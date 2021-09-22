В Севастополе открылась археологическая школа «Поехали!»

В Севастополе открыли археологическую проектную школу «Поехали!» для участников всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Открытие первой археологической проектной школы состоялось на площадке государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В мероприятии приняли участие директор исторического парка «Россия – Моя история» Иван Есин, директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, замначальника управления культурной политики и развития искусства департамента культуры города Татьяна Хуторная и другие.

«Вы стали первыми школьниками, которые примут участие в уникальной археологической экспедиции, имеющей огромное культурное и историческое значение для нашей страны. Я желаю вам провести эту смену, погрузившись в профессию историка и археолога. Желаю вам узнать как можно больше о той эпохе, с которой вам предстоит работать. Я уверена, что те впечатления, которые вы получите, прикасаясь к истории и общаясь с научными сотрудниками, останутся с вами на всю жизнь», – обратилась к участникам проектной школы директор Роспатриотцентра, координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова.

«Археология – это наука для молодых. Есть знаменитая фраза «Традиции – это передача огня, а не поклонение пеплу». Археологи – это те люди, которые могут всегда засвидетельствовать истинную историю и передавать историческую память, которая для нас всех имеет особую ценность. Я поздравлю всех участников всероссийского конкурса «Большая перемена», которые побывают на первой археологической школе», – сказал Есин.

Он отметил, что Херсонес Таврический – это древний город, который «до сих пор жив и говорит нам своими камнями и артефактами об античном наследии, византийском наследии, а самое главное для нас людей, которые живут в России, это тот древний город, в котором принял крещение князь Владимир».

«Я желаю вам полюбить этот город, найти с ним общий язык и прочувствовать его всем сердцем», – заключил Есин.

Победитель первого сезона и полуфиналист второго сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» Дмитрий Михнов поделился своими впечатлениями: «У меня, равно как и у всех присутствующих ребят на археологической проектной школе «Поехали!», сегодня был праздник, который мы будем помнить всю нашу жизнь. Мы собрались в прекрасном месте, где все дышит творчеством, любовью, молодостью, восторгом и историей. Сегодня я испытал массу эмоций, нашел новых друзей и настроился на изучение истории, которая не оставит никого равнодушным».

Участниками проектной школы стали 40 школьников – победителей всероссийского конкурса творческих работ «Поехали!», который проводился в августе в сообществе «Большая перемена» социальной сети «ВКонтакте».

В течение двух недель школьники узнают об истории и культуре Севастополя и Крыма, получат практические навыки по основам археологии и проектной деятельности, а также примут участие в археологических раскопках. Интерактивные занятия на территории исторического заповедника «Херсонес Таврический» для школьников проведут историки и археологи, эксперты в сфере искусства и медиа.

Также для участников проектной школы будет организован специальный показ спектакля «Грифон» в амфитеатре Древнего Херсонеса-Таврического.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр». Проектная школа пройдет при поддержке АНО «Большая перемена», мультимедийных исторических парков «Россия – Моя история», ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» и ГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя».