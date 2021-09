Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов Дегтярев победил на выборах губернатора Хабаровского края «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму в Пензенской области 20 сентября 2021, 08:12 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» одержала победа на выборах в Госдуму в Пензенской области с 56,22% голосов по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. По данным облизбиркома, единороссы одерживают победу на 1054 из 1067 избирательных участков. На втором месте КПРФ (17,24%), на третьем – ЛДПР (7,50%), на четвертом – «Справедливая Россия – За правду» (6,09%), на пятом – партия «Новые люди» (4,89%), передает РИА «Новости». На 146-м Пензенском одномандатном округе после обработки 100% протоколов лидирует единоросс Игорь Руденский (60,40%), на втором месте – представитель КПРФ Алексей Иванов с 15,12%, на третьем – Павел Куликов из ЛДПР (5,16%). По итогам обработки 100% протоколов на 147-м Лермонтовском одномандатном округе опережает конкурентов Александр Самокутяев («Единая Россия») с 53,64%, второе место у представителя КПРФ Александра Трутнева (16,98%), на третьем месте Алексей Шпагин («Справедливая Россия – За правду») с 10,43%. В Пензенской области в ходе выборов работали 1 067 участковых избирательных комиссий, 33 территориальные избирательные комиссии. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

«Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам онлайн-голосования в шести регионах 19 сентября 2021, 22:30

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам дистанционного электронного голосования в шести регионах, не считая результатов в Москве, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев. «Единая Россия» – 54,25%, КПРФ – 11,65%, «Справедливая Россия – За правду» – 8,25%, ЛДПР – 7,86%, «Новые люди» – 7,66%», – приводит слова Булаева ТАСС. Согласно решению Центризбиркома, дистанционно проголосовать смогли избиратели в Москве и еще в шести регионах России – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов. Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 по московскому времени воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома. Выяснилось, из каких стран шли атаки на российские выборы 20 сентября 2021, 00:30

Фото: Sina Schuldt/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Во время выборов в России на системы онлайн-голосования велись кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак происходила из США, еще 25% – из Германии, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. «Мы знаем только место регистрации «айпишников». 50% «айпишников» – США, 25% – Германия, дальше – там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного», – приводит РИА «Новости» ответ Шадаева на вопрос об источниках кибератак на системы онлайн-голосования России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 60% протоколов 20 сентября 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, «Новые люди» – 5,77%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,67%, «Коммунисты России» – 1,36%, Партия «Яблоко» – 1,07%, РЭП «Зеленые» – 0,87%, Партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия Роста» – 0,37%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Кроме того, по данным ЦИК после обработки 60,20% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 194 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа». Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. «Новые люди» вошли в тройку лидеров в Петербурге по результатам экзитполов 19 сентября 2021, 22:58 Текст: Антон Никитин

На выборах в Госдуму в Петербурге по результатам экзитполов лидирует «Единая Россия», которую поддержали 38,44% граждан из 14,7 тыс. опрошенных. За КПРФ проголосовали 10,38%, замыкает тройку партия «Новые люди» с 9,8%, сообщила социолог Санкт-Петербургского аналитического центра Анастасия Панфилова. «Сегодня моими коллегами с 08.00 до 20.00 были проведены опросы населения, участвовавшего в голосовании. Всего было опрошено 14674 человека. Результаты экзитпола следующие по Госдуме. КПРФ – 10,38%, <…> «Новые люди» – 9,8%, «Единая Россия» – 38,44%», – приводит слова Панфиловой ТАСС. Четвертую строчку занимает партия «Справедливая Россия – За правду» с 7,86%. Далее – ЛДПР с 7,71%, Российская партия свободы и справедливости (РПСС) с 5,6%. Остальные партии набрали менее 4%. Из почти 15 тыс. опрошенных 1,32% указали, что испортили бюллетени, отказались отвечать 9,78%. Специалисты опросили граждан и о выборах в законодательное собрание города. 38,17% набрала партия «Единая Россия», 11,22% – «Новые люди», 11,06% – КПРФ. За ними следует ЛДПР с 8,37%, далее – «Справедливая Россия – За правду» с 7,23% и РПСС с 5,21%. За партию «Яблоко» проголосовало 4,01% опрошенных, за Партию роста – 3,19%. Бюллетень испортили почти 1% опрошенных, отказались отвечать 10,56%. С 17 по 19 сентября в Санкт-Петербурге проходили выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов заксобрания города седьмого созыва. Также петербуржцы выбирали депутатов муниципальных советов Автово и Ланское. Избирательные участки закрылись в 20.00 мск. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. СБУ заподозрили в создании фальшивого видео о выборах в России 19 сентября 2021, 19:51

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В Сети появился видеоролик, на котором мужчина через портал «Госуслуги» голосует якобы от имени жителей Луганской народной республики. В видеоролике присутствуют элементы монтажа и иные признаки фальшивки. Эксперты полагают, что фейковое видео могла разместить Служба безопасности Украины (СБУ). В YouTube появился провокационый ролик, посвященный процедуре электронного голосования в России. На видео показаны списки людей, за которых злоумышленник якобы проголосовал на выборах. Но ролик содержит целый ряд признаков фальсификаций. Например, адреса электронных почт созданы специально для данного фейкового видео. В аккаунтах и почтах пользователей содержатся только приветственные (стартовые) сообщения якобы с портала «Госуслуги». В таблице видно, что у большинства пользователей отсутствуют данные о пароле для «Госуслуг». Столбец практически пуст. Вход на портал тоже не демонстрируется. Все пароли, представленные на видеозаписи, однотипны и созданы по единому алгоритму: 2 буквы от инициалов, 2 цифры год рождения, 2 буквы от инициалов, 4 цифры дата рождения. Автор фейк-видео проходит процедуру авторизации в аккаунтах «Госуслуг» через форму восстановления пароля, что само по себе является сомнительной процедурой. Создать и запустить фейковое видео могла Служба безопасности Украины, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. «Впрочем, даже если это и не СБУ, то явно какие-то украинские люди или ведомство, потому что выборы в ЛНР интересны, прежде всего, Киеву», - полагает эксперт. В целом стилистика фальшивки имеет почерк украинского происхождения. Аналитик также не исключает появление в ближайшие дни новых поддельных видео от тех же авторов, но касающихся уже российских регионов. «Подобные фейки готовит и российская оппозиция, которая таким образом подыгрывает своим западным партнерам», - подчеркнул политолог. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 50% протоколов 20 сентября 2021, 04:36 Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 46,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,40%, ЛДПР – 8,07%, «Справедливая Россия» – 7,62%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50,02% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 46,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,40%, ЛДПР – 8,07%, «Справедливая Россия» – 7,62%, «Новые люди» – 5,97%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50,02% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,73%, «Коммунисты России» – 1,38%, Партия «Яблоко» – 1,03%, РЭП «Зеленые» – 0,90%, Партия «Родина» – 0,72%, «РПСС» – 0,72%, «Зеленая альтернатива» – 0,57%, «Партия Роста» – 0,36%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Кроме того, по данным ЦИК после обработки 50,11% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 193 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 16 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа». Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Экзитпол: «Единая Россия» набирает 45,2% голосов по списку в Госдуму 19 сентября 2021, 21:05

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Партия Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР. Согласно данным опроса, «Единая Россия» набирает 45,2%, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов, передает ТАСС. Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 по московскому времени воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Эксперт объяснил слабый результат оппозиции феноменом Дональда Трампа 20 сентября 2021, 00:47 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Большой ошибкой оппозиции было ее сопротивление приходу прогресса – многие оппозиционеры агитировали своих сторонников не участвовать в электронном голосовании», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя предварительные данные ЦИКа о результатах выборов в Госдуму. «Многие наши оппозиционеры немножко напомнили Дональда Трампа, который тоже проиграл выборы, – и он также призывал своих избирателей не участвовать ни в каких формах голосования, кроме очного. Но мы понимаем, что продолжается пандемия. То есть с одной стороны играет роль фактор медицинской безопасности. С другой, удобство дистанционного голосования: можно проголосовать дома, в два клика. Не надо ходить ни на какие избирательные участки. Это два главных преимущества», – пояснил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в ходе марафона «Ночь выборов». «Оппозиционные партии своей агитацией против электронного голосования сколько-то процентов потеряли: не всякий человек в воскресенье пойдет голосовать. Но они же не просто против электронного голосования, – они же и против трехдневного голосования агитировали, тем самым они собственными руками сузили для своих избирателей возможность поддержать свою партию. Это была тактическая ошибка», – считает Кузнецов. Ранее стало известно о том, что «Единая Россия» лидирует в 189 одномандатных округах после обработки более 30% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в 6. В одном округе лидируют партия «Родина», «Гражданская платформа» и ЛДПР. После обработки 30,25% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,86%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,4%, «Новые люди» – 6,35%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов 20 сентября 2021, 07:56 Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, «Новые люди» – 5,55%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,59%, «Коммунисты России» – 1,35%, Партия «Яблоко» – 1,08%, РЭП «Зеленые» – 0,84%, Партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия Роста» – 0,39%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Кроме того, по данным ЦИК после обработки 70,12% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 196 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 14 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в семи. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа». Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Принявшая участие в электронном голосовании выиграла автомобиль 19 сентября 2021, 20:38

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Репетитор по русскому языку и литературе Ирина, проживающая в Москве, выиграла автомобиль, приняв участие в электронном голосовании. «Я находилась в Подмосковье, у себя на даче. Сидела, совершенно спокойно работала за ноутбуком. Закрыла ноутбук, пошла на улицу выпить кофе. В этот момент мне приходит смс-ка на тему того, что «ваш уникальный код что-то выиграл», – приводит ее слова «Фонтанка». Она сообщила, что пока не знает, какую именно машину выиграла. «Я пока не понимаю, это будет налоговое обложение 13 процентов или 35 – выясним чуть позже, но в любом случае это интересный квест, который придется быстренько решать», – рассказала она. Напомним, среди голосующих на сентябрьских выборах разыграют 100 машин и 20 квартир. Всего в рамках акции будет разыграно свыше 250 тыс. призов, среди которых 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Эти баллы можно обменять на товары, представленные партнерами программы. Депардье проголосовал на выборах в Госдуму во Франции 19 сентября 2021, 17:46 Текст: Елена Мирошниченко

Актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Париже. «Во Франции я не голосовал. А Россию и Владимира Путина я обожаю. Я считаю, что здесь (на выборах в Госдуму) есть демократия, так как в голосовании участвуют очень много кандидатов», – приводит его слова РИА «Новости». Депардье также рассказал журналистам, что французские интеллектуалы, которые говорят, что в России нет демократии, должны сначала посетить страну. «Я много путешествовал по России и видел большую любовь людей к Путину, я не встречал много людей, которые бы говорили об обратном», – добавил актер.



Избирательные участки во Франции – Париже, Страсбурге, Марселе, Вильфранше-сюр-Мер, а также в Монако – открылись в воскресенье в 08.00. На участке, организованном в посольстве России в Париже, после 10.00 начали образовываться очереди из желающих проголосовать. В 2013 году Жерар Депардье получил гражданство России, а годом ранее он уехал из Франции в Бельгию, поскольку его обвинили в неуплате налогов. Позже выяснилось, что Депардье числится должником по базе УФССП. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 30% протоколов 20 сентября 2021, 00:47

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Антон Никитин

Опубликованы результаты голосования после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков на выборах в Государственную думу. Согласно данным ЦИК, лидирует партия партия «Единая Россия», набирая по партийному списку 45,13% голосов. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,13% голосов избирателей, КПРФ – 21,85%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,39%, «Новые люди» – 6,35%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,79%, «Коммунисты России» – 1,43%, РЭП «Зеленые» – 0,98%, Партия «Яблоко» – 0,92%, «РПСС» – 0,73%, Партия «Родина» – 0,66%, «Зеленая альтернатива» – 0,57%, «Партия Роста» – 0,35%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 20% протоколов 19 сентября 2021, 23:07

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 42,96% голосов избирателей, КПРФ – 23,01%, ЛДПР – 8,75%, «Справедливая Россия» – 7,18%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 20,3% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 42,96% голосов избирателей, КПРФ – 23,01%, ЛДПР – 8,75%, «Справедливая Россия» – 7,18%, «Новые люди» – 6,86%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 20,3% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,92%, «Коммунисты России» – 1,49%, РЭП «Зеленые» – 1,10%, Партия «Яблоко» – 0,85%, «РПСС» – 0,78%, Партия «Родина» – 0,66%, «Зеленая альтернатива» – 0,58%, «Партия Роста» – 0,34%, «Гражданская платформа» – 0,15%. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 составила 45,15%. Венедиктов пояснил процедуру подсчета голосов москвичей с «отложенным решением» 20 сентября 2021, 01:25 Текст: Антон Никитин

Голоса избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, будут дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. «Данные по тем, кто открыл бюллетень один раз, уже готовы. А вот голоса тех, кто возвращался к бюллетеню и мог менять свое решение, система сейчас проверяет, чтобы учесть именно последний голос», – приводятся слова Венедиктова на сайте Общественной палаты Москвы. Как сообщал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, функцией «отложенного решения» воспользовались порядка 16% участников онлайн-голосования. По словам Венедиктова, дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования. Явка при дистанционном голосовании в Москве (ДЭГ) достигла 96,5%: из 2014765 записавшихся на онлайн-голосование избирателей в нем приняли участие 1943590 человек. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,13% голосов избирателей, КПРФ – 21,85%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,39%, «Новые люди» – 6,35%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Матвиенко оценила первые результаты выборов в Госдуму 19 сентября 2021, 22:46

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Прошедшие выборы в Госдуму были абсолютно открытыми и прозрачными и показали эффективность избирательного законодательства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Выборы состоялись, это уже факт. Они были абсолютно прозрачными, открытыми и легитимными», – приводит слова спикера Совфеда РИА «Новости». Матвиенко заявила, что голосование продемонстрировало эффективность избирательного законодательства. «Прошедшая кампания доказала эффективность нашего избирательного законодательства, дееспособность федерального законодательства о выборах», – сказала спикер Совфеда в эфире телеканала «Россия 1». «Никаких серьезных нарушений, которые бы могли изменить ход голосования, повлиять на волеизъявление, не было, это сегодня очевидно», – сказала Матвиенко. Она также отметила, что высокая явка на выборах в России объясняется новациями в законодательстве, в том числе трехдневным голосованием. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов. Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 мск воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома.