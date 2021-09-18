Американцев возмутил «ошибочный» удар военных США по Кабулу

Читатели сайта телеканала Fox News раскритиковали действия американской армии, нанесшей удар по мирному населению в Афганистане, они обвинили в произошедшем действующую власть и призвали к жестким мерам против причастных к инциденту.

Пользователь с ником tjg1 написал, что «после убийства 13 американцев администрация (президента США Джо) Байдена так хотела «что-то сделать», что они использовали дрон, чтобы атаковать первую попавшуюся им машину», а после солгали, что убили террористов ИГ* (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» – прим. ВЗГЛЯД). Это, по его словам, «ужасный конец постыдного оставления афганцев», передает РИА «Новости».

«Очень печально наблюдать, насколько ненадежными стали наша разведка и наше правительство. Я больше не верю никому из представителей власти. (...) Я люблю свою страну и своих соотечественников-американцев, но наше руководство подводит нас снова и снова. Похоже, они не видят реальной угрозы своему положению, а раскаиваются в лучшем случае неискренне», – посетовал goingnutsincali737.

«Нет, это не было трагической ошибкой! Это было предсказуемо, поскольку Байден оказывал давление с целью получить какую-то хорошую «тему для разговора» после разгрома в Афганистане!», – возмутился SamInTacoma.

«Этот удар нанесли чисто по политическим мотивам. Администрация Байдена думала, что это отвлечет внимание от ужасно проведенного отступления (из Афганистана). Думаю, из-за этого инцидента Байдена пора отправить в Гаагу, чтобы судить по делу о военных преступлениях», – считает GatedFox.

«Уровень некомпетентности, который мы наблюдаем, поистине поражает. Хуже этого они ничего не могли сделать», – написал Reissued.

«И все еще никаких увольнений, понижений в должности и даже выговоров. Никакого стыда. Никакой ответственности. Извинения не вернут к жизни семерых детей и трех взрослых», – заключили читатели.

Ранее глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщила, что в результате удара американского беспилотника в Кабуле 29 августа погибли 10 мирных жителей, в том числе семеро детей.

СМИ рассказали, что жертвой удара дрона стал Земари Ахмади – мирный гражданин Афганистана, который работал инженером в представительстве американской благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI). Более того, на момент гибели афганец ждал ответа на запрос об убежище в Соединенных Штатах для себя и своей семьи.

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