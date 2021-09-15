«Спутник V» показал эффективность в 97,2% в Белоруссии

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15 сентября, среда  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
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Украина мешает экспорту российской пшеницы

Российская пшеница стала менее желанной на внешних рынках Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российская пшеница подорожала на внешних рынках до семилетнего максимума. Это делает уязвимыми экспортные поставки и ставит под вопрос доходы российского бюджета: на последнем тендере Египет закупил у Украины в четыре раза больше пшеницы, чем у России. Сохранит ли Россия мировое лидерство по экспорту пшеницы, которое удерживает последние пять лет? Подробности...
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Президент Сербии прогнулся перед Меркель

Странам Западных Балкан предстоит еще очень долгий путь в ЕС, отрезала Меркель EPA/ANDREJ CUKIC/ТАСС
В преддверии ухода в отставку канцлер Германии Ангела Меркель совершила вояж на Балканы – в зону своей внешнеполитической ответственности. Принимающая сторона в лице президента Сербии Александра Вучича расшаркивалась перед гостьей настолько, что за него может стать стыдно. Он как будто забыл, сколько горя и зла принес его стране Берлин после Второй мировой войны. Подробности...
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Волонтеры прошли проверку пожарами

Пожарные успешно справлялись сами – но для борьбы с последствиями пожаров потребовались усилия добровольцев Валерий Мельников/РИА «Новости»
«Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни». Подробности...
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Афганцы и африканцы наводят свои порядки в Прибалтике

Гости из Африки намерены задержаться в Прибалтике Mindaugas Kulbis/АР/ТАСС
«Не хотели жить с русскими, будете жить с африканцами». Такие фразы встречаются в иронических комментариях, которые жители Прибалтики оставляют под сообщениями об очередных выходках нелегальных мигрантов. Эксперты полагают, что само наличие тысяч беженцев сильно повлияет на общество всех трех прибалтийских стран. Каким именно образом? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Декоммунизация Украины дошла до Нью-Йорка

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Переименование Владимира-Волынского поддерживает националистическая общественность, на которую ориентируется Зеленский. Нацики считают, что украинский Владимир – это оригинал времен Владимира Святославича, а вражеский Владимир-на-Клязьме – жалкая копия. Подробности...

Аполитичность – это и есть политика

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сбитые с толку странные люди с дурацкими мотивациями, скудными и предсказуемыми реакциями на простейшие раздражители, с кашей в голове, до смешного завышенной самооценкой убежденно и весьма эмоционально заявляют о своей аполитичности. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

На отказ от кириллицы у Украины не хватит денег

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
На Украине продолжаются «игры с языком». После фактического запрета употребления русского языка в публичной сфере и предложений переименовать украинский язык в «руськый» киевские власти призвали перейти на латиницу. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Перевести Украину на латиницу

Как отравиться арбузом

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кто должен нести ответственность за совершенные мигрантами преступления?
  • Только сам мигрант

  • Мигрант и его работодатель

  • Мигрант и его диаспора
Вы готовы ограничить собственное потребление ради экологического равновесия на планете?
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  • Пусть другие себя ограничивают
Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
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    «Спутник V» показал эффективность в 97,2% в Белоруссии

    15 сентября 2021, 11:39

    Текст: Наталья Ануфриева

    Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» продемонстрировала эффективность против коронавируса 97,2% и высокий профиль безопасности в Белоруссии, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

    В РФПИ со ссылкой на данные министерства здравоохранения Белоруссии сообщили  что эффективность российской вакцины против коронавируса в республике составила 97,2%, передает РИА «Новости».

    Там также рассказали, что оценка эффективности осуществлена на основе данных более 860 тыс. человек, которые получили вакцину с января по июль 2021 года.

    «Данные минздрава также подтверждают высокую безопасность вакцины «Спутник V» в Белоруссии: отсутствуют случаи тяжелых нежелательных явлений после вакцинации; отсутствуют случаи смерти, связанные с вакцинацией», – добавили в РФПИ.

    Напомним, в июне Белоруссия начала предварительные испытания своей вакцины от COVID-19.

    До этого министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V».

    Также была названа дата начала серийного производства «Спутника V» в республике.


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    Путин заявил об уходе на самоизоляцию
       14 сентября 2021, 11:58
    Фото: Евгений Паулин/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении.

    «Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении Кремля.

    С учетом этого президент примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи.

    В понедельник в ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется».

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом. 

    Коментарии (139)
    Пушков оценил троллинг Зеленского со стороны Азарова

    14 сентября 2021, 08:31

    Текст: Алина Назарова

    Российский сенатор Алексей Пушков назвал пост бывшего премьера Украины Николая Азарова о сравнении цен на газ для Киева и Минска «удачным троллингом» украинского президента Владимира Зеленского.

    «Удачный троллинг Зеленского со стороны экс-премьера Украины Николая Азарова. Если не в администрации президента Украины, то в «Квартале-95» должны оценить», – написал Пушков в Telegram.

    Так сенатор оценил пост Азарова в Twitter. В нем экс-глава правительства разместил фотографии расстроенного Зеленского и улыбающегося президента Белоруссии Александра Лукашенко, сопроводив их актуальными для каждого государства ценами на газ в 753 и 128 долларов соответственно.

    «И кто после этого больший патриот своей страны? Риторический вопрос!» – написал Азаров.

    Ранее сообщалось, что в 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 доллара за 1 тыс. кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630-640 млн долларов.

    Коментарии (17)
    Путин сообщил, что весь день общался с заболевшим коронавирусом

    14 сентября 2021, 15:35

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался». При этом сам глава государства общался с заболевшим коронавирусом целый день.

    «В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титры антител у этого человека упали. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин.

    «Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19) целый день, очень близко, в течение всего дня», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он сравнил свои контакты с заразившимся коронавирусом с «естественным экспериментом», который на практике покажет работу «Спутника V», передает ТАСС.

    По словам президента, у него самого по-прежнему высокие титры антител после вакцинации. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – сказал президент.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже Песков рассказал о здоровье Путина.

    Коментарии (37)
    В Белоруссии оценили итоги встречи Путина и Лукашенко
       12 сентября 2021, 12:16
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли результативно, как и ожидалось, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    «Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1»

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

    С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.

    Коментарии (16)
    Кремль анонсировал визит Путина в Минск

    12 сентября 2021, 17:01

    Текст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин намерен посетить с визитом Белоруссию в середине октября для участия в саммите стран СНГ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Да, такие планы есть», – цитирует ТАСС Пескова.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Минск в октябре на саммит СНГ, который запланирован ориентировочно на 15 октября.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

    Коментарии (6)
    Белоруссия решила закупить российское оружие на 1 млрд долларов
       12 сентября 2021, 13:55
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Дарья Григоренко

    Белоруссия намерена закупить российское вооружение на сумму более чем 1 млрд долларов, обсуждаются перспективы поставок в республику комплексов С-400, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси. Но у нас добавилось южное направление», – цитирует Лукашенко БелТА со ссылкой на издание «СБ. Беларусь сегодня».

    Глава государства отметил, что во второй части переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным большое внимание было уделено вопросам обороны и безопасности.

    «Затянула конкретика – от строительства объектов (в том числе космодром Восточный), заканчивая вопросом вооружений. Мы обсуждали эти проблемы», – отметил президент Белоруссии.

    Ранее Лукашенко заявил, что на западе Союзного государства появились новые риски и угрозы, ситуация на границах стран ОДКБ обострилась.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

    С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.

    Коментарии (20)
    Песков разъяснил слова Путина о возможности ухода на карантин

    13 сентября 2021, 14:41

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Образно», – сказал Песков, отвечая на вопрос, говорил ли президент образно или такая возможность действительно рассматривается, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил ТАСС, что изменений в планах президента в связи с ситуацией с коронавирусом сейчас нет.

    В ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется».

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    Коментарии (2)
    Лукашенко рассказал о предстоящем визите Путина в Минск
       12 сентября 2021, 14:21
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Минск в октябре на саммит СНГ.

    «Мы, чтобы не перегружаться по принятию решений (на переговорах в Москве), (договорились, что) перед Высшим госсоветом он (Путин) прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ..., и мы обсудим конкретику», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

    С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.

    Коментарии (3)
    Путин не исключил скорого ухода на карантин

    13 сентября 2021, 14:20

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом, и не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин.

    «У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    За минувшие сутки в России выявили 18 178 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2022, Санкт-Петербурге – 805, Московской области – 758.

    Коментарии (7)
    Серийное производство вакцины «Спутник V» началось в Узбекистане

    14 сентября 2021, 20:47

    Текст: Елизавета Булкина

    В Узбекистане началось серийное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии «Журабек лабораторис». Препарат планируется начать поставлять на узбекский рынок в октябре, сообщило издание Gazeta.uz со ссылкой на начальника отдела маркетинга и продаж компании Jurabek Laboratories Азиз Саипов.

    «Розлив уже начали. Мы каждую серию отправляем в Россию на контроль. Анализы занимают около трех недель. В РФ и в лаборатории государственного центра [Узбекистана] параллельно идет контроль. Как выйдут ответы, сможем отгружать [вакцину Министерству здравоохранения Узбекистана]», – передает его слова ТАСС.

    Саипов добавил, что образцы вакцины «Спутник V», серийно произведенной» в Узбекистане, отправлены для контроля качества разработчику препарата – российскому Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и в Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при Агентстве по развитию фармотрасли Узбекистана.

    В августе власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса «Спутник V» и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

    Коментарии (4)
    Путин после ухода на самоизоляцию выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни»

    14 сентября 2021, 16:30

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин заявил, что титр антител к COVID-19 у него остаются высокими, он выразил надежду, что вакцина «Спутник V» покажет «реально в жизни» свою высокую эффективность.

    «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – передает его слова ТАСС.

    Говоря о выявленном в его окружении случае коронавируса, Путин отметил, что один из сотрудников, скорее всего, поздно ревакцинировался.

    «В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титр антител у этого человека упал.

    «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. Свою самоизоляцию президент назвал «естественным экспериментом».

    «Посмотрим, как реально сработает на практике «Спутник V», – заключил глава государства.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении.

    Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.

    Коментарии (4)
    В Аргентине оценили эффективность «Спутника Лайт» у пожилых

    13 сентября 2021, 21:58

    Текст: Елена Мирошниченко

    Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о том, что исследование об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» среди пожилых лиц в Аргентине опубликовано в рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, издаваемым ведущим медицинским журналом The Lancet.

    «Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о публикации в международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet) исследования об эффективности применения вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») при вакцинации пожилых людей в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина)», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.

    Отмечается, что, согласно данным исследования в провинции Буэнос-Айрес, «Спутник Лайт» продемонстрировал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет.

    Авторами опубликованного исследования, по сообщению, стали 15 специалистов из министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, а также факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата, Отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) и Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса.

    Ранее сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.

    Коментарии (0)
    В школах предложили ввести экспресс-тестирование на коронавирус

    14 сентября 2021, 08:52

    Текст: Алина Назарова

    В российских школах следует ввести экспресс-тестирование детей на коронавирус, считает председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко.

    По ее словам, данная мера особенно актуальна в период сезонных заражений различными инфекциями, пишет «Вечерняя Москва».

    «Я смотрела на опыт разных стран. И мне очень понравилось, что в некоторых из них тесты выдают практически на руки. Для меня любая безопасность ребенка гораздо дороже, чем средства, потраченные на приобретение этих тест-систем. Экспресс-проверка детей в школах приемлема. От заражения уберегутся в том числе взрослые, с которыми дети находятся в непосредственном контакте в семье. Такая практика будет стоить гораздо дешевле, чем затраты даже на одного больного человека. Профинансировать тесты должно государство. Для учеников это несложно организовать. Все знают, какое количество детей в школах, и решить этот вопрос возможно, – уверена Петренко.

    По ее словам, также важно, чтобы и взрослые своевременно проходили тестирование. Осенью, когда многие заболевают ОРВИ и гриппом, это поможет быстро отличить COVID-19 от других инфекций и, конечно, вовремя приступить к необходимому лечению, заключила Петренко.

    Коментарии (1)
    Лукашенко заявил о новых рисках на западе Союзного государства
       12 сентября 2021, 13:24
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    На западе Союзного государства появились новые риски и угрозы, ситуация на границах стран ОДКБ обострилась, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время награждения участвующих в белорусско-российских учениях «Запад-2021» военнослужащих.

    «Завершился первый этап совместных учений «Запад-2021». Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств – членов ОДКБ», – цитирует БелТА Лукашенко. 

    По его словам, армии России и Белоруссии готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности Союзного государства, передает РИА «Новости»

    «Ваши действия в ходе учения наглядно подтвердили высокую готовность армий наших государств и белорусского народа к совместным действиям по обеспечению их суверенитета и независимости. Мы в очередной раз убедились в дееспособности созданной системы территориальной обороны», – сказал он. 

    Также Лукашенко заявил, что Белоруссия не пойдет на контакт с Западом до тех пор, пока не будут сняты «безмозглые» санкции. По его словам, председатель Евросовета Шарль Мишель просил президента России Владимира Путина надавить на Белоруссию с целью изменения политики белорусского руководства. «Это несолидное поведение», – сказал Лукашенко.

    В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021».

    Коментарии (1)
    ВОЗ назвала дискриминационным требование прививочных паспортов при нехватке вакцин

    14 сентября 2021, 18:55

    Текст: Елизавета Булкина

    Требование к путешественникам иметь прививочные паспорта дискриминационно в условиях нехватки вакцин, однако позже оно может быть введено, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

    «Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и не помогло бы», – передает его слова РИА «Новости».

    Гебрейесус добавил, что в будущем, когда вакцины станут доступными всему миру, прививочный паспорт может быть введен. ВОЗ начала работать с государствами, чтобы определить унифицированный вариант подобного документа. Ранее глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс заявил, что ковид-сертификаты в Евросоюзе должны статьвременной мерой, в нынешней ситуации они могут помочь туризму, но в целом они являются препятствием для путешествий.

    Коментарии (7)
     
     
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