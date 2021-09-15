Ульяновского криминального авторитета задержали на Украине

На Украине задержали жителя Ульяновска, обвиняемого по делу о высшем положении в преступной иерархии, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«С марта 2018 года житель Ульяновска в преступной среде занимал высшее положение в преступной иерархии. Кроме того, согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также подозреваемый придерживался «криминальной идеологии», он распространял и сохранял «преступные традиции и обычаи», также обладал безоговорочным авторитетом и «из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Ульяновской области».

«Обвиняемый входил в организованную преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Ее члены через фиктивные коммерческие организации обналичивали денежные средства для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей», – добавили в СК.

Обналиченные средства в специальном офисе выдавались «клиентам» за вычетом комиссии, которая полагалась самой преступной группе, она взималась в размере от 3 до 12%.

«Общая сумма установленных денежных средств, обналиченных членами организованной группы, составила более 1 млрд 356 млн рублей, преступный доход превысил 26 млн рублей. Участники данной преступной группы признаны судом виновными в инкриминированных им преступлениях и осуждены», – пояснили в СК.

После следственных действий подозреваемый скрылся на Украине, ему заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а также объявили в международный розыск. 10 сентября в Тернопольской области его задержала Нацполиция Украины. Суд этой страны рассмотрит вопрос о его экстрадиции в Россию.

Между тем 10 сентября СБУ в своем Telegram-канале сообщала о задержании российского криминального авторитета Романа Попенко, который, по данным спецслужбы, пытался распространить свое криминальное влияние на украинской территории.

«Он занимал высокое положение в российской уголовной среде и находился в статусе «смотрящего» по Ульяновской области. Злоумышленник попал на Украину по поддельным документам, оформленным на чужое имя», – заключили в ведомстве.