США признали убийство детей в Кабуле

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17 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 23:52  |  vz.ru
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В Европе появилась первая жертва газового кризиса

Великобритания показала, к чему доведет Европу энергокризис Christoph Hardt/Geisler
Fotopres/Global Look Press
Зима еще не наступила, а энергетический кризис в Европе выявил первого потерпевшего. В Великобритании остановлено два завода по производству удобрений. Простой при таких ценах на газ – лучшее из двух зол. И это только начало – дальше снежный ком будет нарастать. Это яркий пример того, к чему надо готовиться европейскому континенту этой зимой при сохранении энергетического кризиса.  Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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В сознании Австралии Китай превратился в монстра

США и Австралия вспомнили о «морских демократиях» и их вековой «борьбе за свободу» MICK TSIKAS/EPA/ТАСС
«Страхи правящей элиты в Австралии очень сильны. Они эффективно подпитываются прессой и экспертным сообществом. В итоге австралийские политики буквально в каждом китайце видят угрозу», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Алексей Куприянов. Какие причины вынудили США, Великобританию и Австралию создать новый военный союз AUKUS? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Над либералами надругались с помощью УГ

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Безусловно, искренние антикоммунисты обмануты Волковым – Навальным в самых лучших чувствах, и обмануты жестоко. Можно даже сказать, что над ними цинически надругались. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Человечество сознательно сажают на траву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Невыразимый пафос, с которым Америка диктует повестку без компромиссов и оттенков, должен настораживать. Где-то тут кроется огромная ложь. И чья-то липкая лапа шарит по вашим карманам. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Современный мир – это война

Денис Фисенко
Денис Фисенко, Ветеран Группы «А»
Война сейчас – это не удар ядерных ракет, а взрыв смертника в метро. Это не танковые клинья, а религиозный фанатик, который фурой давит прохожих. Современная война – это не массы пехоты, а массы нелегалов. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    США признали убийство детей в Кабуле

       17 сентября 2021, 23:52
    Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В результате удара американского беспилотника в Кабуле 29 августа погибли 10 мирных жителей, включая семь детей, сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, извинившись за «ошибку».

    Маккензи сообщил, что «расследование и межведомственный анализ убедили» его, что «не менее 10 человек, включая семерых детей, трагически погибли в результате того авиаудара». Пентагон считает маловероятным, что БПЛА смог уничтожить лиц, связанных с террористической организацией «Исламское государство*». 

    Генерал выразил «глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб». По его словам, «это была ошибка». Он добавил, что несет полную ответственность за случившееся «и его трагический исход», а также сообщил, что Пентагон «рассматривает возможность репарации в связи со случившемся», передает РИА «Новости».

    Как заявил Маккензи, «вероятно, удары в Афганистане в будущем будут осуществляться по более высоким стандартам». «Это вопрос политического, а не военного характера. Однако я не считаю, что вы должны делать какие-либо выводы относительно наших возможностей наносить удары по целям ИГ* в Афганистане в будущем, основываясь на данном инциденте», – заявил он, заверив, что действия США «не были основаны на информации» от движения «Талибан*».

    Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что поручил своим подчиненным провести тщательный анализ расследования удара. Он сказал, что США «постараются извлечь уроки из этой ужасной ошибки». По словам министра обороны США, «ни одна армия мира не работает усерднее над тем, чтобы избегать жертв среди гражданского населения». Остин заявил: «Когда у нас есть причины полагать, что мы отняли невинную жизнь, мы расследуем это и, если это правда, признаем. Но мы также должны столь же усердно работать над тем, чтобы не допустить повторения – вне зависимости от обстоятельств, разведданных или давления, в условиях которого мы работаем».

    Напомним, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подтвердила, что в результате атаки американского беспилотника по предполагаемым террористам в Афганистане погибли десять мирных жителей. Среди жертв – семеро детей. СМИ рассказали, что жертвой удара дрона стал Земари Ахмади – мирный гражданин Афганистана, который работал инженером в представительстве американской благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI). Более того, на момент гибели афганец ждал ответа на запрос об убежище в Соединенных Штатах для себя и своей семьи.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Страны ОДКБ отказались размещать афганских беженцев
       16 сентября 2021, 11:49
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Страны ОДКБ заявили о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на своих территориях, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

    Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.

    «Глава государства поддержал общую позицию ОДКБ о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на территории наших стран. Он сообщил, что, исходя из гуманитарных соображений и важности оказания международной помощи афганскому народу, в Алма-Ате на временной основе размещен персонал полевых миссий системы ООН в Афганистане», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента Казахстана.

    Ранее президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ, назвал поспешным вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе.

    Коментарии (10)
    В Сенате США потребовали отставки Блинкена, Остина и Салливана

    15 сентября 2021, 06:55

    Текст: Антон Антонов

    Сенатор-республиканец Джош Хоули потребовал отставки глав Госдепа и Пентагона Энтони Блинкена и Ллойда Остина, а также советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

    Хоули заявил, что намерен препятствовать утверждению кандидатов на посты в Госдепе и Пентагоне, выдвинутых президентом США Джо Байденом, пока «министр Остин, госсекретарь Блинкен и помощник Джейк Салливан не уйдут в отставку». Сенатор раскритиковал процесс вывода американских войск из Афганистана, назвав поведение Байдена «постыдным». Хоули заявил, что Байден «опозорил страну» и ему тоже «пора уйти в отставку», передает ТАСС со ссылкой на Hill.

    Как указывает издание, Хоули не может помешать утверждению кандидатов, если те получать поддержку большинства сенаторов. При этом у Хоули есть возможность оттягивать вынесение вопроса об их назначении на голосование.

    Напомним, в августе влиятельные республиканцы, в том числе законодатели, призвали к отставке или импичменту Байдена, возложив на него ответственность за допущение теракта в афганской столице.

    Коментарии (9)
    Захарова назвала уход Запада из Афганистана абсолютно позорнейшим явлением
       16 сентября 2021, 15:30
    Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Американские военные не смогли достойно покинуть Афганистан, уход Запада из этой страны стал абсолютно позорнейшим явлением, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    «Случился коллапс по их вине – по вине коллективного Запада. В Афганистане. Мы видим абсолютно позорнейшее явление – и того, что сделали со страной, и как не смогли даже оттуда достойно уйти. И как подставили десятки тысяч, да что там говорить – сотни тысяч, миллионы граждан под удар. И тех, которые с ними работали, и тех, которые ни на кого не работали, а просто жили в своей стране», – заявила Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    При этом, по ее словам, Запад понимает, что без России с катастрофой в Афганистане ему не справиться. «Они понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу, это не проблема, это катастрофа на всех направлениях, с ней ничего они не сделают», – сказала Захарова.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе.

    Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. 

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (7)
    Россия отказалась нести ответственность за вызванный Западом миграционный кризис

    15 сентября 2021, 10:15

    Текст: Наталья Ануфриева

    Москва осуждает действия западных стран в Ливии и не собирается делить с ними бремя ответственности за спровоцированные миграционные кризисы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Лавров указал, что тема нелегальной миграции возникла после того, как НАТО разбомбила Ливию и разрушила ливийскую государственность, передает ТАСС.

    «На север через разбомбленную Ливию потекли нелегальные мигранты, и когда Евросоюз понял, что для него это бремя слишком тяжелое, он стал призывать всех остальных разделить бремя ответственности за судьбу этих мигрантов. Мы не собираемся делить бремя ответственности за то, что было не только не поддержано нами, а было нами осуждено», – сказал он.

    Лавров также затронул тему Афганистана, указав, что «талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) пока не признаны ни одной страной», и «все говорят о том, что с ними надо иметь контакты по текущим вопросам, прежде всего, по вопросам безопасности, соблюдения прав граждан, обеспечения нормального функционирования дипломатических миссий», однако «с официальным признанием пока еще никто не торопится», передает РИА «Новости».

    Вместе с тем Россия не навязывает талибам никакие условия: «Они сами провозгласили свои цели, в том числе, они провозгласили приверженность дальнейшей борьбе с терроризмом, борьбе с наркотрафиком, заверили всех остальных, что они сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран и что у них нет никаких намерений дестабилизировать соседние страны и что они будут формировать инклюзивное правительство, которое отражает всю полноту спектра афганского общества, политического, этнического, конфессионального баланса».

    При этом Москва поддерживает с движением контакты по вопросам, которые касаются снятия рисков с соседей по центральной Азии.

    По словам министра, пока прошло слишком мало времени, чтобы сделать какие-либо выводы по новому правительству Афганистана.

    «Мы, как и подавляющее большинство стран мира, приветствовали такой подход и сейчас наблюдаем как он будет воплощаться в жизнь. Конечно, еще слишком мало времени прошло, чтобы делать окончательные выводы», – сказал Лавров.

    Ранее талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (2)
    Путин счел бегством поспешный вывод войск США из Афганистана

    17 сентября 2021, 11:17

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Владимир Путин назвал поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана бегством, и указал, что теперь перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по формированию общей линии действий.

    Путин сказал, выступая в режиме видеоконференции на саммите ШОС, что в данный момент перед организацией «остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», передает ТАСС.

    Он призвал проработать «вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС – Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами».

    «Смена власти (в Афганистане) прошла практически бескровно. Это, безусловно, позитивный момент. Талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее в МИД России заявили о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана.

    Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

    Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (2)
    Захарова заявила о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана
       16 сентября 2021, 17:11
    Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    США и их союзники ответственны за ситуацию в Афганистане и должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению этой страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Мы исходим из того, что в первую очередь ответственность за сложившуюся в Афганистане ситуацию несут США и страны международной коалиции, на протяжении последних 20 лет присутствовавшие в этой стране. Именно поэтому они должны взять на себя основную долю расходов по постконфликтному восстановлению и обустройству Афганистана», – цитирует ТАСС Захарову.

    Ранее Мария Захарова назвала результат действий США в Афганистане проблемой всех стран, а уход оттуда Запада – абсолютно позорнейшим явлением.

    Президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск Запада из Афганистана.

    Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

    Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Коментарии (8)
    Путин заявил об оставленном США в Афганистане открытом ящике Пандоры

    17 сентября 2021, 14:10

    Текст: Алина Назарова

    США и их союзники после завершения операции в Афганистане оставили там открытый ящик Пандоры, наполненный проблемами терроризма, наркотрафика и религиозного экстремизма, заявил президент Владимир Путин на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организациии сотрудничества (ШОС).

    Он обратил внимание, что все входящие в эти объединения государства разделяют схожие подходы к реагированию на угрозы, «исходящие с территории Афганистана после того, как оттуда поспешно ушли американцы – если не сказать сбежали – вместе со своими союзниками по НАТО». «Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом», – констатировал российский лидер, передает ТАСС.

    Он добавил, что Афганистан оказался в состоянии разрухи и его жители бегут со своей родины. «Страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи. От отчаяния многие афганцы бегут со своей родины. Да, мы надеемся, что массового, многомиллионного исхода не будет, но все-таки это факт: многие стараются покинуть страну, переезжают в соседние государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    На этом фоне он призвал к налаживанию устойчивого межафганского диалога с участием всех групп афганского общества. «Особое значение имеет налаживание устойчивого и результативного межафганского диалога с участием всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех групп афганского общества, всех этнических, религиозных и политических», – сказал Путин.

    Он также отметил, что перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) стоит задача по формированию общей линии действий.

    Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. Новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (2)
    Глава ЕК потребовала создать Европейский оборонительный союз

    16 сентября 2021, 22:02

    Текст: Елена Мирошниченко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз намерен построить собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны, сообщает Daily Mail.

    Глава ЕК выразила обеспокоенность падением правительства Афганистана под натиском «Талибана*» (запрещено в России). Она считает, что это событие ставит серьезные вопросы не только перед блоком НАТО, но и перед странами, входящими в состав ЕС, передает РИА «Новости».

    Фон дер Ляйен потребовала ускорить развитие Европейского оборонительного союза. Она уверена, что для этого не нужно формировать новые подразделения, так как они существуют уже давно. Глава ЕК также подчеркнула, что объединению нужно обладать достаточной политической волей, чтобы использовать военные инструменты в международных делах без помощи США и НАТО.

    Она добавила, что ЕС должен обеспечивать большую стабильность в своем регионе и за его пределами, а также принимать участие в миссиях, не инициированных Североатлантическим альянсом или ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ, назвал поспешным вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (3)
    Британский премьер решил сменить министра иностранных дел

    15 сентября 2021, 15:54

    Текст: Наталья Ануфриева

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время провести перестановки в своем кабинете, заменив глав МИД Доминика Рааба и Минобразования Гэвина Уильямсона, сообщают местные СМИ.

    Газета The Times пишет, что Раабу предложат остаться в правительстве, например, на должности министра юстиции или возглавить секретариат кабинета министров, передает ТАСС.

    Среди наиболее вероятных кандидатов на то, чтобы возглавить внешнеполитическое ведомство, называются имена министра внешней торговли Элизабет Трасс и канцлера герцогства Ланкастерского (министра по особым поручениям) Майкла Гоува.

    Ранее Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин оффиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании на фоне наступления членов радикального движения «Талибан*» (признано террористическим запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД).

    По информации прессы, Рааб поручил одному из своих заместителей провести переговоры по этой теме с руководителем внешнеполитического ведомства Афганистана, однако этот разговор в итоге так и не состоялся.

    При этом Рааб заявлял, что его страна намерена «использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства», включая санкции, если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) помешает жителям Афганистана покинуть страну после 31 августа.

    29 августа стало известно, что Британия эвакуировала всех своих военных.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    ОДКБ приняла заявление о ситуации в Афганистане

    15 сентября 2021, 09:40

    Текст: Алина Назарова

    Организация Договора о коллективной безопасности приняла заявление о положении дел в Афганистане, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации.

    «Главы делегаций согласовали в целом проект Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и приняли ряд заявлений, в частности, совместное заявление государств-членов ОДКБ «О положении в Афганистане», заявление министров иностранных дел о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности и борьбы с кибертерроризмом, заявление министров иностранных дел о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке и Совместное заявление министров иностранных дел «О подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения», – сказал Зась, передает РИА «Новости».

    Напомним, талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    И. о. главы МИД Нидерландов ушла в отставку из-за плохой организации эвакуации из Кабула

    16 сентября 2021, 21:47

    Текст: Вера Басилая

    Исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Сигрид Каг ушла в отставку из-за плохо организованной эвакуации сотрудников посольства в Кабуле и местных жителей.

    Парламент страны выразил вотум недоверия Каг, после чего ей пришлось подать в отставку, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    Ранее стало известно, что  премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время провести перестановки в своем кабинете, заменив глав МИД Доминика Рааба и Минобразования Гэвина Уильямсона.

    Ранее Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин оффиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании на фоне наступления членов радикального движения «Талибан*» (признано террористическим, запрещено в России).

    Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

    Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Захарова объяснила обязанность Запада принимать беженцев из Афганистана

    16 сентября 2021, 18:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Западные страны должны принять на себя обязательства по приему беженцев из Афганистана, так как они ответственны за ситуацию в стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это обязательство, которое должны принять на себя те страны, которые знали как Афганистану жить, что-то обещали народу этой страны, куда-то за собой их вели, и сейчас должны все те слова, которые были сказаны за 20 лет, претворить в жизнь», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Она добавила, что российская сторона обеспокоена проникновением террористов со стороны Афганистана под предлогом гуманитарных лозунгов.

    Также дипломат подчеркнула, что именно США и их союзники ответственны за ситуацию в Афганистане, а потому должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению этой страны.

    Ранее Захарова называла результат действий США в Афганистане проблемой всех стран, а уход оттуда Запада – абсолютно позорнейшим явлением.

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    Захарова рассказала о контактах российского посольства в Кабуле с талибами

    16 сентября 2021, 17:59

    Текст: Вера Басилая

    Посольство России в Афганистане поддерживает контакты с представителями движения «Талибан*» (запрещено в России) и делает это очень активно, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    «Наше посольство, посол в Кабуле [посол Дмитрий Жирнов] являются сейчас нашей опорной точкой во взаимодействии, в контактах, в отношениях с представителями движения «Талибан*» (запрещено в России). Именно наше посольство и наш посол ведут рабочие контакты и делают это очень активно», – цитирует ТАСС Захарову.

    Ранее Мария Захарова заявила о финансовой ответственности США по восстановлению Афганистана

    До этого Захарова назвала результат действий США в Афганистане проблемой всех стран, а уход оттуда Запада – абсолютно позорнейшим явлением.

    Президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск Запада из Афганистана.

    Напомним, в начале сентября талибы* (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

    Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Женская сборная Афганистана по футболу переехала в Пакистан

    15 сентября 2021, 14:21

    Текст: Наталья Ануфриева

    Женская сборная Афганистана по футболу выехала в Пакистан после того, как талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) запретили женщинам заниматься спортом.

    Министр информации Пакистана Фавада Чаудри сообщил, что приветствует женскую команду по футболу из Афганистана, «они прибыли на КПП «Торхам», передает «Интерфакс» со ссылкой на газету Sabah.

    До этого женский оркестр не смогли эвакуировать из-за спящего талиба.

    Ранее талибы* запретили женщинам афганским женщинам заниматься спортом. Также они обязали женщин носить никаб в вузах и решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане. Вместе с тем они призвали женщин вернуться к работе в здравоохранении.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Талибы решили создать регулярную армию в Афганистане

    15 сентября 2021, 11:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Движение «Талибан*» (признано террористическим и запрещено в РФ) рассматривает возможность создания регулярной армии в Афганистане в ближайшем будущем, сообщил назначенный ранее начальником штаба вооруженных сил Афганистана Кари Фасихуддин.

    «(Назначенный) начальником штаба ВС... заявил на пресс-конференции в Кабуле в среду, что в настоящее время продолжаются консультации о формировании (в Афганистане) регулярной армии в ближайшем будущем», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Tolo News слова Фасихуддина.

    Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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