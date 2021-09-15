В ЕР пообещали максимально быстро принять законопроект о доступе к частным газопроводам

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15 сентября, среда  |  Последнее обновление — 13:32  |  vz.ru
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Украина мешает экспорту российской пшеницы

Российская пшеница стала менее желанной на внешних рынках Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российская пшеница подорожала на внешних рынках до семилетнего максимума. Это делает уязвимыми экспортные поставки и ставит под вопрос доходы российского бюджета: на последнем тендере Египет закупил у Украины в четыре раза больше пшеницы, чем у России. Сохранит ли Россия мировое лидерство по экспорту пшеницы, которое удерживает последние пять лет? Подробности...
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Президент Сербии прогнулся перед Меркель

Странам Западных Балкан предстоит еще очень долгий путь в ЕС, отрезала Меркель EPA/ANDREJ CUKIC/ТАСС
В преддверии ухода в отставку канцлер Германии Ангела Меркель совершила вояж на Балканы – в зону своей внешнеполитической ответственности. Принимающая сторона в лице президента Сербии Александра Вучича расшаркивалась перед гостьей настолько, что за него может стать стыдно. Он как будто забыл, сколько горя и зла принес его стране Берлин после Второй мировой войны. Подробности...
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Волонтеры прошли проверку пожарами

Пожарные успешно справлялись сами – но для борьбы с последствиями пожаров потребовались усилия добровольцев Валерий Мельников/РИА «Новости»
«Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни». Подробности...
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Афганцы и африканцы наводят свои порядки в Прибалтике

Гости из Африки намерены задержаться в Прибалтике Mindaugas Kulbis/АР/ТАСС
«Не хотели жить с русскими, будете жить с африканцами». Такие фразы встречаются в иронических комментариях, которые жители Прибалтики оставляют под сообщениями об очередных выходках нелегальных мигрантов. Эксперты полагают, что само наличие тысяч беженцев сильно повлияет на общество всех трех прибалтийских стран. Каким именно образом? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Декоммунизация Украины дошла до Нью-Йорка

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Переименование Владимира-Волынского поддерживает националистическая общественность, на которую ориентируется Зеленский. Нацики считают, что украинский Владимир – это оригинал времен Владимира Святославича, а вражеский Владимир-на-Клязьме – жалкая копия. Подробности...

Аполитичность – это и есть политика

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сбитые с толку странные люди с дурацкими мотивациями, скудными и предсказуемыми реакциями на простейшие раздражители, с кашей в голове, до смешного завышенной самооценкой убежденно и весьма эмоционально заявляют о своей аполитичности. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

На отказ от кириллицы у Украины не хватит денег

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
На Украине продолжаются «игры с языком». После фактического запрета употребления русского языка в публичной сфере и предложений переименовать украинский язык в «руськый» киевские власти призвали перейти на латиницу. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Перевести Украину на латиницу

Как отравиться арбузом

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В ЕР пообещали максимально быстро принять законопроект о доступе к частным газопроводам

    15 сентября 2021, 12:37

    Текст: Алина Назарова

    Проект федерального закона с поправками о доступе к частным газопроводам внесут в Госдуму в конце сентября, будет обеспечено максимально быстрое его прохождение, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

    «Необходимо принять четыре документа и нормативно-правовые акты правительства, и две поправки в ФЗ, как только восьмой созыв будет сформирован, фракция «Единая Россия» внесет эти поправки и обеспечит их оперативное принятие», – сказал Турчак в ходе обсуждения с правительством социальную газификацию в регионах и меры по ее завершению, передает РИА «Новости».

    «Что касается проблемы основного абонента… также проект ФЗ надо отработать и осенью в сентябре, в конце сентября, мы можем его внести и обеспечить его максимально быстрое прохождение. Потому что, действительно, это огромная проблема, и в первую очередь проблема для Московской области, где большое количество частных газопроводов, газопроводов, принадлежащих физическим лицам», – добавил он.

    Президент Владимир Путин 11 июня подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Так, первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года, пояснили в ЕР. Уточняется, что за доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора, добавили в партии. По данным «Единой России», в 67 субъектах России в этом качестве выступит Газпром, в 12 регионах – крупная региональная компания.


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    Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны

    14 сентября 2021, 15:43

    Текст: Алина Назарова

    Многие решения по развитию страны, укреплению экономики и социальной сферы были инициированы «Единой Россией» по результатам обращений граждан и вошли в народную программу партии, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина и «Единой Россией» по исполнению поручений съезда партии.

    В частности, такими предложениями глава государства назвал инициативы о поддержке семей с детьми, старшего поколения, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, были заявлены масштабные программы по газификации жилых домов в городах и поселках, ремонту школ, расселению из аварийного жилья. «Речь идет о возможности развития регионов, инфраструктуры, поддержке малого бизнеса. Часть из них уже реализуется правительством, воплощаются в нормативные документы, планы и программы», – добавил Путин, слова которого приводятся в Telegram «Единой России».

    «Я пригласил представителей «Единой России», чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением, в том числе с участием «Единой России», – указал президент.

    Он также отметил, что важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. «От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда», – сказал президент.

    Коментарии (17)
    Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом
       15 сентября 2021, 11:07
    Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной.

    «Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с Газпромом. Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями», – сказал Витренко, передает РИА «Новости».

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

    Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.  

    Коментарии (29)
    Цена газа в Европе превысила 950 долларов за 1 тыс. кубов
       15 сентября 2021, 12:06
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE Futures.

    Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 12.03 мск дорожала на 17,27% и составляла 943 доллара за 1 тыс. кубометров. Минутами ранее рост цен превышал 20%, а сама стоимость – 950 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти и впервые в истории превысила отметку в 900 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. 

    Коментарии (66)
    Цена газа в Европе впервые в истории превысила 840 долларов за 1 тыс. кубов
       15 сентября 2021, 09:45
    Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды и на открытии торгов превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров, а минутами позже – 840 долларов за 1 тыс. кубов.

    Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 9.35 мск составляла 841,39 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Ранее цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 810 долларов за тысячу кубометров.

    Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

    Коментарии (26)
    Цена газа в Европе превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров
       15 сентября 2021, 11:49
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров, подскочив за среду более чем на 12%, свидетельствуют данные торгов ICE Futures.

    Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 11.41 мск дорожала на 13,6% и составляла 913,26 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти, только за первые часы торгов среды она прибавила более 10% и впервые в истории превысила отметку в 880 долларов за тысячу кубометров.

    Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. 

    Коментарии (46)
    Кремль: Рост цен на газ в Европе не имеет никакого отношения к России
       15 сентября 2021, 12:58
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Рост цен по фьючерсам на газ в Европе не имеет никакого отношения к России и не влияет на стоимость поставляемого трубопроводного газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «К России эти процессы не имеют никакого отношения, более того, эти спотовые цены на газ также не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле», – сказал Песков.

    Он также отметил, что «эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут», передает РИА «Новости».

    Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало скачку более чем на 20% за день. Сейчас котировки немного скорректировались, но дневной рост все равно внушительный – около 13%. 

    Коментарии (5)
    Цена газа в Европе превысила 880 долларов за 1 тыс. кубов
       15 сентября 2021, 10:52
    Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы подскочила с начала торгов уже на 10% и превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 10.46 мск дорожала практически на 9% и составляла 875,84 доллара за тысячу кубометров. При этом минутами ранее рост цен превышал 10%, тогда стоимость газа превышала отметку в 880 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы также обновила рекорд и на открытии торгов превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. 

    Коментарии (21)
    Нафтогаз продолжил закачку газа в ПХГ вопреки высоким ценам

    15 сентября 2021, 11:25

    Текст: Алина Назарова

    Нафтогаз продолжает закачку газа в подземные хранилища (ПХГ), несмотря на высокие цены на топливо, Киев намерен накопить 19 млрд кубометров топлива к отопительному сезону, заявил глава компании Юрий Витренко.

    «На Украине ситуация намного лучше, у нас намного выше процент наполнения наших хранилищ. Мы перевыполнили даже тот план, который установило правительство. Правительство сказало, что к началу отопительного сезона должно быть 17 миллионов кубометровая а мы приближаемся к отметке в 19 миллионов кубометров. Мы понимаем, что мы должны подстраховаться на случай разных ситуаций, которые могут произойти этой зимой… мы продолжаем закачку, несмотря даже на те высокие цены, которые мы видим», – сказал Витренко, передает РИА «Новости».

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активно расти, только за первые часы торгов среды она прибавила более 10% и впервые в истории превысила отметку в 880 долларов за тысячу кубометров. С начала прошлой недели стоимость газа в Европе выросла на 35% (еще 6 сентября октябрьский фьючерс стоил 650 долларов), а за месяц – в 1,6 раза (13 августа газ торговался по 543 доллара).

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. 

    Коментарии (5)
    Цена газа в Европе превысила 810 долларов за 1 тыс. кубометров

    14 сентября 2021, 13:47

    Текст: Евгения Шестак

    Цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 810 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF достигла 810,3 доллара за 1 тыс. кубометров. Таким образом, цена обновила исторический максимум, передает РИА «Новости».  

    По словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погоды. 

    Ранее во вторник цена на газ в Европе превысила отметку в 800 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Коментарии (3)
    Путин потребовал сдержать рост цен на оборудование при социальной газификации

    14 сентября 2021, 16:56

    Текст: Елизавета Булкина

    При реализации программы социальной газификации необходимо сдерживать рост цен на оборудование, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия».

    «Что касается единого оператора и комплексной заявки, здесь цель всех этих мероприятий ... в том, чтобы сдержать рост цен на газовое оборудование, на трубы, на работы, связанные с газификацией участков. Вот создание всего единого ... может привести к монополизму. Здесь самым внимательным образом надо следить, чтобы цель-то была достигнута, конечная цель – сдержать рост цен на оборудование и на услуги, в том числе строительные работы», – передает слова президента РИА «Новости».

    «Нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию, и обратите внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы», – сказал глава государства вице-премьеру Александру Новаку, передает ТАСС.

    Тот в свою очередь уточнил, что с начала года более 100 тыс. домов подключено к газу, из них 9 тыс. – по новым правилам.

    Напомним, 11 июня Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.

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    Турчак: Работа над народной программой Единой России не прекратится после выборов

    14 сентября 2021, 19:32

    После выборов в Госдуму продолжится работа над народной программой «Единой России», она будет дополняться новыми идеями, а депутаты от партии будут ежегодно отчитываться о реализации программы перед людьми, заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак на совещании президента с членами правительства и представителями ЕР.

    «Многое предстоит сделать Госдуме следующего созыва, в том числе и в рамках работы над бюджетом, чтобы все программные установки, положения народной программы получили финансовую поддержку и были реализованы. И здесь у будущей фракции Единой России особая роль и особая ответственность», – приводятся его слова в Telegram-канале «Единой России».

    Президент России Владимир Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны.

    Коментарии (3)
    Эксперт: Семья, материнство и детство с подачи «Единой России» стали приоритетами госполитики

    14 сентября 2021, 21:15

    Текст: Андрей Резчиков

    Популистские лозунги многих партий не изменились за последние десятилетия. А многочисленные социальные проекты «Единой России» не были сокращены из-за санкций или пандемии, сказала газете ВЗГЛЯД гендиректор организации «Выбор родителей» Татьяна Буцкая, комментируя слова президента о важных инициативах, принятых правительством с подачи «ЕР».

    «Партия «Единая Россия» прислушивается к мнению граждан – в частности, к просьбам российских семей. С учетом этих пожеланий формируется программа партии, и принимаются государственные решения. Очевидно, что семья, материнство и детство стали приоритетами государственной политики. «Единая Россия», в отличие от многих партий, доказала, что она – партия дела», – подчеркнула генеральный директор общественной организации «Центр будущих и состоявшихся родителей «Выбор родителей» Татьяна Буцкая.

    «Популистские лозунги многих других партий практически не изменились за последние десятилетия», – полагает собеседница. В то же время под эгидой «Единой России» созданы и работают многочисленные социальные проекты, добавила Буцкая. «Даже в тяжелый период антироссийских санкций, и во время пандемии ни одна социальная программа не была сокращена. Наоборот, появилось много новых», – подчеркнула руководитель организации «Выбор родителей».

    Во вторник президент Владимир Путин провел совещание с правительством и руководством «Единой России». Глава государства напомнил о том, что в послании Федеральному собранию, во время съезда ЕР и других крупных мероприятий был намечен «целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны, укрепления отечественной экономики, социальной сферы».

    Речь идет в том числе о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов. Заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. Также он упомянул о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, содействию занятости.

    Президент подчеркнул, что многие из этих решений были инициированы «Единой Россией» – по итогам обращений граждан, регулярных встреч с людьми в регионах, и эти предложения вошли в «по сути народную программу партии». Часть из них сейчас исполняется правительством, воплощается в конкретные нормативные документы, планы и программы, а некоторые проекты уже реализованы, добавил он.

    Коментарии (3)
    Путин призвал правительство и парламент к слаженной работе после формирования Госдумы

    14 сентября 2021, 15:41

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на слаженную работу правительства и парламента, когда будет сформирован новый состав Госдумы, от этого зависит эффективность решений.

    Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с правительством и руководством «Единой России», передает РИА «Новости».

    «Я знаю, что «Единая Россия», ее действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерам по каждому направлению. Это очень важно – нам сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее, потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат, это чрезвычайно важная вещь», – сказал Путин.

    Президент также напомнил о том, что в этом году во время послания Федеральному собранию, съезда «Единой России» и других крупных мероприятий был намечен «целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны, укрепления отечественной экономики, социальной сферы». «И в конечном счете для повышения благополучия граждан», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства уточнил, что речь идет в том числе о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Были заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. Также он упомянул о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, содействию занятости.

    «Это масштабные мероприятия, требующие огромных финансовых ресурсов. Сегодня хотел бы услышать от вас информацию о том, как идет работа по всем этим ключевым направлениям», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул, что многие из вышеперечисленных решений были инициированы «Единой Россией» по итогам обращений граждан, регулярных встреч с людьми в регионах, и эти предложения вошли в «по сути народную программу партии». Часть из них сейчас исполняется правительством, воплощается в конкретные нормативные документы, планы и программы, а некоторые проекты уже реализованы.

    «Поэтому я пригласил сегодня к участию в нашей встрече, в нашем совещании представителей «Единой России», чтобы еще раз вместе посмотреть, как идет подготовка тех решений, которые предлагается заложить в федеральный бюджет, и, конечно, как планируется организовать контроль за их исполнением в будущем, в том числе с участием партии, разумеется, ее региональных отделений, представителей в законодательных органах всех уровней», – заключил Путин.

    Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов.

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    Цена газа в Европе превысила 850 долларов за 1 тыс. кубометров

    15 сентября 2021, 10:27

    Текст: Евгения Шестак

    Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды, превысив отметку в 850 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствует данные торгов ICE Futures.

    Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, составляла 850 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Утром в среду цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 840 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

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    ЭИСИ подготовил подборку кандидатов в депутаты Госдумы новой волны

    15 сентября 2021, 09:35

    Текст: Мария Бобылева

    Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил подборку кандидатов новой волны, которые в сентябре планируют стать депутатами Госдумы, и чья содержательная и визуальная мужественность не вызывают сомнений.

    «Российская политика сегодня обновляется, и яркая иллюстрация этому – предвыборная кампания 2021. Люди хотят видеть среди законодателей лидеров, готовых быть сильным и надежным плечом для своих избирателей. … Герои подборки – мужчины, чья содержательная и визуальная мужественность не вызывают сомнений», – говорится в сообщении ЭИСИ, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

    Так, в депутаты Госдумы от «Единой России» будет баллотироваться председатель совета Ассоциации волонтерских центров и руководитель платформы Добро.рф Артем Метелев. Среди его проектов – инициативы по развитию фудшеринга (передача еды с неистекшим сроком годности нуждающимся), инклюзии, решению проблем социального сиротства и профориентации.

    Еще один кандидат в Госдуму – журналист и общественный деятель Евгений Попов («Единая Россия»). Среди его ярких инициатив – предложение законодательно закрепить единый стандарт безопасности детей в школах. Попов считает, что наличие единого стандарта и его соблюдение дадут более прочные гарантии безопасности детей.

    Также в депутаты Госдумы от «Единой России» баллотируется Владимир Самокиш. В 2020 году в своем профиле в Instagram он запустил акцию #спасибоврачам и принял в ней активное участие, содействуя помощи медицинским работникам в Томске как депутат. Также Самокиш принимает активное участие в общественных инициативах, активно занимается законотворчеством на муниципальном уровне.

    Другой кандидат – Сергей Боярский («Единая Россия») – в период исполнения полномочий депутата Госдумы VII созыва выступил соавтором 21 законодательной инициативы и поправок к проектам федеральных законов. Среди его инициатив – законопроекты о защите произведений литературы и искусства от вандализма, защите несовершеннолетних от сексуального насилия и побуждения к суицидальным действиям.

    Еще один кандидат – действующий депутат Госдумы, соавтор ряда законодательных инициатив Дмитрий Пирог («Единая Россия»). Один из его проектов – «Комплексное развитие дворового спорта в Краснодарском крае». Пирог – мастер спорта международного класса по боксу.

    «В подборке – не полный перечень кандидатов новой волны, их среди участников этой предвыборной гонки гораздо больше. Эффективные действующие законодатели, успешные общественные деятели, профессионалы, способные менять мир вокруг себя – в кандидатах новой волны нашел свое отражение запрос людей на социально ориентированную политику», – указали в ЭИСИ.

    Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов.

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