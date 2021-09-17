Голосование на выборах депутатов в Госдуму охватило всю Сибирь

Избирательные участки на выборах депутатов в Государственную думу, в региональные и муниципальные органы власти, в 08.00 (04.00 мск) открылись в восьми регионах Сибирского федерального округа (СФО), а в 09.00 (05.00 мск) голосование охватило всю Сибирь – к нему присоединились жители Омской области.

В России 17–19 сентября выбирают Госдуму нового созыва. Также в Республике Тыва проходят выборы нового главы региона после досрочной отставки Шолбана Кара-оола, руководившего Тувой почти 14 лет. В Красноярском и Алтайском краях, Томской и Омской областях выбирают региональные парламенты нового созыва. В ряде регионов проходят довыборы в местные заксобрания, муниципальные выборы разного уровня, передает ТАСС.

«Все в рабочем тонусе, все в соответствии с календарным планом. Вчера закончилось досрочное голосование, явка на котором составила 10278 человек – это 5,19% от общего количества избирателей. В 08.00 (04.00 мск) открылись участки. У нас 186 стационарных участков и один в красной зоне, в больнице», – сказал председатель республиканского избиркома Тувы Олег Фортуна.

Как сообщили в избиркоме Красноярского края, избирательные участки подготовлены в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В помещениях для голосования установлены и протестированы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ 2010), которыми в Красноярске оснащены практически все избирательные участки. Всего в регионе более 2,1 тыс. участков.

На выборы в Госдуму в Новосибирской области зарегистрированы 40 кандидатов. Они были выдвинуты 14 политическими партиями, кандидаты которых регистрировались без сбора подписей. Кроме того, на территории муниципалитетов региона пройдут 43 муниципальные избирательные кампании.

В Томской области открылись 768 участков. На выборах в Госдуму избирателям двух томских округов – № 181 и № 182 – нужно будет определиться с одним из девяти и восьми кандидатов, соответственно. Облизбирком зарегистрировал на выборы в законодательную думу региона более 400 кандидатов от семи партий.

В Кузбассе в дни голосования будут работать 1676 постоянных избирательных участков и 19 временных. Режим работы будет отличаться только у одного избирательного участка в районе Кедровка в Кемерове – он открылся в 06.00 (02.00 мск), чтобы работники угольного разреза «Кедровский» смогли проголосовать в удобное для них время между сменами. Два избирательных участка будут работать в красной зоне ковидных госпиталей.

«В Кузбассе зарегистрировано 37 кандидатов в депутаты Госдумы по четырем одномандатным избирательным округам от 11 политических партий (КПРФ, «Яблоко», «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия – За родину», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Единая Россия», «Зеленые», «Родина» а также «Партия свободы и справедливости»). Это значительно больше, чем на предыдущих выборах, так что нынешнюю избирательную кампанию можно охарактеризовать как высококонкурентную», – пояснили в избирательной комиссии Кузбасса.

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В пресс-службе избиркома Алтайского края сообщили, что видеонаблюдением оборудованы 767 участковых и 75 территориальных избирательных комиссий края. Остальные 1026 участков оборудованы видеорегистратораторами. В регионе будут выбирать не только депутатов Госдумы, но и 68 депутатов регионального парламента.

На территории Республики Алтай в помещениях 52 избирательных участков работают видеокамеры, еще 184 избирательных участка оснащены видеорегистраторами. В Новосибирской области более 80% голосующего населения охватят видеонаблюдением. В Красноярске сигнал с систем видеонаблюдения в режиме реального времени будет транслироваться на панели в Центре общественного наблюдения в течение всех трех дней голосования.

Выборы депутатов законодательного собрания и Государственной думы начались в самом западном регионе Сибири – Омской области – в 09.00 (05.00 мск), сообщили в региональном избиркоме. Избирателей ждут в 1138 избирательных участках. «Участки для голосования открылись по всей территории Омской области», – сказали в избиркоме.

На выборах депутатов Законодательного собрания Омской области седьмого созыва зарегистрированы списки семи партий. Партия «Единая Россия» выдвинула в составе списка 79 кандидатов, КПРФ – 77 кандидатов, ЛДПР – 49 человек, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 59 кандидатов. В списки партий «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Коммунисты России» вошли 43, 60 и 88 кандидатов соответственно. На выборах в Госдуму зарегистрировано 22 кандидата от восьми партий, включая «Яблоко».

Выборы депутатов Госдумы начались в России с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Открытие первых избирательных участков в информационном центре Центризбиркома прошло под мелодию гимна России.

Чуть позже избирательные участки открылись Хабаровском крае, жители которого в пятницу начали голосовать на выборах губернатора региона и депутатов Государственной думы. В соседнем Приморском крае в пятницу началось голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального законодательного собрания. Участки для голосования также открылись в Еврейской автономной области.

Более 2,5 тыс. участков для голосования в 02.00 мск открылось в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае, где предстоит выбрать депутатов Государственной думы, местных парламентариев и представителей органов местного самоуправления.

К 03.00 мск избирательные участки открылись во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Последними в ДФО открылись участки в самом западном регионе Дальнего Востока – в Республике Бурятия. Также началось голосование в Сибирском федеральном округе, первые участки открылись в соседнем с Бурятией Приангарье.