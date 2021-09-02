США помогли России нарастить экспорт продовольствия в Китай

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2 сентября, четверг | Последнее обновление — 21:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Причиной задержки назначения посла США на Украине стал «Северный поток – 2»
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Очевидно, летать – это дорого или очень дорого. Но все же это возможно. Под нашими ногами распласталось огромное, бескрайнее, но наше, родное, домашнее небо, в котором можно было бы летать.
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Надежды, что американцы «поймут» и «осознают», насколько сложен мир и насколько аккуратно следует с ним обращаться, что возьмутся за ум и сделают наконец-то правильные выводы, перестанут наступать на грабли – все эти надежды напрасны.
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Верх идиотизма – предупреждения перед началом фильмов об опасности курения. А ничего, что у вас потом весь фильм убивают десятки людей самыми извращенными способами?
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В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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США помогли России нарастить экспорт продовольствия в Китай
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На фоне торговой войны между КНР и США Россия зарабатывает миллиарды долларов на поставках продовольствия в Китай, сообщило японское издание Nikkei Asia.
Издание сообщает, что за несколько лет Россия вдвое нарастила экспорт продовольствия в Китай, а также сдает КНР сотни тысяч гектаров сельхозугодий на Дальнем Востоке. По мнению журналистов, России в этом помогло то, что многие американских компании ушли из Китая, передает Lenta.ru.
Указывается, что продажи российской продукции в Китай выросли на 123 процента до почти 4 млрд долларов в 2020 году с 1,77 млрд долларов в 2017 году. Издание отмечает, что основным поставщиком продукции в Китай выступает Дальний Восток.
Ранее стало известно, что российский экспорт продукции АПК в первом полугодии 2021 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15 млрд долларов.
В Киеве объяснили отказ Байдена от пресс-конференции с Зеленским
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«Между Украиной и США не заключено новых стратегических соглашений, поэтому совместная пресс-конференция не потребовалась», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Руслан Бортник. Ранее Джо Байден отказался от пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским, несмотря на подписание между Киевом и Вашингтоном нескольких рамочных соглашений.
«Рамочное соглашение, подписанное между Украиной и Пентагоном, находится на стыке уже существующих моделей сотрудничества двух стран. Иными словами, это продолжение старого сотрудничества, но зафиксированное теперь в письменной форме по случаю визита президента Украины в Соединенные Штаты», – пояснил руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.
По его словам, подписанное соглашение не означает коренного перелома в усовершенствовании отношений между странами. «Просто Зеленский приехал и сторонам надо что-то подписать», – отметил собеседник.
Говоря о новом пакете военной помощи США Украине на сумму 60 млн долларов, включающем противотанковые ракетные комплексы Javelin, эксперт выразил уверенность, что эти поставки не поменяют расстановку сил в Донбассе. «Это лишь должно убедить американское общество в том, что Байден не сдает России Украину», – сказал политолог.
Соглашение в сфере энергетики, по словам Бортника, стоит рассматривать как ответ американской стороны на ту критику, которая звучит из-за подписания американо-немецкой сделки по «Северному потоку – 2». «Это определенный компенсаторный механизм. Также США демонстрируют готовность более активного участия в украинском энергетическом рынке. Но готовность они показывают давно, а реальных действий мало», – считает политолог.
«Кроме того, президент Украины в рамках визита назвал российский газ самым грязным в мире, пытаясь тем самым сделать токсичным использование российского газа в ЕС. При этом он желает сохранить транзит газа через территорию Украины. Видимо, грязный российский газ при попадании в украинскую трубу становится чистым и нормальным», – с иронией добавил Бортник.
Что касается отказа Байдена от совместной пресс-конференции с Зеленским, то ее можно объяснить отсутствием новых стратегических договоренностей между странами. «Это стандартная ситуация для рабочих визитов. Также между Украиной и США отсутствуют острые противоречия, которые стороны хотели бы объяснить», – резюмировал Бортник.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от пресс-конференции после встречи с Зеленским.
В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне проект трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.
Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, при этом сам визит президента Украины дважды переносили.
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Газпром заявил о рекордных поставках газа в Китай
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Газпром обновил абсолютный рекорд по поставкам газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», они превысили обязательства на 5%, сообщили в компании.
«Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» продолжают увеличиваться. Так, 26 августа суточные поставки в четвертый раз за этот год обновили абсолютный рекорд и более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства Газпрома», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Также Газпром с начала 2021 года, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 17,9% (на 51,2 млрд кубометров) в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Общие объемы составили 337,2 млрд кубометров.
Поставки газа в страны дальнего зарубежья за восемь месяцев увеличились на 19,4% (на 21,3 млрд кубометров), до 131,3 млрд кубометров, приблизившись к историческому максимуму.
Газпром с начала 2021 года увеличил поставки в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Польшу (на 12%), Сербию (на 123,9%), Финляндию (на 22,7%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%).
В начале лета Газпром заявлял о рекордных поставках газа в Германию и Италию.
США и Украина пригрозили «привлечь Россию к ответственности»
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Вашингтон и Киев сделали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
В заявлении говориться, что «в XXI веке государствам не может быть разрешено изменять границы силой». Вашингтон и Киев утверждают, что «Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины». Подчеркивается, что «суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы».
Как отмечается в заявлении, «Соединенные Штаты – вместе с Украиной», они намерены «работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Подчеркивается, что «поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой», передает РИА «Новости».
Вашингтон выразил поддержку «Крымской платформе», а также призвал Москву «выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны».
Также Украина и США заявили, что «продолжают выступать против «Северного потока – 2», назвав проект «угрозой для европейской энергетической безопасности». США обещали «продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии», чтобы сохранить транзит газа через Украину и не допустить «использования Кремлем энергетики как геополитического оружия».
Вашингтон и Киев «поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа на Украину из диверсифицированных источников», а также «способствуют укреплению энергетической безопасности Украины путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления».
Украина и США завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества Киева и Вашингтона в сфере обороны и безопасности. Стороны намерены усилить «сотрудничество в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии». США выразили поддержку права Украины на «стремление вступить в НАТО».
Киев и Вашингтон договорились продлить на семь лет действие Соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения.
США выделят в 2021 году 463 млн долларов на проведение реформ на Украине, всего с 2014 года на эти цели было выделено почти 2 млрд долларов, говорится в тексте совместного заявления. США также планируют выделить Украине 12,8 млн долларов помощи для борьбы с COVID-19 в рамках закона «О плане спасения Америки» и 45 млн долларов гуманитарной помощи для Донбасса. При этом отмечается, что США уже предоставили Украине примерно 55 млн долларов помощи в связи с пандемией коронавируса и передали около 2,2 млн доз вакцин против COVID-19.
Напомним, президент США Джо Байден встречается в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Байден сообщил, что США и Украина возобновят работу двусторонней комиссии по стратегическому партнерству.
Эксперт объяснил отказ США от силового переустройства мира
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«Это признание многополярности мира», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что «уход американцев из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем».
«Американский истеблишмент понимает, что у него больше нет возможности силовыми методами управлять миром и играть роль мирового полицейского», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, военный и экономический потенциал США постепенно сокращается. «Эпоха однополярного мира уходит в прошлое. Теперь в международных отношениях доминирует многополярность. Поэтому президент США Джо Байден своим заявлением признает объективную реальность», – убежден собеседник.
Однако, как подчеркнул политолог, «Америка не перестанет отстаивать свои интересы, она лишь поменяет методы работы». «В США понимают, что они более не способны силовыми методами навязывать миру свои ценности и интересы. Нужно действовать теми способами, которые лежат в правовой сфере – дипломатией и мягкой силой», – пояснил эксперт.
«Теперь США будет использовать методы, которые и стоят дешевле, и вызывают меньше негативной реакции со стороны остального мира, в отличие от войн, которые Вашингтон вел последние 30 лет», – полагает Дудаков.
По словам эксперта, «также очевидно, что Байден видит Россию и Китай большими геополитическими противниками США». «Большой упор сделан на регионе Юго-Восточной Азии, где американский лидер предполагает усилить давление на Китай. Этим он опять же признает, что мир пришел к многополярности», – резюмировал политолог.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации заявил о том, что «уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем».
Также Байден заявил о том, что Соединенные Штаты после вывода войск из Афганистана должны сосредоточиться на новых вызовах, которые представляют в том числе Китай и Россия. «Я отказался продолжать войну, которая уже не отвечала национальным интересам [Соединенных Штатов]», – сказал американский лидер.
Он подчеркнул, что война в Афганистане обходилась США в среднем в 300 млн долларов в день на протяжении последних 20 лет. Она затронула 800 тыс. американских военнослужащих, среди которых были как погибшие, так и получившие ранения или психологические травмы. «Я отказался посылать сыновей и дочерей Америки на войну, которая должна была давно закончиться», – заявил глава Белого дома.
«Мы вовлечены в серьезное соревнование с Китаем, имеем дело с вызовами со стороны России по нескольким фронтам, сталкиваемся с кибератаками и распространением ядерного оружия. Мы должны быть конкурентоспособными, чтобы отвечать на эти вызовы», – заявил Байден. При этом глава американской администрации выразил мнение, что США способны совмещать выполнение этих задач с борьбой с терроризмом.
«Важная вещь для понимания – мир меняется», – отметил Байден.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной». По его словам, Соединенные Штаты вывезли из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
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В США задумались о производстве «Спутника V» для экспорта
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Американские фармацевтические компании обсуждают возможность производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экспорта в третьи страны, рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
«Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект «Спутник V» – он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает «Спутник V», но для экспорта в третьи страны», – сказал Родзянко РИА «Новости».
Он подтвердил, что ведутся переговоры с американскими компаниями по производству вакцины «Спутник V».
Ранее в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы.
На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 млрд человек – это более 50% населения Земли.
В Кремле уличили США и Украину в «дружбе против России»
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Украина и Соединенные Штаты дружат не для себя, а скорее, против России, и это вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Российская тематика была высока в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, в Кремле обратили внимание на стремление Киева в НАТО. Песков подчеркнул, что позицию Москвы неоднократно озвучивал глава государства Владимир Путин – «это то, что нам совсем не нравится».
Также представитель Кремля отметил, что планы оказания военной помощи США Киеву могут быть причиной непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования конфликта на юго-востоке страны.
«Это очень опасно», – сказал Песков.
Ранее министерство экономики Украины и Экспортно-импортный банк США подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество по проектам в инфраструктурной отрасли, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США. В среду президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
Лавров заявил о выгоде Запада от «лающей на Россию» Украины
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Западу выгодна Украина, которая будет «постоянно лаять» на Россию.
«Уже президент Зеленский заявил, что «если ты считаешь, что ты русский на Украине, то убирайся отсюда в свою Россию», это он официально заявил в интервью. И молчание Запада выдает его с головой, значит ему важно такую Украину держать под своим контролем, которая будет постоянно лаять на Российскую Федерацию», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Напомним, в августе Лавров заявил, что Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что на Украине проживают многие миллионы русских, а русским языком владеют и пользуются подавляющее большинство жителей страны.
Напомним также, что 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
США призвали союзников избегать крупных оборонных сделок с Россией
Госдеп прокомментировал соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией.
В Госдепе заявили, что «продолжают призывать партнеров и союзников избегать крупных новых сделок с российским оборонным сектором». Вашингтон напомнил, что в США принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который позволяет вводить санкции за закупки российских вооружений.
При этом в американском внешнеполитическом ведомстве заверили, что между США и Саудовской Аравией продолжает сохраняться «близкое и прочное партнерство в области безопасности». Вашингтон «поддерживает регулярный диалог» с Эр-Риядом «в развитие обязательства оказывать содействие обеспечению обороны королевства», передает РИА «Новости».
Саудовская Аравия и Россия заключили соглашение о военном сотрудничестве. на прошлой неделе. Документ был подписан заместителем министра обороны России Александром Фоминым и его саудовским коллегой принцем Халедом бен Салманом. Тем временем президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил планы Анкары по закупке второго полка С-400.
В Кремле объяснили, чего ждут от переговоров Байдена и Зеленского
Соединенные Штаты могут использовать влияние на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы побудить его пойти на реализацию минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки [Зеленского в Вашингтон] с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, что побудить его все-таки пойти по пути реализации минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже, и отказаться от тех действий, которые способны нанесите такой сокрушительный вред всему процессу минского урегулирования», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Вместе с тем Песков отметил, что Москва не считает себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств – США и Украины.
«Не собираемся это делать, единственное, что мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки», – указал представитель Кремля.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.
Байден увязал вывод войск США из Афганистана с Россией и Китаем
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Соединенные Штаты после вывода войск из Афганистана должны сосредоточиться на новых вызовах, которые представляют в том числе Китай и Россия, заявил президент Джо Байден.
«Я отказался продолжать войну [в Афганистане], которая уже не отвечала национальным интересам [Соединенных Штатов]», – приводит заявление Байдена ТАСС.
Он подчеркнул, что война в Афганистане обходилась США в среднем в 300 млн долларов в день на протяжении последних 20 лет. Она затронула 800 тыс. американских военнослужащих, среди которых были как погибшие, так и получившие ранения или психологические травмы. «Я отказался посылать сыновей и дочерей Америки на войну, которая должна была давно закончиться», – заявил глава Белого дома.
Байден напомнил, что США начали операцию в Афганистане с целью уничтожить «Аль-Каиду» (запрещенная в России террористическая организация) и ликвидировать ее лидера Усаму бен Ладена, но, по его словам, эти задачи давно выполнены. «Я верю, что это было правильное решение. Мудрое решение. Наилучшее решение для Америки», – сказал он.
По его словам, Соединенные Штаты стояли перед выбором – вывести войска из Афганистана или отправить в эту страну дополнительные силы. «Следовать обязательствам прошлой администрации и уйти из Афганистана или [остаться и] ввести еще десятки тысяч военнослужащих, которые бы вновь вернулись на войну», – сказал 46-й президент США.
«Мы вовлечены в серьезное соревнование с Китаем, имеем дело с вызовами со стороны России по нескольким фронтам, сталкиваемся с кибератаками и распространением ядерного оружия. Мы должны быть конкурентоспособными, чтобы отвечать на эти вызовы», – заявил Байден. При этом глава американской администрации выразил мнение, что США способны совмещать выполнение этих задач с борьбой с терроризмом.
«Важная вещь для понимания – мир меняется», – отметил Байден.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «Талибан» (движение запрещено в России) выиграл войну. Он также назвал приход талибов к власти в Афганистане «явным поражением Запада».
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Москва пообещала печальные последствия Украине как антироссийскому оружию Вашингтона
Использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Использование Вашингтоном Киева в качестве такого антироссийского оружия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям», – заявила Захарова, говоря о встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден распорядился выделить Украине помощь, которая включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также Вашингтон с помощью Экспортно-импортного банка США выдаст Киеву 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании.
Лавров назвал сроки следующих переговоров по стратегической стабильности
Следующий раунд консультаций российской и американской сторон по стратегической безопасности состоится в сентябре, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«В сентябре состоится очередной тур», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».
По его словам, обе стороны хотят найти общий знаменатель для ограничения вооружений. «Мы предлагаем сделать предметом договора с американцами, а может, их будет несколько, все стратегические вооружения – как ядерные, так и не ядерные... Я уверен, мы и они заинтересованы в том, чтобы найти общий знаменатель», – пояснил он.
Министр напомнил, что первое заседание по итогу беседы президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошла в июне. «Оно было пристрелочным в прямом смысле. У нас даже пока не согласована база, которая ляжет в основу дальнейших конкретных переговоров по ограничению конкретных категорий вооружений», – подчеркнул Лавров.
Он добавил, что Вашингтон понимает неприемлемость ядерной войны, это звучало и в совместном заявлении президентов, и подтверждается «конкретными действиями на переговорном треке. «Это не означает, что наши западные коллеги, включая США, не будут продолжать строить против нас козни, говоря простым языком, но у меня нет сомнений, что никто из них, серьезных политиков, даже в мыслях не имеет вероятности доведения всего этого до горячей войны», - сказал Лавров, передает ТАСС.
Глава МИД отметил, что Москва в ходе переговоров предлагает Вашингтону обсуждать все стратегические вооружения – и наступательные и оборонительные. В связи с этим договоров по ограничению распространения таких вооружений может быть несколько.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности.
Пекин предложил США осмыслить слова Путина о результатах миссии в Афганистане
Руководству США следует глубоко задуматься над словами президента России Владимира Путина о трагических последствиях американской миротворческой миссии в Афганистане, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась», – заявил он, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям.
США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России). Талибы также заявили, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
В Кремле рассказали о риске новых санкций со стороны США
Вероятность новых санкций со стороны Вашингтона существует всегда, Москва не считает такую позицию конструктивной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума.
«Вероятность продолжения Вашингтоном санкционной политики присутствует всегда. Мы знаем, что Вашингтон почему-то очень любит эти рестрикции и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран. Не считаем такую позицию конструктивной», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он также указал, что дипломатам из России и США пока не удалось добиться прогресса в вопросе возвращения россиян из американских тюрем. «Нет, не удалось. Эта тема, действительно, затрагивалась (на российско-американском саммите) в Женеве, но продвинуться здесь пока не получилось», – заявил представитель Кремля.
Ранее в МИД заявили, что США категорически отказываются обменивать осужденных Виктора Бута и Константина Ярошенко, отбывающих заключение в Америке, на содержащихся в российских тюрьмах американцев.
Захарова посоветовала США подтянуть «основополагающие вещи» в военном деле
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Соединенным Штатам вместо обучения Украины военному ремеслу следует самим работать над основополагающими вещами в этой сфере, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Тем, кто с натовской стороны что-то там пытается Киеву показать и научить, неплохо было бы научиться самим. Мы их навыки наблюдали сейчас в Афганистане», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Так она отреагировала на проведение шести совместных учений в 2021 году на Украине с участием стран НАТО.
«С тем, что они там устроили, стыдно кому бы то ни было предлагать содействие и помощь в обучении <...> самим нужно отработать основополагающие вещи», – заключила дипломат.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Также Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан».
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