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На выборах главы Тувы лидирует Ховалыг с 95,45%
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Врио главы Тувы Владислав Ховалыг с 95,45% голосов лидирует на выборах руководителя региона после обработки 5,35% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
Обработано 5,35% протоколов участковых избирательных комиссий, за Ховалыга отданы 4 153 голоса, или 95,45%, за ним идет кандидат от КПРФ Чойгана Седен-оол с 1,13%, передает ТАСС.
Напомним, результаты опроса на выходе с избирательных участков, проведенного фондом «Общественное мнение» свидетельствуют, что на выборах губернатора Хабаровского края в первом туре побеждает врио главы региона Михаил Дегтярев от ЛДПР с 61,6% голосов.
Во Франции призвали быстрее признать Крым российским
Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен выразил желание, чтобы власти Франции признали Крым российским как можно быстрее.
«Я бы хотел, чтобы это произошло как можно быстрее (признание Францией российского статуса Крыма)», – цитирует РИА «Новости» Вуазена.
По его словам, ситуация складывается таким образом, что введенные санкции в отношении России после 2014 года сыграли ей на пользу. «Санкции выгодны не Западу. Санкции выгодны России», – подчеркнул политик.
В настоящее время группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму России.
Ранее Вуазен заявил, что критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести жесткую политику в отношении российских выборов.
Зеленскому на фоне рекордных цен припомнили критику российского газа
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Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ, заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
Суслов заявил, что Киеву приходится покупать газ по рыночной цене из-за непрофессионализма власти. Он напомнил о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского, о том, что «российский газ – самый грязный в мире». Бывший министр считает, что у Украины «могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это». По словам Суслова, Украина «попала», виноваты в этом ее правительство и руководство «Нафтогаза», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Первый независимый».
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. 43 депутата Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики.
Памфилова уволила троих председателей УИК из-за вбросов бюллетеней
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Трое председателей участковых комиссий, где был зафиксирован вброс бюллетеней на выборах, освобождены от должностей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены уже от должности председатели УИК, на которых случились факты вброса», – цитирует РИА «Новости» Памфилову.
По ее словам, на выборах в России подтвердилось восемь случаев вбросов бюллетеней в шести субъектах: Республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях.
Она отметила, что во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки.
В свою очередь глава избиркома в Адыгее Нурбий Самогов заявил, что сотрудники следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело после вброса на участке.
«Все было хорошо, но в обед к нам поступил сигнал, что на 158-м участке вброс. Мы сообщили в МВД, где быстро среагировали, зафиксировали, на сегодняшний день СК возбудил уголовное дело», – сказал он.
Ранее Памфилова заявила, что Центризбирком будет опровергать каждый случай ложных обвинений во вбросах и «каруселях» на выборах, отметив, что именно для выявления нарушений создавалась система видеонаблюдения.
Сообщалось, что поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. При этом наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму.
Франция заявила о двуличии и лживости США
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Сделка в рамках партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США), из-за которой Франция лишилась контракта на подлодки, продемонстрировала двуличие членов этого альянса, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
По словам министра, «в этой сделке проявились двуличие, презрение и ложь». Ле Дриан подчеркнул, что «в отношениях с союзником так себя не ведут», «не прячутся и уважают друг друга», передает ТАСС со ссылкой на France 2.
Он указал, что «впервые в истории» Франция отзывает из США посла для консультаций, это свидетельствует о «силе кризиса между двумя странами, а также с Австралией». Ле Дриан опроверг сообщения о том, что США обсуждали с Францией планы по AUKUS и подлодкам до заявления Австралии о разрыве контракта, передает РИА «Новости».
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.
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Тихановская сказала, как нужно строить отношения с Россией
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в случае смены власти в стране выстраивала бы «честные и прозрачные» отношения с Россией.
«Как и любой белорус, я понимаю, насколько сильно экономика Беларуси связана с экономикой России. И знаю, что нам нужно будет выстраивать новые, честные и прозрачные отношения и договоренности с Россией», – цитирует Тихановскую ее сайт.
Она перечислила принципы, по которым бы строились отношения с Россией. Первым из них она указала «верховенство права».
«Любой российский инвестор или торговый партнер, который ведет свою деятельность законно, сможет рассчитывать на защиту своих интересов в независимых белорусских и международных судах. Больше не будет риска быть арестованным. Больше не будет риска потерять все активы на территории Белоруссии только из-за того, что кому-то из чиновников приглянулся ваш бизнес», – указала она.
Вторым принципом она назвала «прозрачность и открытость договоренностей», который подразумевает, что больше не будет сделок, «о содержании которых знает только узкий круг приближенных».
«Третий принцип – Белоруссия станет партнером, который выполняет взятые на себя обязательства и не занимается обогащением за счет обмана торговых партнеров», – добавила Тихановская.
В стране в случае смены власти будет приветствоваться конкуренция, и не будет «специальных условий, которые сейчас получают приближенные к режиму бизнесмены», подчеркнула политик.
В августе в КГБ Белоруссии сообщали, что владеют «козырем» против экс-кандидата в президенты Тихановской.
Александр Емельяненко победил в бою блогера Артема Тарасова
Поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым, проводившийся по правилам бокса в ММА-перчатках, завершился победой Емельяненко.
Бой на турнире промоушена «Наше Дело» провели в Москве – три раунда по две минуты. Судьи единогласно признали победителем Емельяненко, который превосходил соперника в весе более чем на 35 кг. Тарасову четыре раза был отсчитан нокдаун, передает РИА «Новости».
Емельяненко заявил, что его противник «игрался, бегал» и даже «разворачивался и наглым образом, поворачиваясь спиной, убегал как на стометровке», а после того, как попадал под удар, «падал на пятую точку», «удары не сдерживал, легко работал». «Я в этом бою даже не вспотел, я больше вспотел во время разминки, чем в бою», – приводит его слова «Матч ТВ».
Емельяненко сказал, что «уважает людей, который выходят в ринг, занимаются спортом». По его словам, он знает, «насколько Тарасову было страшно выходить» на поединок: «Он видел мои бои, знает, что я обладаю нокаутирующим ударом с обеих рук. Поэтому он убегал от меня, чтобы хоть как-то пробегать до конца третьего раунда».
«На самом деле, я устал за тобой бегать. Ты не попал ни одного удара. Были только какие-то колхозные удары из-под задницы. Рассечение? Это я сам себе рукой поставил. Ты говоришь, что готовился две недели? А я вообще только что встал с дивана. Меня разбудили. Соперников себе не выбираю, реванш с тобой мне особо не нужен», — приводит «Чемпионат» слова Емельяненко, обращенные к сопернику.
Напомним, перед боем с блогером Емельяненко опубликовал фотографию, на которой он одет в футболку с «цитатой», которую приписывают главе МИД России Сергею Лаврову.
Политолог назвал три причины провала «Умного голосования»
«Любопытно, что либералы в рамках «Умного голосования» (УГ) призвали избирателей голосовать за сталинистов. Можно подумать, что это забавная шутка, но нет – это реальность, что также сказалось на доверии к проекту», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Данилин, комментируя скандалы вокруг проекта «Умное голосование».
«У провала «Умного голосования» есть несколько причин», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Первая – это жадность. Леонид Волков и его камарилья привыкли жить на донаты и организовали политический «МММ». Уже упоминалось, что эти средства часто тратились не по назначению, их воровали. Это следствие жадности», – указал собеседник.
«Вторая причина – потеря доверия к системе «Умного голосования», – отметил эксперт. Утечки базы с персональными данными участников УГ повлияли на то, что люди перестали слать им донаты из-за страха деанонимизации.
«Третья причина заключается в том, что Запад, увидев провал стратегии «Умного голосования», счел поддержку этого проекта бессмысленной. Ссориться с Россией из-за этого нелогично, поэтому Google и Apple просто «слили» проект», – указал собеседник.
«Любопытно и то, что либералы в рамках «Умного голосования» призвали избирателей голосовать за сталинистов. Можно подумать, что это забавная шутка, но нет – это реальность, что также сказалось на доверии к проекту», – подчеркивает политолог.
«Политиков, которые пошли на сотрудничество с «Умным голосованием», также ожидает провал. Когда-то Д'Артаньян заявил: «Меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там». Это, пожалуй, лучшее описание судьбы тех людей, кто решил сотрудничать с проектом «Умное голосование», – добавил Данилин.
Он также заметил, что некоторые лидеры партий еще до объявления результатов выборов начали анонсировать митинги и протесты, что может свидетельствовать о том, что они заранее признали свое поражение. «Те, кто делает подобные заявления, видимо, не собирались побеждать на выборах», – заключил Данилин.
Напомним, в начале сентября арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был закрыт Роскомнадзором – за связь с экстремистской организацией.
Позже американские корпорации Apple и Google удалили приложение Алексея Навального с «Умным голосованием» из своих онлайн-магазинов App Store и Google Play.
В то же время лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты готовы «обеспечить сохранность своих голосов». «Все штабы протестных действий приведены в полную готовность для того, чтобы выразить отношение и на улице. Мы подали заявки [на проведение протестных акций] с 20-го числа на всю неделю вперед», – отметил он.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Москве за два дня.
Москвичей предупредили о сильнейшем за 73 года ливне
В понедельник в Москве может выпасть треть нормы осадков, такого ливня не было в столице последние 73 года, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более», – написал синоптик в своем Instagram.
Тишковец отметил, что сопоставимые ливни фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах, но они были меньшей интенсивности – 13 миллиметров.
Он также предупредил москвичей о «балтийском» синдроме, когда погода может казаться холоднее, чем на самом деле.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центре Европейской России до конца следующей рабочей недели продержится холодная и дождливая погода, которая испортится уже в понедельник.
Генерал указал главные цели сторон в случае войны Турции с Грецией
В случае войны с Грецией главной целью наземной операции Турции станет город Салоники, заявил турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш.
Каракуш отметил, что Греция, будучи союзником США, предоставила американцам свою территорию для военных баз, одна из которых расположена под городом Александруполис во Фракии. База оборудована и готова блокировать наземную операцию Турции. В свою очередь, Греция, по мнению генерала, захочет взять Стамбул, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk.
Напомним, в отношениях между Грецией и Турцией с 1974 года существует проблема Кипра. Турция оккупировала северную часть Кипра и провозгласила там Турецкую республику Северного Кипра, которая ни одной страной, кроме самой Турции, не была признана. Кроме того, страны конфликтуют из-за спора о границах в Средиземном море.
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ФОМ опубликовал итоговый экзитпол по выборам губернатора Хабаровского края
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На выборах губернатора Хабаровского края в первом туре побеждает врио главы региона Михаил Дегтярев от ЛДПР с 61,6% голосов, свидетельствуют результаты опроса на выходе с избирательных участков, проведенного фондом «Общественное мнение».
На втором месте – Марина Ким, кандидат от партии «Справедливая Россия – За правду» с 24,4% голосов. Кандидат от «Партии пенсионеров» Владимир Парфенов, по данным exit-poll, набирает 8,2%, Бабек Мамедов от партии «Родина» – 3,2%.
Отказались отвечать – 43,7%.
Источник данных: опрос на выходе с избирательных участков на выборах губернатора Хабаровского края. 17–19 сентября 2021 года. 57 населенных пунктов, 200 избирательных участков, 22 934 респондента. Статпогрешность не превышает 1,9%. По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).
Помимо депутатов Госдумы, жители Дальнего Востока избирали представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае также прошли выборы губернатора.
«Самое главное, что нарушений законодательства при организации голосования, существенных, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано», – отметил председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко в комментарии журналистам после закрытия участков.
Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
Порошенко назвал идеи о латинице и Руси-Украине «маразматичными»
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Украинская власть пытается отвлечь внимание людей от реальных проблем «маразматичными идеями», заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко пожаловался, что на Украине «оппозицию пытаются уничтожить безосновательными уголовными делами». Нынешние украинские власти, по его словам, «нашли технологию» – «они дурачатся» для народа, «продвигая абсолютно маразматичные идеи, которыми пытаются отвлечь внимание». «А давайте переименуем Украину и давайте это сейчас будем обсуждать. А давайте на латиницу перейдем, ничего важнее у нас нет. А давайте еще большой герб нарисуем», – приводит его слова РИА «Новости».
Экс-президент считает, что власти Украины таким образом пытаются «прикрыть собственные схемы». Он посетовал, что на большинстве украинских телеканалов не говорят о реальных проблемах в стране. Порошенко сказал, что наблюдаются «новые и новые тревожные сигналы о действиях зеленой власти». Однако он призвал не считать руководителей Украины «клоунами», ведь «клоуны не могли бы договориться со всеми олигархами и взять под контроль» СМИ, а также «все силовые структуры – от ГБР и СБУ до прокуратуры».
Напомним, советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу.
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Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше на выборах в Госдуму
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше «Миллион призов», проголосовав онлайн на выборах депутатов Госдумы, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
«[Пресс-секретарь президента России] Дмитрий Сергеевич Песков <...> [выиграл сертификат на] 10 тыс. [рублей]. Он еще не знает», – пояснил Венедиктов, передает ТАСС.
По его словам, эти баллы равны 10 тыс. рублям, которые можно потратить на приобретение товаров и услуг у партнеров программы.
Песков заявил, что узнал из СМИ о выигрыше 10 тыс. баллов в акции «Миллион призов» для голосовавших онлайн, но пока не проверял эту информацию.
«Прочитал про это, но сам пока не проверял», – отметил представитель Кремля.
Напомним, что среди голосующих на сентябрьских выборах разыграют 100 машин и 20 квартир. Всего в рамках акции будет разыграно свыше 250 тыс. призов, среди которых 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Эти баллы можно обменять на товары, представленные партнерами программы.
США, Британия и Австралия сговорились об AUKUS на саммите G7 под носом у Макрона
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Детали создания альянса США, Великобритании и Австралии (AUKUS) согласовали на саммите G7 в Корнуолле, на котором присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщают СМИ.
В подготовке соглашения участвовал Доминик Рааб, возглавлявший тогда МИД Великобритании. При этом Лондон был предупрежден, что соглашение может ухудшить отношения Лондона с Пекином и Парижем. Макрон оказался не в курсе переговоров. После саммита документы по AUKUS, которые обсуждались британским правительством, имели гриф «совершенно секретно», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.
Напомним, Австралия не входит в G7, но ее лидер, как и лидеры еще ряда стран, которые не являются членами «Большой семерки», принимал участие в саммите в 2021 году. Создание AUKUS привело к резкому обострению отношений между его членами и Францией.
Стоит отметить, что на саммите в Корнуолле президент США Джо Байден и британский премьер Борис Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Британия и США заявили, что «привержены совместной работе с партнерами» и «противодействию попыткам тех, кто стремится подорвать» эти «союзы и институты».
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Американские СМИ: Иранского ученого-ядерщика убили из роботизированного пулемета
Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит с помощью роботизированного пулемета, дистанционно управляемого специалистами израильской спецслужбы «Моссад», сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских, израильских и иранских чиновников.
В публикации сообщается, что для операции была выбрана модель бельгийского пулемета калибра 7,62 мм FN MAG, которая прикреплялась к роботизированной аппаратуре, передает RT.
Уточняется, что роботизированное оружие поместили в кузов грузовика Zamyad, широко распространенного в Иране. Установка весила порядка тонны, поэтому по частям была ввезена контрабандой в Иран, отмечается в публикации. Также в автомобиль были встроены несколько камер для контроля обстановки на месте из командного пункта.
Напомним, 27 ноября 2020 года в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным иранских СМИ, Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля.
Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Израиль убийством Фахризаде хотел спровоцировать войну на Ближнем Востоке. Москва осудила убийство ученого.
Названы источники фейков о выборах в России
«Большинство фейков распространяются организациями иноагентов, а также представителями некоторых партий. Тем не менее мы проверяем каждое сообщение о возможном нарушении на выборах», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Максим Григорьев. Ранее в Общественной палате сообщили, что за два дня голосования выявлено около 10 тыс. фейков о выборах.
«Число фейков действительно очень большое, – отметил председатель координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. – Причем распространяются фейки организациями, которые признаны иностранными агентами, а также неизвестными людьми в соцсетях. Они, например, прикрепляют к сообщениям старые видео и имитируют нарушения».
«Более того, значительное число неподтвержденной информации, несоответствующей действительности, распространяют наблюдатели и представители некоторых оппозиционных партий», – добавил Григорьев.
Также в некоторых случаях фейки запускаются из-за незнания избирательного законодательства, то есть без злого умысла. «Но каждый случай, вне зависимости от того, фейк это или не фейк, мы проверяем, изучаем сообщения от наших наблюдателей на участке, а также видеозаписи с камер наблюдения. Затем, исходя из этих данных, уже делаем свое заключение», – подчеркнул Григорьев.
В воскресенье стало известно, что за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков о выборах в России. Об этом сообщил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
По его словам, с января и до первого дня голосования было выявлено 5 тыс. фейков о выборах, а только за 17 сентября – семь тысяч. Член ОП указал, что в целом за два дня выборов было зафиксировано около 10 тыс. фейков, за весь год – 15 тысяч.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Москве за два дня.