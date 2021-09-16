|
|
В России выявили 19,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
За минувшие сутки в России выявили 19 594 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 594 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2479, Санкт-Петербурге – 1653, Московской области – 768.
Всего в стране выявили 7 214 520 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 452 398 человек, из них 17 326 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксированы 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 195 835 человек.
Накануне, 15 сентября, в России выявили 18 841 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 753.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Россия созвала заседание ГА из-за условий пропуска в штаб-квартиру ООН
|
|
Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал провести в четверг срочное заседание Генеральной Ассамблеи для обсуждения решения властей Нью-Йорка о необходимости предоставления делегатами при входе в штаб-квартиру международной организации доказательства вакцинации от коронавируса.
«Ввиду чувствительности этого вопроса для каждой страны-члена мы требуем проведения срочного заседания Генассамблеи 16 сентября, чтобы обсудить ситуацию», – приводит РИА «Новости» текст письменного заявления дипломата, которое было разослано странам-членам ООН, а также генсеку организации и председателю сессии ГА ООН.
«Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы «твердо поддерживаете» требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того запросили власти Нью-Йорка», – говорится в письме.
«Россия придает большое значение необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии COVID-19. Тем не менее, мы выступаем решительно против того, чтобы в зал Генассамблеи пускали только людей с доказательством вакцинации. Это явно дискриминационная мера и она будет противоречить соглашению между ООН и США касательно штаб-квартиры от 1947 года», – говорится в письме.
Ранее власти Нью-Йорка потребовали, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал Генассамблеи ООН, предоставляли свидетельство о том, что они привиты от коронавируса. Соответствующее письмо офис мэра города направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду. В ответе Шахид поддержал меры, предложенные мэрией, «в качестве важного шага к возврату к полномасштабной Генассамблее».
Ранее в МИД России допустили возможность переноса комитетов ГА ООН из Нью-Йорка. Напомним, в октябре 2019 года Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. После этого Россия обвинила США в умышленном затруднении работы ООН, предложив перенести заседания Первого комитета ООН из США в Европу. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Лавров также пообещал приготовить США «сюрприз». Газета ВЗГЛЯД разбирала визовую войну США с Россией в ООН.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Израиле от COVID умер выступавший против прививок активист
Израильский активист Хай Шулиан, который выступал против вакцинации и ношения масок, умер от коронавируса, сообщает израильский 13-й телеканал.
По сообщению СМИ, активист скончался ранее на этой неделе, телеканал показал кадры, на которых активист лежит в кровати с трубкой у носа и говорит, что у него коронавирус, передает РИА «Новости».
«Если я достаю этот кислород и пробую пройти три метра, я падаю в обморок. Я задыхаюсь. Продолжать борьбу демонстраций», – говорит он.
Сестра активиста рассказала, вся семья, кроме Хай Шулиана, вакцинировалась от коронавируса.
«Он был тверд в своей вере в то, что в демократической стране есть возможность каждому выбирать свой путь. И это путь, который он выбрал», – сказала в интервью телеканалу сестра активиста.
По ее словам, активист умер смертью «самой страшной, какую только можно представить, один, без семьи, хотя он был семейным человеком, без своих детей, мамы, братьев и сестер, один, извините, как собака».
В августе минздрав Израиля разрешил гражданам посещать Россию, включив ее в список стран, разрешенных для посещения в пандемию. В этот список внесены также Аргентина, Белоруссия, Британия, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР.
По данным на 4 сентября, 64,5% населения Израиля сделали прививки от коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле зарегистрировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом и 7,2 тыс. смертей от него. За последние 28 дней в страны выявили 217,1 тыс. случаев болезни и 663 смерти.
СМИ: Перебежчик из Китая предупредил США о COVID за месяц до первой вспышки
|
|
Китайский диссидент, правозащитник Вэй Цзиншэн, живущий в США, сообщил американским спецслужбам о распространении COVID-19 еще в ноябре 2019 года – более чем за месяц до того, как в КНР официально признали, что произошла первая вспышка заболевания, сообщают американские СМИ.
Издание The New York Post пишет со ссылкой на книгу «Что на самом деле произошло в Ухане» (What Really Happened in Wuhan), что Цзиншэн якобы впервые услышал о новом вирусе от высокопоставленных лиц в Пекине во время Всемирных летних военных игр, которые проходили в Ухане в октябре 2019 года, и предупредил о нем американского политика, связанного с экс-президентом США Дональдом Трампом, а также китайскую правозащитницу Даймон Лю (вместе с ее мужем, экс-агентом ЦРУ Робертом Сюттингером).
При этом он отмечает, что в США не были обеспокоены этими сообщениями, потому Цзиншэн попытался найти более подробную информацию. Правозащитник предполагает, что никто не верил, будто власти какой-либо страны будут скрывать информацию о вспышке болезни.
Цзиншэн не стал уточнять, какому именно политику он рассказал о коронавирусе, однако уточнил, что у того было достаточно влияния, чтобы «достучаться» до Трампа.
Даймон Лю сообщила в свою очередь, что после разговора с Цзиншэнем решила передать заместителю советника Трампа по национальной безопасности Мэтту Поттинджеру записку с соответствующей информацией, однако в итоге отказалась от этой идеи, так как до конца не могла поверить в слова 70-летнего правозащитника. Она призналась, что считала коронавирус не опаснее атипичной пневмонии.
Экс-сотрудник Госдепартамента Дэвид Ашер, занимавшийся расследованием первой вспышки COVID в Ухане, заявил, что в конце 2019 года правительство США все же имело некоторую важную информацию о болезни, но никто не мог сопоставить все факты. При этом он сравнил ситуацию с сообщением Цзиншэня с тем, как если бы в свое время получилось предотвратить события 11 сентября.
Вэй Цзиншэн перебрался в США в 1997 году, что привело к крупному скандалу. Он провел 18 лет в китайских тюрьмах за несогласие с правящим режимом.
Между тем в Китае вновь произошла вспышка коронавируса.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса.
Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых.
Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.
При этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V» для экстренного применения
|
|
Одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя, сообщил заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса.
«Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства… Что касается процесса одобрения вакцины «Спутника V» для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», – приводит слова замглавы РАНО РИА «Новости».
«[Производителем российской вакцины «Спутник V»] должны быть приняты меры, проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция... Процесс [одобрения вакцины для экстренного применения] приостановлен до того, как это произойдет», – добавил замдиректора Панамериканской организации здравоохранения.
В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти США оказались не уверены в эффективности ревакцинации
Специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США не могут с уверенностью сказать, верны ли выводы относительно необходимости проведения ревакцинации в Соединенных Штатах, свидетельствует отчет на сайте регулирующего органа.
В отчете констатируется, что есть свидетельства в пользу того, что защита, которую дают вакцины от коронавируса, со временем ослабевает. Есть также исследования, которые это не подтверждают. В управлении отмечают, что, согласно имеющимся данным, разрешенные к применению в США вакцины «по-прежнему обеспечивают защиту от тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания и смерти», передает ТАСС.
«Есть много потенциально имеющих отношение к этому исследований, но управление не проводило независимых оценок или проверок исходных данных или сделанных выводов», – отмечается в документе.
В отчете прокомментировали публикации, согласно которым результаты некоторых исследований свидетельствуют о пользе применения третьих (бустерных) доз вакцины от нового коронавируса. В управлении отметили, что есть различные факторы, которые могут «сказаться на их достоверности». «Из-за этой необъективности некоторые исследования могут быть более надежными нежели другие», – констатировали сотрудники регулирующего органа. В нем подчеркнули, что, вероятно, «точнее всего отражают эффективность вакцин для населения США» те исследования, которые проводятся в стране.
Специалисты управления, как ожидается, на этой неделе проголосуют по вопросу об одобрении к широкому применению бустерных доз вакцины от коронавируса, произведенной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.
Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило в августе, что американские специалисты с 20 сентября, как ожидается, начнут широко применять бустерные дозы вакцины от нового коронавируса.
Ранее стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. В прошлую среду в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения Соединенных Штатов. В прошлый понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении COVID-19. Днем ранее он заявил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Суточный прирост случаев COVID-19 в Турции достиг максимума с мая
Суточный прирост новых случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в Турции в среду превысил 28 тыс. случаев, второй день подряд регистрируется максимальный показатель с 4 мая, сообщило министерство здравоохранения страны.
«Сегодня сделано 341004 теста, выявлено 28224 новых случая COVID-19, умерли 248 человек», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
В июле власти Турции допустили закрытие страны для туристов из-за нового штамма коронавируса «дельта». В начале июля в Турции впервые выявили случаи заражения «дельтой плюс». Ранее Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня.
Напомним, Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля. В конце апреля в Турции ввели полный локдаун из-за коронавируса. В мае бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в Турции неконтролируемая и неуправляемая эпидемиологическая ситуация, поэтому туристам следует отказаться от отдыха в этой стране.
В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Попова рассказала о течении COVID при штамме «дельта»
Штамм «дельта» быстрее распространяется, но не вызывает очень тяжелых заболеваний, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила, что «преимущество» штамма в том, что он «не вызывает очень тяжелых заболеваний, он быстрее распространяется, это да, еще и поэтому надо привиться и носить маску», передает РИА «Новости».
По ее словам, очевидно, что коронавирус останется с нами надолго, скорее всего, он будет искать свою нишу и останется навсегда.
Она также отметила, что на данный момент в России «больше 95% всех выявляемых (вариантов) новой коронавирусной инфекции – «дельта» штамм, также как в значительной части стран мира».
При этом стоит опасаться микст-инфекции гриппа и коронавируса, «потому что никто в мире не знает, как эти оба вируса будут действовать в человеческой популяции», мы знаем лишь, как они действуют «в модельной среде – на животных, в лаборатории, плохо совместно взаимодействуют, сразу говорю и такой риск есть». Она отметила, что единственный способ избежать этого – привиться.
Попова также добавила, что необходимо «ревакцинироваться, нужно вакцинироваться, другого выхода у нас сегодня нет».
«У нас сегодня среди взрослых привитых чуть меньше половины. Я думаю, что еще месяц-два – и будет больше», – сказала она.
Ранее были названы сроки начала четвертой волны коронавируса в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин сообщил о десятках заболевших коронавирусом в его окружении
Президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, объяснил свое решение соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
«Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два – несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Россия заинтересована в обсуждении, пусть и дистанционно, ключевых задач, стоящих перед организацией.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.
От последствий заражения коронавирусом умер каждый 500-й житель США
|
|
Почти каждый 500-й житель Соединенных Штатов умер из-за последствий заражения новым коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса и сведения о численности населения США, которую приводит телекомпания CNN.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, к вечеру среды в США было зафиксировано в общей сложности 666525 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом. Согласно официальной статистике, которую приводит телекомпания CNN, численность населения США по состоянию на апрель 2020 года составляла 331,4 млн человек. Таким образом, от последствий COVID-19 умер почти каждый 500-й житель страны. Как в свою очередь подсчитала The Washington Post, примерно четверть от общего числа жертв коронавируса в США составляют люди в возрасте от 85 лет, передает ТАСС.
По сведениям упомянутого Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 41,5 млн случаев заражения коронавирусом. Страна занимает первое место в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходится на штамм «дельта».
В прошлую среду в Минздраве США сообщали, что новым коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения Соединенных Штатов. В прошлый понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Днем ранее он заявил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков рассказал о здоровье Путина
Ушедший на самоизоляцию президент Владимир Путин чувствует себя прекрасно, он абсолютно здоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, вакцина «Спутник V» работает эффективно. «Скажу так: и Путин, и «Спутник V» работают в обычном режиме. Эффективность «Спутника V» доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше», – сказал Песков, передает «Интерфакс».
«У президента по-прежнему высокий титр антител – это первое. Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в The Lancet, о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации. Но в любом случае все эти точки зрения учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением в том числе и эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают все, что нужно в этой ситуации», – сказал Песков, отвечая на вопрос, идут ли разговоры о ревакцинации президента с учетом его самоизоляции из-за ряда заболевших коронавирусом в его окружении.
Он также указал, что уход на самоизоляцию ничего не меняет в работе президента. «Это (самоизоляция) никоим образом не приводит к сужению его круга общения и к замедлению темпа его рабочего графика (в удаленном формате). По сути это ничего не меняет», – сказал Песков.
Кроме того, он указал, что Путин, уйдя на самоизоляцию, делает необходимые тесты. «Делают необходимые тесты. Специалисты, врачи делают все, что необходимо в этой ситуации», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Также, отвечая на вопрос, пользуется ли Путин программой «Социальный мониторинг» во время самоизоляции, он отметил, что глава государства не пользуется им. «Мы неоднократно об этом говорили. Конечно же, режим работы главы государства, режим обеспечения его безопасности не предусматривают возможности и, главное, необходимости участия в таких программах», – добавил Песков.
Сам Песков сообщил, что не ушел на самоизоляцию после решения президента изолироваться, поскольку сам не был «контактным».
Пресс-секретарь главы государства также рассказал, что Путин в среду проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России. «Сегодня же, в том числе и в рамках подготовки к обсуждениям по линии ОДКБ, ШОС президент планирует в середине дня провести совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции», – сказал он.
Кроме того, Песков сообщил, что Путин поздравил Медведева с днем рождения во вторник по телефону. «Президент поздравил вчера Дмитрия Анатольевича с днем рождения, он звонил ему по телефону», – сказал Песков, отвечая на вопрос, поздравлял ли Путин своего коллегу и как, с учетом того, что президент соблюдает самоизоляцию.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.
«Спутник Лайт» одобрили в Иране
В Иране одобрили однокомпонентную российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» министерством здравоохранения Исламской Республики Иран», – цитирует сообщение фонда ТАСС.
Ранее исследование «Спутник Лайт» в Аргентине, опубликованное в рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, издаваемом ведущим медицинским журналом Lancet, показало эффективность в 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет.
В Москве начали применять новую терапию для лечения пациентов с COVID
Москва стала первым городом в России, где начали применять новую терапию для лечения коронавируса, в первую очередь она применяется для беременных пациенток с COVID-19, сообщается на сайте мэра столицы.
В сообщении на сайте говорится, что «Москва первой в России начала применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител».
«Во всем мире их используют для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19, у которых есть риски тяжелого течения заболевания. Пациентами, которым в первую очередь рекомендовали новую терапию, стали беременные женщины с коронавирусной инфекцией. В Москве для них разработали новые алгоритмы оказания медицинской помощи», – уточняется в тексте.
На базах двух клиник, имеющих большой опыт лечения пациентов с коронавирусом – городской клинической больницы №15 имени Филатова и городской клинической больницы №52, были открыты специальные стационары кратковременного пребывания, а состояние женщин начали контролировать акушеры-гинекологи.
«По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток», – приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Ранее сообщалось, что найдено защищающее от всех штаммов коронавируса антитело.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России призвали ввести обязательную вакцинацию учителей
Всех российских учителей необходимо принудительно привить от коронавируса, так как это поможет предотвратить распространение болезни, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Первое, что нужно делать, чтобы педагогический коллектив был привит на 100%. Тех, кто не привит или имеет медотводы, просто не допускать к занятиям. Коронавирусу медотвод по барабану», – приводит слова специалиста «Ura.ru».
По его мнению, в школах также необходимо ввести скользящий график, чтобы дети меньше контактировали друг с другом.
«Чтобы перемены в школах начинались в разное время. Можно организовать питание прямо в классе, чтобы они никуда не выходили, кроме мест общего пользования, например, в туалет», – добавил он.
В свою очередь главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что избежать роста заболеваемости можно.
«Важно донести до родителей, что ни в коем случае нельзя отправлять детей в школу при первых же признаках ОРВИ. В этих случаях следует оставить ребенка дома и вызвать врача», – подчеркнул он.
Также Токарев призвал контролировать качество воздуха в помещении и чаще проводить занятия на улице.
Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что более полумиллиона российских школьников переболели коронавирусом или борются с ним в настоящее время.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что противоэпидемиологические меры будут усилены в российских школах с 1 сентября для обеспечения безопасности учащихся и учителей, при этом планов о переходе на дистанционное обучение нет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В АТОР разъяснили новые правила въезда в Турцию российских туристов
Турция изменила правила въезда россиян с 14 сентября: теперь посещать страну без ПЦР-теста на коронавирус могут только россияне, вакцинированные «Спутником V», сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Anex Tour и Pegas Touristik.
В АТОР сообщили, что «Турция с 14 сентября принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации «Спутником V» и переболевших».
По данным Anex Tour, привитые другими российскими вакцинами туристы при въезде в Турцию должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или результат теста на антиген. Там пояснили, что основываются на данных от авиаперевозчика.
Вместе с тем Pegas Touristik указывает, что сертификаты о вакцинации препаратами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» не принимаются к перевозке авиакомпаниями Nordwind и Pegas Fly с 20 сентября.
В АТОР напомнили, что «Спутник V» – единственная из российских вакцин от коронавируса, официально разрешенная для экстренного применения в Турции.
Ранее турфирмы потребовали разъяснений из-за отказа Турции принимать туристов со «Спутником Лайт».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле не стали комментировать идею предоставления выходных после вакцинации
В Кремле не стали комментировать инициативу предоставления выходных дней после вакцинации от коронавируса: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это прерогатива специалистов.
«Это не наша прерогатива. Это прерогатива специалистов. Мы в это не вмешиваемся», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как в Кремле относятся к этой идее и могут ли быть какие-либо решения на этот счет.
Ранее Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) обратился к главе Минтруда Антону Котякову, спикерам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину с предложением обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID, а также в целом после прививок в условиях пандемии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД