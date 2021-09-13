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У ЕК не будет права вето на решение регулятора Германии по Nord Stream 2
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Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) по итогам проверки заявки со стороны Nord Stream 2 AG отправит проект решения в Еврокомиссию, но у нее не будет права вето, сообщил представитель регулятора Фите Вульф.
Он уточнил, что германское Федеральное сетевое агентство приступило к рассмотрению заявки на сертификацию Nord Stream 2 как независимого транспортного оператора. Заявка была подана еще в июне. Агентство с тех пор проверяло, все ли документы имеются в наличии. Теперь Федеральное сетевое агентство проинформировало, что Nord Stream 2 AG «предоставила все документы, которые необходимы для начала проверки».
«Теперь есть четыре месяца на рассмотрение заявки», – отметили в регуляторе. Срок следует отсчитывать с 8 сентября, уточнили там. В итоге проект решения «будет предоставлен Еврокомиссии для оценки», отметил Вульф.
Он также уточнил, что «Еврокомиссия ознакомится с решением, но у нее не будет права вето», передает ТАСС.
По словам Вульфа, Bundesnetzagentur не принимает никаких решений относительно начала прокачки газа через «Северный поток – 2», а лишь контролирует соответствие европейскому праву. «В случае нарушений может быть наложен штраф», – сказал он, не став приводить дополнительных сведений на этот счет.
Регистрация в качестве независимого транспортного оператора необходима для того, чтобы соответствовать одному из базовых требований Третьего энергопакета ЕС. Речь идет о так называемом анбандлинге, или разделении компаний. Смысл в том, что юридические лица, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать: для этих двух процессов нужны разные фирмы. Если бы строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось до 23 мая 2019 года, это правило его бы не касалось.
Еще Nord Stream 2 AG предстоит получить сертификат на соответствие техническим нормам. Эти документы следует подать в Горное управление города Штральзунд.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2».
Соловьев задал острый вопрос в ответ на требование Украины ввести санкции из-за «Северного потока – 2»
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«Если ГТС Украины не сможет выполнять обязанности транзитера, какие будут применены санкции к Украине?» – задался вопросом телеведущий Владимир Соловьев. Так он ответил на надежды Киева, что США введут санкции, которые заблокируют работу газопровода «Северный поток – 2».
«А если ГТС Украины из-за отсутствия должного обслуживания выйдет из строя и Украина не сможет выполнять свои обязанности транзитера, то какие будут применены санкции к Украине?», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.
Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что санкции США еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Меркель заявила Польше о поддержке «Северного потока – 2»
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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Варшаву обсудила с премьером Польши газопровод «Северный поток – 2».
«Мы в действительности обсудили также энергетические отношения, вопросы, связанные с «Северным потоком – 2». Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту [газа]», – цитирует заявление Меркель ена пресс-конференции ТАСС. На это нацелена «наша договоренность с США», добавила она.
«Мы сказали, что поддерживаем «Северный поток – 2», – подчеркнула Меркель.
Берлин и Вашингтон считают, что по истечении срока действия нынешнего договора между Москвой и Киевом в 2024 году Украина останется транзитером газа. «Эта тема будет, безусловно, и впредь на повестке дня», – сказала канцлер. «Мы также договорились с США о том, что будем стремиться заранее иметь обязательства России касательно того, чтобы транзит газа через Украину был гарантирован после 2024 года. У нас есть специальный уполномоченный по этому вопросу», – отметила канцлер.
Меркель также подчеркнула, что немецкая сторона намерена преодолеть разногласия с Польшей по «Северному потоку – 2».
Моравецкий на пресс-конференции в свою очередь отметил, что договоренности о сохранении транзита российского газа через Украину снижают напряженность в связи с грядущим запуском «Северного потока – 2». Он отметил, что Варшава опасалась ухудшения геополитической ситуации в регионе – между Польшей, Украиной, Белоруссией и Россией, связанного с использованием этого газопровода.
«Чтобы этого не произошло или произошло в меньшей степени, гарантии транзита через Польшу и Украину уменьшают возможности шантажа со стороны России как в цене, так и с политической точки зрения», – пояснил он.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром 10 сентября. Поставки по газопроводу планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом.
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
Глава Нафтогаза подсказал России способ представить Украину ненадежным поставщиком
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У Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
«Если он (Газпром – прим. ВЗГЛЯД) будет давать какие-то небольшие объемы газа или если будет очень сильно варьировать: один день максимум, а другой день, скажем, минимум – то будут физические проблемы, как обеспечить транзит, необходимые физико-химические свойства газа, которые специфицированы согласно контракту между оператором украинским и операторами Словакии, Польши, Венгрии и так далее», – цитирует Витренко «Интерфакс».
В таком случае европейские операторы могут заявить, что Украина нарушает условия контракта, что будет ставить под вопрос надежность транзита по ее территории.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
США прокомментировали завершение строительства «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом, заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.
«Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России», – прокомментировала она факт завершения строительства «Северного потока — 2», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что проверка заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается, срок окончания процедуры пока неизвестен. Если «Северный поток – 2» будет запущен до сертификации, то Nord Stream 2 AG будет грозить наказание.
Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2»и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Кроме того, в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
Эксперт: Для борьбы с «Северным потоком – 2» Киев может устроить провокации в Донбассе
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«Как Киев может помешать уже работающему трубопроводу? В первую очередь он попытается давить на Берлин по пунктам, обозначенным в соглашении Германии и США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев пообещал продолжать борьбу с «Северным потоком» даже после начала поставок газа.
В соглашении Германии и США по поводу «Северного потока» есть два важных пункта, напоминает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Там говорится: Германия обязуется ввести новые санкции или даже совсем остановить «Поток» в двух случаях: если Россия использует газ в качестве энергетического оружия или если Россия начнет прямую агрессию против Украины», – сказал Юшков.
«На Украине сейчас уже говорят, что рост цен на газ в Европе – это происки Москвы, что это и есть случай использования энергоресурсов в качестве оружия. Так Киев уже сейчас пытается шантажировать европейцев, продавливая выгодные для себя решения», – отметил специалист.
Кроме того, по мнению собеседника, можно ожидать дальнейших провокаций в Донбассе. «Украина может устроить эскалацию боевых действий и затем пожаловаться Западу на то, что в регионе снова разгорелась война. Обвинят в этом Россию, и тогда появится повод призвать Берлин ввести санкции против «Северного потока», – пояснил он.
В этой ситуации Москве, по его словам, следует активнее сотрудничать с Евросоюзом, в частности терпеливо разъяснять, что цены на газ в Европе растут не по вине России, а потому что СПГ ушел в Азию. «На азиатских рынках газ еще дороже, чем в Европе. Поэтому производители СПГ перенаправляют свой товар туда, – пояснил Юшков. – Россия же, наоборот, бьет исторические рекорды по объемам поставок газа».
Кроме того, для России важно разъяснять, какова политика нашей страны в Донбассе. «Президент Владимир Путин особо подчеркнул во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель – Москва надеется, что Германия додавит Украину в вопросе выполнения Минских соглашений», – напомнил Юшков.
«Но полностью нейтрализовать угрозу, исходящую от пункта «об агрессии», можно лишь одним способом – разрешить кризис в Донбассе, добиться выполнения Минских соглашений, запустить мирный процесс. Таким образом можно не только ликвидировать угрозу возобновления боев в регионе, но и лишить Киев повода требовать от Германии заблокировать «Северный поток». Так что Россия вдвойне заинтересована в завершении конфликта в Донбассе», – подытожил собеседник.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу.
Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «потока». Первые поставки газа планируются на начало октября
Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались завершению строительства газопровода.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев не перестанет бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа по трубопроводу.
А глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил, что отношение Варшавы к проекту не изменилось, однако остановить его строительство ей так и не удалось. По его словам, Варшава, Берлин и Париж «будут работать вместе над тем, чтобы устранить «потенциальные последствия» этого строительства.
Представитель МИД России Мария Захарова ранее поясняла, что начало коммерческого экспорта газа по трубопроводу зависит от немецкого регулятора.
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В США раскрыли план действий против «Северного потока – 2»
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Власти США и Германии найдут способы противодействовать проекту «Северный поток – 2», это произойдет, если Россия будет использовать его в качестве оружия, заявил американский дипломат Курт Волкер.
По его словам, сейчас США пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами, передает издание «Главред Украина».
Тот факт, что России позволили построить трубопровод без новых санкций, объясняется исключительно финансовыми выгодами, уточнил Волкер.
«Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», – добавил Волкер, пригрозив Москве «серьезными» последствиями в случае угроз.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Польша признала провал в попытках остановить реализацию «Северного потока – 2»
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Позиция Варшавы по отношению к проекту «Северный поток – 2» не изменилась, однако его реализацию не удалось остановить, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом (формат «Веймарский треугольник»).
Рау заявил, что «в действительности то, что касается Польши, то мы не изменили своего мнения касательно оценки этой инвестиции», однако Варшаве «не удалось остановить этот проект, строительство будет завершено», передает ТАСС.
По словам министра, он «выразил надежду» на «поиск решений для закрытия дефицита безопасности в Европе», который, по его мнению, возник в результате завершения проекта, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Варшава, Берлин и Париж «будут работать вместе над тем, чтобы «потенциальные последствия этого решения (строительства «Северного потока – 2») были остановлены».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2» и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Немцы обрушились с критикой на противников «Северного потока – 2»
Читатели немецкой газеты Die Zeit резко раскритиковали страны, которые пытались мешать строительству газопровода «Северный поток – 2», многие из них считают, что Вашингтон, Варшава и Киев сами раздули из ситуации проблему.
«Благодаря гегемонистской политике США и их последователей победа была достигнута дорогой ценой. Надеюсь, при дальнейшем развитии ЕС у нас будет больше суверенитета!», – заявил пользователь Friedrich Brinkmann, передает РИА «Новости».
«Германия и дальше будет платить Украине по-царски, не получая ничего взамен, кроме неблагодарного: «Что, больше ничего?», – возмутился Veganer19.
«США мешали достройке как могли. (...) Наше правительство и участвующие в проекте немецкие компании подвергались давлению, которое доходило до прямых угроз. Теперь, чтобы строительство «Северного потока – 2» закончилось, нам пришлось согласиться на компенсацию Украине, той самой стране, которая украла миллиарды кубометров из транзита», – сетует Klaus Resolut.
«Польша и Украина сделали из этого газопровода геополитическую проблему. Вот что интересно: Польша на своей территории тоже имеет трубу, которая конкурирует с украинской, и не платит Украине ни цента компенсации! Вот это – просто из ряда вон!», – отмечает Der_joerg.
Пользователь Backfisch mit Kartoffelsalat не исключил, что Польша может потребовать денег от Киева за вынужденную необходимость строить эту трубу, а Украина же попросит эти средства у Евросоюза.
«И все это в конце концов оплатит немецкий Михель», – предположил он.
«Мы, кстати, в связи с войной имеем должок перед русскими. В связи с этим поляки и украинцы должны прекратить свои требования, чтобы Германия искупала свою военную вину перед ними весьма странным образом – проводя антироссийскую внешнюю политику», – подытожили пользователи.
Напомним, строительство «Северного потока – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и геополитическим российским проектом. Там пообещали и дальше бороться с ним.
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
Оператору «Северного потока – 2» пригрозили наказанием за запуск газопровода до сертификации
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Проверка заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается, срок окончания процедуры пока неизвестен. Если «Северный поток – 2» будет запущен до сертификации, то Nord Stream 2 AG будет грозить наказание, сообщили в Федеральном сетевом агентстве (BNA).
«Документы заявки Nord Stream 2 AG на процедуру сертификации в качестве независимого оператора в настоящее время проверяются Федеральным сетевым агентством», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В ведомстве также добавили, что «сколько времени займет рассмотрение документов», представленных для процедуры сертификации, «сейчас предсказать невозможно».
В агентстве напомнили, что по закону после передачи полного пакета документов у Федерального сетевого агентства есть четыре месяца на подготовку проекта постановления по заявке, затем проект решения должен быть передан в Европейскую комиссию для комментариев.
«Если требования разделения не выполняются на момент ввода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство может наказать (за) это как административное правонарушение», – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2»и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Кроме того, в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
Глава «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2»
Санкции США еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2», считает глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Витренко заявил в ходе форума YES Brainstorming в Киеве, что «если правительство США введет санкции (против «Северного потока – 2»), то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать», передает РИА «Новости».
Ранее в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.
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Киев захотел письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2»
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Украина надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ермак заявил на форуме YES Brainstorming, что Киев работает с США, Германий, Европой, «чтобы Украина получила реальный механизм гарантий, что, если будет реализован этот «неэкономический проект» («Северный поток – 2»), то будут применены соответствующие шаги», передает ТАСС.
«Мы ждем, что это ляжет на бумагу, потому что хотим верить не словам, а конкретным шагам», – добавил он.
Глава офиса подчеркнул, что вводимый ранее Западом механизм санкций в отношении России работал. Ермак сказал также, что во время переговоров украинского руководства с канцлером Германии Ангелой Меркель и во время визита в США «особенно от американской стороны» Киев услышал о «конкретных шагах на случай времени «Ч».
Выступивший на форуме старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Хохштайн Амос заверил, что США якобы будут делать все возможное, «чтобы и немцы готовы были к такому моменту, что Россия должна заплатить цену, если прекратит транзит через Украину». Он также сообщил, что в воскресенье едет в Берлин для обсуждения этой темы.
Ранее глава украинского «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.
В Британии призвали «снять шляпу» перед Путиным за «Северный поток – 2»
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Читатели британской газеты Daily Express, комментируя сообщения об окончании укладки газопровода «Северный поток – 2», назвали президента России Владимира Путина единственным победителем в сложившейся ситуации и сделали прогнозы о том, как реализация проекта скажется на условиях поставок газа в Европу.
Большинство пользователей сошлись во мнении, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов: новый газопровод выгоден не только ей, но и потребителям из европейских стран. «Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. «Северный поток – 2» позволит значительно увеличить его поставки», – отметил Dr Hope, передает РИА «Новости».
«Сделка между Россией и Германией – это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены», – добавила Jullianne21.
Некоторые комментаторы обратили внимание, что постоянные попытки США воспрепятствовать реализации проекта обусловлены личными выгодами Вашингтона, а не желанием «защитить поставки энергоносителей в Европу». Так, читатель под ником RufflesThe GuineaPig считает, что Белый дом пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями. «Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку», – пишет он.
«Единственный победитель – это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками», – поддержал его Captain Cod.
Однако не все пользователи согласны с такой позицией. В частности, комментатор под ником RukKrull убежден, что через несколько лет Россия якобы вторгнется в Европу, а виноват в этом будет Джо Байден, который сам «распахнул ей дверь». «А следующей зимой цена (на газ) взлетит, и ЕС будет во власти Путина», – прогнозирует другой читатель.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2».
В Хорватии признали Украину брошенной Западом на произвол судьбы
Западные страны в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2» оставили Украину на произвол судьбы, считают хорватские СМИ.
Журналист Кристиан Юришич в статье для хорватского издания Advance написал, что «постройка газопровода «Северный поток – 2» – американское геополитическое поражение, потому что в каком-то смысле они сами ему помогли», передает РИА «Новости».
Он указал, что Вашингтон, который добивался остановки проекта, не достиг цели, и «с этой точки зрения, как и в случае недавнего ухода из Афганистана, США снова бросили своего союзника на произвол судьбы». Речь идет об Украине, которой Вашингтон «в каком-то смысле обещал, что «Северный поток – 2» не станет реальностью».
Журналист считает, что эти события в ближайшее время могут привести к перестановкам в украинской власти в вопросе того, на кого больше равняться на Западе. Так, в 2014 году США стремились привести во власть на Украине тех, кто лоялен американским, а не европейским интересам.
«На той же основе существовал и Афганистан с проамериканскими властями в Кабуле (...) На Украине этот американский «уход» еще предстоит», – предполагает журналист.
Юришич напомнил, что на Украине «Северный поток – 2» воспринимается как угроза из-за возможного прекращения или сокращения транзита российского газа через ее территорию в Европу.
«В таком случае, как говорят, Германия должна взять на себя всю ответственность и остановить все поставки, «наказав» таким образом Россию. В теории звучит хорошо, но вопрос, как это выглядело бы на практике. Трудно ожидать от Германии, что ради спасения украинского ВВП она решит саму себя заморозить», – отмечает журналист.
По его словам, в связи с этим «вполне понятно», почему Киев, которому кажется, что за риторикой западных союзников ничего не стоит, так зол на них.
В качестве «слов утешения» канцлер ФРГ Ангела Меркель во время прощального визита на Украину призвала президента Владимира Зеленского «не бояться», так как «через 25 лет Европе уже не нужен будет российский газ», аналогичные заявления делали и в Евросоюзе.
«Насколько утешительны эти слова, сказать трудно, ведь четверть века не такой уж короткий срок», – пишет автор.
Он отмечает, что ЕС считает Украину потенциально важным партнером, но рассчитывает в основном на эксплуатацию украинских ресурсов. Однако, несмотря на обсуждения двухстороннего сотрудничества, Киев настроен скептически.
«Они думали, что просят немногого: они просто хотели, чтобы газопровод никогда не был достроен, и годами слушали обещания с обеих сторон Атлантики. Но обещания так и остались обещаниями», – напоминает Юришич.
По его мнению, украинские власти, возможно, скоро начнут задаваться вопросами об уступках, евроатлантической интеграции, а также о том, не собираются ли их эксплуатировать, ничего не давая взамен.
«Годы проходят, а обещания не выполняются. Меркель сказала, что украинцы должны знать, что делать, когда Европа перейдет на новые источники энергии, но, похоже, они также должны знать, что делать, когда поймут, что их просто кормят завтраками. Зеленскому стоит хорошенько об этом подумать, прежде чем соглашаться на предложение Европейского Союза стать «зеленым» (в энергетике)», – заключает журналист.
Ранее в Fitch назвали завершение строительства «Северного потока – 2» победой России. Вместе с тем Киев пообещал бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.
В Германии назвали три сложности на пути запуска «Северного потока – 2»
Запуску газопровода «Северный поток – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые», полагает журналист немецкой газеты Wirtschaftswoche Флориан Гюсген.
Москва победила в «газовых шахматах», завершив строительство газопровода в тот момент, когда цены на голубое топливо установили рекорды, но на пути проекта могут быть проблемы, цитирует Гюстена РИА «Новости».
«Первое препятствие – это так называемый процесс сертификации. Она должна проводиться федеральным сетевым агентством. Агентство подчиняется министерству экономики», – отметил автор.
Сертификация должна исключать риски безопасности снабжения Германии и Европы в целом из-за газопровода, указал журналист.
Вторым препятствием может стать газовая директива ЕС, по которой поставщик газа должен быть отделен от оператора газопровода.
«Маловероятно, что они прекратят ввод в эксплуатацию, тем более что российская нефтяная компания «Роснефть» уже обсуждается как еще один поставщик газа, чтобы хотя бы формально соответствовать требованиям ЕС», – отмечается в материале.
Партия «Зеленых», которая, по мнению Гюстена, может стать третьей проблемой, категорически отвергает трубопровод, как и эксперты из Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине, считающие его лишним для поставок газа.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
В США пообещали продолжить борьбу с «Северным потоком – 2»
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США будут и дальше сдерживать запуск газопровода «Северный поток – 2», несмотря на завершение его строительства, заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн.
Хохштайн заявил на форуме YES Brainstorming, что «Северный поток – 2» – это плохая идея, опасный геополитический проект, который ничего общего с поставками газа не имеет и угрожает европейским странам», потому «США не прекратят усилий для воздействия на «Северный поток – 2», будем работать, чтобы он прошел тщательную процедуру сертификации, а также полностью отвечал требованиям Четвертого энергопакета ЕС», передает ТАСС.
Представитель Госдепа считает, что предпринятые Вашингтоном усилия по отсрочке строительства газопровода дали результаты.
«Нас изначально беспокоили не российская нефть или газ, а их политическое использование в Европе. Именно для противодействия этому мы предприняли усилия по обеспечению Европы сжиженным газом, что существенно уменьшило политическое влияние России», – добавил представитель Госдепартамента.
Касаясь опасений Украины относительно прекращения российского газового транзита по ее территории, он отметил, что действующий контракт Киева с «Газпромом» действует до 2024 года.
Кроме того, он подтвердил помощь Украине по развитию альтернативной и ядерной энергетики.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом.
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».