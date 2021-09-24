Россия отвергла заявления о «непризнании» голосования в Крыму Стало известно о задержании бывшего вице-премьера Крыма Кабанова 24 сентября 2021, 09:08

Фото: rk.gov.ru

Текст: Алина Назарова

Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, который покинул пост в четверг, был задержан в тот же день, сообщил его отец Константин Кабанов. «Подтверждаю. Его задержали на 48 часов», - сказал ТАСС отец бывшего вице-премьера, уточнив, что задержание произошло в четверг. Госсовет в четверг одобрил отставку Евгения Кабанова, которого глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность заместителя председателя совета министров республики 27 ноября 2018 года. Среди вопросов, которые курировал вице-премьер, были строительство и реализация федеральной целевой программы по развитию Крыма. Указ Аксенова об отставке Кабанова опубликован на официальном портале республиканского совета министров. В документах уточняется, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию. Кабанов с февраля 2016 года занимал пост заместителя председателя комитета Государственного совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям. С 19 сентября 2014 года Кабанов – депутат Государственного совета Республики Крым первого созыва.

Эрдоган на ГА ООН заявил об «аннексии» Крыма 21 сентября 2021, 23:50

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма. Эрдоган заявил, что важно «сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма». Он также призвал «прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар», передает РИА «Новости». Кроме того, Эрдоган напомнил, что «10 лет прошло с начала гуманитарной катастрофы в Сирии». По его словам, «Турция открыла двери миллионам сирийских беженцев», а также была «единственной страной НАТО, которая сражалась с ИГ* лицом к лицу». Мировое сообщество не должно допустить, чтобы сирийский кризис продолжался еще 10 лет, заявил он. Эрдоган назвал позором для человечества «вакцинный национализм», при котором богатые страны не делятся с бедными вакцинами от коронавируса. Он считает, что человечество «не смогло выдержать экзамен, устроенный пандемией, которая показала, что мы находимся в одной лодке». По его словам, в ближайшее время турецкая вакцина от коронавируса Turkovac станет «достоянием турецкого народа и всего человечества». Также он сообщил, что Турция в октябре рассмотрит возможность ратификации Парижского соглашения по климату. Как заявил Эрдоган, его страна никогда «не оставалась безучастной ни к одной проблеме, кризису или призыву». По его мнению, «наибольшую нагрузку в вопросах борьбы с изменениями климата должны нести те, кто нещадней всего вредил окружающей среде и уничтожал природные ресурсы», передает ТАСС. Напомним, МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина 23 сентября 2021, 03:24

Фото: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России. Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости». На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России. Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер. Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно». Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром» Эксперты спрогнозировали российский ответ Турции по выборам в Крыму 21 сентября 2021, 14:06

Фото: Михаил Климентьев/

пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Москва примет меры, которые будут ощутимы для Турции, но которые не нанесут серьезного ущерба двустороннему взаимодействию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков, комментируя заявление Турции о якобы нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму. «Позиция Анкары по Крыму была заранее известна. В этом вопросе Турция фактически повторяет позицию США», – считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Однако, по мнению политолога, Москва не оставит такой выпад без внимания. «Политическая позиция Анкары в важном для России вопросе будет учтена на предстоящих переговорах лидеров двух стран, – предположил политолог. – Ответ Москвы будет асимметричным и может затронуть в определенной степени энергетическую, туристическую, сельскохозяйственную повестку взаимодействия стран, а также трек по ближневосточному урегулированию. Москва примет меры, которые будут ощутимы для Турции, но которые не нанесут серьезного ущерба двустороннему взаимодействию». В свою очередь директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что «заявление Турции по Крыму, скорее всего, не было сюрпризом для Москвы, вследствие чего вряд ли это станет весомым поводом для ухудшения взаимоотношений и хлопанья дверьми». По его словам, «сейчас стороны слишком многое связывает, чтобы из-за очередного подтверждения турецкой позиции по Крыму идти на какие-то решительные шаги». «Если у стран существуют поводы для очередного обострения отношений, то они лежат в другой плоскости. Например, у сторон есть претензии друг к другу в отношении провинции Идлиб в Сирии, – пояснил политолог. – Турция утверждает, что Россия помогает Башару Асаду продолжать военные действия в этом районе, а Москва обвиняет Анкару в том, что она не выполняет Сочинские договоренности по дерадикализации региона». Кроме того, по мнению эксперта, есть нестыковки и по другим региональным конфликтам. «Поэтому со стороны Москвы не стоит ожидать чего-то большего, чем жесткая риторика с осуждением позиции Анкары», – заключил Кортунов. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы. «Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live». В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России, передает «Лента.ру». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В турецкой прессе трактовали слова Эрдогана о Крыме 23 сентября 2021, 19:36 Текст: Алексей Дегтярев

Заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана об «аннексированном» Крыме связано с желанием угодить Соединенным Штатам, предполагает турецкая газета Cumhuriyet. Последние заявления турецкого руководства демонстрируют желание Анкары стать «стратегическим партнером» Вашингтона, отметили авторы публикации, передает РИА «Новости». Автор Cumhuriyet отметил, что сложно говорить о тесном сотрудничестве, если интересы стран сталкиваются. В Черноморском регионе США желают «беспрепятственно заплывать в море в обход конвенции Монтре, закрепиться там, сделать Черное море озером НАТО и потеснить Россию». Турция же пытается сохранить регион для причерноморских государств. Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Появилось видео массовой драки со стрельбой на заправке в Крыму 22 сентября 2021, 13:23 Текст: Алексей Дегтярев

Массовая драка на автозаправочной станции в Евпатории, где задержали 58 человек, попала на видео. В драке участвовали около 30 человек, после первых выстрелов на место приехали полицейские, они задержали нарушителей, сообщает RT в своем Telegram-канале. По данным канала, никто не пострадал, у участников конфликта изъяли восемь единиц травматического оружия. Ранее сообщалось, что в ходе конфликта на АЗС в Крыму полицейские задержали 58 человек. В Совфеде обратили внимание на попытки создания в Крыму этнических преступных групп 22 сентября 2021, 20:45

Фото: кадр из видео

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Нас очень беспокоят участившиеся столкновения между представителями разных национальностей в Крыму. Раньше здесь такого не было. Надо разбираться, в чем тут дело», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее в Евпатории полиция задержала более полусотни участников массовой драки. «Мы отмечаем попытки создать на полуострове преступные группировки по этническому признаку. Но я абсолютно уверен, что правоохранительные органы Крыма пресекут эти вещи на корню, без оглядки на лидеров национальных сообществ», – подчеркнул член Совета Федерации, представитель Крыма Сергей Цеков. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером на одной из автозаправочных станций в Евпатории произошла массовая драка. Прибывшая на место полиция задержала 58 участников, у некоторых было изъято травматическое оружие, сообщает МВД. В Сети появилось видео задержания участников конфликта. «Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет», – говорится в сообщении. Все задержанные – жители Симферополя, Сакского района и Евпатории. «По неофициальной информации из СМИ, конфликт произошел у крымских татар с чеченцами, которые незадолго до потасовки избили сотрудника магазина. МВД эти сведения пока не комментирует», – пишет «Газета.ру». Как сообщили в региональном управлении министерства, продолжается проверка, по итогам которой будет решено, возбуждать ли уголовное дело. Как рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Евпаторийского горсовета Эльдар Ибрагимов, произошел обычный бытовой конфликт двух человек, причем один из них был уроженцем Чеченской Республики, а другой – вообще иностранцем, гражданином Азербайджана. «Сама их драка произошла еще в Симферополе, после нее азербайджанец попал в больницу. После этого стороны назначили встречу на АЗС в Евпатории, чтобы «разобраться». О представителях Чечни многие думают, что они – грозные и опасные. Поэтому местные жители чуть-чуть «переоценили» опасность и на назначенной встрече четырех чеченцев встретили около 60 местных жителей», – пояснил собеседник. Причем, по словам депутата, у крымчан был интернациональный состав: и славяне, и армяне, и крымские татары. «Просто вступились крымчане за крымчан», – добавил Ибрагимов. При этом сами участники конфликта не хотят официально жаловаться в правоохранительные органы на своих оппонентов, они пытаются помириться, сообщил газете ВЗГЛЯД член Совета при полномочном представителе президента в Южном федеральном округе Ибраим Ширин. Напомним, 23 июля в центре Симферополя также произошла массовая драка молодых людей, в которой, предположительно, участвовали выходцы с Кавказа. Киев объяснил нежелание разрывать отношения с Россией 22 сентября 2021, 23:30

Фото: Hennadii Minchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба считает, что «дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году», а «теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу». Он пояснил, что такой шаг – «это высшая мера наказания». По мнению министра, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба указал, что у Москвы и Киева «и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это неразумный шаг», передает ТАСС со ссылкой на «Дом». Напомним, с 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. Также голосование на выборах в Госдуму прошло среди жителей Донбасса с российскими паспортами. На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Москва пообещала Турции последствия в связи с непризнанием выборов в Крыму 21 сентября 2021, 10:59

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live». МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Сатановский: Эрдоган считает Крым частью Турции 22 сентября 2021, 12:02

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Сегодня Эрдоган не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя слова президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что его страна не признает «аннексию» полуострова. «Эрдоган считает Крым турецким. Он ждет распада России так же, как первый президент Турецкой Республики Кемаль Ататюрк ждал распада СССР», – убежден глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, «Эрдоган активно строит новую Оттоманскую Порту, и у него это получается». «Достаточно посмотреть на Шушинскую декларацию о союзничестве, подписанную 15 июня этого года между Азербайджаном и Турцией», – напомнил политолог. Сатановский рассказал, что «в турецких школьных учебниках указано, что тюркский мир простирается от турецких общин в Европе до Северного Ледовитого океана». «Якутия, Алтай и Байкал – тоже тюрксикй мир. А Россия там надписана лишь до Поволжья», – отметил собеседник. «Поэтому Крым для Эрдогана – это тоже Турция», – пояснил Сатановский и добавил, что «российское руководство к этому относится философски». «Мы строим некоторые корабли у турок на верфях в Стамбуле, потому что у нас таких верфей нет, поставляем им газ, нефть, возводим там атомную станцию за свои деньги, подняли туристическую отрасль в стране», – отметил политолог. «Но сегодня Эрдоган сделал четкую заявку и сказал, что Крым – это не Россия. Он пока не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так», – подытожил эксперт. Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма. Эрдоган заявил, что важно «сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма». Он также призвал «прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар». Член международного комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова Эрдогана русской пословицей. «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России», – отметил Цеков. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Турции за его позицию по Крыму. В понедельник МИД Турции заявил, что прошедшие 17–19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о непризнании Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Украина могла уступить Крым не только России, но и Турции и почему заявления Эрдогана о Крыме вводят Зеленского в заблуждение. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Крыму ответили русской пословицей на слова Эрдогана о непризнании полуострова 22 сентября 2021, 09:15

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Член международного комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма русской пословицей о халве. «Вспоминается русская пословица: «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России», – сказал РИА «Новости» Цеков. По его словам, Крым веками был связан с Россией, он является колыбелью русского православия. Он отметил, что это регион, где проживает подавляющие число русских и находится главная военная база Черноморского флота. Цеков подчеркнул, что Крым будет находиться в составе России вечно. «Относительно заботы о крымских татарах: Турция особо не заботилась о крымских татарах и во времена нахождения Крыма в составе Украины, когда они испытывали гораздо большие проблемы, которые стали решаться только после воссоединения Крыма с Россией. Решаются эти проблемы очень быстро, разнопланово. А Эрдоган подобными заявлениями подогревает конфронтационные настроения в среде крымских татар, фактически не желая стабильности в Крыму, и это нас очень беспокоит», – подчеркнул сенатор. Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Киев потребовал от ООН объяснить отказ участвовать в «Крымской платформе» 23 сентября 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

ООН должна объяснить, почему ее представители не приняли участие в саммите «Крымской платформы», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Министр посетовал, что в ООН так и не ответили, почему организация «не была представлена» на саммите. Хотя в Киеве, по словам главы МИДа, «услышали поддержку территориальной целостности Украины» со стороны ООН, «вопрос, связанный с Крымом, остается открытым», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом». Кулеба «как министр, как представитель государства-основателя ООН» захотел «услышать четкий ответ» на вопрос о том, почему организация «не приняла участие в какой-либо форме в саммите». Министр указал, что «НАТО, Совет Европы, страны ГУАМ, другие уважаемые международные организации нашли формат своего участия». «Я хочу услышать ответ. Пока что я такого ответа не услышал», – заявил он. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы». Накануне пресс-служба ООН сообщила, что генсек организации Антониу Гутерреш встретился с Зеленским и «подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины». При этом в Киеве сообщали, что Зеленский собирался обсудить с Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа». На АЗС в Крыму задержаны 58 участников конфликта 22 сентября 2021, 11:12 Текст: Алина Назарова

На одной из автозаправочных станций в Евпатории задержаны 58 участников конфликта, у них изъято травматическое оружие, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Республике Крым. Информация о нарушении общественного порядка на одной из АЗС в Евпатории поступила в городской отдел МВД России. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между собравшимися происходит конфликт, передает ТАСС. «Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет. Полицейские задержали 58 граждан, в ходе осмотра у них обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок», – говорится в сообщении. Все задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Ситуация стабилизирована и находится под контролем полицейских, массовых нарушений общественного порядка не допущено. По факту конфликта проводится проверка. Россия отвергла заявления о «непризнании» голосования в Крыму 24 сентября 2021, 00:56 Текст: Антон Никитин

Заявления представителей отдельных государств о «непризнании» голосования в Крыму на выборах в Госдуму с правовой точки зрения являются ничтожными, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Во время выступления на заседании постоянного совета ОБСЕ дипломат заявил, что выборы в России были проведены в полном соответствии с нормами внутреннего законодательства и международными обязательствами, в том числе в правозащитной сфере, передает ТАСС. «Заявления о «непризнании» голосования в Крыму и Севастополе с правовой точки зрения ничтожны. Республика Крым и город федерального значения Севастополь – неотъемлемая часть Российской Федерации, ее полноправные субъекты. Воссоединение полуострова с Россией состоялось в результате референдума, который был проведен 16 марта 2014 года в строгом соответствии с международными демократическими стандартами», – подчеркнул Лукашевич. Как отметил постоянный представитель России при ОБСЕ, жители Крыма, имеющие гражданство РФ, воспользовались своим конституционным правом избирать и быть избранными. «Те, кто говорят о непризнании результата демократического выбора миллионов крымчан, пытаются лишить их этого базового политического права», – указал дипломат. Ранее эксперты заявили о полном провале кампании по дискредитации выборов в России. Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации против выборов в России, а также обвинила Евросоюз в попытке запугивания России своими преждевременными заявлениями о непризнании итогов выборов. За сутки до начала выборов в Госдуму ЕП принял антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные». В МИД России назвали доклад классическим образцом вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. Голосование на думских и иных выборах проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели кампании 2016 года и составила 51,68%. После обработки 100% итоговых протоколов «Единая Россия» по партийному списку заручилась поддержкой 49,82% голосов избирателей, КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» – 7,46%, «Новые люди» – 5,32%. В новом созыве Государственной думы «Единая Россия» получила 324 депутатских мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. От «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов. Пять кресел достались самовыдвиженцам. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Германия отказалась признавать результаты выборов в Крыму 22 сентября 2021, 15:32 Текст: Алина Назарова

Правительство Германии не признает результаты выборов в Госдуму, проведенных в Крыму, заявила представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер. Воссоединение Крыма с Россией, по ее словам, «представляет собой нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и нами не признана». «Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму», – сказала она, передает ТАСС. Деммер также назвала «нарушением международного права» предоставление возможности проголосовать на выборах в Госдуму жителями ДНР и ЛНР с российскими паспортами. Ранее МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В Крыму ответили на заявления Эрдогана об «аннексии» полуострова 22 сентября 2021, 08:16 Текст: Алина Назарова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявления президента Турции Тайипа Эрдогана об «аннексии» российского полуострова недружественным выпадом, который может дорого обойтись Анкаре. «Недружественные выпады в отношении России Эрдогану могут дорого обойтись, и таких-то примеров в истории уже немало», – сказал Гемпель РИА «Новости». По его словам, Анкара наступает на одни и те же грабли в вопросе российского полуострова. «Эрдоган может лично приехать в Крым и убедиться, как живет и развивается многонациональный Крым, где гарантированы равные права всех народов, в том числе крымских татар», – подчеркнул Гемпель. Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.