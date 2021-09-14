Население китайских городов Сямэнь и Путянь решили протестировать на COVID-19

Власти городов Сямэнь и Путянь в восточной китайской провинции Фуцзянь провели тестирование на коронавирус всех местных жителей после выявления в минувшие выходные нескольких случаев инфицирования.

Жителям портового города Сямэнь рекомендовали не выезжать в другие регионы страны без необходимости. Чтобы покинуть город необходимо иметь зеленый «код здоровья» и негативный тест на COVID-19, сделанный за 48 часов до поездки, передает ТАСС.

Отмечается, что к настоящему времени в Сямэне подтвердили 35 местных случаев инфицирования. Аналогичные меры приняты и в городе Путянь, где было подтверждено 64 местных случая инфицирования коронавирусом.

Власти двух городов усилили меры санитарного контроля, ограничив автобусное и автомобильное сообщение с другими регионами страны.

Ранее в Китае был выявлен новый эпицентр заражения СOVID-19 внутри страны, им стала восточная провинция Фуцзянь. По данным госкомитета, в субботу 19 внутренних (не завозных) случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один – в городе Цюаньчжоу.

В начале сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией.

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