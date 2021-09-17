Минфин счел вопиющей ситуацию с рейтингом Doing Business

Замглавы Минфина Алексей Моисеев назвал вопиющей ситуацию с рейтингом Doing Business и заявил, что ведомство все равно продолжит выполнять возложенные на него задачи в рамках поручений президента России.

«История вопиющая, понимаете, эти люди, которые десятилетиями учили всех, как жить. … В целом, конечно, это потешно, что люди говорят: вы должны жить так. А потом: ой, извините, мы это все не так 20 лет говорили», – заявил чиновник, передает РИА «Новости».

«Если серьезно, то с точки зрения именно буквы поручений президента, надо будет что-то делать, потому что ввиду отсутствия рейтинга там KPI как бы исчез. Но меры, которые там … в целом правильные. Это и вопросы, связанные с доступностью кредитов, и возможностью открытия и закрытия бизнеса, по моей части – с прозрачностью залоговой массы всей, … то есть все эти вещи, они в целом полезны. … Были же по всем министерствам задачи поставлены, мы естественно будем эти задачи выполнять», – заявил Моисеев.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задача по улучшению бизнес-климата в России не связана с существованием каких-либо рейтингов, актуальность этой цели растет и работа будет продолжена.

«Задача по улучшению бизнес-климата не связана с существованием каких-то рейтингов. Рейтинг - это измеритель. Задача как была, так и остается и ее актуальность лишь растет со временем, поэтому, конечно, эта работа будет продолжаться на постоянной основе, что касается какого-то критерия измерения - будет выбран другой», – сказал Песков.

Он добавил, что сейчас пока не может сказать, как какой-то рейтинг может быть выбран.

Всемирный банк в четверг сообщил о том, что перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах. В последнем опубликованном докладе в 2019 году Россия заняла 28-ю позицию в рейтинге. Президент Владимир Путин в своих «майских» указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции страны в рейтинге со 120-й, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году.