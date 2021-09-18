Испанцы опубликовали фан-арты на российский Checkmate Жительница Бурятии проголосовала через полчаса после родов Определены победители трека «Наука» конкурса «Лидеры России» 18 сентября 2021, 19:51 Определились победители трека «Наука» четвертого сезона «Лидеров России» – флагманского конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей»: ими стали 33 ученых из 15 российских регионов. Финал трека «Наука» прошел в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС в рамках Года науки и технологий 17-18 сентября. Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте по науке и образованию и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации выступили в качестве соорганизаторов и консультантов при проведении оценочных мероприятий. В мероприятии принимали участие 159 финалистов со всей России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Есть несколько задач, которые выполняет трек «Наука». Одна из них – привлечь внимание к науке в России, в том числе со стороны людей, которые состоялись как руководители и готовы реализовывать крупные проекты. Наука меняется и от управленцев в этой сфере требуются новые компетенции. Требуется воля научного сообщества, инициатива должна идти от вас. В этом сезоне конкурса было много сильных участников, поэтому в Год науки и технологий мы решили расширить список победителей трека. Но главный результат, который вы получите от конкурса – это, конечно, не сертификаты победителей, а возможность попасть в сообщество, которое возникло в эти дни», – отметил помощник президента России Андрей Фурсенко, обращаясь к конкурсантам. С финалистами встретился Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, который ответил на вопросы участников о развитии научно-исследовательской среды в России. «Недостаток лидеров, способных брать ответственность за работу больших команд, исследовательских, университетских коллективов – это сегодня актуальная проблема, которую мы фиксируем. Лидер должен уметь вдохновлять, причем ответственно вдохновлять, идти вперед и делать большие проекты. Люди, которые способны на это, всегда будут востребованы. Мы внимательно смотрим за успешными участниками конкурса «Лидеры России». Я сам просматриваю их резюме. Важно, как человек двигается не только до победы, но и после. Не останавливайтесь, и тогда, поверьте, вас заметят», – обратился к финалистам Фальков. Результаты оценочных мероприятий трека прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Финал трека «Наука» объединил участников из разных профессиональных областей, среди вас есть географы-экспедиторы, химики, молекулярные биологи, генетики, физики, геологи, почвоведы, лингвисты, теплоэнергетики, специалисты из сферы авиации и ракетостроения, международных отношений. Вы ведете важные научные проекты, которые имеют высокую социальную значимость. Победителями трека «Наука» стали 33 участника из 15 регионов России. 14 победителей из Москвы, три победителя из Тюменской области, по два победителя из Ивановской, Кировской, Самарской областей, по одному победителю из Севастополя, Республики Дагестан, Иркутской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской областей. В суперфинал конкурса, который состоится в 2022 году, прошли 18 победителей», – сказал Комиссаров. Победителями стали участники от 26 до 48 лет, среди них 22 кандидата наук и четыре доктора наук. Они смогут претендовать на членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте по науке и образованию, а также получат возможность поработать с наставниками из числа членов совета при президенте по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций и ведущих российских ученых. Кроме того, все победители встретятся в Сочи на заключительном мероприятии Года науки и технологий. 18 победителей трека, набравших наибольшее количество баллов в оценочных мероприятия, поедут на суперфинал конкурса. Все финалисты получат возможность попасть на образовательные программы ведущих вузов и научных организаций, пройти стажировки в профильных министерствах, ведущих вузах, научных организациях и крупных корпорациях. Одним из победителей стал заместитель директора Института биологии Тюменского государственного университета Олег Трофимов. Он специализируется на молекулярной биологии и молекулярной генетике, исследует носители наследственной информации и молекулы, благодаря которым она может передаваться и проявляться. Два года Олег проработал в Лаборатории биохимии вирусных РНК Института белка РАН в подмосковном Пущине, защитил кандидатскую диссертацию в Новосибирске, а затем вернулся в родной город, где сейчас работает. «У меня есть ряд прикладных проектов, один из них связан с молекулярной диагностикой вирусных заболеваний, в частности вируса лейкоза крупного рогатого скота. В данный момент мы разрабатываем тест-систему для молекулярной диагностики вируса лейкоза. В ближайшее время планируем выводить ее на рынок», – поделился Трофимов. Проректор Самарского национального исследовательского университета имени Королева Андрей Прокофьев также стал победителем трека «Наука». Он доктор наук, имеет почетное звание «Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области», член экспертного совета ВАК по машиностроению, член наблюдательного совета Центра инновационного развития и кластерных инициатив. «Сейчас я больше занимаюсь организацией научно-исследовательских работ. Наиболее значимой разработкой нашего университета считаю реализацию совместно с объединенной двигательно-строительной корпорацией проект по созданию двухвального газогенератора газотурбинного двигателя. В мире только две фирмы, которые занимаются такими газогенераторами, и они обе находятся за рубежом. Нам удалось заняться таким проектом. Я верю, что у нас все получится, и Самара, мой родной город, станет мировым центром авиационного двигателестроения», – сказал Прокофьев. С финалистами пообщались наставники трека – член правления – управляющий директор, развитие и инновации ООО «СИБУР» Дарья Борисова, первый вице-президент АО «Газпромбанк» Наталья Третьяк, заведующий лабораторией инженерного материаловедения ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени Ломоносова Дмитрий Иванов, председатель Координационного совета, кандидат физико-математических наук, и.о. руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков и член правления ПАО «СИБУР Холдинг» Алексей Козлов. Поболеть за финалистов приехали и победители трека прошлого года: советник министра науки и высшего образования Российской Федерации, секретарь экспертного совета при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса Антон Шашкин, Декан медико-психолого-фармацевтического факультета Красноярского государственного медицинского университета имени Войно-Ясенецкого Артем Наркевич и другие. Финал трека «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России» состоялся в рамках основного плана Года науки и технологий в России. Его соорганизаторами выступили Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Впереди региональные финалы треков конкурса «Лидеры России» по трекам «Бизнес и промышленность» для всех восьми федеральных округов: 1-3 октября – ДФО, Владивосток; 14-17 октября – УФО, Екатеринбург; 21-24 октября – ПФО, Нижний Новгород; 28-31 октября – СФО, Новосибирск; 4-7 ноября – ЦФО, Москва; 18-21 ноября – СЗФО, Санкт-Петербург; 2-5 декабря – СКФО и ЮФО, Ростов-на-Дону. Кроме того, в Санкт-Петербурге 12-14 ноября пройдет финал трека «Культура».

Депутат от КПРФ Бондаренко устроил дебош на избирательном участке 17 сентября 2021, 20:20 Текст: Вера Басилая

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил дебош на избирательном участке, пригрозив вызовом полиции и уголовным делом главе территориальной комиссии. Судя по кадрам видео, глава ТИК испугалась разбуянившегося депутата и пыталась отойти в сторону, но коммунист атаковал ее и не реагировал на призывы успокоиться со стороны свидетелей этого дебоша, пишет «АиФ». Очевидцы сообщают, что Бондаренко пытался сфотографировать паспортные данные членов ТИК, вел себя по-хамски. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

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Еще не решил

По словам депутата облдумы Юлии Литневской, Бондаренко устроил провокацию на ровном месте, председателю участка вызвали скорую. Отметим, что это не первый скандал, связанный с именем коммуниста Бондаренко. В июле вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата. В итоге политик отказался отвечать, что республика входит в состав России. В связи с этим ему предложили гражданство Украины. Лукашенко объявил польский Белосток и литовский Вильнюс белорусскими землями 18 сентября 2021, 02:27

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Белосток и Вильнюс являются белорусскими землями, но Минск не напоминает об этом Польше и Литве, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. На форуме «Символ единства», посвященном белорусскому Дню народного единства, Лукашенко заявил, что «к драматическим урокам первой половины прошлого столетия» Минск «возвращается не для того, чтобы кого-то упрекнуть». По его словам, «соседи» Белоруссии «даны от Бога». Он заверил, что Минск «стремится к миру и дружбе» с ними, не «зарится на чужой каравай или клочок земли», Белоруссия «даже не напоминает, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильно – это тоже белорусский город и земли вокруг», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1». «Многие говорят о том, что, возможно, надо забыть все, что было меньше сотни лет тому назад: «Ну ладно, была Хатынь – там памятник». И тысячи таких памятников, где зверски убиты наши люди. Можно забыть... Только вы не забудьте, белорусы, одно: как только мы забудем дорогу к этим памятникам, как только зарастет хмызняком дорога к Хатыни, это повторится, это снова придет в наши дома. Пока мы помним, мы живем», – сказал Лукашенко. Он заявил: «Если мы забудем их, точно так забудут нас». Президент призвал «не допустить этого», ведь такая память – «в славянских сердцах и помыслах». Лукашенко заверил, что в Белоруссии не станут героизировать «убийц белорусского народа». В стране, по его словам, «нечего делать тем, кто этих преступников тащит из забытья, кто пытается подчинить, растоптать, разорвать нашу суверенную страну, сделать ее частью санитарного кордона, окружающего братскую Россию». Напомним, Лукашенко впервые поздравил сограждан с недавно утвержденным Днем народного единства. Идея установления Дня народного единства прозвучала в феврале текущего года на VI Всебелорусском народном собрании. Лукашенко поддержал инициативу и подписал 7 июня указ об учреждении нового государственного праздника. США призвали Россию изменить решение по мандату наблюдателей ОБСЕ 18 сентября 2021, 01:57

Фото: Александр Река/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Решение России отказаться от продления мандата Группы наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска на границе с Украиной вызывает глубокое сожаление, заявил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс. Прайс заявил, что Москва «заблокировала консенсус по продлению миссии ОБСЕ». США выражают «глубокую обеспокоенность относительно ее намерений выполнять международные обязательства и конструктивно взаимодействовать с Украиной». Госдеп призвал российскую сторону «разрешить продление мандата миссии», а также «прекратить продолжающуюся агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта», передает ТАСС. Напомним, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября. По его словам, это решение пересмотру не подлежит. МИД России заявил, что Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей. На Украине заявили о гибели химпрома из-за цен на газ 18 сентября 2021, 11:12

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Наталья Ануфриева

Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ, заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский. Землянский заявил в эфире «CapitalTV», что украинский химпром теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией, передает РИА «Новости». «Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей – 4 тыс. 298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей (украинской)», – рассказал он. Землянский также задался вопросом, как украинская химическая промышленность сможет конкурировать с белорусской, которая в будущем году будет получать российский газ по цене 128 долларов. Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбой бывшего лидера страны Виктора Януковича из-за цен на газ. До этого украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев. Арестович предложил переименовать Украину в СЗУ 17 сентября 2021, 21:42

Фото: alexey.arestovich/Facebook

Текст: Алексей Дегтярев

Украину можно было бы назвать Соединенные Земли Украины, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович. «Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. <...> Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», – заявил он в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». Он добавил, что в стране есть много обособленных районов со своей культурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей, поэтому название «было бы в самый раз». Ранее Арестович заявлял, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – говорил политик. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь. Франция решила отозвать послов из США и Австралии 17 сентября 2021, 22:50 Текст: Антон Антонов

В связи с созданием альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США) Франция приняла решение отозвать послов из США и Австралии, сообщил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан. Ле Дриан сказал, что принял такое решение «по просьбе президента». Послов отзывают «для консультаций». Такой «исключительный» шаг, по мнению Парижа, «оправдан особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США», передает РИА «Новости». Министр указал, что речь идет об отказе Австралии от контракта на поставку французских подлодок. Он назвал «неприемлемым» подобное «поведение в отношениях между союзниками и партнерами». Как указал глава МИДа, такие действия «затрагивают саму концепцию альянсов, партнерств и значения для Европы Индо-Тихоокеанского региона», передает ТАСС. При этом дипломатические источники Reuters сообщили, что Франция не планирует отзывать для консультаций своего посла из Великобритании, так как та «действовала в соглашательском духе». Напомним, Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. При этом их первой инициативой станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии «ударом в спину». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев обещал помешать работе российской торговой сети на Украине 17 сентября 2021, 22:19 Текст: Антон Антонов

Российская сеть дисконтных магазинов MERE (Svetofor) «на Украине работать не будет», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Данилов выразил в этом уверенность, комментируя сообщения СМИ о том, что MERE открыла супермаркеты в нескольких украинских городах. Данилов предложил «подождать», а также подчеркнул, что препятствовать MERE должны местные власти, передает РИА «Новости». Оценивая открытие супермаркета в Николаеве, секретарь СНБО призвал мэров, которые «позволяют, чтобы у них работала» MERE, «вообще думать, чем они там занимаются». Он раскритиковал глав городов, заявляющих, что «не имеют к этому никакого отношения». «Если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это», – сказал Данилов. MERE – сеть магазинов в России, работающих под брендом Svetofor. Магазины открыты в России, Казахстане, Белоруссии и Китае. Сеть начинает работу в странах ЕС под названием MERE, ожидается открытие магазинов в Румынии, Германии, Азербайджане и Польше. В августе Верховный суд Украины запретил АО «Сбербанк» (Киев) – дочерней структуре одноименного российского банка – использовать торговую марку Сбербанк на территории страны. Секретарь СНБО Украины обвинил европейцев в потере Крыма и Донбасса 18 сентября 2021, 07:43

Фото: Yevhenii Liubimov/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал направление Венецианской комиссии проходящего через Верховную раду закона об олигархах. Данилов сказал, что не будет «выяснять, что такое Венецианская комиссия», ему «все равно». По его словам, Украине «надо жить собственным умом» и «в своем доме наводить самостоятельно порядок». Он подверг критике «специалистов со всей Европы», которые уже «насоветовали, что делать и как жить» Украине. Как заявил Данилов, эти советы «привели к тому», что Украина «потеряла Крым», а также к конфликту в Донбассе, передает РИА «Новости». Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что рассмотрение закона об олигархах затягивают, чтобы его не успел принять действующий состав Верховной рады. По его словам, «олигархи пытаются сделать все возможное, чтобы закон об олигархах, который прошел первое чтение, не приняли». Он считает, что именно поэтому законопроект отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию, так как комиссия – «медленный институт». Министр предложил принять проект закона во втором чтении, а потом дожидаться выводов Венецианской комиссии, передает ТАСС. Напомним, СНБО Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» противоречит Конституции Украины и нарушает права человека. Венецианская комиссия 15 сентября приняла к рассмотрению украинский законопроект. Ведущий «Матч ТВ» уволился из-за эфира с Бузовой 18 сентября 2021, 11:55

Фото: Сычёв подкаст и Денис Казанский/YouTube

Текст: Вера Басилая

Спортивный комментатор Денис Казанский рассказал, что уволился с «Матч ТВ» из-за эфира с участием Ольги Бузовой. Ему было обидно, что это интервью посчитали самым ярким во время Евро-2020. «С одной стороны, у меня стало все чаще возникать ощущение, что мастерство превращается в ремесло. Я вел программу «Все на матч», и с каждым выпуском она становилась менее спортивной. Мне сложно представить, что люди, которые пришли на канал из-за Ольги Бузовой, будут смотреть Российскую премьер-лигу», – рассказал Казанский в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола», передает Ura.ru. Ранее Казанский заявлял, что его увольнение никак не связано с финансовой составляющей. До этого Нобель Арустамян объявил о своем уходе с телеканала «Матч ТВ», назвав причиной интервью с полузащитником ФК «Ростов» Павлом Мамаевым о его судебном процессе с бывшей женой Аланой. Он отметил, что считает материал, которого от него добивались на канале, слишком «желтым» и скандальным для спортивной журналистики. Телеведущая, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки также ушла с поста. Теперь она назначена замглавы холдинга «Газпром медиа», куда входит телеканал. Медведев: Россия не боится санкций против «Северного потока – 2» 17 сентября 2021, 20:10

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Нет, конечно. Какие здесь могут быть опасения? Мы в этой ситуации с санкциями живем с 2014 года», – сказал Медведев, отвечая на вопрос, не боится ли он санкций, если Россия воспрепятствует транзиту газа через Украину, передает РИА «Новости» cо ссылкой на DW. Он отметил, что «изменился дух отношений, и это очень грустно», но в целом Россия продолжила свое развитие, и в некоторых секторах даже нарастила свои возможности. «Поэтому если кто-то какие-то санкции введет, мы переживем и эти санкции», – добавил Медведев. По его словам, сейчас происходит «ритуальный танец, исполняемый европейскими политиками, с одной стороны, а с другой стороны – американскими политиками, для того чтобы признать факт, что «Северный поток – 2» состоялся». Кроме того, Медведев считает, что история вокруг «Северного потока – 2» «в значительной степени продиктована коммерческими интересами США и их недобросовестной конкуренцией, которую они ведут на европейском рынке». «Так было при президенте Трампе. Сейчас, как мне кажется, новая администрация Байдена проявила несколько лучшее понимание ситуации и нашла в настоящий момент компромисс, в том числе и с правительством Германии», – отметил он. Он также подчеркнул, что, хотя сейчас «делаются разные оговорки про санкции», это «уж точно лучше, чем пытаться уничтожить вполне состоявшийся и очень важный для Европы проект». Он указал, что если Германия зависит от поставок российского газа, то Россия зависит от цен, которые формируются на рынке, и от того, чтобы эти объемы покупались, поэтому это взаимовыгодный процесс. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Песков объяснил дату на часах Путина во время голосования 18 сентября 2021, 15:00

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин не пользуется календарем, встроенным в часы, поэтому во время электронного голосования у главы государства была установлена другая дата, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», – сообщил Песков РИА «Новости». Ранее в СМИ обратили внимание на то, что в ходе электронного голосования у президента на часах установлено 10-е число, сам глава государства проголосовал 17 сентября онлайн. Карпов отреагировал на иск грузинской шахматистки против Netflix 18 сентября 2021, 14:36

Фото: Leszek Szymanski/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал решение пятикратной чемпионки СССР по шахматам Ноны Гаприндашвили обратиться в суд против компании Netflix за то, что в сериале «Ход королевы» ее назвали русской. «Это отношение к национальному происхождению. И ясно, что Нона родилась в Грузии, она грузинка и горда этим. И, в общем, русской шахматисткой ее никак не назовешь и никто никогда не называл», – объяснил иск шахматист. Его удивило, что консультант фильма Гарри Каспаров пропустил этот киноляп, приводит «Комсомольская правда» слова гроссмейстера. Ранее пятикратная чемпионка мира по шахматам 80-летняя Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за ложной информации, приведенной в сериале «Ход королевы», Спортсменку возмутили два эпизода. Во-первых, в сериале ее назвали представительницей России, а не Грузии. Во-вторых, там говорится, что она никогда не играла против мужчин. Netflix уже подтвердил уважение к Ноне Гаприндашвили, но также там усомнились в обоснованности иска. Нона Гаприндашвили пять раз выигрывала чемпионат мира. Она также стала первой женщиной, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В США назвали главный козырь российского Су-25 18 сентября 2021, 15:14

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Грозный арсенал российского штурмовика Су-25 может уничтожить любую вражескую цель, это его главный козырь, заявил американский военный эксперт Марк Эпископос в статье для издания The National Interest. Эпископос пишет, что основным преимуществом Су-25 является его богатый смертоносный арсенал вооружения, который компенсирует некоторые недостатки в авионике и аэродинамике. По его мнению, обширный выбор мощнейших боеприпасов позволяет самолету уничтожать любые наземные цели, передает ФАН. Отмечается, что «духовный наследник» легендарного Ил-2 впервые был применен войсками СССР в Афганистане, где успешно справлялся со всеми задачами. Самолет, которому уже четыре десятка лет, уже крайне редко используется Воздушно-космическими силами России в военных операциях, однако, констатировал автор публикации, в некоторых странах Су-25 активно применяется и по сей день. Ранее в США восхитились креативностью советского авиаконструктора. Австралия «поняла разочарование» Франции 18 сентября 2021, 03:44

Фото: Justin Qian/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Правительство Австралии с пониманием относится к решению Франции отозвать посла для консультаций, заявила глава австралийского МИДа Марис Пейн в Вашингтоне. Пейн заверила, что «понимает разочарование Франции». Министр выразила надежду на то, что Канберра и Париж продолжат сотрудничество. Пейн рассчитывает, что во Франции смогут увидеть, какое значение Австралия «придает двусторонним отношениям» и совместной работе с Парижем. Австралия выразила сожаление в связи с решением Франции отозвать посла. Канберра с нетерпением «ожидает возобновления сотрудничества с Францией по вопросам, представляющим общий интерес», передает ТАСС со ссылкой на Reuters и Australian. Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Газпром: Поставки газа полностью соответствуют заявкам потребителей 17 сентября 2021, 20:55 Текст: Дарья Григоренко

Газпром поставляет газ в соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами, в силу имеющихся возможностей холдинг стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки. «Газпром осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей», – говорится в сообщении управления информации Газпрома, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что группа депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия Газпрома, которые якобы привели к росту цен на газ в Европе. На этой неделе цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров и достигла рекордных 963,9 доллара за 1 тыс. кубометров. Это произошло из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий. При этом в Кремле заявили, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе не имеет никакого отношения к России и не влияет на стоимость поставляемого трубопроводного газа. Там также отметили, что запуск «Северного потока – 2» сбалансирует ценовые параметры рынка газа в Европе.