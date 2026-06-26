И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.4 комментария
Жители Дубая получили экстренное предупреждение о ракетной атаке
Экстренные уведомления о возможной опасности начали поступать на мобильные устройства жителей Дубая.
В сообщениях содержится призыв к немедленным действиям из-за риска удара с воздуха, передает РИА «Новости».
«В связи с потенциальной угрозой ракетной атаки просьба проследовать в убежища», – сказано в тексте массовой рассылки.
В последний раз аналогичные предупреждения граждане Объединенных Арабских Эмиратов получали больше месяца назад.
В начале мая системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили выпущенные со стороны Ирана ракеты и беспилотники.
Власти арабского государства решительно осудили удары по гражданским объектам.
Официальный Тегеран опроверг информацию о проведении военных операций против ОАЭ.