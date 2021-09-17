Голосование началось в Астраханской области и в ряде регионов ПФО

Избирательные участки в первый день голосования 17 сентября открылись в Астраханской области и в ряде регионов Приволжского федерального округа – Саратовской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Республике Удмуртия, где время отличается от московского на 1 час (UTC +4).

Как сообщили в Астраханском избиркоме, в регионе будет проведено 25 выборных кампаний, астраханцам предстоит выбрать депутатов Государственной думы, думы области, районных и сельских советов, главу Ахтубинского района и глав пяти поселений, передает ТАСС.

«В 08.00 по местному времени (07.00 мск) на территории области открылись для голосования все 572 постоянных избирательных участка, по отдельному графику работают 16 временных участков, расположенных в больницах и диспансерах, в СИЗО, а также участки, открытые на четырех буровых платформах. В списки избирателей, имеющих право голоса на этих выборах, внесены около 720 тыс. человек. Голосование завершится в 20.00 по местному времени (19.00 мск)», – уточнили в облизбиркоме.

В Ульяновской области, помимо депутатских выборов, жителям предстоит выбрать губернатора региона. Как сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Ульяновской области, техническими средствами подсчета голосов оборудовано 140 избирательных участков, видеонаблюдение за ходом голосования осуществляется на 427 избирательных участках.

В Самарской области открылись 1802 избирательных участка, видеонаблюдением охвачено 1134 участка. В Саратовской области открылись 1811 избирательных участков, в том числе 35 временных – в больницах, СИЗО и воинских частях.

По словам секретаря ЦИК Удмуртии Олега Пырегова, в республике утром открылись 1172 избирательных участка. «В труднодоступные районы сегодня и завтра будут выезжать бригады, в которые входят не менее двух членов комиссии с правом решающего голоса. Наблюдатели и журналисты также могут принимать участие», – сообщил Пырегов.

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Выборы депутатов Госдумы начались в России с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Открытие первых избирательных участков в информационном центре Центризбиркома прошло под мелодию гимна России.

Чуть позже избирательные участки открылись Хабаровском крае, жители которого в пятницу начали голосовать на выборах губернатора региона и депутатов Государственной думы. В соседнем Приморском крае в пятницу началось голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального законодательного собрания. Участки для голосования также открылись в Еврейской автономной области.

Более 2,5 тыс. участков для голосования в 02.00 мск открылось в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае, где предстоит выбрать депутатов Государственной думы, местных парламентариев и представителей органов местного самоуправления.

К 03.00 мск избирательные участки открылись во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Последними в ДФО открылись участки в самом западном регионе Дальнего Востока – в Республике Бурятия. Также началось голосование в Сибирском федеральном округе, первые участки открылись в соседнем с Бурятией Приангарье.

В 04.00 мск избирательные участки на выборах депутатов в Государственную думу, в региональные и муниципальные органы власти открылись в восьми регионах Сибирского федерального округа (СФО), а в 09.00 (05.00 мск) голосование охватило всю Сибирь – к нему присоединились жители Омской области.

В 06.00 участки для голосования открылись в регионах Уральского федерального округа (УрФО), а также в Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области.