Названы победители трека «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России» Участники конкурса «Твой ход» предложили проекты по эффективному управлению бизнесом 16 сентября 2021, 10:19

Участники направления «Создаю новое» всероссийского конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей» изучили вопросы эффективного управления бизнесом, финансового развития и образования будущего и предложили свои решения этих кейсов. Направление «Создаю новое» стало самым популярным на Всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход». Свой выбор на нем остановили 16% участников. Этот трек объединил студентов, которые нацелены прокачать свои предпринимательские навыки, разработать и запустить стартап или реализовать социально важные бизнес-идеи в регионах страны, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Участники направления также прошли образовательный курс, подготовленный «Опорой России», GeekBrains и Фондом развития технологий и цифровых экосистем. В серии видеороликов специалисты рассказали о том, что такое инвестиции, личные финансы предпринимательство и социальная ответственность, где взять идею и как начать бизнес. На втором этапе конкурса «Твой ход» партнеры также предложили участникам для решения свои кейсы. Так, «Опора России» разработала задание «Финансовая стратегия по увеличению дохода семьи». Перед студентами была поставлена задача: выстроить финансовый путь среднестатистической российской семьи на 20 лет, при этом учитывая реальные условия жизни в конкретном регионе страны. Образовательная платформа GeekBrains (входит в Mail.ru Group) представила кейс «Навык, опыт, специализация или хобби: как будут учить в 2035 году». Студенты трудились над разработкой трекинга обучения человека спустя десятилетия и созданием стратегии развития GeekBrains для реализации потребностей будущих профессий. Лучшим конкурсантам партнер подарит курсы из библиотеки образовательной платформы GeekBrains. Осенью Mail.ru Group пригласит финалистов конкурса «Твой ход» на карьерный интенсив. На протяжении недели ребята будут встречаться в онлайн-формате с руководителями проектов и hr-сотрудниками Mail.ru Group, которые отвечают за адаптацию, повышение квалификации и развитие карьеры в компании. Во время интенсива молодежь узнает, как написать резюме и сопроводительное письмо, как адаптироваться на рабочем месте и продолжать расти в профессии, а также какие навыки развивать, чтобы всегда быть востребованным специалистом. «Mail.ru Group больше десяти лет развивает образовательное направление, к 2023 году мы планируем обучить 10 млн человек. При этом мы хотим, чтобы у всех, кто планирует строить карьеру в ИТ, было еще больше возможностей для этого, поэтому всегда рады поддерживать такие конкурсы, как «Твой ход». В рамках направления «Создаю новое» … участники смогли оценить уровень своих предпринимательских качеств и прокачать их. А это важные навыки для построения карьеры в любой сфере», – отметил директор по связям с вузами Mail.ru Group Сергей Марданов. Фонд развития технологий и цифровых экосистем подготовил кейс «Цифровые сервисы для бизнеса. Предпринимательство в век цифровизации». Участникам конкурса предлагалось придумать новые цифровые сервисы для решения проблем эффективного управления бизнесом. Лучшим конкурсантам партнер предложит пройти стажировку в фонде, пригласит принять участие во Всероссийском online чемпионате по предпринимательским компетенциям среди молодежи Business UP 2021 и предоставит возможность протестировать свои навыки и получить индивидуальные рекомендации по развитию предпринимательских компетенций от ведущих экспертов платформы Business UP. Основными критериями оценки решения кейсов Всероссийского конкурса «Твой ход» были актуальность, эффективность и полезность проектов. В полуфинал Всероссийского конкурса «Твой ход», который пройдет с 15 сентября по 6 ноября, вышли 10 тыс. самых активных студентов. При этом все остальные ребята могут остаться в экосистеме «Твой ход» и также участвовать в активностях, розыгрышах и образовательных программах. Финал Всероссийского конкурса «Твой ход» пройдет в ноябре в Сочи. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. человек со всей страны. Организаторами Всероссийского конкурса «Твой ход» выступают АНО «Россия – страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки и Росмолодежи. Конкурс проводится с целью развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи. Инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана президентом России, председателем наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимиром Путиным 26 марта на втором заседании наблюдательного совета.

Украина потребовала «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2» 15 сентября 2021, 13:18

Фото: Stepan Franko/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, для этого они должны получить доступ – такой же, как Газпром – ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией. По его словам, Киев готов продлить контракт на транзит с Газпромом после 2024 года, но настаивает на переносе объемов транзита в контракты с европейскими компаниями. Витренко отметил, что в ходе переговоров обсуждалась сертификация оператора «Северного потока – 2», передает РИА «Новости». «Для того, чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству, о котором говорят сама Германия и США, должна быть обеспечена честная и справедливая конкуренция. Что означает, что все компании, в первую очередь европейские, должны получить доступ недискриминационный – такой же, как Газпром, ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС. Чтобы европейские компании сами могли решать, по какому газопроводу они будут транспортировать газ», – сказал Витренко. Глава «Нафтогаза» добавил, что ряд европейских компаний хотят получать голубое топливо на границе России и Украины, а дальше самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину. Ранее Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза. По его мнению, у Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2». Захарова объяснила, что будет означать отказ IT-гигантов США от вызова в Совфед 15 сентября 2021, 15:40

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Представители IT-компаний США фактически признают свою причастность к вмешательству в российские выборы, если не станут участвовать в соответствующем заседании Совфеда, убеждена официальный представитель МИД Мария Захарова. «Придут ли представители американских компаний на данное заседание или не придут? Если не придут, то, считайте, они автоматически расписались в собственной вовлеченности в эти процессы. А если придут, то мы послушаем их объяснения, потому что вопросов накопилось немало», – передает ее слова ТАСС. Дипломат в эфире «России 24» добавила, что в преддверии выборов многократно усилились информационные атаки на Россию, они продолжатся и в дальнейшем. «Но мы готовы к этому», – цитирует Захарову РИА «Новости». Напомним, на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России, заявил глава комиссии Андрей Климов. В начале сентября Захарова заявила, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов. Политолог: Стрельба на белорусской границе похожа на украинскую провокацию 15 сентября 2021, 17:18

Фото: gpk.gov.by

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Учитывая сообщение самих украинских правоохранителей о найденном схроне, нельзя исключать – могла быть организована группа, намеревавшаяся прорваться на территорию Белоруссии», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант, комментируя сообщения белорусских властей об обстреле с украинской стороны погранзнака в Брестской области. «На Украине есть немало групп радикальных националистов, имеющих в том числе огнестрельное оружие, которым не нравится нынешняя Белоруссия, ее государственная символика и ее лидер Александр Лукашенко. И такие настроения в украинском обществе поддерживаются госпропагандой, которая во многом носит антибелорусский характер», – полагает белорусский политолог Алексей Дзермант. По словам собеседника, в любом случае данный инцидент отражает нынешнее отношение Киева к Минску. Эксперт заметил, что инциденты на границе крайне опасны и могут закончиться непредсказуемо. «Во-первых, одна из пуль могла попасть в бойца пограничных войск Белоруссии. Во-вторых, теоретически такие вроде бы мелкие инциденты на границе могут быть чреваты крупными обострениями, как например, вооруженные столкновения между военнослужащими Таджикистана и Киргизии в апреле-мае нынешнего года», – предположил Дзермант На границе Белоруссии и Украины обстреляли белорусский пограничный знак, стрельба велась со стороны Украины, сообщили в белорусском Государственном пограничном комитете. Происшествие имело место 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» нашли повреждения столба и щитка с изображением герба страны, сообщается на сайте ведомства. Предположительно, знак получил повреждения в виде пробоин от дроби, стрельба могла вестись из охотничьего ружья. В зоне ответственности Пинского погранотряда находится участок в Брестской области, граничащий с западными областями Украины. Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала сообщение об обнаружении тайника с оружием во время антитеррористических учений неподалеку от границы с Белоруссией. Из тайника изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид), два магазина к АК-74 и сто семьдесят патронов калибра 5,45 и 7,62. Военные средства поражения и взрывчатка были спрятаны в лесополосе вблизи поселка Бутово Ровненской области (запад Украины), цитирует сообщение пресс-службы СБУ портал Украина.ру «Нельзя исключать, что там могла быть организована какая-то группа, намеревавшаяся прорваться на территорию Белоруссии. Так что, это все очень серьезно. Поэтому Минск официально должен потребовать разбирательств от Киева, а также объяснений, как Украина допустила такое на территории, которая должна охраняться пограничниками», – подчеркнул Дзермант. В минувшее воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о новых рисках на западе Союзного государства, а также об обострении обстановки на границах государств ОДКБ. Такое заявление Лукашенко сделал, выступая на церемонии награждения военных, участвующих в белорусско-российских учениях «Запад-2021». Польша отказалась продлевать контракт с Газпромом на поставки газа 16 сентября 2021, 04:32

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не намерена продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива. Наимский выразил надежду, что трубопровод Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников. По словам польского чиновника, Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года, передает РИА «Новости». «Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом», – заявил Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl. Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года. В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у России канал доставки газа в Европу. Цена газа в Европе рухнула до 800 долларов за 1 тыс. кубометров 15 сентября 2021, 19:54

Фото: REUTERS/Todd Korol

Текст: Елена Мирошниченко

Цена на газ в Европе на закрытии торгов рухнула до уровня предыдущего дня после того, как на пике сегодня достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Как сообщает ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов упала до около 800 долларов за 1 тыс. кубометров. Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

С начала года Газпром, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 17,8% (на 53,9 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 357,7 млрд кубометров, сообщили в холдинге. Экспорт газа за указанный период в страны дальнего зарубежья вырос на 17,4% (на 20,6 млрд кубометров) – до 138,6 млрд кубометров, приблизившись к историческому максимуму, цитирует сообщение компании ТАСС. «Газпром продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 млрд кубометров за тот же период 2018 года)», – добавили там. С начала года компания нарастила поставки газа в Турцию (на 157,7%), Германию (на 35,8%), Италию (на 15%), Румынию (на 347,6%), Польшу (на 11,4%), Сербию (на 125,9%), Финляндию (на 19%), Болгарию (на 52,3%) и Грецию (на 12,8%). Между тем в среду стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров. Эксперт назвал поставку «Железного купола» Украине «дубиной в руках обезьяны» 15 сентября 2021, 18:14

Фото: flickr.com/idfonline

Текст: Андрей Резчиков

«Железный купол» ни физически, ни технически не интегрируется в ПВО Украины. Сейчас ПВО этой республики, состоящее из комплексов С-300 и «Буков», оставляет желать лучшего. Причина в отсутствии запчастей и новых ракет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя сообщение о возможных поставках Украине американо-израильской системы ПРО. Стоимость батареи (защищает до 150 квадратных километров) составляет 50 млн долларов, а пуск одной ракеты – 30-40 тыс. долларов. «Зачем США вкладывать такие большие деньги в украинскую ПВО?» – недоумевает обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Эксперт полагает, что поставка Украине подобных систем не оправдана ни с финансовой, ни с военной точки зрения. «На Украину никто не налетал. Со стороны России тем более никто не собирается делать этого. Поэтому для США это будет пустая трата денег», – уверен эксперт. Если же «Железный купол» и появится на Украине, то тогда важно, где именно разместят батареи, уточнил эксперт. «России будет не холодно не жарко лишь в случае, если Киев не попытается распространить действие новой ПВО, дальность стрельбы которой от четырех до 70 километров, на Крым или на какие-то спорные территории», – заверил он. Дрозденко предупредил, что «дубина в руках обезьяны представляет угрозу», напомнив о трагическом инциденте осенью 2001 года, когда украинский комплекс С-200 сбил над Черным морем российский Ту-154 – и кстати, «Киеву, который долго отрицал свою причастность к произошедшему, ничего не было за это». «Даже если поставка таких комплексов ПРО и состоится, скорее всего, она станет чисто символическим жестом: например, им подарят не более одной батареи. Толку от одной батареи будет немного. Этого недостаточно, чтобы создать большую интегрированную систему ПВО», – добавил он. Допустим, в рамках транша в 275 млн долларов Украине удастся купить не одну, а несколько батарей «Железного купола», предположил Дрозденко. «Это ничего в принципе не меняет. В Израиле «Купол» – это только четвертый этап их ПВО, кроме него, есть еще «Праща Давида» и другие средства перехвата. И все равно израильтяне не смогли перехватить в недавнем конфликте все допотопные палестинские ракеты типа «Град». Дело в том, что «Купол» нужен исключительно для перехвата ракет малой и средней дальности, это ПВО для узких задач», – пояснил Дрозденко. «И в любом случае у российской армии есть системы подавления ПВО», – подытожил эксперт. О том, что Киев рассчитывает получить от США системы израильской противоракетной обороны «Железный купол», сообщил в среду офис президента Украины Владимира Зеленского. Там пояснили, что это стало возможным за счет договоренностей Зеленского с коллегой из США Джо Байденом. Правда, в качестве повода для заявления в администрации Зеленского использовали обычную публикацию в американской прессе. «Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США, сообщает издание Politico», – отметили в администрации. Согласно поправке, Пентагон должен подать в Конгресс отчет, описывающий варианты продажи или передачи таких систем Киеву. В законопроекте уже упоминается военная помощь Украине на 275 млн долларов, но пока ничего не говорится о поставках системы ПВО или ПРО. Как известно, «Железный купол» создан израильской компанией Rafael в партнерстве с американской компанией Raytheon. Эта оборонная система зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, она сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет. Спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил телеканалу «Украина 24» о том, что Киев планирует использовать «Железный купол» для защиты критических объектов инфраструктуры. «Например, она способна прикрыть Мариуполь», – пояснил Арестович. По его словам, сама эта система не станет панацеей для украинской обороны, но сможет повысить боеспособность армии. Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич назвал важной перспективу получения от США средств противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, система «Железный купол» «могла бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России». Попова объяснила запрет макарон по-флотски в школьном меню 15 сентября 2021, 11:35

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, почему Роспотребнадзор запретил в школах макароны по-флотски, фаршированные блины и сырокопченую колбасу. «Да, Роспотребнадзор запретил в школах эти блюда. Но сделал это не сегодня, не вчера и даже не в этом году. Это те изъятия из детского меню, которые существуют уже много-много десятилетий. Почему? Потому что именно в этих продуктах – и мы это знаем не только по научным фактам, но, к сожалению, и по конкретным наблюдениям, – очень быстро при любом нарушении технологии или температурного режима развиваются патогенные бактерии. И очень долго выживают на них», – передает РИА «Новости» ответ Поповой на вопрос о том, правда ли, что Роспотребнадзор запретил кормить детей в школах макаронами по-флотски, блинами и колбасой. По ее словам, именно поэтому «наши предшественники не рекомендовали их для детского питания» и «мы этим рекомендациям следуем». «С другой стороны, в предъюбилейный для нашей организации год мы пересмотрели всю свою нормативную базу, и из 421 нормативного документа Роспотребнадзора мы сделали всего 11. Мы облегчили жизнь всем, кто пользуется этими правилами, максимально, но сохранили все требования, которые обеспечивают здоровье», – добавила глава ведомства. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что для питания школьников уже 30 лет запрещены макароны по-флотски с фаршем, яичница и фаршированные блинчики, это связано с отсутствием должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления для обеспечения безопасности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Умер муж Хакамады 15 сентября 2021, 19:43

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Бизнесмен, финансист и писатель Владимир Сиротинский скончался, об этом сообщила его супруга Ирина Хакамада в социальных сетях. «Последний сэт мужа. Он ушел», – написала Хакамада в сториз в Instagram. Владимир Сиротинский – четвертый супруг Хакамады. С 2017 года он руководил разработчиком образовательного сервиса LinguaLeo. Эксперт указал на неразумную стратегию Украины на рынке газа 15 сентября 2021, 14:08

Фото: Виталий Грабар/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Киев безосновательно рассчитывает на то, что европейские страны поменяют свою позицию касательно транзита газа из-за его прихоти», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом и потребовал «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2» для европейских компаний. «Это очередная апелляция Украины к Европе с нотками шантажа. По всей видимости, Киев хочет, чтобы европейская бюрократия надавила на страны ЕС с целью сохранения транзита газа через Украину. В противном случае, как считают в Киеве, ЕС окажется зависим от Газпрома, а это безобразие, страх и ужас», – считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. «Но такой шантаж не сработает. «Северный поток – 2», как и другие газопроводы, был построен с учетом пожеланий участвующих в проекте сторон. Если ранее европейские страны позитивно относились к реализации проекта, то почему сейчас они должны пересмотреть свою точку зрения из-за прихоти Киева? – задается вопросом эксперт. – К примеру, в Чехии есть энергетическая компания Net4gas, которая построила газопровод «Capacity4Gas», являющийся продолжением «Северного потока – 2». То есть Чехия вложила деньги в строительство инфраструктуры, чтобы принимать российский газ на своей территории. Зачем ей транзит газа через Украину?» Кроме того, на фоне высоких цен на газ в Европе неразумно ссориться с главным поставщиком. «У Киева странный расчет на то, что европейские страны по неизвестной причине должны изменить свою позицию касательно газа, – пояснил он. – Да, у Европы есть некоторая инерция ответственности в отношении Украины после событий в 2014 году в Киеве. Но мне кажется, эта инерция постепенно выветривается». «Так что надеяться на то, что такая переговорная стратегия Украины приведет к каким-то позитивным результатам, не стоит», – уверен собеседник. «Напротив, Украине следовало бы поступать более разумно», – считает Митрахович. «Например, она могла бы договариваться о сохранении транзита с территориально близкими странами – Словакией и Молдавией. В таком случае Киев располагал сильной аргументацией. Кроме того, пусть Украина предлагает более выгодные условия транзита через свою территорию, чем у Польши. Это было бы разумно. Но вместо этого украинские политики что-то придумывают, пытаясь шантажировать и напугать европейских коллег. Вряд ли Европа оценит такой неразумный подход», – резюмировал эксперт. Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией заявил , что европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, для этого они должны получить доступ – такой же, как у Газпрома – ко всем газопроводам. Кроме того, Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза. По его мнению, у Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком. Между тем глава минэнерго Украины Галущенко заявил, что если «Северный поток – 2» запустят, а поставки по украинскому маршруту окажутся слишком низкими, то Киев будет вынужден полностью переориентировать свою газотранспортную систему (ГТС) на внутренние нужды, приводит его слова «Лента.ру» со ссылкой на сайт ведомства. По словам министра, в таком случае многим европейским странам грозит нехватка топлива, а в Европу будет перекрыт надежный, гибкий и независимый маршрут. «Это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику», – подчеркнул он. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Озвучена причина отказа России от создания лунной сверхтяжелой ракеты 15 сентября 2021, 13:40

Фото: Петр Гридин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

На ближайшие годы для кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полетов на Луну, нет задач, а также ее стоимость оказалась слишком высока, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя приостановку технических работ по проекту. Гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну «Элементы СТК» полностью прекращены. Тем не менее он допустил, что в будущем ее возобновят, если соответствующее решение примет Роскосмос. «Этот проект появился относительно недавно. Он базировался на существующем двигателе, его представили правительству, велись работы. Но получилась такая вещь, что стоимость разработки всей этой ракеты требует десятилетних затрат всей космической деятельности России: нужно заниматься только этой ракетой и ничем больше, ни спутниками, ни станциями, ни МКС, только ракетой. То есть на нее потребовались бы деньги, которые выделяют на десять лет», – говорит Моисеев. Естественно, увидев предполагаемые затраты, правительство отправило проект обратно, продолжает собеседник. Тогда руководитель Роскосмоса заявил, что эту ракету нужно сделать на новых принципах, в частности используя метановые двигатели. Однако если старая ракета базировалась на уже существующем двигателе, который не нужно было разрабатывать, а лишь немного доработать, то метановые находятся вообще на экспериментальной стадии. Кроме того, двигатель – самая дорогая часть ракеты. Соответственно, ракета на метановых двигателях будет еще дороже. «Ракета эта только на Луну и нужна, ни для чего более. У нас существовал проект пилотируемых полетов на Луну до 2025 года, но в 2015-м все лунные направления резко сократили. Поэтому даже если и сделать ракету, то ей просто нечего будет возить, нет нагрузки. К тому же лунные разработки стоят столько же, сколько и сама ракета. Нашей стране такое не по карману», – считает эксперт. Он обращает внимание, что подходящих для доставки груза на Луну российских ракет на данный момент просто нет. Сейчас в качестве теоретического примера для этих целей смотрят на ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с водородной ступенью. Несколькими пусками этой ракеты можно было бы обеспечить высадку на Луну, но это пока только теоретическое предположение. «У нас в принципе в Федеральной космической программе до 2025 года есть такая позиция, как создание элементов ракеты сверхтяжелого класса. На эту работу выделено финансирование. Были заявления, но не документы, о том, что эта работа прекращена. Сейчас заявили, что прекратили работу всей ракеты. Поэтому я не думаю, что постройка этого проекта вообще нужна. К тому же для нее просто нет задач и стоимость ее очень высока», – убежден Моисеев, добавив, что даже если правительство все-таки выделит огромные деньги, то наша промышленность не сможет их освоить: не хватит соответствующей техники и людей. Летом текущего года Роскосмос заявил, что предназначенную для полетов к Луне ракету-носитель сверхтяжелого класса могут оснастить возвращаемыми на Землю ступенями для повторного использования. Миллер опроверг сообщения о поставках газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября 15 сентября 2021, 17:48

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки газа по «Северному потоку – 2» не начнутся со следующего месяца, заявил глава Газпрома Алексей Миллер, комментируя сообщения СМИ на эту тему. «Нет. 1 октября поставки еще не начнутся», – заявил Миллер, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости». Ранее в сентябре агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на собственные источники, что Газпром якобы намерен начать поставки газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября. Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского Нафтогаза заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска трубопровода. Цена газа в Европе превысила 950 долларов за 1 тыс. кубов 15 сентября 2021, 12:06

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE Futures. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 12.03 мск дорожала на 17,27% и составляла 943 доллара за 1 тыс. кубометров. Минутами ранее рост цен превышал 20%, а сама стоимость – 950 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти и впервые в истории превысила отметку в 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Россия созвала заседание ГА из-за условий пропуска в штаб-квартиру ООН 15 сентября 2021, 23:43

Фото: Li Muzi/Xinhua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал провести в четверг срочное заседание Генеральной Ассамблеи для обсуждения решения властей Нью-Йорка о необходимости предоставления делегатами при входе в штаб-квартиру международной организации доказательства вакцинации от коронавируса. «Ввиду чувствительности этого вопроса для каждой страны-члена мы требуем проведения срочного заседания Генассамблеи 16 сентября, чтобы обсудить ситуацию», – приводит РИА «Новости» текст письменного заявления дипломата, которое было разослано странам-членам ООН, а также генсеку организации и председателю сессии ГА ООН. «Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы «твердо поддерживаете» требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того запросили власти Нью-Йорка», – говорится в письме. «Россия придает большое значение необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии COVID-19. Тем не менее, мы выступаем решительно против того, чтобы в зал Генассамблеи пускали только людей с доказательством вакцинации. Это явно дискриминационная мера и она будет противоречить соглашению между ООН и США касательно штаб-квартиры от 1947 года», – говорится в письме. Ранее власти Нью-Йорка потребовали, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал Генассамблеи ООН, предоставляли свидетельство о том, что они привиты от коронавируса. Соответствующее письмо офис мэра города направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду. В ответе Шахид поддержал меры, предложенные мэрией, «в качестве важного шага к возврату к полномасштабной Генассамблее». Ранее в МИД России допустили возможность переноса комитетов ГА ООН из Нью-Йорка. Напомним, в октябре 2019 года Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. После этого Россия обвинила США в умышленном затруднении работы ООН, предложив перенести заседания Первого комитета ООН из США в Европу. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Лавров также пообещал приготовить США «сюрприз». Газета ВЗГЛЯД разбирала визовую войну США с Россией в ООН. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Врачи объяснили «омолаживающий» эффект тюрьмы для Ефремова 15 сентября 2021, 14:45

Фото: пресс-служба Мосгорсуда/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Актер Михаил Ефремов за время своего заключения заметно поправил здоровье, поскольку не имеет доступа к алкоголю, уверены врач-психиатр Алексей Казанцев и нарколог Сергей Нурисламов. «За этот период он стал более стройным. Наверняка восстанавливается функция внутренних органов: печень, которая была поражена алкоголем, поджелудочная железа, нагрузка на сердце за счет отсутствия алкоголя и наркотиков гораздо уменьшилась. Он получает в местах лишения свободы поддерживающее лечение своих хронических заболеваний – ему это пошло только во благо», – сказал Казанцев, передает 5-tv.ru. Нурисламов напомнил, что алкоголь для организма является токсическим ядом, он может участвовать в метаболизме. «Его переизбыток в процессе своего «расщепления» дает метаболит ацетальдегид – он очень нехорошо воздействует на нервную систему, приводя к полинейропатии. Это связано с мозжечковой атаксией», – уточнил нарколог. Он добавил, что у артиста сейчас восстанавливаются клетки головного мозга, потому Ефремов в суде предстает отдохнувшим, словно после лечения. «Он может стать более эмоциональным, более отзывчивым, более раскрепощенным. Даже профессиональные качества могут улучшиться, потому что ушел алкоголь, потому что нет того, что меняет личность», – констатировал врач. В среду осужденному на семь с половиной лет Ефремову отказали в смягчении приговора. Сам Ефремов заявил на суде, что его не интересует, пристегивался ли ремнем погибший в ДТП, поскольку вся вина лежит на артисте. Также актер сказал, что до конца жизни не сможет расплатиться за свое преступление, он назвал это «наказанием за вседозволенность» По его словам, образ погибшего курьера Сергея Захарова не покидает его. Между тем юрист Александр Добровинский, также участвовавший в процессе в качестве адвоката потерпевших, заявил, что Ефремов пытался «сыграть в игру с правосудием». «Попытка выдавить слезу рассказами о плохом здоровье, о том, что господин Ефремов молится за Сергея Захарова, признание того, что я пытался образумить Михаила Ефремова во время процесса, но [экс-защитник Ефремова Эльман] Пашаев не давал ему услышать моих слов. Вся эта игра в три наперстка была раскрыта, и поэтому суд оставил решение о сроке в том же виде», – прокомментировал Добровинский решение суда. Он добавил, что Ефремову не везло с адвокатами, и это могло также повлиять на решение суда. «Единственным, кто пытался договориться мирным путем и кто, вообще, обратился к потерпевшим и ко мне – это был адвокат Алешкин, которого тут же адвокаты Ефремова устранили, еще и написали на него донос», – поделился воспоминаниями Добровинский. Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет.