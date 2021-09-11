В Сирии погибли двое турецких военных Боевые роботы «Платформа-М» впервые применили на учениях «Запад-2021» 11 сентября 2021, 12:45 Текст: Вера Басилая

На учениях «Запад-2021» на военных полигонах под Калининградом впервые применили ударные робототехнические комплексы «Платформа-М», вооруженные гранатометами, а также беспилотные летательные аппараты. «При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М» на гусеничном шасси, вооруженные четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова», – говорится в сообщении Минобороны. Боевые роботы использовались, в том числе, для проведения разведки и проделывания проходов в минных полях, по легенде учения установленных представителями боевиков. Также на учениях применили беспилотные летательные аппараты «Орлан» и «Форпост», для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений, а также для разведки. «За счет применения БПЛА существенно сокращается время поиска целей. Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно, даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными», – подчеркнули в Минобороны. Практические действия в рамках «Запада-2021» разыгрываются в Калининградской области на полигонах Хмелевка и Правдинский. Совместные стратегические учения вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021».

Набиуллина оценила идею создания единой валюты для России и Белоруссии 10 сентября 2021, 16:06 Текст: Алексей Дегтярев

На данный момент преждевременно говорить о создании единой валюты для России и Белоруссии, заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина. «Что касается единой валюты, мне кажется, об этом говорить преждевременно. Об этом сказал и президент России», – цитирует Набиуллину РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создание единой валюты России и Белоруссии в рамках Союзного государства пока не обсуждается даже в перспективе. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Кремль подтвердил предстоящий Высший госсовет с участием Путина и Лукашенко 10 сентября 2021, 15:09 Текст: Наталья Ануфриева

Высший госсовет России и Белоруссии с участием президентов двух стран – Владимира Путина и Александра Лукашенко – планируется провести 4 ноября, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков заявил, что «Александр Григорьевич (Лукашенко) уже сказал, что (президенты) говорили о возможности собраться на Высший госсовет 4 ноября», эта дата действительно «предварительно взята за основу», передает ТАСС. Он добавил, что после переговоров в Кремле и последовавшей за ними пресс-конференции 9 сентября лидеры двух стран «продолжали обсуждение вопросов двусторонних отношений и интеграции». При этом вопросы признания Крыма и организации прямых рейсов туда из Белоруссии не обсуждались на данных переговорах. Песков сделал акцент на том, что «президент Путин никогда не поднимает сам эти вопросы». Напомним, ежегодно 4 ноября в России отмечается государственный праздник – День народного единства. В четверг Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ. Политолог Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что «Россия и Белоруссия станут ближе, чем штаты в США». Климкин испугался «окружения» Украины Россией 11 сентября 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

Российско-белорусские учения «Запад–2021» являются попыткой России окружить Украину с трех сторон, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. По словам бывшего министра, «это будет распылять ресурсы» Украины, которой нужно «совместно с НАТО» найти «новый ответ на угрозу». Он также заявил, что Россия якобы собирается «поглотить» Белоруссию. «Лукашенко может «играться», что-то для себя «выторговывать», но на стратегию Путина это уже не повлияет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Gazeta.ua Напомним, командующий объединенных сил вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что за российско-белорусскими учениями «Запад–2021» нужно следить, но они не угрожают Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что учения «несут очень большие риски». Лавров назвал договоренности России и Белоруссии лучшим ответом на санкции 10 сентября 2021, 20:28

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Договоренности президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко являются лучшим ответом на санкционную политику Запада, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Все, что сделано сегодня по поручению президентов, – это лучший ответ на санкционную политику. Нам полагаться на то, что кто-то смилостивится и сменит гнев на милость, не с руки и бесперспективно», – заявил министр. Видеозапись с выступлением Лаврова опубликована в телеграм-канале «Правительство России». Он отметил, что встреча президентов в Москве и достигнутые договоренности были закреплены на заседании союзного совета министров, документы подписали председатели правительств. Окончательное одобрение состоится на заседании Высшего государственного совета, которое намечено на ближайшее время. «Теперь у нас появляется дополнительная основа. Чем прочнее будет экономика Белоруссии, России и Союзного государства соответственно, тем увереннее мы будем действовать на международной арене», – добавил глава МИД. Ранее глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ. С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630–640 млн долларов. В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 доллара за тысячу кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Командующий силами обороны Эстонии не исключил скорого «нападения» России 11 сентября 2021, 01:25

Фото: Sodurileht/Youtube

Текст: Антон Антонов

Россия может напасть на Эстонию в «ближайшие несколько лет», заявил командующий эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. «Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет?» – заявил он, добавив, что «это может произойти в течение ближайших нескольких лет». Херем полагает, что Эстонию может ждать «ограниченное по времени вторжение военных сил». Оно, по версии генерал-лейтенанта, «будет сопровождаться другими элементами гибридной войны», передает ТАСС со ссылкой на ETV. Напомним, в Таллине уверены, что Эстони якобы угрожает «нападение России». Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что объем военных расходов государства не должен быть ниже 2% от ВВП. Это предусматривается и в бюджетной стратегии на четыре года, которую правительство Эстонии утвердило в апреле. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021» 10 сентября 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Киев усилил охрану границы с Белоруссией в связи с началом российско-белорусских военных учений «Запад-2021, заявил депутат от президентской фракции «Слуга народа», замглавы комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. «Сегодня в Белоруссии начались военные учения. На территории страны сейчас находится много российских военных и боевой техники. В связи с этим пограничники усилили охрану границы, в частности привлекли спецподразделения. Сейчас ситуация на границе спокойная», – заявил Ионушас, передает ТАСС. По его словам, границу круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, ведется мониторинг с постов наблюдения, задействована авиация, но все пункты пропуска, уточнил парламентарий, работают в обычном режиме. «Мы в профильном комитете постоянно наблюдаем за ситуацией. В Госпогранслужбе заверили, что делают все, чтобы не допустить провокаций и незаконного пересечения границы», – добавил депутат. В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Между тем Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021». Минобороны сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021» 10 сентября 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

Информация о якобы заболевших в ходе учений «Запад-2021» российских военнослужащих является дезинформацией с территории Украины, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали, что в СМИ появилась информация со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы заболевании российских военнослужащих, принимающих участие в учении «Запад-2021», что «является фейком и абсолютно не соответствует действительности». «Обращаем внимание, что в течение последних дней это не первая рассылка фальшивой информации в российские СМИ, координируемая с территории Украины, в целях дискредитации начавшегося совместного стратегического учения «Запад-2021», – добавили в Минобороны, передает РИА «Новости». Вымышленная информация поступила на электронные адреса многих российских редакций СМИ, продолжили в ведомстве. «К сожалению, отдельные средства массовой информации опубликовали данный фейк без какой-либо проверки», – подчеркнули в министерстве. В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. В Британии задумались об угрозе здоровья экипажу новейших танков «Аякс» 10 сентября 2021, 15:45 Текст: Алексей Дегтярев

Британские военные могут перестать использовать легкие танки «Аякс» из-за жалоб членов экипажей на ухудшение самочувствия во время испытаний техники. Медики рекомендовали 310 солдатам после испытаний обратиться за медицинской помощью из-за травм, полученных от шума двигателя и его вибраций, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail. Испытания танков приостанавливали в начале 2021 года, но вскоре возобновили, после того как производитель General Dynamics предоставил испытателей. Замминистра обороны страны Джереми Куин заявил, что у военнослужащих от этого танка начинается потеря слуха и боли в суставах, потому «Аяксы» могут и не использовать. «Я не могу обещать на 100%, что мы найдем решение этих проблем, но мы полны решимости работать с General Dynamics. Мы не примем первоначальные эксплуатационные возможности (танков) до тех пор, пока у нас не будет четкого решения проблем, связанных с шумом и вибрацией», – подчеркнул Куин. Сейчас поставлено 26 из 589 «Аяксов», проект обошелся стране в 3,5 млрд фунтов стерлингов, общая цена программы – 5,5 млрд фунтов стерлингов. Ранее британские СМИ уже сообщали, что «Аяксы» представляют угрозу для здоровья экипажей, эти машины не способны двигаться со скоростью выше 20 миль (32 км) в час без риска для безопасности экипажа. Власти Украины не определились, насколько страшны учения «Запад» 10 сентября 2021, 23:52

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Командующий объединенных сил вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что за российско-белорусскими учениями «Запад–2021» нужно следить, но они не угрожают Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что учения «несут очень большие риски». Наев утверждает, что с 2014 года сохраняется «вероятность угрозы широкомасштабного наступления» России, в связи с чем Киев «отрабатывает планы». Учения «Запад», как отметил Наев, «проходят на известном количестве полигонов», известно «количество войск». По его словам, сейчас «непосредственной угрозы, в частности, создания ударных группировок и подготовительных мероприятий, включающих агрессию против Украины, не видно», но «ситуация динамическая, она меняется». За ситуацией следят разведывательные органы Украины и Польши, сказал Наев. Кулеба заявил: «Что касается учений «Запад–2021», то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты. Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021». Эксперт объяснил трудности интеграции России и Белоруссии 10 сентября 2021, 14:54 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Перспективы у экономической интеграции у России и Белоруссии есть, поскольку чем больше рынок, тем он эффективнее», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В четверг президент России Владимир Путин сообщил об одобрении 28 программ интеграции с Белоруссией. «Москва и Минск зафиксировали важную точку в отношениях. Одобрение программ – это хорошо, однако их нужно не только подтвердить, что является первым шагом, но и реализовать. Уверен, это будет сделано. Именно их осуществление станет новым этапом интеграции», – пояснил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он напомнил, что чем ближе народы друг к другу, тем сложнее им договариваться. «К примеру, России всегда было проще сотрудничать с Казахстаном, чем с Украиной», – детализировал собеседник. Кроме того, он подчеркнул, что Москву и Минск, вероятно, ждет еще очень трудный, но важный итоговый шаг – создание единой валюты и решение вопроса о том, где будет располагаться эмиссионный центр. «В этом проекте не должны ущемляться права ни одной из сторон. Функционирование единой валюты должно быть доведено до автоматизма. Не могут же президенты стран садиться и каждый раз раскладывать валюту по кучкам. Поэтому решение этого вопроса пока несколько отложено», – заявил Журавлев. В целом, по его словам, опыт Евросоюза показывает, что создание единой валюты – это сложная задача с не всегда предсказуемыми последствиями. «Как мы помним, кризис в Греции во многом был вызван именно проблемами в еврозоне», – добавил эксперт. Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ. С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Путин отметил, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам. Страны выработают единые подходы в трудовом законодательстве, социальном страховании и пенсионном обеспечении. Россия и Белоруссия, благодаря интеграции, увеличат количество совместных предприятий. Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630–640 млн долларов. В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 доллара за тысячу кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Вопросы политической интеграции на встрече не обсуждались. Путин отметил, что сначала необходимо выполнить ту программу, о которой договорились на данном этапе, а затем уже можно будет говорить о последующих шагах, поскольку со временем ситуация меняется. При этом президент России выразил уверенность, что страны на правильном пути. Он пояснил, что согласование интеграционных программ Союзного государства длилось долго, потому что стороны не могли договориться, на каком уровне достаточно принять решения. Президент заверил, что сотрудничество в рамках Союзного государства – приоритет для России и Белоруссии. Ранее эксперты рассказали о выгодах России по итогам встречи Путина и Лукашенко. Политолог Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что «Россия и Белоруссия станут ближе, чем штаты в США», а в Минске заявили о стратегической победе Путина в переговорах с Лукашенко. Спецподразделения России и Белоруссии провели учения на белорусском полигоне 10 сентября 2021, 21:45 Текст: Алексей Дегтярев

Подразделения сил спецопераций России и Белоруссии провели совместные учения на полигоне белорусских ВВС и войск ПВО Домановский, сообщило белорусское минобороны. «На 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО боевые задачи выполняли подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии и России», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Эти маневры прошли в рамках российско-белорусских учений «Запад-2021». Учения продлятся до 16 сентября на полигонах обеих стран, всего в них принимает участие порядка 12 тыс. 800 военнослужащих, в том числе 2,5 тыс. российских и до 50 казахстанских. На них задействуют до 350 единиц техники, включая 140 танков, порядка 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов. Учения начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Между тем Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021». Лавров и Макей оценили решения по реализации положений договора о Союзном государстве 10 сентября 2021, 16:16 Текст: Вера Басилая

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей приветствовали решения, принятые в ходе заседания Совета Министров, по реализации положений договора о создании Союзного государства. Лавров провел беседу с белорусским коллегой Макеем «на полях» заседания Совета Министров Союзного государства, где были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего внешнеполитического взаимодействия. «Министры приветствовали решения, принятые в ходе заседания Совета Министров, по одобрению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021 – 2023 годы и Союзных программ, которые призваны способствовать сближению законодательств двух стран и созданию единого экономического пространства», – говорится в сообщении МИД России. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по ситуации в Афганистане. Также министры обсудили график предстоящих контактов, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси, которое запланировано в ноябре. Ранее глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ. С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630–640 млн долларов. В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 долларов за тысячу кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Россия и Белоруссия одобрили 28 программ по интеграции Союзного государства 10 сентября 2021, 14:43 Текст: Наталья Ануфриева

В пятницу были одобрены решения об углублении интеграции Союзного государства на основе 28 союзных программ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин заявил по итогам заседания Совета министров Союзного государства, что «одобрены решения об углублении интеграции на основе 28 союзных программ», все они согласованы, передает РИА «Новости». Эти программы определяют четкую траекторию совместной работы практически во всех сферах совместной деятельности. В частности, Банк России и Нацбанк Белоруссии договорились о гармонизации законодательства в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, следует из совместного заявления глав правительств двух стран. Также суда под флагом России и Белоруссии будут плавать по внутренним водным путям сторон по унифицированным правилам. Кроме того, Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко договорились о проработке унификации законодательства, «в том числе тарифного регулирования, лицензирования, организации пассажирских и грузовых перевозок, обеспечения безопасности, требований в сфере трудовых отношений». Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что интеграция с Россией ускорит рост экономики Белоруссии на 1,5 процентного пункта в год. «По большому счету мы должны за очень короткое время полностью интегрировать наши рынки и сделать работу и белорусского, и российского бизнеса абсолютно понятной, сняв остатки административных барьеров», – добавил он. Говоря о макроэкономических подходах, министр сообщил, что речь идет о синхронизации подходов в сфере статистики, прогнозирования рисков, их оценки и способов реагирования на них. Напомним, в пятницу Михаил Мишустин прибыл в Минск на Совет министров Союзного государства. Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. В будущем Россия и Белоруссия могут создать Союзный парламент. Также с Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, но о единой валюте говорить рано. Также стало известно, что Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. Политолог Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что «Россия и Белоруссия станут ближе, чем штаты в США». Москва и Минск согласовали действия в условиях санкций 10 сентября 2021, 14:27 Текст: Наталья Ануфриева

Позитивному развитию Союзного государства России и Белоруссии препятствуют деструктивные действия ряда западных государств, стороны согласовали совместные действия в условиях применения экономических санкций, говорится в совместном заявлении премьер-министров двух стран. В заявлении, опубликованном на сайте правительства России, говорится, что, по мнению глав правительств, «позитивному развитию Союзного государства, укреплению национальных экономик, решению жизненно важных для граждан России и Республики Беларусь социальных задач препятствуют деструктивные, противоречащие международному праву действия ряда западных государств и структур». Потому были согласованы «совместные действия в условиях применения нелегитимных экономических санкций» в отношении двух государств. Напомним, в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск на Совет министров Союзного государства. Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. В будущем Россия и Белоруссия могут создать Союзный парламент. Также с Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, но о единой валюте говорить рано. В пятницу стало известно, что Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. Политолог Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что «Россия и Белоруссия станут ближе, чем штаты в США». Мишустин заявил о важности выгоды от интеграционных процессов для граждан России и Белоруссии 10 сентября 2021, 14:14 Текст: Елизавета Булкина

Россияне и белорусы должны получить выгоду от интеграционных процессов двух государств, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета министров Союзного государства в Минске. «Мы искренне заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество на новый уровень и дать новый импульс интеграционным процессам в Союзном государстве», – передает его слова РИА «Новости». По словам Мишустина, стороны согласовали 28 отраслевых документов по интеграции. «В их подготовке принимали участие не только органы власти, но также представители банковских структур, деловых кругов. Учитывалось мнение граждан наших государств, именно они должны почувствовать положительный эффект от процессов интеграции», – отметил глава российского правительства. Он добавил, что правительство России искренне заинтересовано в то, чтобы дать дополнительный импульс интеграции. «Лидеры наших стран приняли принципиальное решение об углублении интеграции в Союзном государстве, и наша задача – выполнить договоренности, которые были достигнуты на высшем уровне», – сказал Мишустин. Премьер добавил, что Москва рассчитывает на утверждение всех документов Союзного государства в ближайшее время. «Рассчитываем, что в ближайшее время все документы будут утверждены Высшим государственным советом под руководством президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко», – сказал он, отметив, что это создаст надежную правовую основу для совместной работы по укреплению российско-белорусской интеграции. «Конечно, надо формировать единое пространство на принципах открытости, прозрачности и взаимного доверия. На правилах, которые учитывают интересы и потребности жителей и предпринимателей. Разумеется, при полном сохранении суверенитета наших государств», – подчеркнул премьер-министр. Кроме того, продолжил Мишустин, российский бизнес в рамках интеграции бизнес сможет нарастить деловую активность в Белоруссии. «У российского бизнеса появится возможность нарастить свою деловую активность в Белоруссии, запустить новые совместные предприятия, увеличить экспорт», – уточнил он. Также и белорусская сторона получит доступ к российским госзакупкам, мерам поддержки, субсидиям, а также расширит рынок сбыта промышленной и сельхозпродукции, сможет в упрощенном порядке привлекать российские инвестиции, добавил Мишустин. Напомним, в четверг Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. В будущем Россия и Белоруссия могут создать Союзный парламент. Также с Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП. Лукашенко назвал очень серьезными новые договоренности с Москвой. В Минске также заявили о стратегической победе Путина в этих переговорах. Политолог Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что «Россия и Белоруссия станут ближе, чем штаты в США».