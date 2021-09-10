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Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021»
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Киев усилил охрану границы с Белоруссией в связи с началом российско-белорусских военных учений «Запад-2021, заявил депутат от президентской фракции «Слуга народа», замглавы комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.
«Сегодня в Белоруссии начались военные учения. На территории страны сейчас находится много российских военных и боевой техники. В связи с этим пограничники усилили охрану границы, в частности привлекли спецподразделения. Сейчас ситуация на границе спокойная», – заявил Ионушас, передает ТАСС.
По его словам, границу круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, ведется мониторинг с постов наблюдения, задействована авиация, но все пункты пропуска, уточнил парламентарий, работают в обычном режиме. «Мы в профильном комитете постоянно наблюдаем за ситуацией. В Госпогранслужбе заверили, что делают все, чтобы не допустить провокаций и незаконного пересечения границы», – добавил депутат.
В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Между тем Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021».
На Украине хотят заставить Россию заплатить за медуз в Азовском море
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Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух предложил судиться с Россией из-за нашествия мeдyз на Азовском море, которые стали причиной провального курортного сезона.
Как сообщает агентство УНИАН, Старух напомнил, что в этом году отдыхающих на Азовском море буквально атаковали мeдyзы, которых было необычно много из-за стремительного повышения солености воды. По его словам, экологи объясняют это тем, что несколько лет подряд в Азовское море не поступает пресная вода из основных водных артерий, в частности из Дона.
«По мнению главы ОГА, реки обмелели из-за того, что россияне выбирают пресную воду для полива. Кроме того, в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, что стало поводом для «миграции» мeдyз в Азов. Именно из-за действий России, по мнению председателя ОГА, мeдyзы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих. Старух предложил подсчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счет России и судиться со страной-агрессором», – поясняется в сообщении.
Ранее Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой.
В Польше обосновали невозможность России отказаться от транзита газа через Украину
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Газпром не сможет прекратить транзит газа через Украину из-за требований к «Северному потоку – 2», заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский.
В случае использования газопровода в соответствии с европейскими регуляциями эксплуатировать в полную силу его будет нельзя, потому Россия будет вынуждена поставлять сырье через Украину, заявил Маевский, передает «Укринформ».
«Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2», – добавил он.
Напомним, Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение РФ контрактов по транзиту газа через Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
Путин и Лукашенко объявили о старте экономической интеграции двух стран
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Глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.
«Белоруссия для нас добрый сосед и ближайший союзник. Российско-белорусское сотрудничество строится на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга», – заявил Путин на совместной пресс-конференции по итогам встречи. Он добавил, что переговоры с Лукашенко были насыщенными и конструктивными. Так, согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года.
С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Путин отметил, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам. Страны выработают единые подходы в трудовом законодательстве, социальном страховании и пенсионном обеспечении. Россия и Белоруссия благодаря интеграции увеличат количество совместных предприятий, передает РИА «Новости».
Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630–640 млн долларов. В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 долларов за тысячу кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.
Вопросы политической интеграции на встрече не обсуждались. Путин отметил, что сначала необходимо выполнить ту программу, о которой договорились на данном этапе, а затем уже можно будет говорить о последующих шагах, поскольку со временем ситуация меняется. При этом президент России выразил уверенность, что страны на правильном пути. Он пояснил, что согласование интеграционных программ Союзного государства длилось долго, потому что стороны не могли договориться, на каком уровне достаточно принять решения. Президент заверил, что сотрудничество в рамках союзного государства – приоритет для России и Белоруссии.
Путин не исключил создания Союзного парламента России и Белоруссии, но отметил, что пока данный вопрос не обсуждался.
Комментируя ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС, Путин заявил: «Это нас не касается, это не наша граница. Это граница Республики Беларусь, государственная граница Литвы и Польши».
Путин также выразил надежду на очень быстрое восстановление авиасообщения с Белоруссией до допандемийного уровня. Сообщается, что Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией. При этом товарооборот между странами уже превысил допандемийные показатели.
«Сегодня нами также обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности союзного государства на внешнем периметре.
В этом контексте большое внимание мы уделили и большое значение имеют предстоящие совместные учения на территории России и Белоруссии «Запад-2021». Эти учения не направлены против кого бы то ни было, но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивают свое военное присутствие вблизи границ союзного государства и пространства ОДКБ», – сказал Путин. Заседание высшего совета Союзного государства планируется провести до конца года, графики согласовываются.
Напомним, президенты России и Белоруссии провели в четверг переговоры в Кремле, встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.
Союзные программы создают равные условия для субъектов хозяйствования двух стран, заявил, в свою очередь, Александр Лукашенко. «Чтобы не пересказывать содержание рассмотренных документов, выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я как президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы – полноправные партнеры», – сказал Лукашенко.
Глава Белоруссии отметил, что для всех компаний на рынках двух стран «должна быть честная конкуренция». «Именно ради равноправия, выгодной кооперации, плодотворного сотрудничества и затевалась белорусско-российская интеграция. В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики», – сказал Лукашенко.
В союзных программах, по словам главы республики, также заложено решение проблемы поставок в Белоруссию энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов, выход на единые принципы реализации аграрной и промышленной политики, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран.
Лукашенко прокомментировал и возможность введения единой валюты. «Что касается единой валюты, я хочу, чтобы вы, как журналисты, понимали: вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что ни они, ни наши страны не готовы к этому. Мы с президентом, услышав это, отложили эту проблему в сторону. Но это не значит, что мы к ней не вернемся», – сказал Лукашенко.
«Будет доллар, евро или рубль российский - вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионный центр. Вот здесь есть определенные проблемы. Думаю, что даже в нашу бытность мы еще с президентом [Путиным] решим эту проблему», – добавил Лукашенко.
«Нас часто, кстати, обвиняют в том, что Союзное государство – сугубо политический проект. Нет. Это уникальное интеграционное объединение, продвинутое по всем направлениям, и в политике тоже. Возьмите наш военно-политический союз, мы же это не скрываем. По многим направлениям - как внешняя политика, оборонная политика, безопасность – мы продвинулись далеко... И я абсолютно убежден, что наращивание разнопланового взаимодействия – самый показательный и действенный ответ всем нашим недоброжелателям. Вместе мы только сильнее», – подчеркнул белорусский лидер. Лукашенко добавил, что интеграция носит исключительно обоюдовыгодный характер.
«Где вы видите здесь гирю на ноге Российской Федерации? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет
и быть не могло. Все нацелено, как было сказано президентом России, на рост благосостояния наших народов. И надо, наверное, уже поставить точку во всех этих разговорах: наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер», - подчеркнул он.
«Москва и Минск идут по тому принципу, который был задействован при создании Евросоюза: сначала убираем всякие границы, сокращаем таможенные и прочие барьеры, вводим единое трудовое законодательство, общие ГОСТы», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, комментируя договоренности двух лидеров.
«В 28 подписанных Путиным и Лукашенко соглашениях оговаривается унификация законодательства, требований и норм двух стран. 28 договоров – это огромная цифра, поэтому, думаю, что документы касаются всех областей. В этом смысле у России и Белоруссии интеграция в итоге будет глубже, чем между штатами в США», – предположил Матвейчев.
Сначала, пояснил аналитик, между странами ликвидируются таможенные и прочие барьеры, создаются единые правила: трудовое законодательство, нормы. «Чтобы все было общее и не получалось так, что на одной территории штрафуют за одно, на другой – за другое», – сказал собеседник.
Если у России все получится в плане интеграции с Белоруссией, это может стать моделью для других стран ЕАЭС, добавил эксперт. «Сейчас в отношениях Москвы и Минска политика отставлена в сторону. Что касается создания единого парламента, союзного представительного органа, то это может быть сделано через шаг», – добавил эксперт.
Эксперт объяснил игнорирование украинскими спортсменами запрета на фото с россиянами
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После скандала с первым снимком Ярослава Магучих была вынуждена извиниться под давлением Минобороны Украины. Но теперь она продолжает поступать по-своему. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев, комментируя новую совместную фотографию украинской легкоатлетки с российской спортсменкой Марией Ласицкене.
«То, что Магучих публично говорила после того, как по ней проехались катком все кому не лень, не соответствовало ее убеждениям. Ее заставили. Она выучила слова покаяния, чтобы успокоить всех оживившихся в тот момент «профессиональных патриотов». Но, как видите, их мнение значит для спортсменки не так уж и много», – считает руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Теперь давление исчезло, и все встало на свои места. Это нормальное адекватное поведение. Она была вынуждена уступить, а теперь снова поступает так, как считает нужным. И наверняка на месте Магучих скоро окажется какой-то другой спортсмен», – добавил он.
Однако теперь ясно, что карьера Ярославы Магучих в украинской армии вряд ли дорастет до генеральских звезд, иронизирует Золотарев.
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В четверг стало известно, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене вновь позировали вместе для совместной фотографии
. Новый снимок опубликовала в Instagram австралийка Элинор Паттерсон. На нем россиянка обнимает украинку за плечи в окружении еще нескольких спортсменок.
Во время Олимпиады в Токио Магучих, которая также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. Ласицкене также является военнослужащей – она капитан Российской армии.
После появления снимка Минобороны Украины вызвало лейтенанта на беседу, после которой Магучих заявила, что совместное фото с Ласицкене было сделано «без политики» и она остается в рядах ВСУ. При этом тренер легкоатлетки признала, что травля в блогосфере стала для Магучих серьезным стрессом.
«Если убрать традиционный хайп наших патриотически озабоченных граждан, которые видят драму даже в невинных вещах, все встает на свои места и верх берут нормальные человеческие отношения», – заметил по этому поводу Золотарев.
«Скандал вокруг ее первой фотографии был искусственно раздут нашими «профессиональными патриотами». Но не у каждого есть силы, не у каждого так складываются жизненные обстоятельства, чтобы послать эту публику в «пешее эротическое путешествие». Не все находятся в положении боксера Александра Усика, который прямо демонстрирует свою неприязнь к таким «патриотам», – привел пример политолог.
Киев заявил о способности украинских войск взять Донецк и Луганск
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Армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
По словам Данилова, украинская армия «может выполнить любое задание». Если «верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск», войска «могут это сделать», сказал он. «Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1».
Как заявил Данилов, украинские военные «имеют все возможности, чтобы воевать». Он отметил, что разработаны пять сценариев для урегулирования конфликта в Донбассе, сейчас развитие идет «по первому – политико-дипломатическому». «Мы договариваемся совместно с нашими партнерами, с ФРГ и Францией, в соответствующем формате», – сказал он.
Данилов исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями ДНР и ЛНР. При этом он считает правильным, если переговоры будут вести президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин.
Напомним, полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стремится к силовому, а не дипломатическому решению конфликта в Донбассе.
Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
Погребинский рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
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«Скорее всего Зеленскому показали заявление Владимира Путина о недопустимости появления на границах России враждебного государства, из-за чего президент Украины почувствовал для себя угрозу и решил ответить», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее президент Украины допустил вероятность полноценной войны с Россией.
«Возможно, Владимир Зеленский решил таким образом ответить Владимиру Путину. Ранее российский лидер говорил о том, что Россия не допустит формирования враждебного государства на территории бывших русских земель, а попытки Украины продолжать антироссийскую политику могут привести к потере ее государственности», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По словам политолога, президент Украины мог в этих словах почувствовать угрозу. «Это его напугало, потому он и сделал такое заявление», – пояснил он. Кроме того, по мнению эксперта, Зеленский в чем-то даже прав, так как «в случае полномасштабной войны между государствами, Украина просто перестанет существовать и больше не будет соседствовать с Россией и Белоруссией».
Что касается заявления секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что «армия Украины может взять Донецк и Луганск», то это возможно лишь в случае, «если Россия не будет помогать непризнанным республикам ДНР и ЛНР», считает Погребинский.
«Данилов, конечно, странный человек, но не выглядит стопроцентным идиотом. И он прекрасно знает позицию Кремля: любая попытка решить этот вопрос военным путем приведет к плачевным последствиям для Украины. В целом мы видим очередной бред украинских руководителей, к которому не стоит относиться серьезно», – заключил Погребинский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но это было бы «наибольшей ошибкой». Также он заявил, что «после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии».
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей».
По словам Данилова, украинская армия «может выполнить любое задание». Если «верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск», войска «могут это сделать», сказал он. «Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1».
Он также отметил, что разработаны пять сценариев для урегулирования конфликта в Донбассе, сейчас развитие идет «по первому – политико-дипломатическому». При этом Данилов исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями ДНР и ЛНР, хотя считает правильным, если переговоры будут вести президенты Украины и России.
Напомним, полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стремится к силовому, а не дипломатическому решению конфликта в Донбассе.
Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
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Зеленский допустил вероятность войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но это было бы «наибольшей ошибкой».
Отвечая на вопрос модератора форума YES Brainstorming о возможности полноценной войны с Россией, Зеленский заявил: «Считаю, может быть», передает ТАСС.
В то же время президент уверен, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. «После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии», – отметил он.
Ранее Зеленский признал, что в ходе визита в Вашингтон не получил прямого ответа от США относительно вступления в НАТО, но Киев может полагаться на США. Вместе с тем Зеленский выразил мнение, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО. Также Зеленский заявил, что Киев готов к вступлению в НАТО, и стране кажется, что она нужна альянсу.
В Минске заявили о стратегической победе Путина в переговорах с Лукашенко
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«Договоренность Москвы и Минска по 28 союзным программам – это полигон для их дальнейшего распространения в рамках ЕАЭС», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Петровский, комментируя итоги переговоров лидеров России и Белоруссии.
«Стратегическая победа Кремля заключается в том, что Россия вывела Белоруссию из переговорного формата в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в формат двустороннего пакетного соглашения между Москвой и Минском», – отметил эксперт общественного объединения «Белая Русь», минский политолог Петр Петровский.
По словам эксперта, «теперь Москва в рамках переговоров с другими участниками ЕАЭС будет обкатывать ту же схему с 28 интеграционными программами, которую ранее опробовала в переговорах с Минском». «Таким образом, грядущее подписание 28 союзных программ – это полигон для дальнейшего развития ЕАЭС», – убежден Петровский.
«Согласно анонсированному содержанию программ видно, что белорусская сторона получает конкретные прозрачные механизмы доступа на российские рынки для своих производителей, в том числе в госзакупках. Теперь ни Россельхознадзор, ни прочие структуры не смогут закрывать российский рынок для белорусских производителей», – пояснил собеседник.
«Но и российская сторона тоже выиграла, – подчеркнул Петровский. – Дело в том, что белорусская сторона выступала против унификации налоговой системы, но создание единых рынков нефти и газа с унификацией косвенного налогообложения говорит о том, что налоговый маневр отменять не будут».
Эксперт добавил, что «работа по дорожным картам, которые стали союзными программами, началась с декабря 2018 года». «Изначально было видно, что это стратегическая задача. Никто не ожидал моментальных выгод», – заключил Петровский.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.
С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Путин отметил, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам. Страны выработают единые подходы в трудовом законодательстве, социальном страховании и пенсионном обеспечении. Россия и Белоруссия, благодаря интеграции, увеличат количество совместных предприятий.
Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630–640 млн долларов. В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 доллара за тысячу кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.
Вопросы политической интеграции на встрече не обсуждались. Путин отметил, что сначала необходимо выполнить ту программу, о которой договорились на данном этапе, а затем уже можно будет говорить о последующих шагах, поскольку со временем ситуация меняется. При этом президент России выразил уверенность, что страны на правильном пути. Он пояснил, что согласование интеграционных программ Союзного государства длилось долго, потому что стороны не могли договориться, на каком уровне достаточно принять решения. Президент заверил, что сотрудничество в рамках Союзного государства – приоритет для России и Белоруссии.
Ранее эксперты рассказали о выгодах России по итогам встречи Путина и Лукашенко, а политолог Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что «Россия и Белоруссия станут ближе, чем штаты в США».
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Эксперты рассказали о выгодах России по итогам встречи Путина и Лукашенко
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«Лукашенко по итогам переговоров получил конкретные и моментальные выгоды, а Россия – отложенные в будущее», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги переговоров лидеров России и Белоруссии.
«После встречи у белорусского руководства появились гарантии того, что Россия не бросит Белоруссию. Пожалуй, это главная политическая выгода Александра Лукашенко», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, «экономическое положение в Белоруссии серьезно ухудшается и уже чувствуется эффект секторальных санкций, введенных западными странами против Минска». «Запад продолжит оказывать давление на Лукашенко и его окружение, что будет отражаться на социально-экономической и политической ситуации в стране, – поясняет политолог. – Но теперь, заручившись поддержкой Москвы, Лукашенко сможет минимизировать некоторые издержки и микшировать часть проблем. В частности, это касается открытого рынка России, инвестиций и кредитов».
По мнению Кортунова, «главный выигрыш России состоит в том, что эта встреча может придать новый импульс экономической интеграции двух стран». «Россия давно выступала за ускорение интеграционных процессов и содержательного наполнения концепции Союзного государства», – напомнил эксперт.
При этом собеседник отметил, что «Лукашенко по итогам переговоров получил конкретные и моментальные выгоды, а Россия – отложенные в будущее». «В плане интеграции все будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно пойдет работа обеих стран по линии правительств, ведомств и министерств. В истории двусторонних отношений Москвы и Минска были случаи, когда договоренности по ускорению интеграции достигались, но белорусская сторона от них уходила. Сейчас у Минска нет других альтернатив, кроме экономического сближения с Москвой, поэтому отвертеться от достигнутых договоренностей стало труднее, чем это было до изоляции Белоруссии со стороны Запада», – объяснил Кортунов.
В свою очередь главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич считает, что выигрыш по итогам переговоров получили обе стороны. Он убежден, что «координация сторон в формировании единого энергетического рынка и платежных систем быстро подтолкнет развитие единой промышленной политики, а значит, это будет одинаково выгодно и Москве, и Минску».
Политолог указал, что «на встрече не было напрямую сказано о политической интеграции, но легкие полунамеки все же прозвучали». «В частности, это касается перспективы создания Союзного парламента. Но как известно, «поспешишь – людей насмешишь». Два президента согласились с этой формулировкой, которая одинаково понятно звучит как в России, так и в Белоруссии», – резюмировал Межевич.
Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года, заявил российский лидер по итогам переговоров. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа, сообщил Путин. В будущем Россия и Белоруссия могут создать Союзный парламент, добавил Путин.
С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, о единой валюте говорить рано, сообщил президент России. Как пояснил Путин, прежде чем говорить о единой валюте, следует наладить единую макроэкономическую политику. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эту единую политику будут определять экономические ведомства двух стран. Кроме того, российский лидер заявил, что в 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года.
Ранее политолог Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что «Россия и Белоруссия станут ближе, чем штаты в США».
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Путин заявил о создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александор Лукашенко договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого пространства в рамках Союзного государства.
«Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики. Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платежных систем и создание общего платежного пространства в рамках Союзного государства», – приводит ТАСС слова Путина.
Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября.
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.
Политолог: Россия и Белоруссии станут ближе, чем штаты в США
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«Москва и Минск идут по тому принципу, который был задействован при создании Евросоюза: сначала убираем всякие границы, сокращаем таможенные и прочие барьеры, вводим единое трудовое законодательство, общие ГОСТы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя итоги переговоров лидеров России и Белоруссии.
«В 28 подписанных Путиным и Лукашенко соглашениях оговаривается унификация законодательства, требований и норм двух стран. 28 договоров – это огромная цифра, поэтому, думаю, что документы касаются всех областей. В этом смысле у России и Белоруссии интеграция в итоге будет глубже, чем между штатами в США», – предположил профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев.
Сначала, пояснил аналитик, между странами ликвидируются таможенные и прочие барьеры, создаются единые правила: трудовое законодательство, нормы. «Чтобы все было общее и не получалось так, что на одной территории штрафуют за одно, на другой – за другое», – сказал собеседник.
Если у России все получится в плане интеграции с Белоруссией, это может стать моделью для других стран ЕАЭС, добавил эксперт. «Сейчас в отношениях Москвы и Минска политика отставлена в сторону. Что касается создания единого парламента, союзного представительного органа, то это может быть сделано через шаг», – добавил эксперт.
Напомним, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года, заявил российский лидер по итогам переговоров. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа, сообщил Путин. В будущем Россия и Белоруссия могут создать Союзный парламент, добавил Путин.
С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, о единой валюте говорить рано, сообщил президент России. Как пояснил Путин, прежде, чем говорить о единой валюте, следует наладить единую макроэкономическую политику, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эту единую политику будут определять экономические ведомства двух стран, передает ТАСС.
В Кремле оценили слова Зеленского о возможности войны между Россией и Украиной
Кремль с сожалением воспринял заявление президента Украины Владимира Зеленского, который допустил возможность полноценной войны с Россией, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«С сожалением», – ответил он на вопрос, как в Кремле относятся к подобным высказываниям.
Отвечая на вопрос, видят ли такую опасность в Москве, Песков указал, что рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими, и Кремль не хотел бы им предаваться, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».
Также Зеленский признал, что в ходе визита в Вашингтон не получил прямого ответа от США относительно вступления в НАТО, но Киев может полагаться на США. Вместе с тем Зеленский выразил мнение, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО.
Украинцев припугнули ростом тарифов на газ из-за «Северного потока – 2»
Запуск трубопровода «Северный поток – 2» и сокращение объемов транзита газа через Украину приведет к росту тарифов для населения, заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.
«Во-первых, если транзит прекратится, то вообще встанет вопрос не только цены и тарифов, а наличия, физического наличия газа в системе… Если физически не будет газа со стороны России, то необходимо его будет или поднимать из хранилищ, что не всегда возможно, или физически (транспортировать) реверсом с западной границы, что тоже очень сложно», – заявил парламентарий, передает РИА «Новости».
По его словам, в случае падения объемов транзита газа ниже 15 млрд кубометров в год в украинской ГТС его просто не будет физически.
Кучеренко также отметил, что в случае уменьшения объема транзита из-за «Северного потока – 2», с учетом технологических трат, себестоимость перекачки газа по территории Украины будет кардинально увеличиваться. «Цена на газ, условно, те восемь гривен (21 рубль) от Нафтогаза (текущая цена газа для населения), две гривны (5,5 рубля) добавит «Укртрансгаз» (оператор подземных хранилищ) и еще две гривны (5,5 рубля), условно, добавит газораспределяющая компания. Вот вам конечная цена для населения», – заключил депутат.
Ранее депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%. Между тем ряд депутатов Рады заявили, что повышение тарифов на услуги ЖКХ может привести к развалу энергетической системы Украины.
Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина идет к тарифному майдану.
Путин заявил о согласовании всех 28 союзных программ России и Белоруссии
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Согласованы все 28 союзных программ России и Белоруссии, они будут утверждены до конца года, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Заседание высшего совета Союзного государства России и Белоруссии, на котором планируется утвердить союзные программы, пройдет до конца года. Все 28 программ согласованы», – цитирует ТАСС Путина.
«В согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом», – добавил российский лидер.
По его словам, переговоры с президентом Белоруссии были насыщенными и конструктивными.
«Коротко проинформируем вас о результатах сегодняшней работы. Переговоры с президентом Белоруссии, как и всегда, впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами», – приводит РИА «Новости» слова президента.
«В конечном итоге это [интеграция] придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, поможет в создании дополнительных рабочих мест. Российские и белорусские деловые круги получат возможность расширить свою активность на территории Союзного государства, в том числе путем создания новых совместных предприятий, увеличения своих экспортных возможностей», – отметил президент России.
Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября.
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.
Кулеба предсказал «чрезвычайно сложный» разговор Путина и Зеленского
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Разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет чрезвычайно сложным, но «нужно идти к нему», заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Как заявил министр, «нужно разговаривать с тем, кто принимает решения» в России, «а это Владимир Путин», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».
На вопрос о том, обсуждал ли Киев со странами Запада строительство стены в Донбассе и заморозку конфликта, Кулеба заверил, что данная тема «не обсуждалась и не будет обсуждаться», так как украинские власти «работают не на заморозку конфликта, а на его решение в интересах Украины», передает ТАСС.
Кроме того, глава МИД Украины заявил, что Киев «не отбрасывает нормандский формат», а «наоборот, активизировал работу по подготовке нового саммита». Зеленский придерживается позиции использования даже самой маленькой возможности для урегулирования конфликта на востоке страны, сказал Кулеба.
Напомним, источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Кулеба заявил, что Украина готова к проведению встречи глав МИД «нормандской четверки». Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позицию Киева проявлением «внешнеполитической шизофрении».