ФОМ опубликовал итоговый экзитпол по выборам губернатора Хабаровского края

На выборах губернатора Хабаровского края в первом туре побеждает врио главы региона Михаил Дегтярев от ЛДПР с 61,6% голосов, свидетельствуют результаты опроса на выходе с избирательных участков, проведенного фондом «Общественное мнение».

На втором месте – Марина Ким, кандидат от партии «Справедливая Россия – За правду» с 24,4% голосов. Кандидат от «Партии пенсионеров» Владимир Парфенов, по данным exit-poll, набирает 8,2%, Бабек Мамедов от партии «Родина» – 3,2%.

Отказались отвечать – 43,7%.

Источник данных: опрос на выходе с избирательных участков на выборах губернатора Хабаровского края. 17–19 сентября 2021 года. 57 населенных пунктов, 200 избирательных участков, 22 934 респондента. Статпогрешность не превышает 1,9%. По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).

Помимо депутатов Госдумы, жители Дальнего Востока избирали представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае также прошли выборы губернатора.

«Самое главное, что нарушений законодательства при организации голосования, существенных, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано», – отметил председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко в комментарии журналистам после закрытия участков.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.