Зеленский сравнил себя с Джобсом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свой путь в политику с идеей Стива Джобса о создании Apple.

Зеленский сообщил о встрече с гендиректором Apple Тимом Куком, который «вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации в мире». Президент заявил, что Украина «уже является мировым IT-хабом» и «заинтересована в расширении присутствия Apple», а также «реализации новых амбициозных совместных проектов», передает РИА «Новости».

Выступая в Стэндфордском университете, Зеленский сказал, что «самой известной речью», произнесенной там, вероятно, «является речь Стива Джобса». Зеленский отметил, что «Apple начинала свой путь в гараже» с «сумасшедших», на первый взгляд, идей.

«Украина имеет похожую ситуацию: когда-то мы с командой сидели в небольшом офисе, генерировали идеи, в которые никто не верил, о которых говорили то, что часто говорили Стив Джобсу – «Это невозможно», – сказал Зеленский.

Он заявил: «Сейчас у меня в руках создание Джобса и Apple – iPhone, и это его сердце, оно бьется с каждым видео во время звонка или смс, а в нем наше украинское творение – «Государство в смартфоне». По его словам, 26 млн «украинцев онлайн в смартфоне могут оформить документы» и даже «открыть бизнес за 7–15 минут, быстрее, чем в большинстве стран мира».

Зеленский сказал, что «Украина стала первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт». Как заявил президент, это означает, что «все возможно». «И наша цель на ближайшие годы – 100% государственных услуг онлайн, а в будущем мы стремимся, чтобы все наши граждане Украины могли голосовать на выборах в интернете», – сказал он.

Напомним, Зеленский проводит визит в США. Встреча с президентом США Джо Байденом не принесла киевскому лидеру ничего из того, на что он рассчитывал.

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