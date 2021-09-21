В Судане задержали всех участников переворота

Все причастные к неудавшейся попытке госпереворота в Судане задержаны, в настоящее время ведется их допрос, следует из заявления президиума правительства страны.

«Силовые структуры и военные предотвратили сегодня на рассвете попытку переворота. Ситуация находится под контролем, все причастные к ней арестованы. В отношении них начато расследование», – передает ТАСС заявление правительства.

Как сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии России в Хартуме Георгий Амбарцумян, посольство России в Судане приняло дополнительные меры обеспечения безопасности.

«Тихо, спокойно. В настоящий момент столица Судана живет обычной жизнью. Все городские службы, транспорт, предприятия торговли и питания работают в обычном режиме. Посольство, конечно же, в свою очередь, приняло дополнительные меры для обеспечения безопасности», – передает РИА «Новости» ответ Амбарцумяна на вопрос, какая сейчас обстановка в районе российского посольства.

Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что группа офицеров бронетанковых войск из числа сторонников экс-президента страны Омара аль-Башира устроила путч и пыталась захватить власть в Судане, сместив членов руководящего Суверенного совета.