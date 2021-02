Россия и Турция начали подготовку документов о сотрудничестве по космосу В РКЦ «Прогресс» приостановили работы по проектированию сверхтяжелой ракеты 10 февраля 2021, 16:00 Текст: Наталья Ануфриева

Проектирование ракеты сверхтяжелого класса приостановлено, сообщил генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов. Баранов заявил, что «здесь ситуация достаточно сложная». По его словам, «с одной стороны, Академия наук действительно дала свои рекомендации, с другой стороны, у РКЦ «Прогресс» есть государственный контракт на технический проект по этой ракете», передает ТАСС. Однако «возможна коррекция ее (ракеты) технического облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен», в связи с этим «работа поставлена на паузу». При этом руководитель предприятия полагает, что решение о возобновлении работы может быть принято через несколько месяцев, возможно, до середины 2021 года. Ранее Совет РАН по космосу рекомендовал руководству Академии наук и Роскосмосу обратиться к президенту России Владимиру Путину по вопросу переноса сроков создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса. В решении сказано, что в проекте должны быть проработаны наиболее прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии. Напомним, разрабатываемая в России сверхтяжелая ракета-носитель получила название «Енисей», ее первый запуск планируется совершить в 2028 году. Грузоподъемность первого варианта ракеты должна составить, по данным Роскосмоса, до 103 тонн на низкую околоземную орбиту. Ракету также планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов на поверхность естественного спутника Земли.

Боррель лично предложит лидерам ЕС новые санкции против России 9 февраля 2021, 17:50

Фото: Olivier Hoslet/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. «Мы будем обсуждать эти вопросы 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите. На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», – передает его слова РИА «Новости». Боррель в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента по итогам визита в Россию заявил, что Москва продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС.



«Я хотел выяснить, готовы ли российские власти попытаться повернуть вспять негативную тенденцию в наших отношениях, воспользоваться случаем для установления конструктивного диалога. Ответ был очень четким: нет, они в этом не заинтересованы», – сказал он. Боррель добавил, что «Россия не оправдала ожиданий, так и не став современной демократией».



«Мы разочарованы, доверие более не доминирует в наших отношениях», – заявил глава евродипломатии. Он отметил, что напряженность в отношениях с Россией усиливают конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии. По словам Борреля, Москва также не готова вести с Брюсселем диалог по правам человека и свободе СМИ. Напомним, Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России. Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Газпром подтвердил сроки завершения строительства датского участка «Северного потока – 2» 9 февраля 2021, 19:11

Фото: Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Завершить строительство участка трубопровода «Северный поток – 2» в водах Дании планируется в апреле 2021 года, подтвердил начальник отдела по работе с инвесторами Газпрома Антон Демченко. «Как вы видели, из его [оператора проекта Nord Stream 2 AG] сообщения следует, что продолжается строительство газопровода в водах Дании, это основной участок, который еще не закончен. Возможный срок завершения строительства этого участка – апрель 2021 года», – передает его слова РИА «Новости». По словам Демченко, Газпром нацелен на завершение строительства «Северного потока 2». Однако при этом компания ограничена в объеме раскрываемой информации, поскольку проект сталкивается со значительным давлением. «Мы нацелены на то, чтобы достроить газопровод и ввести его в срок», – отметил он. Накануне в датском морском управлении заявили, что две нитки газопровода «Северный поток – 2» будут достроены до конца апреля 2021 года. Ранее трубоукладчик «Фортуна» завершил морские испытания и возобновил в субботу укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Инициатор флешмоба в поддержку Путина ответил критикам от оппозиции 9 февраля 2021, 22:15 Текст: Ксения Панькова

Людям, которые «предают собственную страну», моя гражданская позиция чужда и противна, заявил муниципальный депутат Москвы Андрей Попов. Ранее он подвергся критике с стороны сторонников несистемной оппозиции за то, что организовал флешмоб в поддержку президента России. «Хочу поинтересоваться у вас, соотечественники, за отстаивание каких духовных ценностей вы выходите на улицы, создавая социальную напряженность в стране, в попытке раскачать и разрушить суверенитет стен нашего общего дома под названием Россия?» – написал он на своей странице в Instagram. «Хотелось бы понять, какой смысл и суть вы вкладываете в свободу слова, свободу выбора, если меня и людей, которые разделяют со мной мою гражданскую позицию, мои человеческие взгляды, выраженные нашими мирными флешмобами и постами в социальных сетях, вы презираете?.. Кто наделил вас правом бросаться в меня и в людей, разделяющих со мной взгляды, камнями осуждения? Ваши высокодуховные и глубокоморальные западные кукловоды?» – задался вопросом Попов. Он рассказал, что 3 февраля предложил своим единомышленникам собраться на мирный флешмоб в поддержку президента России. По его словам, участниками были соблюдены все правила и эпидемиологические нормы, предписанные властями. «Теперь я слышу от вас, что нас либо заставили, либо мы это сделали за деньги. Когда у человека материальные ценности на первом месте, то можно понять, что других мотивов и стимулов для него не существует, и это очень грустно, но объясняет ваше поведение на улицах столицы», – отметил Попов. Инициатор флешмоба подчеркнул, что однажды сделал свой осознанный выбор. «Я знаю, что тяжело, но именно вам придется проснуться и осознать, что враг не снаружи, а давно уже внутри, искусно манипулирует вами. Чем раньше вы поймете, что мы нужны друг другу и больше никому, тем быстрее вы осознаете, что ваши поступки, обусловленные эмоциями осуждения, зависти, злости и ненависти, – это путь разрушения. Только путь созидания и добра делает жизнь человека лучше, и когда власть любви победит любовь к власти, мы все вместе и наши с вами дети станем счастливы в нашей стране», – заключил он. Ранее в волгоградской спортшколе опровергли сообщения о принудительной акции на Мамаевом кургане. Работники детско-юношеской спортивной школы № 23 из Волгограда заявили, что добровольно вышли на акцию в честь годовщины Сталинградской битвы в ответ на заявления в социальных сетях, что участников «вывезли принудительно», якобы для «создания атмосферы поддержки» президента России Владимира Путина. Космонавт выложил фото горящего грузовика «Прогресс» 9 февраля 2021, 18:27 Текст: Елена Мирошниченко

Члены экипажа МКС засняли момент сгорания грузового корабля «Прогресс МС-15» в плотных слоях атмосферы, снимок опубликовал космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков. «Перед вами – уникальные кадры входа в атмосферу грузового корабля «Прогресс МС-15», который чуть больше 200 дней пробыл в составе российского сегмента Международной космической станции», – написал он в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Kud-Sverchkov (@kudsverchkov) Он также добавил, что несгораемые элементы конструкции были затоплены на «кладбище космических кораблей», которое находится в несудоходной части Тихого океана. Космонавт подчеркнул, что окружающей среде затопление «Прогресса» также не навредило, поскольку поверхности воды достигли лишь тугоплавкие элементы, большая часть сгорела в атмосфере. Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-15», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС) во вторник, сведен с орбиты и прекратил существование над Тихим океаном. Корабли «Прогресс» используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года были запущены 167 «Прогрессов» различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах. Утром во вторник в Роскосмосе сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от МКС и через три часа будет сведен с орбиты. Названа причина решения снести недостроенную АЭС в Крыму 10 февраля 2021, 10:55 Текст: Евгения Шестак

Правительство Крыма решило снести до конца этого года недостроенную атомную электростанцию (АЭС) в городе Щелкино на востоке полуострова, поскольку нет возможности реанимировать стройку объекта, заявили в правительстве республики. Согласно распоряжению крымского кабмина о демонтаже недостроенной атомной электростанции, под снос пойдут объекты общей площадью более 22 тыс. кв. метров, среди них – реакторное отделение, одно- и трехъячеистые дизельгенераторные станции. Крымская АЭС считается одним из самых знаменитых недостроев на полуострове, передает «Коммерсант». «Этот объект заброшен долгие годы, и никаких вариантов его завершения или перепрофилирования нет. К тому же там постоянно туристы получали травмы. Последний случай произошел прошлым летом, когда в заброшенную шахту упала женщина из Воронежа со своим пятилетним ребенком», – заявили в правительстве республики. В министерстве строительства и архитектуры Крыма уточнили, что демонтаж ЩАЭС не потребует затрат из республиканского бюджета. Снос объекта намерены осуществить силами ГУП «Центр комплексного снабжения строительных объектов» с привлечением юрлиц, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства. Оставшиеся в результате сноса строительные материалы возьмут на баланс ГУПа для дальнейшей реализации. Крымская АЭС, будучи в высокой степени готовности, после распада СССР была заброшена из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции. С 1995 года по 1999 год в машинном зале АЭС в Щелкино проводились вечеринки фестиваля «КаZантип». Реклама гласила: «Атомная вечеринка в реакторе». Также на территории АЭС снимали кино, например картину Федора Бондарчука «Обитаемый остров», а также многочисленные музыкальные клипы. Ранее украинское госпредприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» наняла международную юридическую фирму для подготовки иска против России в международный суд с целью получения компенсации за активы в Крыму. Захарова: Борреля в Москве никто не унижал 9 февраля 2021, 20:46

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной кампанией Запада заявления в ЕС о том, что визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился унижением. О том, что визит Борреля в Россию закончился унижением, ранее заявили некоторые политики и дипломаты в ЕС, передает РИА «Новости». «Если люди унижают Борреля сами, а выдают это за то, что его якобы унизили в Москве... В чем унижение, совершенно непонятно», – сказала Захарова в эфире «Россия 1». Она отметила, что глава европейской дипломатии провел переговоры ровно в таком же формате, в каком их проводила ранее в Москве глава МИД Швеции Анн Линде. «И вот выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания. Ровно поэтому… даны были ценные указания возобновлять незаконные акции, потому что весь этот информационный пузырь до лета не доживет. Невозможно протянуть до лета с историей про химическое оружие, «отравление», не предоставляя факты», – заявила официальный представитель МИД. По ее словам, это замкнутый круг, по которому бегать невозможно. «Вот нашли еще одного крайнего – теперь у них виноват Боррель. Свой из своих, плоть от плоти, теперь он виноват. До этого, напомню, был виноват Трамп, тоже во всех прегрешениях... Теперь новая охота на ведьм началась», – отметила Захарова. Напомним, Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Боррель провалил свою миссию в Москве. В Сети посмеялись над предложением оппозиции светить фонариками в небо 9 февраля 2021, 16:58

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Авторов многих блогов в Сети рассмешила идея руководителя сети «штабов» Алексея Навального Леонида Волкова в качестве протеста светить фонариком в небо. Предложение уже стало поводом для шуток и анекдотов. Во вторник Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. Он предложил жителям больших российских городов вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В связи с идеей Волкова в Сети начали вспоминать старые анекдоты и придумывать новые шутки. «Возможно, акция, анонсированная Волковым, – это продукт тяжелого похмельного брейнсторма, который устроил «русский отдел» ЦРУ в Лэнгли. Но я так не думаю. (…) Такой уровень интеллектуальной деградации отменяет победу в холодной войне всю целиком», – считает публицист Сергей Мардан. «Это скорее похоже на сделанную наспех презентацию провинциального маркетолога, который утром вспомнил, что ему нужно сдавать заказчикам «концепцию ребрендинга». Ну вот Волков и объявил то, что успел сляпать в PowerPoint. Сердечки, свечки и горящие фонарики. Love is all around you», – добавил он. Некоторые задались следующим вопросом: «Если Навальный – это любовь, а Любовь – это Соболь, то означает ли это что Навальный – соболь?» – уточняет автор Telegram-канала «Караульный». «Просто чудесная у нас оппозиция. Сказочная по всем пунктам. Фонарики, стало быть, чтобы цели подсвечивать», – прокомментировал акцию журналист, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев в своем Telegram. Юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале привел «бородатый, но гениальный анекдот про раввина и кур», который в случае с Волковым звучит так:

– Ребе Волков, у нас протест сливается уже 10 лет, что делать?

– Выстраивайтесь на митинги сердечком, это поможет.

– Ребе Волков, протест еще слабее стал, еще меньше людей выходит, что делать?!!

– Попробуйте светить в небо фонариками, точно поможет!

– Ребе Волков, вообще никто теперь не выходит за Навального! Протест сдох!

– Правда? Очень жаль...у меня оставалось еще так много идей и вариантов! Некоторым идея с фонариками напомнила сцену из фильма про Гарри Поттера, где волшебники поднимали зажженные палочки в небо в сцене прощания с Дамблдором. А другие впомнили о снимке, на котором уже покойный американский политик Джон Маккейн фотографирует так называемые «миллионы огней свободы» на Майдане в Киеве. Основатель Telegram-канала «Толкователь», бывший главный редактор «Русской Планеты» Павел Пряников объяснил идею проведения акции с фонариками тем, что сторонников Навального необходимо чем-то занять. «Тактически задумка Леонида Волкова светить фонариками в небо – правильная. Любой политтехнолог (а особенно командир в воинской части) скажет, что актив (солдат) всегда надо гонять, всегда чем-то занимать. Пусть и бессмысленными занятиями. Иначе сетевой интеллигент займется самокопанием, а потом начнёт чахнуть в депрессии. А солдат – дедовщиной и самоволкой», – пояснил он. При этом Пряников подчеркнул, что стратегически подобная акция является огромным проигрышем. «Окончательное превращение протеста в карнавализм. Политизированный актив в 5-10 тыс. человек вокруг команды Навального останется несмотря ни на какой абсурд их начальства. А вот пограничные слои этот карнавализм отвадит от протеста. Особенно людей старше 30-35 лет, потому что просто стыдно впадать в такой инфантилизм. Это примерно, как крутить спиннер или петь частушки в переполненном в вагоне», – заключил он. Напомним, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в своем Facebook, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО. До этого на прошлой неделе Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной. Ранее сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Вирусолог раскрыл вероятный механизм создания COVID-19 в лабораторных условиях 9 февраля 2021, 20:12

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

С помощью обычных селекций возможно «приучить» вирус к новому хозяину, то есть создать новый вариант вируса в лаборатории. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя одну из гипотез попадания COVID-19 к человеку. Глава группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек рассказал, что специалисты на данный момент выделили четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку. Согласно одной из версий, вирус мог распространиться в результате инцидента, связанного с лабораторией, но данная теория считается маловероятной. «Иногда создать вирус в лаборатории сложно, а иногда не очень. Я даже имею в виду не молекулярно-биологические манипуляции, тем более что вирус обычно после них не очень жизнеспособен, а направленную селекцию, которая очень часто позволяет создавать вирусы. Просто потому, что это соответствует происходящему в природе», – говорит Чепурнов. Он приводит пример: у ученых существует понятие «адаптация к новому хозяину». Это метод, который вирусологи часто используют. В частности, он был применен при изучении вируса Эбола – он обладает высокой патогенностью только для человекообразных (для приматов и человека), а все остальные животные исходно не подвержены не только смерти, но и этой болезни. Но ученым необходимо работать с вирусом, поэтому его адаптируют для того, чтобы он мог заражать животных. «В России вирус адаптировали к морским свинкам, причем добиться этого удалось в достаточно короткие сроки (несколько месяцев). Американцы проделали похожую работу, но в отношении мышей. Это демонстрация того, что в ходе обычных селекций, создавая мутации вируса в определенном направлении, можно «приучить» вирус к новому хозяину», – рассказывает собеседник. Вирусолог поясняет, что таким образом теоретически могла произойти способная поражать человека мутация COVID-19. «Я предполагаю, что искусственно или случайно что-то такое произошло и в отношении коронавируса. Полагаю, что кто-то нашел штамм и не очень умело работал с ним, в результате чего случайным образом заболел и вынес из лабораторных условий», – говорит Чепурнов. Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев описал сценарий искусственного происхождения коронавирусной инфекции. США указали ключевое требование для вступления Сербии в ЕС 10 февраля 2021, 05:17 Текст: Антон Антонов

«Взаимное признание» Сербии и непризнанного Косово является ключевым шагом для вступления Сербии в ЕС, заявил пресс-атташе американского посольства в Белграде Джеймс Хагенгрубер. По его словам, как и при прежней администрации, Вашингтон поддерживает «главную внешнеполитическую цель Сербии по вступлению в ЕС». Пресс-атташе подчеркнул, что «нормализация отношений с Косово, с взаимным признанием в ее основании, давно определена как ключ к достижению этой цели», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Танюг». Отмечается, что бывший глава американского государства Дональд Трамп «также весьма четко выражал эту политику». В частности, в 2019 году Трамп заявил президенту Сербии Александру Вучичу о «непоколебимой поддержке» как «углубления регионального сотрудничества», так и «нормализации отношений с Косово». Напомним, президент США Джозеф Байден призвал Сербию признать самопровозглашенную республику Косово. Свое обращение глава Белого дома направил сербскому лидеру Александру Вучичу в поздравительном письме по случаю Дня государственности Сербии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД ответил на требование Киева закрыть крымский аккаунт в Twitter 10 февраля 2021, 08:14

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский ответил поговоркой «правда глаза режет» на требование Киева блокировать твиттер-аккаунт крымского представительства министерства. «Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой: «Правда глаза режет». Наш аккаунт в Twitter верифицирован давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно. (...) Успехи Крыма, которыми мы делимся с зарубежным зрителем, видимо, не могли пройти незамеченными у наших украинских партнеров, но бог им судья», – сказал Березовский РИА «Новости». По его словам, в Twitter крымского диппредставительства публикуется исключительно проверенная и достоверная информация. Кроме того, подчеркнул он, никаких претензий со стороны платформы за это время не поступало. Во вторник посольство Украины в США совместно с МИД Украины и генконсульством Украины в Сан-Франциско начали борьбу против страницы в Twitter крымского представительства МИД России. В диппредставительстве заявили, что публичные страницы российской власти в Крыму «не могут обозначаться как официальные и легитимные». Лавров заявил об ожесточенных попытках Запада сделать Россию «послушной» страной 10 февраля 2021, 11:30

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Запад пытается сделать Россию «послушной» страной и удобной территорией для продвижения своих собственных интересов, эти попытки все ожесточеннее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Обстановка на мировой арене вы видите, как развивается. Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счету «послушными», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». По его словам Запад хочет «нас заставить согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям». «И хотят, чтобы Россия по большому счету была «удобной» территорией для продвижения их собственных интересов и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере общественно-политической. Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся все более и более ожесточенными», – добавил он. По словам Лаврова, сила, знания и опыт российских дипломатов с опорой на мудрость предшественников необходимо самым активным образом задействовать для настойчивого продвижения внешнеполитического курса, определенного президентом России. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник российских дипломатов отмечается с 2002 года. Дата выбрана неслучайно: к 10 февраля 1549 года относится первое документальное упоминание о внешнеполитическом ведомстве на Руси – Посольском приказе. Возглавил первый в истории нашей страны орган внешних сношений дьяк Иван Висковатый. Немецкий эксперт объяснил жалобы на «унижение» Борреля в Москве 10 февраля 2021, 13:50

Фото: Olivier Hoslet/Pool/Reuters

Текст: Ирина Яровая

«Европа рассчитывала на то, что Боррель загонит Россию в угол. Но вместо этого в России его быстро поставили на место, практически унизили. Это оказалось неожиданным для всех», – заявил газете немецкий политолог Александр Рар, комментируя критику депутатов Европарламента в адрес главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля из-за его «унизительного» визита в Москву. «В Евросоюзе существуют значительные силы, которые относятся к России негативно. Они формируют свою политику на вопросах прав человека и либерально-демократических ценностях, которые Россия, с их точки зрения, не признает. Именно эти силы представляют лицо Европы, именно они выступают за расширение ЕС и были максимально активны во время переворота на Украине или волнений в арабском мире», – уверен немецкий политолог Александр Рар. «Они считают, что Россия должна идти по демократическому пути Европы, и только тогда она сможет стать ей настоящим другом. Если же русские от этого откажутся, то их сознание нужно будет переделать на европейский лад, как это случилось с обществом Украины, Грузии, а также частично Белоруссии и Армении», – полагает Рар. Он также отметил, что в Европе существуют и те, кто уверен – «с Россией можно и нужно плодотворно сотрудничать, неправильно говорить с ней одними угрозами». «Но все европейские элиты, руководители Евросоюза воспитаны в трансатлантическом духе либеральных ценностей, пользуются поддержкой крупных изданий. Поэтому они имеют все возможности заказывать в Европе музыку, и агрессия по отношению к России идет дальше и дальше», – констатировал собеседник. Отправляя главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву, Европа рассчитывала, что он «загонит Россию в угол, даст ей понять, что Европа намерена разговаривать только жестким языком». «Но вместо этого в России его быстро поставили на место, практически унизили. Это оказалось неожиданным, потому что Москву критиковали многие годы, но до этого никакой жесткости в ее риторике не наблюдалось. Теперь же чаша терпения российских властей переполнилась, Россия поменяла свой миролюбивый язык», – считает политолог. «Поэтому конфликты будут только нарастать. Запад продолжит вести пропаганду против России, а она, в свою очередь, будет делать то же самое, защищая свою точку зрения и свою позицию. Надеюсь, дело не дойдет до войны, но, скорее всего, мы увидим разделение мира на союз России и Азии, противостоящий Европе и Америке. Это станет основой конфликта, который ожидает человечество к середине XXI века», – заключил Рар. Ранее во время заседания Европарламента евродепутаты на протяжении двух часов отчитывали верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля за визит в Москву, который сочли «отрезвляющим и унизительным». В ходе выступления глава дипломатии ЕС назвал две основных цели своей поездки в Россию. Первая – донести позицию Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным и с правами человека в РФ. Вторая цель – подготовить стратегическую дискуссию об отношениях Россия – ЕС. «Я хотел определить, заинтересованы ли российские власти в серьезной попытке обратить вспять ухудшение наших отношений и воспользоваться шансом на более конструктивный диалог. Ответ четкий: нет, они не заинтересованы», – заявил он, пообещав подготовить к встрече министров иностранных дел 22 февраля и к саммиту ЕС в марте предложения, как Евросоюзу двигаться дальше, включая и новые санкции. При этом евродепутат от фракции «Европейских консерваторов и реформистов» Анна Фотыга из Польши напомнила, что страны ее региона еще до визита советовали Боррелю не ехать. Ряд евродепутатов открыто призывали Борреля подать в отставку. Эстонец Рихо Террас из ЕНП написал руководству Еврокомиссии письмо с просьбой «принять меры», если Боррель не уйдет. Его подписал 81 евродепутат. В то же время большинство евродепутатов не поддерживает этот призыв. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной кампанией Запада заявления в ЕС о том, что визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился унижением. Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве. Эстония собралась построить АЭС на берегу Финского залива 10 февраля 2021, 11:47 Текст: Алина Назарова

Эстония, запланировавшая отказаться от каменного угля к 2035 году, решила построить атомную электростанцию на южном побережье Финского залива. Пока что окончательное место строительства не определено, однако компания Fermi Energia, стоящая за проектом, ведет переговоры о размещении АЭС в волости Виру-Нигула, сообщает портал Yle. В планах энергокомпании – возведение малого модульного реактора, одного из первый в Европе. Их особенность заключается в том, что из-за размера их можно размещать ближе к населенным пунктам и таким образом обеспечивать потребность городов и промышленности в энергии. Всего в мире разрабатывается около 70 подобных реакторов. Эстония поставила своей целью добиться углеродной нейтральности к 2050 году. Среди способов достижения этого – отказ от использования каменного угля к 2035 году. Поэтому страна испытывает потребность в новой, более безопасной и экологичной атомной энергии. Захарова предложила странам Запада ввести санкции против самих себя 9 февраля 2021, 23:29

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич указали на нарушения прав протестующих и журналистов в странах Запада. «Когда, наконец, они введут санкции в отношении самих себя?» – заявила в Facebook Захарова, которая привела почти 20 примеров притеснения представителей СМИ западными странами. Так, она напомнила о невыдаче аккредитации RT и травмах, нанесенных полицией журналистке Sputnik, во Франции, о ситуации с убийствами журналистов и аресте Кирилла Вышинского на Украине, об уголовном преследовании журналистов в Латвии, о недопуске журналистов RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ в Лондоне. В свою очередь Лукашевич отметил, что на Западе силовики жестко разгоняют протестующих. Он поблагодарил российских журналистов, которые «дают замечательную пищу и показывают, что реально происходит на Западе у тех «учителей», которые пытаются нам, грубо говоря, впарить уроки демократии», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24». Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью введение санкций против сотрудников администрации президента, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции – это всегда плохо для обеих сторон. Германия предложила США выкуп за отмену санкций против «Северного потока – 2» 10 февраля 2021, 13:25

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2», сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию. По данным издания, Берлин был готов оказать Вашингтону финансовую поддержку в размере до 1 млрд евро. Взамен Германия ожидала, что будущее американское законодательство, которое могло бы стать основанием для введения санкций в отношении проекта, либо не будет использоваться, либо «будет заблокировано». Блокировать эти законотворческие инициативы предполагалось «отказами или другими адекватными и эффективными инструментами», передает «Прайм». Между тем исполнительный директор экологической организации Германии Саша Мюллер-Креннер назвал такое предложение «грязной сделкой за счет третьих лиц». Ряд оппозиционных немецких политиков также раскритиковали «выкуп» Шольца. По их мнению, на реализацию такого соглашения с Вашингтоном будут потрачены средства налогоплательщиков. Минфин Германии ситуацию не прокомментировал, однако стало известно, что официальный ответ от ведомства все же последует. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».