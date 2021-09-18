Жительница Бурятии проголосовала через полчаса после родов Ученые назвали опасность мутировавшего коронавируса В НОМ призвали внимательнее относиться к нарушениям на выборах 18 сентября 2021, 20:14 Избиркомам и общественности необходимо обратить внимание на выявленные ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) нарушения на выборах, заявил член СПЧ и председатель НОМ Александр Брод и исполнительный директор организации Алена Булгакова. «Есть проблемные моменты, мы на них обращаем внимание. Благодаря вмешательству Ассоциации НОМ, наших региональных партнеров, наблюдателей и общественников удалось некоторые проблемы предотвратить, а в некоторых случаях бюллетени были признаны недействительными», – приводятся слова Брода в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе. Также глава НОМ добавил, что окончательное решение по данной ситуации комиссией еще не принято. Так, например, наиболее резонансным случаем стало нарушение на УИК № 1992 в Пушкине, откуда поступала информация о «заминировании» участка, после чего человек попытался вынести пачку бюллетеней с участка. «С помощью Общественного штаба и общественных наблюдателей удалось вмешаться в ситуацию, обратить внимание комиссии и правоохранительных органов, и этот беспредел был остановлен, голосование продолжилось в цивилизованных условиях», – сообщил Брод. В Брянской области на УИК 475 с помощью видеонаблюдения ассоциацией НОМ были обнаружены вбросы. «На некоторых кадрах было видно, что бюллетени чуть ли не из-за пазухи доставали члены избирательных комиссий. Вмешались общественные наблюдатели, был принят акт о признании 828 бюллетеня недействительными, ящик для голосования был опечатан и голосование продолжилось в новых условиях, в правовом поле», – рассказал Брод. Что касается Чувашской Республики на УИН 2058, где бюллетени на местных выборах выдавались гражданам, прикрепленным к избирательному участку по программе «Мобильный избиратель», то, как пояснили юристы НОМ, такой случай также является процедурным нарушением. По словам Брода, бюллетени вводили в КОИБы, избирательный процесс также был остановлен и «девять бюллетеней были признаны недействительными, поскольку имело место нарушение процедуры голосования». «Но примеры нарушений – единичны. В целом избирательный процесс проходит четко, организованно, при тщательном тотальном наблюдении. При этом мы видим большое количество фейков. Мы подключаем общественных наблюдателей, они информацию проверяют. Так, например, в Свердловской и Смоленской областях представители общественного штаба выехали на участки, побеседовали с избирателями, случаи нарушений не подтвердились», – подчеркнул Брод. Фактов использования административного ресурса мы не видели, такие обращения к нам не приходили, а информация об очередях на участках тщательно проверялась, и общественники выезжали на участки, беседовали с гражданами. Большого скопления на участках не наблюдалось, люди о принуждении не говорили, напротив, говорилось о том, что работодатели дали возможность проголосовать в пятницу, с тем, чтобы выходные остались свободными. Не обошлись эти два дня и без провокаций, сообщила член Общественной палаты, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. Так, в Санкт-Петербурге на одном из участков была опровергнута информация о вбросе, а в подмосковном Подольске распространяли ложные сведения, что пломбы имеют одинаковые номера. «85 сообщений, по нашим данным, касались ситуаций, которые удалось решить общественным наблюдателям, благодаря их подкованности. В Оренбургской области не выдерживали количества голосов идентификационные ленты и приходилось заменять сейф-пакеты. В Хабаровском крае на одном из участков бюллетени были упакованы в три сейф-пакета, после того как мобильная группа общественного штаба выехала на участок, ситуацию удалось разрешить – все бюллетени в присутствии наблюдателей были помещены в новый сейф-пакет», – рассказала Булгакова. Несмотря на то, что на портал ассоциации НОМ подвергается серьезным хакерским атакам из США, Украины и других стран, работа Ситуационного центра не прекращается ни на минуту, подчеркнула Булгакова. Информация продолжает приниматься и обрабатываться по горячей линии, через мобильное приложение и электоральных экспертов на местах. Председатель Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал, что на участке № 237 в Кемерове общественные наблюдатели также зафиксировали вброс бюллетеней. «На видео зафиксировано, как девушка подходит к урне, опускает туда пачку бюллетеней и уходит. Это подтверждают и наши волонтеры. Это единичный случай, но он имел место. Общественная палата считает необходимым признать содержащиеся в данной урне бюллетени недействительными, мы обратимся с соответствующим письмом в ЦИК», – подчеркнул Григорьев.

Лукашенко объявил польский Белосток и литовский Вильнюс белорусскими землями 18 сентября 2021, 02:27

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Белосток и Вильнюс являются белорусскими землями, но Минск не напоминает об этом Польше и Литве, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. На форуме «Символ единства», посвященном белорусскому Дню народного единства, Лукашенко заявил, что «к драматическим урокам первой половины прошлого столетия» Минск «возвращается не для того, чтобы кого-то упрекнуть». По его словам, «соседи» Белоруссии «даны от Бога». Он заверил, что Минск «стремится к миру и дружбе» с ними, не «зарится на чужой каравай или клочок земли», Белоруссия «даже не напоминает, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильно – это тоже белорусский город и земли вокруг», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1». «Многие говорят о том, что, возможно, надо забыть все, что было меньше сотни лет тому назад: «Ну ладно, была Хатынь – там памятник». И тысячи таких памятников, где зверски убиты наши люди. Можно забыть... Только вы не забудьте, белорусы, одно: как только мы забудем дорогу к этим памятникам, как только зарастет хмызняком дорога к Хатыни, это повторится, это снова придет в наши дома. Пока мы помним, мы живем», – сказал Лукашенко. Он заявил: «Если мы забудем их, точно так забудут нас». Президент призвал «не допустить этого», ведь такая память – «в славянских сердцах и помыслах». Лукашенко заверил, что в Белоруссии не станут героизировать «убийц белорусского народа». В стране, по его словам, «нечего делать тем, кто этих преступников тащит из забытья, кто пытается подчинить, растоптать, разорвать нашу суверенную страну, сделать ее частью санитарного кордона, окружающего братскую Россию». Напомним, Лукашенко впервые поздравил сограждан с недавно утвержденным Днем народного единства. Идея установления Дня народного единства прозвучала в феврале текущего года на VI Всебелорусском народном собрании. Лукашенко поддержал инициативу и подписал 7 июня указ об учреждении нового государственного праздника. США призвали Россию изменить решение по мандату наблюдателей ОБСЕ 18 сентября 2021, 01:57

Фото: Александр Река/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Решение России отказаться от продления мандата Группы наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска на границе с Украиной вызывает глубокое сожаление, заявил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс. Прайс заявил, что Москва «заблокировала консенсус по продлению миссии ОБСЕ». США выражают «глубокую обеспокоенность относительно ее намерений выполнять международные обязательства и конструктивно взаимодействовать с Украиной». Госдеп призвал российскую сторону «разрешить продление мандата миссии», а также «прекратить продолжающуюся агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта», передает ТАСС. Напомним, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября. По его словам, это решение пересмотру не подлежит. МИД России заявил, что Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей. На Украине заявили о гибели химпрома из-за цен на газ 18 сентября 2021, 11:12

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Наталья Ануфриева

Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ, заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский. Землянский заявил в эфире «CapitalTV», что украинский химпром теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией, передает РИА «Новости». «Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей – 4 тыс. 298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей (украинской)», – рассказал он. Землянский также задался вопросом, как украинская химическая промышленность сможет конкурировать с белорусской, которая в будущем году будет получать российский газ по цене 128 долларов. Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбой бывшего лидера страны Виктора Януковича из-за цен на газ. До этого украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев. Арестович предложил переименовать Украину в СЗУ 17 сентября 2021, 21:42

Фото: alexey.arestovich/Facebook

Текст: Алексей Дегтярев

Украину можно было бы назвать Соединенные Земли Украины, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович. «Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. <...> Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», – заявил он в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». Он добавил, что в стране есть много обособленных районов со своей культурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей, поэтому название «было бы в самый раз». Ранее Арестович заявлял, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – говорил политик. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь. Франция решила отозвать послов из США и Австралии 17 сентября 2021, 22:50 Текст: Антон Антонов

В связи с созданием альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США) Франция приняла решение отозвать послов из США и Австралии, сообщил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан. Ле Дриан сказал, что принял такое решение «по просьбе президента». Послов отзывают «для консультаций». Такой «исключительный» шаг, по мнению Парижа, «оправдан особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США», передает РИА «Новости». Министр указал, что речь идет об отказе Австралии от контракта на поставку французских подлодок. Он назвал «неприемлемым» подобное «поведение в отношениях между союзниками и партнерами». Как указал глава МИДа, такие действия «затрагивают саму концепцию альянсов, партнерств и значения для Европы Индо-Тихоокеанского региона», передает ТАСС. При этом дипломатические источники Reuters сообщили, что Франция не планирует отзывать для консультаций своего посла из Великобритании, так как та «действовала в соглашательском духе». Напомним, Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. При этом их первой инициативой станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии «ударом в спину». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Секретарь СНБО Украины обвинил европейцев в потере Крыма и Донбасса 18 сентября 2021, 07:43

Фото: Yevhenii Liubimov/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал направление Венецианской комиссии проходящего через Верховную раду закона об олигархах. Данилов сказал, что не будет «выяснять, что такое Венецианская комиссия», ему «все равно». По его словам, Украине «надо жить собственным умом» и «в своем доме наводить самостоятельно порядок». Он подверг критике «специалистов со всей Европы», которые уже «насоветовали, что делать и как жить» Украине. Как заявил Данилов, эти советы «привели к тому», что Украина «потеряла Крым», а также к конфликту в Донбассе, передает РИА «Новости». Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что рассмотрение закона об олигархах затягивают, чтобы его не успел принять действующий состав Верховной рады. По его словам, «олигархи пытаются сделать все возможное, чтобы закон об олигархах, который прошел первое чтение, не приняли». Он считает, что именно поэтому законопроект отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию, так как комиссия – «медленный институт». Министр предложил принять проект закона во втором чтении, а потом дожидаться выводов Венецианской комиссии, передает ТАСС. Напомним, СНБО Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» противоречит Конституции Украины и нарушает права человека. Венецианская комиссия 15 сентября приняла к рассмотрению украинский законопроект. Киев обещал помешать работе российской торговой сети на Украине 17 сентября 2021, 22:19 Текст: Антон Антонов

Российская сеть дисконтных магазинов MERE (Svetofor) «на Украине работать не будет», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Данилов выразил в этом уверенность, комментируя сообщения СМИ о том, что MERE открыла супермаркеты в нескольких украинских городах. Данилов предложил «подождать», а также подчеркнул, что препятствовать MERE должны местные власти, передает РИА «Новости». Оценивая открытие супермаркета в Николаеве, секретарь СНБО призвал мэров, которые «позволяют, чтобы у них работала» MERE, «вообще думать, чем они там занимаются». Он раскритиковал глав городов, заявляющих, что «не имеют к этому никакого отношения». «Если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это», – сказал Данилов. MERE – сеть магазинов в России, работающих под брендом Svetofor. Магазины открыты в России, Казахстане, Белоруссии и Китае. Сеть начинает работу в странах ЕС под названием MERE, ожидается открытие магазинов в Румынии, Германии, Азербайджане и Польше. В августе Верховный суд Украины запретил АО «Сбербанк» (Киев) – дочерней структуре одноименного российского банка – использовать торговую марку Сбербанк на территории страны. Ведущий «Матч ТВ» уволился из-за эфира с Бузовой 18 сентября 2021, 11:55

Фото: Сычёв подкаст и Денис Казанский/YouTube

Текст: Вера Басилая

Спортивный комментатор Денис Казанский рассказал, что уволился с «Матч ТВ» из-за эфира с участием Ольги Бузовой. Ему было обидно, что это интервью посчитали самым ярким во время Евро-2020. «С одной стороны, у меня стало все чаще возникать ощущение, что мастерство превращается в ремесло. Я вел программу «Все на матч», и с каждым выпуском она становилась менее спортивной. Мне сложно представить, что люди, которые пришли на канал из-за Ольги Бузовой, будут смотреть Российскую премьер-лигу», – рассказал Казанский в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола», передает Ura.ru. Ранее Казанский заявлял, что его увольнение никак не связано с финансовой составляющей. До этого Нобель Арустамян объявил о своем уходе с телеканала «Матч ТВ», назвав причиной интервью с полузащитником ФК «Ростов» Павлом Мамаевым о его судебном процессе с бывшей женой Аланой. Он отметил, что считает материал, которого от него добивались на канале, слишком «желтым» и скандальным для спортивной журналистики. Телеведущая, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки также ушла с поста. Теперь она назначена замглавы холдинга «Газпром медиа», куда входит телеканал. Песков объяснил дату на часах Путина во время голосования 18 сентября 2021, 15:00

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин не пользуется календарем, встроенным в часы, поэтому во время электронного голосования у главы государства была установлена другая дата, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», – сообщил Песков РИА «Новости». Ранее в СМИ обратили внимание на то, что в ходе электронного голосования у президента на часах установлено 10-е число, сам глава государства проголосовал 17 сентября онлайн. Карпов отреагировал на иск грузинской шахматистки против Netflix 18 сентября 2021, 14:36

Фото: Leszek Szymanski/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал решение пятикратной чемпионки СССР по шахматам Ноны Гаприндашвили обратиться в суд против компании Netflix за то, что в сериале «Ход королевы» ее назвали русской. «Это отношение к национальному происхождению. И ясно, что Нона родилась в Грузии, она грузинка и горда этим. И, в общем, русской шахматисткой ее никак не назовешь и никто никогда не называл», – объяснил иск шахматист. Его удивило, что консультант фильма Гарри Каспаров пропустил этот киноляп, приводит «Комсомольская правда» слова гроссмейстера. Ранее пятикратная чемпионка мира по шахматам 80-летняя Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за ложной информации, приведенной в сериале «Ход королевы», Спортсменку возмутили два эпизода. Во-первых, в сериале ее назвали представительницей России, а не Грузии. Во-вторых, там говорится, что она никогда не играла против мужчин. Netflix уже подтвердил уважение к Ноне Гаприндашвили, но также там усомнились в обоснованности иска. Нона Гаприндашвили пять раз выигрывала чемпионат мира. Она также стала первой женщиной, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В США назвали главный козырь российского Су-25 18 сентября 2021, 15:14

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Грозный арсенал российского штурмовика Су-25 может уничтожить любую вражескую цель, это его главный козырь, заявил американский военный эксперт Марк Эпископос в статье для издания The National Interest. Эпископос пишет, что основным преимуществом Су-25 является его богатый смертоносный арсенал вооружения, который компенсирует некоторые недостатки в авионике и аэродинамике. По его мнению, обширный выбор мощнейших боеприпасов позволяет самолету уничтожать любые наземные цели, передает ФАН. Отмечается, что «духовный наследник» легендарного Ил-2 впервые был применен войсками СССР в Афганистане, где успешно справлялся со всеми задачами. Самолет, которому уже четыре десятка лет, уже крайне редко используется Воздушно-космическими силами России в военных операциях, однако, констатировал автор публикации, в некоторых странах Су-25 активно применяется и по сей день. Ранее в США восхитились креативностью советского авиаконструктора. Австралия «поняла разочарование» Франции 18 сентября 2021, 03:44

Фото: Justin Qian/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Правительство Австралии с пониманием относится к решению Франции отозвать посла для консультаций, заявила глава австралийского МИДа Марис Пейн в Вашингтоне. Пейн заверила, что «понимает разочарование Франции». Министр выразила надежду на то, что Канберра и Париж продолжат сотрудничество. Пейн рассчитывает, что во Франции смогут увидеть, какое значение Австралия «придает двусторонним отношениям» и совместной работе с Парижем. Австралия выразила сожаление в связи с решением Франции отозвать посла. Канберра с нетерпением «ожидает возобновления сотрудничества с Францией по вопросам, представляющим общий интерес», передает ТАСС со ссылкой на Reuters и Australian. Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Секретарь СНБО Украины возмутился из-за вопроса на русском языке 18 сентября 2021, 09:51

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время брифинга устроил перепалку с журналистом, который задал вопрос на русском языке. Соответствующее видео опубликовал телеканал ZIK на YouTube. В ходе мероприятия журналист задал вопрос Данилову на русском, тот в ответ заявил, что «не совсем понял» его суть, передает РИА «Новости». «Давайте еще раз, уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, еще раз давайте», – сказал он. Данилов заявил, что «напрягается», когда слышит русскую речь. В ответ журналист напомнил, что чиновник является уроженцем Луганска, поэтому должен понимать русский язык. «Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас ее несете по всему миру. Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверьте, оно, может, не меньше, чем во Львове», – заявил Данилов. Ранее он предложил сменить письменность на Украине с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заверил, что вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точек зрения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине представили план победы над «Северным потоком – 2» 18 сентября 2021, 17:02

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Киев способен победить Газпром и «Северный поток – 2», хотя у страны и есть риск остаться без транзита газа, заявила замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль. Украине нужно перестроить газотранспортную систему, на тот случай, если Газпром перестанет проводить газ через страну, и придется брать топливо из Европы, написала Зеркаль в своей статье для «Европейской правды». Она подчеркнула, что необходимо защитить потребителей от возможных рисков с поставками голубого топлива, для этого необходимо предпринять три шага. Первым шагом, по мнению замминистра, должна стать закачка достаточного количества газа в подземные хранилища и включение Украины в «группу риска», европейский механизм по предотвращению кризисных ситуаций с газом, передает «Царьград». Зеркаль надеется, что включение Украины в «группу риска» уравняет страну с Германией, которая уже имеет этот статус. Это позволит Киеву заручиться международной помощью. Вторым шагом Зеркаль назвала объединение стран для доказательства того, что Газпром является монополистом. Таким образом замминистра рассчитывает ограничить поставки российского газа в ЕС. Третьим шагом чиновница предлагает усилить давление на Газпром, чтобы все российские газопроводы в ЕС соответствовали Третьему энергопакету ЕС. Ранее в США советовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2». Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска газопровода. В Крыму назвали истерией санкции Украины из-за выборов 17 сентября 2021, 21:22

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике и призвал относиться к ним спокойно, без каких-либо дополнительных эмоций. «Это не первые и, думаю, не последние санкции, которые придумывает СНБО. Эти все санкции, как и предыдущие, никоим образом не повлияют на работу избирательной системы Республики Крым. Я очень спокойно отношусь ко всем этим санкциям. Нужно очень спокойно и без каких-либо дополнительных эмоций относиться к этой истерии», – пояснил Малышев, передает РИА «Новости». По его словам, жители Крыма привыкли к подобной политике украинских властей. «Мы привыкли, поэтому их санкции и заявления ни в коей степени не изменят нашей позиции», – добавил он. Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.