестве и коррупции, может быть замешан в хищении денег при строительстве школ и детских садов», – предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Владимир Джаралла. В пятницу Кабанов был задержан правоохранительными органами.

«Правоохранители раскрыли и пресекли целую преступную схему по воровству и выводу денег из бюджета. В этом деле также фигурирует экс-министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Речь идет о хищении нескольких сотен миллионов рублей. Теперь силовикам предстоит попытаться вернуть все выведенные деньги», – пояснил крымский политолог Владимир Джаралла.

По его словам, в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) Кабанов курировал масштабный ремонт и возведение объектов инфраструктуры. «Специалисты в этой сфере знают, на каком этапе обычный гвоздь становится золотым», – напомнил эксперт.

Он также отметил, что «Кабанова сняли с финишной прямой, когда он хотел пройти в Госдуму, и подождали с задержанием, чтобы не создавать негативный фон перед выборами».

«Кабанов у меня и ранее вызывал недоверие. Во-первых, из-за отсутствия идеологии. Во-вторых, из-за перехода из ЛДПР в «Единую Россию» по карьерным соображениям», – признался в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он также добавил, что относящаяся к ведению Кабанова работа по ФЦП обсуждалась на высоком уровне, и власти «пришли к выводу, что там все запущено».

Ранее стало известно, что отправленный недавно в отставку вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу социально-экономического развития, задержан.

Также отмечается, что правоохранители провели следственные мероприятия на рабочих местах отправленных в отставку вице-премьера правительства Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова. По данным источников, Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также в мошенничестве и коррупции.

Госсовет в четверг одобрил отставку Евгения Кабанова, которого глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность заместителя председателя Совета министров республики 27 ноября 2018 года. Указ Аксенова об отставке Кабанова опубликован на официальном портале республиканского Совета министров. В документах уточняется, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию.

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