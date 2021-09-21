Мишустин призвал сделать Россию привлекательной для IT-индустрии

Власти должны сделать все возможное, чтобы Россия стала самой привлекательной территорией для IT-индустрии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин заявил в своем видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week-2021, что «цифровая трансформация обозначена президентом как одна из национальных целей развития», над ее достижением ведется большая работа, решаются «масштабные задачи, чтобы обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы, высокий уровень развития государственных услуг в электронном формате», передает РИА «Новости».

«Мы должны сделать все возможное, чтобы именно Россия стала самой привлекательной территорией для IT-индустрии. Страной, где рождаются идеи, дающие начало новым технологиям, товарам, услугам и рынкам. Уверен, что решения форума будут этому способствовать», – заявил премьер.

Он также указал, что «впервые в нашей стране появится институт IT-омбудсмена», что поможет «создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере».

«Более того, запустим программу стимулирования участия нашего бизнеса в международных open-source-альянсах. У нас должна появиться собственная платформа в этой сфере (другими словами – российский «Гитхаб»)», – отметил премьер.

По словам Мишустина, российские власти продолжат продвигать российские разработки за рубеж, внедрять отечественное инженерное программное обеспечение для моделирования и проектирования объектов в промышленности, а также «создавать условия для привлечения высококлассных специалистов IT-сектора и возвращения в Россию тех, кто уехал работать за границу».

Мишустин напомнил, что правительство утвердило второй пакет решений для ускоренного развития IT-индустрии – это около 60 мер поддержки по самым разным направлениям, которые стимулируют внедрение отечественных технологий для бизнеса, офисного программного обеспечения и операционных систем, развитие образовательных и медицинских сервисов российского производства.

«Станут активнее применяться решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей, облачных хранилищ. Будут разработаны дополнительные инструменты для снижения административной нагрузки на IT-компании», – пообещал премьер.

По его словам, уже почти 7 тыс. IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам, свыше тысячи – преференциями по налогу на прибыль, около 3 тысяч – льготами по НДС.

«Сэкономленные средства они направили на свое развитие и создание новых конкурентоспособных решений», – сказал глава российского правительства.

Мишустин отметил, что в компаниях, которые воспользовались такой государственной поддержкой, зарплата сотрудников выше.

Выросло количество аккредитованных российских IT-компаний и число программных продуктов, включенных в реестр отечественного программного обеспечения», – отметил премьер.

GitHub (Гитхаб) – это крупнейший зарубежный веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.

Ранее правительство утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли.