Рогозин опроверг прекращение работ по созданию сверхтяжелой ракеты «Енисей»

Работа по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» никогда не останавливалась, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения НПО автоматики в Екатеринбурге.

«На самом деле работа по созданию стратегической транспортной космической системы никогда не прекращалась. <...> Технически мы готовы приступить к созданию ракеты сверхтяжелого класса прямо сейчас, <...> элементы ракеты сверхтяжелого класса налицо», – передает ТАСС слова Рогозина.

Он рассказал также, что контракт между ЦЭНКИ и казахстанской строительной компанией на модернизацию стартового комплекса ракет «Зенит» под новые российские «Союзы-5» на Байконуре будет подписан до конца сентября.

«Мы надеемся, что до конца сентября будет подписан контракт между нашим Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры и казахстанской строительной компанией, начнется модернизация стартового комплекса», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

Ранее гендиректора самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что Россия прекратила техническое проектирование ракеты «Енисей» для полетов на Луну.

Напомним, в декабре сообщалось, что проект сверхтяжелой ракеты «Енисей» (в более тяжелой версии – «Дон») пересмотрят, так как планируется использовать в качестве топлива не кислород и керосин, а метан. В 2021 году совет РАН по космосу рекомендовал отложить создание ракеты. Баранов заявлял, что техническое проектирование приостановили для коррекции облика ракеты.