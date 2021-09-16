В Афганистане появился черный рынок иностранных виз Захарова назвала уход Запада из Афганистана абсолютно позорнейшим явлением 16 сентября 2021, 15:30 Текст: Алина Назарова

Американские военные не смогли достойно покинуть Афганистан, уход Запада из этой страны стал абсолютно позорнейшим явлением, заявила представитель МИД Мария Захарова. «Случился коллапс по их вине – по вине коллективного Запада. В Афганистане. Мы видим абсолютно позорнейшее явление - и того, что сделали со страной, и как не смогли даже оттуда достойно уйти. И как подставили десятки тысяч, да что там говорить - сотни тысяч, миллионы граждан под удар. И тех, которые с ними работали, и тех, которые ни на кого не работали, а просто жили в своей стране», – заявила Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал. При этом, по ее словам, Запад понимает, что без России с катастрофой в Афганистане ему не справиться. «Они понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу, это не проблема, это катастрофа на всех направлениях, с ней ничего они не сделают», – сказала Захарова. Ранее президент России Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе. Напомним, в начале сентября талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

Блинкен обещал не бросать «напуганную до смерти» Украину 14 сентября 2021, 01:28

Фото: Ken Cedeno/Pool/

CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон полностью выполнит обязательства перед Украиной, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, отчитываясь перед конгрессменами о выводе США войск из Афганистана. Блинкен выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что недавно посетил Украину. Он сказал, что украинские официальные лица в стране «напуганы до смерти» уходом США из Афганистана и «сомневаются в готовности» американцев поддерживать Киев. Фицпатрик поинтересовался у Блинкена, готов ли Белый дом подтвердить, что сделает все возможное для поддержки «друзей на Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии». «Совершенно точно», – приводит ответ Блинкена ТАСС. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину» призвал не сравнивать Украину с Афганистаном: «Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан». Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу США 14 сентября 2021, 12:26 Текст: Алина Назарова

Министерство иностранных дел Таджикистана вручило американскому послу ноту протеста в связи с заявлениями президента США Джо Байдена, сообщили в таджикском дипведомстве. «14 сентября 2021 года чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Республике Таджикистан господин Джон Марк Поммершайм был приглашен в Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Послу США была передана нота протеста в связи с высказываниями президента Соединенных Штатов Америки господина Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании», – говорится в сообщении, передает ТАСС. По данным МИД, в ноте отмечается, что подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства. «Республика Таджикистан заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами Америки в духе взаимной поддержки и взаимного уважения», – отметили во внешнеполитическом ведомстве. В субботу в ходе посещения мемориала жертвам терактов 11 сентября 2001 года, расположенного в городе Шанксвилл (штат Пенсильвания), Байден заявил, что большинство американцев все равно поддерживают вывод американских войск из Афганистана, несмотря на то, как это было сделано. «70% американцев считают, что пора было уходить из Афганистана после того, как мы потратили столько денег», – сказал президент США. «Но обратной стороной этого было то, что им не понравилось, как мы вывели войска. Однако трудно объяснить кому-либо, как еще это можно было сделать. Например, если бы мы были в Таджикистане, взяли бы C-130 (военно-транспортный самолет) и сказали бы, что мы позволим всем, кто каким-либо образом нам симпатизировал, сесть на этот самолет, то и в этом случае были бы люди, которые хватались бы за шасси», – заявил он. На Украине предложили разместить афганских беженцев в трех тюрьмах 13 сентября 2021, 18:13

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Министерство внутренних дел Украины предложило разместить афганских беженцев в колониях, Минюст республики рассматривает для этих целей кременчугскую, черниговскую и черкасскую колонии. Как сообщает APnews, в МВД Украины предложили разместить афганских беженцев в тюрьмах Киевской области – Буче и Ирпене. Позже выяснилось, что некоторые помещения Ирпенского исправительного центра №132 выставлены на аукцион, а в Бучанской исправительной колонии №85 нет отопления и горячей воды. Минюст предложил выделить под эти цели Черниговскую исправительную колонию №44, Черкасскую колонию №62 и Кременчугскую колонию №69. Запрос передан правительству. Ранее бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил, что у властей Украины не хватает денег, чтобы прокормить собственных граждан, в то время как они обещают принять 5 тыс. беженцев из Афганистана. Напомним, глава офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец». Страны ОДКБ отказались размещать афганских беженцев 16 сентября 2021, 11:49

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Страны ОДКБ заявили о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на своих территориях, сообщила пресс-служба президента Казахстана. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе. «Глава государства поддержал общую позицию ОДКБ о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на территории наших стран. Он сообщил, что, исходя из гуманитарных соображений и важности оказания международной помощи афганскому народу, в Алма-Ате на временной основе размещен персонал полевых миссий системы ООН в Афганистане», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента Казахстана. Ранее президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ, назвал поспешным вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе. Блинкен пояснил провал миссии США в Афганистане 14 сентября 2021, 18:32

Фото: John Goodman/ZUMA/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Нынешняя администрация США унаследовала от предшественников договоренности с террористическим движением «Талибан*» (запрещено в России), которые оставляли ей мало пространства и времени для маневра, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Когда президент [Джо] Байден вступил в должность в январе, он унаследовал соглашение, которое его предшественник заключил с талибами* о выводе всех остающихся американских сил к 1 мая этого года. В рамках этой сделки предыдущая администрация добилась от афганского правительства освобождения пяти тысяч пленных талибов, включая ряд военных командиров высшего ранга. При этом наше собственное военное присутствие было сокращено до 2,5 тыс. человек», – передает его слова РИА «Новости». «К январю 2021 года «Талибан*» достиг пика своей военной силы с (терактов) 9/11, а мы имели наименьшую численность войск на местности с 2001 года. В результате, вступив в должность, президент Байден сразу же оказался перед выбором между окончанием войны и ее эскалацией. Если бы он отказался от выполнения обязательств предшественника, то атаки на наши войска и наших союзников бы возобновились, и «Талибан» развернул бы общенациональное наступление на крупнейшие города Афганистана», – добавил Блинкен. Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов. В Сенате США потребовали отставки Блинкена, Остина и Салливана 15 сентября 2021, 06:55 Текст: Антон Антонов

Сенатор-республиканец Джош Хоули потребовал отставки глав Госдепа и Пентагона Энтони Блинкена и Ллойда Остина, а также советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Хоули заявил, что намерен препятствовать утверждению кандидатов на посты в Госдепе и Пентагоне, выдвинутых президентом США Джо Байденом, пока «министр Остин, госсекретарь Блинкен и помощник Джейк Салливан не уйдут в отставку». Сенатор раскритиковал процесс вывода американских войск из Афганистана, назвав поведение Байдена «постыдным». Хоули заявил, что Байден «опозорил страну» и ему тоже «пора уйти в отставку», передает ТАСС со ссылкой на Hill. Как указывает издание, Хоули не может помешать утверждению кандидатов, если те получать поддержку большинства сенаторов. При этом у Хоули есть возможность оттягивать вынесение вопроса об их назначении на голосование. Напомним, в августе влиятельные республиканцы, в том числе законодатели, призвали к отставке или импичменту Байдена, возложив на него ответственность за допущение теракта в афганской столице. Россия отказалась нести ответственность за вызванный Западом миграционный кризис 15 сентября 2021, 10:15 Текст: Наталья Ануфриева

Москва осуждает действия западных стран в Ливии и не собирается делить с ними бремя ответственности за спровоцированные миграционные кризисы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Лавров указал, что тема нелегальной миграции возникла после того, как НАТО разбомбила Ливию и разрушила ливийскую государственность, передает ТАСС. «На север через разбомбленную Ливию потекли нелегальные мигранты, и когда Евросоюз понял, что для него это бремя слишком тяжелое, он стал призывать всех остальных разделить бремя ответственности за судьбу этих мигрантов. Мы не собираемся делить бремя ответственности за то, что было не только не поддержано нами, а было нами осуждено», – сказал он. Лавров также затронул тему Афганистана, указав, что «талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) пока не признаны ни одной страной», и «все говорят о том, что с ними надо иметь контакты по текущим вопросам, прежде всего, по вопросам безопасности, соблюдения прав граждан, обеспечения нормального функционирования дипломатических миссий», однако «с официальным признанием пока еще никто не торопится», передает РИА «Новости». Вместе с тем Россия не навязывает талибам никакие условия: «Они сами провозгласили свои цели, в том числе, они провозгласили приверженность дальнейшей борьбе с терроризмом, борьбе с наркотрафиком, заверили всех остальных, что они сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран и что у них нет никаких намерений дестабилизировать соседние страны и что они будут формировать инклюзивное правительство, которое отражает всю полноту спектра афганского общества, политического, этнического, конфессионального баланса». При этом Москва поддерживает с движением контакты по вопросам, которые касаются снятия рисков с соседей по центральной Азии. По словам министра, пока прошло слишком мало времени, чтобы сделать какие-либо выводы по новому правительству Афганистана. «Мы, как и подавляющее большинство стран мира, приветствовали такой подход и сейчас наблюдаем как он будет воплощаться в жизнь. Конечно, еще слишком мало времени прошло, чтобы делать окончательные выводы», – сказал Лавров. Ранее талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Разведка США назвала источники террористических угроз среди государств 14 сентября 2021, 04:54 Текст: Антон Антонов

Основные террористические угрозы для США исходят из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака, а не Афганистана, сообщила глава национальной разведки США Эврил Хейнс. По словам Хейнс, Афганистан не находится «в приоритете» и «на вершине списка». При этом разведка США внимательно следит за ситуацией в Афганистане, хотя он уже не является главным поводом для беспокойства. Хейнс признала, что после вывода войск возможности разведки в Афганистане снизились, но в Вашингтоне к этому «готовились довольно долгое время». Хейнс выразила обеспокоенность внутренним терроризмом – «растущей и тревожной угрозой». Кроме того, в числе приоритетов разведки она назвала противодействие Китаю, инвестиции в развитие новых технологий, формирование опыта в долгосрочных дестабилизирующих тенденциях (например, изменении климата), а также партнерство с частным сектором, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Конгресс США поручил нацразведке создать центр по вопросам противодействия пагубному иностранному влиянию. Хейнс указала на невозможность «преследовать всю дезинформацию повсюду». По ее словам, требуется «выяснить, что наиболее важно и как в действительности с этим справиться». Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон готов предотвратить возвращение террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Афганистан. Министр отметил, что группировка, использовавшая Афганистан в качестве базы для нападения на США 20 лет назад, «может снова появиться там после ухода американцев». По его словам, «такова природа (этой) группировки». Госдеп не увидел угрозы соседям Афганистана из-за оружия США у талибов 14 сентября 2021, 03:58

Фото: СЕГОДНЯ/Youtube

Текст: Антон Антонов

Американские вооружения, попавшие к движению «Талибан*», не представляют угрозы для соседних с Афганистаном стран, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Блинкен выступил в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Он заявил со ссылкой на Пентагон, что «значительная часть оставленной техники не может функционировать или вскоре перестанет функционировать, так как ее нужно обслуживать». Глава Госдепа заверил, что эта техника «не представляет никакой крупной стратегической ценности» в «плане создания угрозы» США или «соседям Афганистана». Талибы* получили «военную форму и стрелковое вооружение», а также «некоторую другую технику», передает ТАСС. Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов. Блинкен заявил о деградации «Аль-Каиды» 14 сентября 2021, 05:57

Фото: CNP/MediaPunch/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Разведка США считает, что положение террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) в Афганистане пока не позволяет ей совершать атаки за рубежом, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Блинкен ответил на вопросы конгрессменов о выводе войск США из Афганистана. На слушаниях в комитете Палаты представителей по иностранным делам Блинкен заявил, что возможности группировки, по оценке американской разведки, «много лет назад сильно деградировали». Однако США собираются соблюдать «предельную бдительность», передает РИА «Новости». Как заявил госсекретарь, «нет свидетельств того», что дальнейшее пребывание сил США в Афганистане позволило бы укрепить безопасность этой страны. По его словам, если не хватило «20 лет и помощи, оборудования и подготовки на миллиарды долларов», вряд ли «дополнительный год, пять или 10 лет изменили бы ситуацию», передает ТАСС. Блинкен не исключил, что останься войска США в Афганистане, на них «возобновились бы атаки» со стороны боевиков радиального движения «Талибан*», что «потребовало бы отправки значительно больших сил». Американцам грозила бы «тупиковая ситуация», существовал риск «застрять там на неопределенный срок, находясь под огнем». По его версии, Россия, Китай, Иран и КНДР рассчитывали на то, что «США застрянут в Афганистане еще на десяток лет». «Конечно, мы потеряли некоторые возможности в условиях отсутствия сил в Афганистане. Но у нас есть способы компенсировать это. Мы очень активно работаем над этим», – заявил он. Вопрос о переговорах с властями Узбекистана и Таджикистана, а также о позиции президента России Владимира Путина Блинкен счел нужным обсуждать только в закрытом формате. Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон готов предотвратить возвращение террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Афганистан. Министр отметил, что группировка, использовавшая Афганистан в качестве базы для нападения на США 20 лет назад, «может снова появиться там после ухода американцев». По его словам, «такова природа (этой) группировки». Генсек ООН заявил о помощи Афганистану на сумму более 1 млрд долларов 13 сентября 2021, 20:10 Текст: Дарья Григоренко

Объем обещанной помощи Афганистану превысил запрашиваемые 606 млн долларов и составляет уже более 1 млрд долларов, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Мы уже получили обещания на сумму более 1 млрд долларов», – сказал он, подводя промежуточный итог донорской встречи по Афганистану в Женеве, передает ТАСС. Кроме того, Гутерриш добавил, что международное сообщество не должно допустить полного экономического коллапса Афганистана. «Эта угроза серьезна. Возможности получить наличные деньги крайне ограничены, а наличные – это кровь экономики», – сказал он, коснувшись соответствующего вопроса. Гутерриш отметил, что в условиях рестрикций, введенных в отношении Афганистана, необходимо не допустить обрушения экономической системы страны. Ранее Гутерриш заявил, что быстрый приход талибов* (движение «Талибан*» запрещено и признано в России террористическим) к власти в Афганистане может ободрить многие террористические группы. Вместе с тем он назвал необходимостью установление диалога с талибами. Британский премьер решил сменить министра иностранных дел 15 сентября 2021, 15:54 Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время провести перестановки в своем кабинете, заменив глав МИД Доминика Рааба и Минобразования Гэвина Уильямсона, сообщают местные СМИ. Газета The Times пишет, что Раабу предложат остаться в правительстве, например, на должности министра юстиции или возглавить секретариат кабинета министров, передает ТАСС. Среди наиболее вероятных кандидатов на то, чтобы возглавить внешнеполитическое ведомство, называются имена министра внешней торговли Элизабет Трасс и канцлера герцогства Ланкастерского (министра по особым поручениям) Майкла Гоува. Ранее Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин оффиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании на фоне наступления членов радикального движения «Талибан*» (признано террористическим запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД). По информации прессы, Рааб поручил одному из своих заместителей провести переговоры по этой теме с руководителем внешнеполитического ведомства Афганистана, однако этот разговор в итоге так и не состоялся. При этом Рааб заявлял, что его страна намерена «использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства», включая санкции, если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) помешает жителям Афганистана покинуть страну после 31 августа. 29 августа стало известно, что Британия эвакуировала всех своих военных. ОДКБ приняла заявление о ситуации в Афганистане 15 сентября 2021, 09:40 Текст: Алина Назарова

Организация Договора о коллективной безопасности приняла заявление о положении дел в Афганистане, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации. «Главы делегаций согласовали в целом проект Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и приняли ряд заявлений, в частности, совместное заявление государств-членов ОДКБ «О положении в Афганистане», заявление министров иностранных дел о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности и борьбы с кибертерроризмом, заявление министров иностранных дел о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке и Совместное заявление министров иностранных дел «О подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения», – сказал Зась, передает РИА «Новости». Напомним, талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана 14 сентября 2021, 14:08 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении на сайте Кремля указывается, что состоялся телефонный разговор Путина с Мирзиеевым, «в ходе которого была обсуждена ситуация в Афганистане и условлено о дальнейших личных контактах». Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что движение «Талибан*» (запрещенное в России) стремится завязать контакты с северными соседями – республиками Средней Азии. Первым выбран Узбекистан. Талибы* отправляют в Ташкент поздравления, предлагают реанимировать проект железной дороги и обещают поддерживать «партнеров». Также сообщалось, что Узбекистан поприветствовал создание временного правительства в Афганистане. Женская сборная Афганистана по футболу переехала в Пакистан 15 сентября 2021, 14:21 Текст: Наталья Ануфриева

Женская сборная Афганистана по футболу выехала в Пакистан после того, как талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) запретили женщинам заниматься спортом. Министр информации Пакистана Фавада Чаудри сообщил, что приветствует женскую команду по футболу из Афганистана, «они прибыли на КПП «Торхам», передает «Интерфакс» со ссылкой на газету Sabah. До этого женский оркестр не смогли эвакуировать из-за спящего талиба. Ранее талибы* запретили женщинам афганским женщинам заниматься спортом. Также они обязали женщин носить никаб в вузах и решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане. Вместе с тем они призвали женщин вернуться к работе в здравоохранении.