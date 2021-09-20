Стало известно, почему не сработала тревожная кнопка в Пермском госуниверситете

Тревожная кнопка на пульте охраны в Пермском госуниверситете не сработала, поскольку, по предварительным данным, первой жертвой нападавшего стал именно охранник на КПП.

«Тревожная кнопка не сработала, так как охранник был убит первым», – сообщает Ura.ru со ссылкой на РБК.

По некоторым данным, охранник попытался остановить вооруженного злоумышленника, но был застрелен преступником около одной из проходных, передает «Вести.ру».

Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, пострадали 19. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.