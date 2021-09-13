У ЕК не будет права вето на решение регулятора Германии по Nord Stream 2

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) по итогам проверки заявки со стороны Nord Stream 2 AG отправит проект решения в Еврокомиссию, но у нее не будет права вето, сообщил представитель регулятора Фите Вульф.

Он уточнил, что германское Федеральное сетевое агентство приступило к рассмотрению заявки на сертификацию Nord Stream 2 как независимого транспортного оператора. Заявка была подана еще в июне. Агентство с тех пор проверяло, все ли документы имеются в наличии. Теперь Федеральное сетевое агентство проинформировало, что Nord Stream 2 AG «предоставила все документы, которые необходимы для начала проверки».

«Теперь есть четыре месяца на рассмотрение заявки», – отметили в регуляторе. Срок следует отсчитывать с 8 сентября, уточнили там. В итоге проект решения «будет предоставлен Еврокомиссии для оценки», отметил Вульф.

Он также уточнил, что «Еврокомиссия ознакомится с решением, но у нее не будет права вето», передает ТАСС.

По словам Вульфа, Bundesnetzagentur не принимает никаких решений относительно начала прокачки газа через «Северный поток – 2», а лишь контролирует соответствие европейскому праву. «В случае нарушений может быть наложен штраф», – сказал он, не став приводить дополнительных сведений на этот счет.

Регистрация в качестве независимого транспортного оператора необходима для того, чтобы соответствовать одному из базовых требований Третьего энергопакета ЕС. Речь идет о так называемом анбандлинге, или разделении компаний. Смысл в том, что юридические лица, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать: для этих двух процессов нужны разные фирмы. Если бы строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось до 23 мая 2019 года, это правило его бы не касалось.

Еще Nord Stream 2 AG предстоит получить сертификат на соответствие техническим нормам. Эти документы следует подать в Горное управление города Штральзунд.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2».