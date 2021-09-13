Россияне назвали лучшие страны для жизни

Россияне назвали свою страну и США лучшими местами для жизни, свидетельствуют данные опроса SuperJob.

В исследовании приняли участие три тыс. респондентов из 522 населенных пунктов. Им задавали вопрос: «Если бы не было коронавирусных ограничений и у вас была возможность жить в любой стране мира, какую страну вы бы выбрали?»

Остаться в России изъявили желание 41% опрошенных. Это на 18% больше результата 2010 года. При этом среди женщин этот показатель оказался выше (45%), – передает РИА «Новости».

На втором месте оказались США (7%). Третью строчку поделили Канада, Италия и Швейцария (по 7%).

Среди представителей наиболее популярных профессий, к которым отнесли программистов, HR-менеджеров, врачей и медсестер, инженеров, рабочих, администраторов, кладовщиков, продавцов, экономистов и учителей, Россию в качестве страны проживания выбрали большинство опрошенных. На втором месте чаще всего назывались США.

Из других стран бухгалтеры чаще предпочитают Германию (13%), менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами и секретари – Италию, системные администраторы – Канаду (19%).

Ранее россиянам назвали нужное для счастья количество денег.