Французские наблюдатели дали рекомендацию критикам выборов в России Явка ко второму дню выборов превысила 30% 18 сентября 2021, 21:28 Текст: Алексей Дегтярев

Общая явка на выборах в Государственную думу к 20.00 мск субботы превысила 31%, сообщили в Центризбиркоме. «Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 20:00 по Москве составила 31,51%, – цитирует сообщение ЦИК РИА «Новости». Там пояснили, что в этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

Песков объяснил дату на часах Путина во время голосования 18 сентября 2021, 15:00

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин не пользуется календарем, встроенным в часы, поэтому во время электронного голосования у главы государства была установлена другая дата, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», – сообщил Песков РИА «Новости». Ранее в СМИ обратили внимание на то, что в ходе электронного голосования у президента на часах установлено 10-е число, сам глава государства проголосовал 17 сентября онлайн. Памфилова возмутилась поведением кандидата от КПРФ Бондаренко 18 сентября 2021, 15:11 Поведение кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко на избирательном участке в Саратове было возмутительным, считает председатель ЦИК Элла Памфилова. «Председатель комиссии слегла. Это как называется? Это законодатель? Он является местным депутатом, который должен способствовать тому, чтобы на участке все было нормально. Я даже не хочу давать никаких комментариев. Все все видят, все понимают», – сказала Памфилова в информцентре ЦИК, передает РИА «Новости». Глава избиркома Саратовской области Ирина Романова отметил, что выдержать эту ситуацию председателю комиссии помогли психологические тренинги для сотрудников избирательной системы. Ранее в Сети распространилось видео, на котором Бондаренко, баллотирующийся от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия – За Правду», «Яблоко», «Партия Роста», Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и «Партия пенсионеров». Явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85% 17 сентября 2021, 21:48

Фото: Pavel Golovkin/АР/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

К 20.00 мск явка на выборах в Государственную думу приблизилась к 17%, сообщили в Центризбиркоме. На 20.00 мск явка составила 16,85%, сообщили в ЦИК, передает РИА «Новости». Там добавили, что в этой цифре не учитываются дистанционное электронное голосование. Между тем Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что в первый день на онлайн-голосование явка по городу составила 58%. Группа разбора рассмотрела более 30 обращений наблюдателей, были аннулированы несколько урн с бюллетенями, всего обработано 450 обращений. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут. ЦИК отреагировал на поимку постановщиков видео с «нарушениями» на выборах 18 сентября 2021, 18:53 Запись с поимкой снимающих постановочные видео о нарушениях на выборах, вероятно, подтверждает версию о подготовленной Западом кампании для непризнания итогов голосования, заявили в ЦИК. В ЦИК прокомментировали появление в сети видео, на котором, как утверждается, зафиксировано задержание снимавших постановочные видео о нарушениях на выборах в Госдуму. Сообщалось, что их накрыли прямо на «киностудии», которую они организовали в московской квартире. «Скорее всего, это подтверждение информации, которая появлялась накануне: о том, что готовится большая операция по непризнанию выборов Западом, о том, что в ходе голосования якобы происходили какие-то массовые нарушения. И на этой волне воздействовать на общественное мнение», – приводит комментарий ЦИК Telegram-канал RT. Комментариев правоохранительных органов пока получить не удалось. Вместе с тем в Сети расходится скриншот заявления в полицию, в котором указан номер телефона человека, который мог привлечь остальных к съемкам упомянутых постановочных видео. Из открытых источников следует, что этот номер принадлежит Илье Пахомову, бывшему менеджеру проектов ФБК* (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) и помощнику Алексея Навального. Сам Пахомов на момент публикации для комментариев оказался недоступен. По данным собеседников телеканала, в последнее время он находился в Тбилиси и Вильнюсе. Второй день голосования начался в России 17 сентября 2021, 23:25

Фото: Камчатка Сегодня

Текст: Антон Антонов

В восточной части России уже начался второй день голосования на выборах в Госдуму – на Камчатке открылись избирательные участки. Как сообщается на официальном сайте Камчатского края, ровно в 20.00 (11.00 мск) первого дня голосования все избирательные участки закрылись. Вновь открылись они в 8.00 18 сентября (23.00 мск 17 сентября). Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал, что голосование на выборах в России идет штатно, нарушений мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. По его словам, достаточно высокая явка в первый день выборов обнадеживает с точки зрения окончательной явки, передает РИА «Новости». Он также обратил внимание на высокую явку на дистанционном электронном голосовании: «В основном она около 50%, но по некоторым субъектам даже больше, например, в Москве и Ростовской области. И я думаю, это тоже доказывает, что наше решение о применении ДЭГ на достаточно большой территории России было правильным». Напомним, явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в России и преимущества онлайн-голосования. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. МИД Молдавии выразило сожаление в связи с открытием Россией избирательных участков в Приднестровье 18 сентября 2021, 16:03 Текст: Вера Басилая

Министерство иностранных дел Молдавии сожалеет из-за того, что Россия открыла 27 избирательных участков на выборы в Госдуму на территории Приднестровья в связи с якобы невозможностью обеспечить безопасность голосования. «Касательно открытия избирательных участков в приднестровском регионе 19 сентября для выборов Государственной Думы Российской Федерации, Министерство иностранных дел выражает сожаление, что российская сторона, несмотря на последовательную позицию молдавских властей, действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета и территориальной целостности Молдавии и двусторонней правовой базе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на молдавский МИД. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

В ведомстве отметили, что ранее посольство России в Молдавии в ответ на запрос об открытии участков получило уведомление об отсутствии препятствий для организации голосования в подконтрольных Молдавии населенных пунктах. «МИД просил российскую сторону воздержаться от открытия 27 избирательных участках в населенных пунктах в приднестровском регионе Молдавии, в том числе из-за невозможности обеспечения необходимых условий безопасности для проведения голосования», – добавили в ведомстве. Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Молдавии организована работа 30 избирательных участков, из них 27 – на территории Приднестровья. ЦИК сообщил об отражении мощной DDoS-атаки на ресурсы избиркома 18 сентября 2021, 13:18

Фото: CHROMORANGE/Andreas Poertner/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Российский Центризбирком отразил во второй день голосования крупную DDoS-атаку, заблокировано порядка 246 тыс. запросов, сообщил глава федерального центра информатизации при ЦИК России Александр Сокольчук. «Сейчас буквально около полудня была совершена также DDoS-атака и средствами защиты на портале ЦИК России было заблокировано порядка 246 тыс. запросов. Видимо, идет подготовка к завтрашнему дню. Будем стараться, чтобы ничего не прозевать», – приводит РИА «Новости» слова Сокольчука. Он также добавил, что в первый день выборов зафиксированы три атаки из-за рубежа на ресурсы Центризбиркома. «За 17 сентября у нас было зафиксировано три целенаправленные атаки из-за рубежа. Две атаки было по сканированию нашего интернет-портала ЦИК России на предмет выявления уязвимости. Первое было сканирование порядка шести часов, второе сканирование две минуты. Вечером была организована в течение одной-двух минут распределенная DDoS-атака. Хочу сказать, что атака была достаточно мощной», – уточнил он. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Ранее сообщалось, что специалисты отразили за первый день больше 100 DDOS-атак на системы онлайн-голосования. Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены. Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома России, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Специалисты отразили за день больше 100 DDOS-атак на системы онлайн-голосования 17 сентября 2021, 21:45 Текст: Дарья Григоренко

Специалистам ДИТ Москвы удалось за день отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. «Специалистам ДИТ Москвы удалось отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. Из-за этих атак статистика по электронному голосованию загружалась в сервис с опозданием. Но отображение процесса записи проходило в соответствии со временем их реальной записи в блокчейн», – говорится в сообщении в Telegram-канале Мосгоризбиркома. По данным Мосгоризбиркома, в первую очередь служба поддержки вернула корректное отображение статистики онлайн-голосования в целом. Затем были приведены в порядок избирательные округа. Отмечается, что запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев. Кроме того, за работой системы онлайн-голосования постоянно следят IT-специалисты и члены избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию. Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информация о них в зашифрованном виде печатается на специальных принтерах. Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены. Формат российских выборов захотели использовать в Италии 18 сентября 2021, 01:18 Текст: Антон Антонов

Итальянские эксперты, которые работают в рамках Ситуационного центра Общественной палаты, отметили высокий уровень организации выборов и комфортные условия для голосования в России. Раффаэль Карфи, ответственный секретарь регионального отделения итальянской партии «Лига Севера» в Калабрии заявил: »Многие международные эксперты присутствуют и наблюдают за этим грандиозным по масштабам мероприятием». «Мы были приятно удивлены четкой организацией всего процесса голосования», – приводит его слова официальный телеграм-канал Общественной палаты России. Наблюдателей «потрясли некоторые детали, новшества», которых нет в Италии. Карфи отметил, что формат российских выборов станет «позитивным опытом, в том числе» для Италии. Наблюдение за выборами «позволит совершить некий культурный обмен между нашими странами», сказал Карфи, выразив намерение «экспортировать те новшества, которые сегодня увидели». Карфи сообщил о «большой общественной активности». По его словам, «люди с хорошим настроением и большой активностью приходят на избирательные участки и голосуют». Он выразил надежду, что россияне «проголосуют за светлое будущее». «Это то, чего мы вам желаем», – сказал Карфи. Доменико Ночерино, основатель и редактор журнала «Opinio Juris – Law and Politics Review», отметил, что Россия «прилагает большие усилия для того, чтобы привлечь молодое поколение к выборному процессу». Он также считает, что «возможность голосования онлайн» – это «опыт, который нужно перенимать», так как «в современных реалиях он упростит процесс голосования». «Наша миссия здесь заключается в том, чтобы передать через СМИ реальную ситуацию, которая происходит на местах, а не ту, о которой говорят некоторые СМИ, находясь на расстоянии. Нас потрясло то, что мы своими глазами увидели ситуацию, которая абсолютно отличается от того, что описывают западные СМИ, искусственно нагнетая обстановку. Мы увидели, что граждане России голосуют в спокойном режиме и удобном формате», – сказал он, сообщив, что наблюдатели «продолжат посещать избирательные участки и общаться с людьми». Напомним, явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в России и преимущества онлайн-голосования. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В Крыму сочли комичными санкции Киева из-за выборов в Госдуму 18 сентября 2021, 08:24 Текст: Наталья Ануфриева

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал комичным решение Украины ввести санкции за проведение выборах в Госдуму на территории России. Бобков заявил, что неадекватные оценки выборов со стороны Киева были ожидаемы, однако «другое дело, что все подобные решения как минимум комичные», и, «судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, – то это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир», передает РИА «Новости». «Объектом критики становятся не только процессы, происходившие некогда на территориях, входивших в состав Украины, но и в отношении самых авторитетных организаций, включая ООН», – указал он. Бобков подчеркнул, выборы в Крыму проходят со всеми канонами избирательного права. «Решения киевских властей никак не скажутся на жизни тех, кто организовывает выборы и принимает в них участие. Более того, я уверен, что для тех, кто являются кандидатами в депутаты и баллотируются от Республики Крым, напротив демарши Киева сформируют особую хорошую правильную спортивную злость, которая сделает кандидатов уже в статусе депутатов намного более эффективными, работоспособными и мотивированными», – сказал вице-спикер. Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Наблюдатели рассказали о задержаниях провокаторов на избирательных участках 18 сентября 2021, 18:28 Текст: Евгений Романов

Сигналы о нарушениях в ходе выборов весьма малочисленны, а большинство из них оказываются фейками. Ловить провокаторов позволяют системы видеонаблюдения на избирательных участках, сообщил газете ВЗГЛЯД член исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» Алексей Песков. Он назвал независимых наблюдателей главным источником объективных данных о ходе голосования. «Ситуационный центр ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), несмотря на многочисленные попытки хакерских атак из-за рубежа на наш портал nom24.ru, проводит работу по получению, обработке и проверке информации о ходе голосования на выборах, непрерывно и круглосуточно, начиная с момента открытия первых избирательных участков на Дальнем Востоке», – говорит член исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» и координатор ассоциации НОМ Алексей Песков. По его словам, абсолютное большинство получаемых сообщений не содержат информации «о каких-либо проблемах». «Сигналы о нарушениях весьма малочисленны, каждое из них мы тщательно проверяем, привлекая электоральных экспертов. Большинство таких сигналов оказываются фейками, то есть недостоверной информацией», – уточнил Песков. Координатор назвал целью провокаций «со стороны разных участников процесса» дестабилизацию обстановки на избирательных участках. «Однако то, что наблюдатели осуществляют фото и видео фиксацию всех инцидентов, позволяет идентифицировать провокаторов и нарушителей порядка, привлекать их к ответственности», – отметил он. Эксперт подчеркнул, что главными и достоверными источниками объективных данных о ходе голосования являются независимые наблюдатели, «которые, как показывает практика, в полной мере применяют свои компетенции и знания, полученные в ходе обучения, организованного ассоциацией НОМ совместно с Общественной палатой для того, чтобы разрешать возникающие проблемы и пресекать попытки нарушений». «Я считаю, что такие масштабы общественного контроля на протяжении всех дней голосования и за различными формами голосования будет способствовать укреплению доверия к этим выборам и их результатам», – подытожил Песков. Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Председатель мониторинговой рабочей группы по выборам Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов сообщил в субботу об отсутствии серьезных нарушений. В Москве аннулировали восемь урн для надомного голосования 18 сентября 2021, 10:33 Текст: Наталья Ануфриева

Московская городская избирательная комиссия в первый день голосования аннулировала восемь переносных урн для надомного голосования, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов. Венедиктов сообщил, что «на вчерашний день Московская городская избирательная комиссия аннулировала результаты на восьми участковых избирательных комиссиях, на восьми урнах», все восемь – это переносные ящики, надомное голосование, передает РИА «Новости». «Можно сказать, что это слабое место. (При этом) нет ни одного аннулирования стационарных ящиков», – отметил он, добавив, что иногда избирателям выдавали бюллетень не там, а один ящик просто рассыпался и бюллетени упали. Ранее стало известно, что явка в первый день голосования в Москве составила 23,07%. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в России и преимущества онлайн-голосования. Эксперт: Электронное голосование привлекло сторонников властей 18 сентября 2021, 11:41

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Дистанционное электронное голосование привлекло лоялистов, они прислушались к советам проголосовать дистанционно в условиях коронавируса, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Она объяснила, почему онлайн-голосование исключает манипуляции с итоговыми результатами. «Большинство тех, кто воспользовался дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), – лоялисты, те, кто скорее положительно оценивает действия властей. Это связано с тем, что они прислушивались к советам беречь себя в условиях коронавируса и голосовать электронно даже в том случае, если есть возможность прийти на избирательный участок», – считает исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин. Оппозиция, по ее словам, традиционно призывает приходить на участки и «говорит о недоверии к итогам голосования». К этим советам в основном прислушиваются возрастные категории граждан, симпатизирующие критикам властей. «При этом оппозиционеры не объясняют, как устроена система дистанционного электронного голосования, но призывают изначально не доверять ей», – пояснила эксперт. ДЭГ обеспечивает анонимность избирателей и исключает попытки повлиять на итоги голосования. «Я общалась с разработчиками электронного голосования. Они вне политики и просто объясняли механику процесса. Разработанная система блокчейн не предполагает того, что ее можно изменить. Если кто-то вторгнется в эту систему и попробует внести изменения, то останется след, который будет виден всем – специалистам и наблюдателям. Невозможно без следа вторгнуться в эту систему и поменять расклад голосов», – заверила собеседник. В Москве, где ДЭГ применяется не первый раз, онлайн-голосование воспринимают как удобную государственную услугу. «Вчера я проголосовала электронно. Просто зашла на сайт и вся процедура напомнила мне запись ребенка в кружок. У меня не было ни минуты задержки. Сначала система выдала первый бюллетень, а затем – второй. Если посмотреть на регионы, где еще не было электронного голосования, то для них это будет своеобразным новшеством, но там и госуслугами еще не все пользуются. Но на следующих выборах и для этих регионов электронное голосование тоже станет привычным, как для москвичей. А в столице ДЭГ – уже часть современной цифровой экосистемы города. Электронное голосование должно применяться по всей России (сейчас оно проходит в семи регионах). Это уже наше настоящее – удобное и комфортное», – считает Линдигрин. По мнению эксперта, ДЭГ привлекает пассивных избирателей. «После голосования в Москве в 2019 году и по поправкам к Конституции в 2020 эксперты отмечали, что в процессе участвовали многие из тех, кто раньше вообще не голосовал. На некоторых участках таких набиралось до 10 процентов от общего числа проголосовавших. Я надеюсь, что теперь они и дальше будут пользоваться электронным голосованием. Эта процедура стала для них привычной», – добавила политолог. В субботу утром замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале данные о ходе выборов. По его словам, «2/3 избирателей Москвы, записавшихся на электронное голосование /1,386 млн/ уже проголосовало дистанционно». В субботу проходит второй день выборов депутатов Госдумы. Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев рассказал о штатном ходе голосования. Нарушений мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. По его словам, достаточно высокая активность избирателей в пятницу обнадеживает с точки зрения окончательной явки. Булаев обратил особое внимание на высокую явку на дистанционном электронном голосовании: «В основном она около 50%, но по некоторым субъектам даже больше, например, в Москве и Ростовской области. И я думаю, это тоже доказывает, что наше решение о применении ДЭГ на достаточно большой территории России было правильным», – считает зампредседателя ЦИК. Явка в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность этих выборов и преимущества онлайн-голосования. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Оппозиция не нашла нарушений сохранности сейф-пакетов в УИК 18 сентября 2021, 12:13 Текст: Наталья Ануфриева

Представители несистемной оппозиции после появления в соцсетях информации о том, что в ряде регионов после закрытия участковых избирательных комиссий (УИК) якобы «не запечатывают сейф-пакеты и добрасывают бюллетени в урны» решили провести ночную проверку УИК, сообщил основатель студенческого профсоюза и экс-координатор «Штаба Навального*» (организация, деятельность которой запрещена в России) в Санкт-Петербурге Денис Михайлов. Михайлов сообщил на своей странице в соцсети Twitter, что поступило «много информации о том, что в некоторых регионах не закрывают сейф-пакеты и добрасывают бюллетени в урны», тогда представители движения решили «проверить два УИКа в городе (Санкт-Петербурге)». В результате проверки УИК № 760 и УИК 2225 нарушений выявлено не было, только во второй избирательной комиссии представителей оппозиции сотрудники полиции, по словам Михайлова, не допустили в УИК до прибытия туда председателя комиссии. «Наконец-то нам удалось проверить УИК 2225. В целом, тут все, как и должно быть», – написал он. Ранее в Общественной палате за первый день выборов выявили порядка 7 тыс. фейков. Кроме того, в Москве аннулировали восемь урн для надомного голосования. До этого сообщалось, что явка в первый день голосования в Москве составила 23,07%. Явка в первый день голосования в Москве составила 23,07% 18 сентября 2021, 09:22 Текст: Наталья Ануфриева

Явка в Москве в первый день голосования, в том числе онлайн, составила 23,07%, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов. По словам Венедиктова, в первый день явка в очном формате составила почти 7%, в абсолютных цифрах проголосовали почти 534 тыс. избирателей, передает РИА «Новости». «Явка от всех избирателей Москвы – дистанционное электронное голосование плюс бумажные бюллетени – (составила) 23,07%. Это первый день по явке», – добавил он. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут. Явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в России и преимущества онлайн-голосования.