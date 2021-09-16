В Перми задержали устроившего стрельбу у детсада пенсионера

Названа причина низкого урожая пшеницы в России

Урожайность пшеницы в этом году упала на 7,7%. Такая же ситуация наблюдается при уборке других зерновых культур. Падение урожайности связано с засушливым летом и сокращением посевных площадей на 1,2% по сравнению с прошлым годом, рассказала директор департамента информационно-аналитического обеспечения «Российского зернового союза» Елена Тюрина.

«По состоянию на 15 сентября у нас намолочено 99,4 млн тонн зерна, в том числе 70,8 млн тонн пшеницы. Если сравнивать это с прошлогодними показателями, то объем намолоченного зерна в текущем году на 13,4% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Тогда было намолочено 114,8 млн тонн зерна. По пшенице ситуация аналогичная. Пока собрано на 13,7% меньше, чем в прошлом году», – рассказала она «Ридусу».

Тюрина пояснила, что в этом году наблюдается снижение урожайности по всем зерновым.

«По состоянию на 15 сентября урожайность зерновых и зернобобовых культур в среднем меньше уровня прошлого года на 9,6%. Текущая урожайность составляет 26,5 центнера с гектара, в прошлом году – 29,3 центнера с гектара. Урожайность пшеницы меньше уровня прошлого года на 7,7%», – добавила эксперт.

Причиной низкой урожайности стало засушливое лето. «На юге достаточно хорошие погодные условия сложились. Урожайность по Ростову и Краснодару была на высоком уровне, но уборка в этих регионах закончена. По центру большие площади под зерновыми культурами, в том числе озимыми и яровыми, пострадали от засухи, которая была в летний период. В связи с этим сократилась урожайность в среднем по России», – указала Тюрина.

Достичь показателей прошлого года уже не получится, считает эксперт. «Если мы говорим по зерновым и зернобобовым, то уже убрано 80% посевных площадей. Если говорить по пшенице, то 85%, осталось только 15%. То, что выйдем на уровень прошлого года маловероятно. Сейчас уборка идет в Поволжье и Сибири. В Поволжье ситуация не очень хорошая. В Сибири, по информации, которая к нам поступает из регионов, урожайность на достаточно высоком уровне. Тем не менее, урожайность по стране меньше, чем в прошлом году», – сказала Тюрина.

По прогнозам экспертов «Российского зернового союза», в этом году будет собрано около 118–119 млн тонн зерна, что на 10% меньше прошлого года. Пшеницы – примерно на 8% меньше, чем в 2020 году.

Ранее Financial Times писала, что Россия за 20 лет проделала огромный путь, чтобы стать крупнейшим экспортером пшеницы.