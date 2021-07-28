Россия на 18% нарастила экспорт продовольствия за рубеж

Российский экспорт продукции АПК в первом полугодии 2021 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15 млрд долларов, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

«В 2021 году Россия продолжает планомерно увеличивать производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что позволяет не только обеспечивать внутренние потребности, но и наращивать экспортный потенциал. В первом полугодии наша страна поставила на внешние рынки продовольствия на сумму 15 млрд долларов – это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года (данные по странам ЕАЭС за январь-май 2021 года)», – говорится на официальном сайте министерства.

В пресс-службе также добавили, что объем экспорта в физическом выражении составил 30 млн тонн.

Уточняется, что положительную динамику продемонстрировали все основные категории товаров. Так, поставки масложировой продукции выросли на 43% и составили 3,5 млрд долларов. Экспорт мяса увеличился на 26%, до 499 млн долларов, молочной продукции – на 25%, до 177 млн долларов, зерновых – на 19%, до 4,3 млрд долларов. Поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности выросли на 5% и достигли 2 млрд долларов. Также рост показали отгрузки рыбы и морепродуктов – на 2,7%, до 2,4 млрд долларов.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в общей сложности в первом полугодии отечественная продукция АПК поставлялась почти в 150 стран мира. Лидером стал Китай, выручка от поставок туда достигла 1,9 млрд долларов. На втором месте Турция, которая нарастила закупки на 15%, до 1,8 млрд долларов. Также в тройку основных покупателей входит Южная Корея, экспорт в эту страну составил 1,1 млрд долларов, что на 50% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении.

Напомним, что российский экспорт продукции АПК в прошлом году стал рекордным в современной истории: в другие страны было поставлено 79 млн тонн сельхозпродукции и продовольствия на 30,7 млрд долларов, что на 20% больше по сравнению с 2019 годом.