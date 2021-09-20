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Роскомнадзор выявил в СМИ 76 нарушений законодательства о выборах
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Роскомнадзор с 17 по 19 сентября выявил 76 материалов российских СМИ, содержащих признаки нарушений законодательства о выборах, сообщила пресс-служба ведомства.
«Материалы находятся на рассмотрении в избирательных комиссиях. В случае подтверждения признаков нарушений, в отношении виновных лиц будут составлены протоколы об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.
В ведомстве не уточнили, о каких именно СМИ идет речь, передает РИА «Новости».
Нарушение требований законодательства о выборах влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 100 тыс. рублей (ст. 5.5 и 5.11 КоАП РФ).
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Выяснилось, из каких стран шли атаки на российские выборы
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Во время выборов в России на системы онлайн-голосования велись кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак происходила из США, еще 25% – из Германии, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Мы знаем только место регистрации «айпишников». 50% «айпишников» – США, 25% – Германия, дальше – там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного», – приводит РИА «Новости» ответ Шадаева на вопрос об источниках кибератак на системы онлайн-голосования России.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов
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Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков.
Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, «Новые люди» – 5,55%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков.
«Партия пенсионеров» набирает 2,59%, «Коммунисты России» – 1,35%, партия «Яблоко» – 1,08%, РЭП «Зеленые» – 0,84%, партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия роста» – 0,39%, «Гражданская платформа» – 0,14%.
Кроме того, по данным ЦИК после обработки 70,12% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 196 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 14 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в семи. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа».
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Турчак: «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме
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Партия «Единая Россия» по состоянию на 8.00 понедельника получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Безусловно, голосования еще подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», – сказал Турчак, передает РИА «Новости».
Конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов.
По его словам, «голосование проходило в конкурентной борьбе, честной, по итогам которой «Единая Россия» удержала чистую и убедительную победу». Турчак подчеркнул, что это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний.
Турчак также заявил, что «Единая Россия» обновит состав своей фракции в Госдуме более чем наполовину. «Единая Россия» – это единственная партия, для которой обновление – не пустой лозунг. Мы выдвинули на выборах тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей. ... В итоге, по нашим оценкам, состав фракции «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва обновится более чем на половину», – сказал он.
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 80% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,42% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,37% и «Новые люди» – 5,37%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Эксперт объяснил слабый результат оппозиции феноменом Дональда Трампа
«Большой ошибкой оппозиции было ее сопротивление приходу прогресса – многие оппозиционеры агитировали своих сторонников не участвовать в электронном голосовании», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя предварительные данные ЦИКа о результатах выборов в Госдуму.
«Многие наши оппозиционеры немножко напомнили Дональда Трампа, который тоже проиграл выборы, – и он также призывал своих избирателей не участвовать ни в каких формах голосования, кроме очного. Но мы понимаем, что продолжается пандемия. То есть с одной стороны играет роль фактор медицинской безопасности. С другой, удобство дистанционного голосования: можно проголосовать дома, в два клика. Не надо ходить ни на какие избирательные участки. Это два главных преимущества», – пояснил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в ходе марафона «Ночь выборов».
«Оппозиционные партии своей агитацией против электронного голосования сколько-то процентов потеряли: не всякий человек в воскресенье пойдет голосовать. Но они же не просто против электронного голосования, – они же и против трехдневного голосования агитировали, тем самым они собственными руками сузили для своих избирателей возможность поддержать свою партию. Это была тактическая ошибка», – считает Кузнецов.
Ранее стало известно о том, что «Единая Россия» лидирует в 189 одномандатных округах после обработки более 30% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в 6. В одном округе лидируют партия «Родина», «Гражданская платформа» и ЛДПР.
После обработки 30,25% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,86%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,4%, «Новые люди» – 6,35%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября.
Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 60% протоколов
Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков.
Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, «Новые люди» – 5,77%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков.
«Партия пенсионеров» набирает 2,67%, «Коммунисты России» – 1,36%, Партия «Яблоко» – 1,07%, РЭП «Зеленые» – 0,87%, Партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия Роста» – 0,37%, «Гражданская платформа» – 0,14%.
Кроме того, по данным ЦИК после обработки 60,20% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 194 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа».
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 50% протоколов
Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 46,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,40%, ЛДПР – 8,07%, «Справедливая Россия» – 7,62%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50,02% протоколов с избирательных участков.
Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 46,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,40%, ЛДПР – 8,07%, «Справедливая Россия» – 7,62%, «Новые люди» – 5,97%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50,02% протоколов с избирательных участков.
«Партия пенсионеров» набирает 2,73%, «Коммунисты России» – 1,38%, Партия «Яблоко» – 1,03%, РЭП «Зеленые» – 0,90%, Партия «Родина» – 0,72%, «РПСС» – 0,72%, «Зеленая альтернатива» – 0,57%, «Партия Роста» – 0,36%, «Гражданская платформа» – 0,14%.
Кроме того, по данным ЦИК после обработки 50,11% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 193 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 16 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа».
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Политолог объяснил успех «Единой России» поддержкой со стороны Путина
«Президент страны в ходе нынешней избирательной кампании создал мощную связку с «Единой Россией», что и сыграло в пользу партии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя успех единороссов на выборах в Госдуму.
«Мы видели, что президент постоянно поддерживал «Единую Россию», несколько раз собирал у себя лидеров партии, выслушивал их предложения, оценивал народную программу ЕР. Также Путин выступал на обоих съездах ЕР», – напомнил профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев в ходе марафона «Ночи выборов».
При этом, подчеркнул эксперт, ЕР не стоит рассматривать как аналог президента, поскольку рейтинг Путина, уровень поддержки среди россиян у него гораздо выше. «Однако, в данном случае, у большей части электората возникла прочная ассоциация главы государства с «Единой Россией», – сказал Матвейчев.
Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поблагодарил отдавших голоса за «Единую Россию» избирателей, региональные штабы партии, волонтеров, кандидатов и губернаторов, которые возглавили списки партии на выборах.
«Позвольте поздравить мне всех вас с чистой и честной победой... От себя лично и Центрального избирательного штаба благодарю всех избирателей, кто пришел на участки, дистанционно, кто отдал голоса за «Единую Россию», – сказал Турчак, слова которого приводятся на сайте партии.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. После обработки 30,25% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,86%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,4%, «Новые люди» – 6,35%. Также «Единая Россия» лидирует в 189 одномандатных округах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 30,22% протоколов с избирательных участков.
Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
На выборах в Госдуму подсчитали 80% протоколов
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Партия «Единая Россия» по результатам обработки 80,1% итоговых протоколов набирает 49,42% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных на табло в информационном центре Центризбиркома.
Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ (19,82%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия – За правду» (7,37%) и «Новые люди» (5,37%). Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, передает ТАСС.
Кроме того, ЕР также лидирует на выборах в Госдуму и Мособлдуму по итогам обработки около 80% протоколов участковых избирательных комиссий. «Мы где-то обработали практически 80% протоколов, которые поступают с участков. Ждем зарубежные участки, они тоже приходят чуть позже, с опозданием, потому что по спецсвязи поступают», – рассказал РИА «Новости» председатель Мособлизбиркома Илья Березкин
По его словам, по предварительным данным, лидирует «Единая Россия», следующая за ней – КПРФ.
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов. Партия «Единая Россия» набирала на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
В Крыму огласили результаты выборов в Госдуму
Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму в Республике Крым с 63,33% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев.
«По итогам «Единая Россия» получает 63,33% голосов, КПРФ – 9,15%, «Справедливая Россия – За правду» – с 5,93%, ЛДПР – 7,75%», – цитирует РИА «Новости» Малышева. По его словам, явка на выборах составила 49,75%.
С 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. В каждом одномандатном округе в республике зарегистрировано по девять кандидатов.
Ранее сообщалось, что группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму России. Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести жесткую политику в отношении российских выборов.
Венедиктов пояснил процедуру подсчета голосов москвичей с «отложенным решением»
Голоса избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, будут дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
«Данные по тем, кто открыл бюллетень один раз, уже готовы. А вот голоса тех, кто возвращался к бюллетеню и мог менять свое решение, система сейчас проверяет, чтобы учесть именно последний голос», – приводятся слова Венедиктова на сайте Общественной палаты Москвы.
Как сообщал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, функцией «отложенного решения» воспользовались порядка 16% участников онлайн-голосования.
По словам Венедиктова, дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования.
Явка при дистанционном голосовании в Москве (ДЭГ) достигла 96,5%: из 2014765 записавшихся на онлайн-голосование избирателей в нем приняли участие 1943590 человек.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,13% голосов избирателей, КПРФ – 21,85%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,39%, «Новые люди» – 6,35%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 30% протоколов
Опубликованы результаты голосования после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков на выборах в Государственную думу. Согласно данным ЦИК, лидирует партия партия «Единая Россия», набирая по партийному списку 45,13% голосов.
Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,13% голосов избирателей, КПРФ – 21,85%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,39%, «Новые люди» – 6,35%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков.
«Партия пенсионеров» набирает 2,79%, «Коммунисты России» – 1,43%, РЭП «Зеленые» – 0,98%, Партия «Яблоко» – 0,92%, «РПСС» – 0,73%, Партия «Родина» – 0,66%, «Зеленая альтернатива» – 0,57%, «Партия Роста» – 0,35%, «Гражданская платформа» – 0,14%.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
На выборах в Госдуму подсчитали 95% протоколов
Партия «Единая Россия» по результатам обработки 95,05% итоговых протоколов набирает 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщает информационный центр Центризбиркома.
По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют по 199 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» пока получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС.
Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%. Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 90% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
На выборах в Госдуму подсчитали 90% протоколов
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Партия «Единая Россия» по результатам обработки 90% итоговых протоколов набирает 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщает информационный центр Центризбиркома.
По предварительным расчетам единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют в 195 одномандатных округах. Таким образом, в сумме «Единая Россия» предварительно получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС.
Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» – 5,33%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 85% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,76% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,61%, ЛДПР – 7,53%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,34% и «Новые люди» – 5,31%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 40% протоколов
Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,55% голосов избирателей, КПРФ – 21,66%, ЛДПР – 8,22%, «Справедливая Россия» – 7,57%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 40,02% протоколов с избирательных участков.
Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,55% голосов избирателей, КПРФ – 21,66%, ЛДПР – 8,22%, «Справедливая Россия» – 7,57%, «Новые люди» – 6,14%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 40,02% протоколов с избирательных участков.
«Партия пенсионеров» набирает 2,76%, «Коммунисты России» – 1,40%, Партия «Яблоко» – 0,98%, РЭП «Зеленые» – 0,94%, «РПСС» – 0,72%, Партия «Родина» – 0,68%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия Роста» – 0,35%, «Гражданская платформа» – 0,14%.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Минченко оценил предварительные итоги выборов в Госдуму
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«Гадать о том, пройдут «Новые люди» в Госдуму или нет, абсолютно бессмысленно. Это как в анекдоте про блондинку и динозавра – они либо встретятся, либо нет. А вот Жириновский совершил подвиг», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Евгений Минченко, комментируя предварительные результаты голосования.
По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, выборы в России прошли достаточно спокойно. Также собеседник указал на точность прогнозов социологических служб. «Социологи из ВЦИОМ и ИНСОМАР в преддверии проведения голосования обозначили довольно точные прогнозы, в результате голоса распределяются примерно в том диапазоне, что и предполагалось», – пояснил он.
Что касается партии ЛДПР, которая предварительно показала худший результат, чем на предыдущих выборах, то, по мнению Минченко, это не неудача, а прорыв. «Всю предвыборную кампанию тащил на себе лично Владимир Жириновский. В свои 75 лет он совершил подвиг», – считает эксперт.
Также политолог указал на то, что большой вопрос этих выборов – пройдет ли партия «Новые люди» в Госдуму, сохранив за собой необходимые 5% голосов. «Но гадать тут абсолютно бессмысленно. Это как в анекдоте про блондинку и динозавра – есть два варианта: они либо встретятся, либо нет», – сыронизировал эксперт.
Тем не менее Минченко считает, что «Новые люди» фактически «убили» те партии, которые не смогли набрать 3% голосов». «Думаю, что важную роль в этом сыграли последние дебаты партий и слова бывшего мэра Якутска и кандидата в Госдуму от «Новых людей» Сарданы Авксентьевой о том, что все партии предлагают очень разумные вещи, но не проходят в Госдуму, поэтому нужно объединиться вокруг «Новых людей», – пояснил он. Из остальных партий, по мнению эксперта, наибольший потенциал дожить до следующих выборов есть у «Партии пенсионеров».
«Еще один любопытный момент – это инцидент в Забайкальском крае, где кандидат от «Справедливой России – За правду» Юрий Григорьев, проводя достаточно вялую кампанию, вышел на первое место в рейтинге, а сейчас его обвиняют в скупке голосов. Это такой первый неприятный звоночек, акт возвращения в 90-е годы»
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 85% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,76% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Далее идут КПРФ – 19,61%, ЛДПР – 7,53%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,34% и «Новые люди» – 5,31%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, передает ТАСС.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что на выборах в Госдуму победили новые лица и технологии, а также разбиралась, кто запускает фейки о выборах в России.