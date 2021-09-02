США помогли России нарастить экспорт продовольствия в Китай

В Киеве объяснили отказ Байдена от пресс-конференции с Зеленским

«Между Украиной и США не заключено новых стратегических соглашений, поэтому совместная пресс-конференция не потребовалась», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Руслан Бортник. Ранее Джо Байден отказался от пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским, несмотря на подписание между Киевом и Вашингтоном нескольких рамочных соглашений.

«Рамочное соглашение, подписанное между Украиной и Пентагоном, находится на стыке уже существующих моделей сотрудничества двух стран. Иными словами, это продолжение старого сотрудничества, но зафиксированное теперь в письменной форме по случаю визита президента Украины в Соединенные Штаты», – пояснил руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

По его словам, подписанное соглашение не означает коренного перелома в усовершенствовании отношений между странами. «Просто Зеленский приехал и сторонам надо что-то подписать», – отметил собеседник.

Говоря о новом пакете военной помощи США Украине на сумму 60 млн долларов, включающем противотанковые ракетные комплексы Javelin, эксперт выразил уверенность, что эти поставки не поменяют расстановку сил в Донбассе. «Это лишь должно убедить американское общество в том, что Байден не сдает России Украину», – сказал политолог.

Соглашение в сфере энергетики, по словам Бортника, стоит рассматривать как ответ американской стороны на ту критику, которая звучит из-за подписания американо-немецкой сделки по «Северному потоку – 2». «Это определенный компенсаторный механизм. Также США демонстрируют готовность более активного участия в украинском энергетическом рынке. Но готовность они показывают давно, а реальных действий мало», – считает политолог.

«Кроме того, президент Украины в рамках визита назвал российский газ самым грязным в мире, пытаясь тем самым сделать токсичным использование российского газа в ЕС. При этом он желает сохранить транзит газа через территорию Украины. Видимо, грязный российский газ при попадании в украинскую трубу становится чистым и нормальным», – с иронией добавил Бортник.

Что касается отказа Байдена от совместной пресс-конференции с Зеленским, то ее можно объяснить отсутствием новых стратегических договоренностей между странами. «Это стандартная ситуация для рабочих визитов. Также между Украиной и США отсутствуют острые противоречия, которые стороны хотели бы объяснить», – резюмировал Бортник.

Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от пресс-конференции после встречи с Зеленским.

В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне проект трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.

Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, при этом сам визит президента Украины дважды переносили.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД