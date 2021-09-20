Ветеран «Альфы» рассказал, как действовать при вооруженном нападении на учебное заведение

При вооруженном нападении на учебное заведение должно прозвучать звуковое оповещение, учителя и учащиеся должны запереть дверь кабинета, по возможности забаррикадировать ее и спрятаться, а в вечернее время следует обязательно выключить свет, заявил газете ВЗГЛЯД президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

В понедельник утром в Пермском государственном университете (ПГНИУ) неизвестный открыл стрельбу. Погибли 6 человек, ранены – 24. Студенты учебного заведения рассказали, что в геологическом корпусе преподаватели отказались останавливать лекции, закрывать двери и призвали не отвлекаться от занятий.

«Конечно, это совершенно неправильные действия со стороны педагогов в экстренной ситуации. В подобных ситуациях должен быть соблюден четкий порядок действий. Во-первых, должно прозвучать звуковое оповещение, в котором учителей и учащихся предупреждают о том, что они не должны выходить из аудиторий, закрыть их на замок и, по возможности, заблокировать двери всеми возможными средствами, которые есть, чтобы преступник не проник в то помещение, где находятся люди», – рассказывает Гончаров.

Во-вторых, если кто-то в данной ситуации не сохраняет спокойствие, перевозбужден и пытается, например, выпрыгнуть из окна, то его необходимо остановить, продолжает специалист. Он поясняет, что в результате такого прыжка человек может получить несовместимые с жизнью травмы, поэтому лучше остаться в помещении, потому что сотрудники спецслужб в любом случае придут на помощь. Кроме того, не стоит выходить в коридор.

«Если нападение происходит вечером, то, конечно, нужно выключить в помещении свет, показывая преступнику, что якобы в кабинете никого нет. Если нападение происходит днем, то свет не обязательно гасить. Также лучше, если удастся помимо всего спрятаться, например, под парты», – говорит ветеран «Альфы».

Все эти действия обязательно должны прорабатываться на практике во всех учебных заведениях на занятиях ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), продолжает собеседник. «Эти занятия не должны быть чисто формальными, преподаваться каким-нибудь пенсионером, который 45 лет назад служил в армии – в этом смысла никакого нет. В каждом регионе есть антитеррористическая комиссия, утвержденная губернатором, а по России – президентом. Они должны регулярно проводить практические занятия», – заключил Гончаров.

Ранее стало известно, что во время нападения на вуз не сработала тревожная кнопка на пульте охраны. Это, по предварительным данным, произошло потому, что первой жертвой нападавшего стал именно охранник на КПП.

В мае на лицей в Казани было совершено вооруженное нападение, в результате которого погибли 8 человек, а также более 20 пострадали. После трагедии подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что при вооруженном нападении в замкнутом пространстве следует найти свободное помещение и закрыться в нем, спрятаться, либо постараться бежать от преступника зигзагами.