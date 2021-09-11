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На Украине признали обман граждан при закупках российского газа
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Украина переплачивает за российский газ в результате отказа от прямых закупок, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
Скороход заявила в эфире телеканала «Наш», что Украина покупает газ по реверсу, «то есть газ идет из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ покупаем», передает РИА «Новости».
По ее словам, Украина добирает из своей газотранспортной системы (ГТС) необходимый объем и оставляет у себя.
«То есть мы просто доплачиваем за транзит «туда-назад» дополнительные деньги, на самом деле это российский газ», – отметила парламентарий, подчеркнув, что Киев при такой схеме переплачивает за топливо.
Скороход выступила за переговоры с Россией по вопросу закупки газа для понимания того, «стоит ли договариваться».
«Газ на сегодняшний день – это точно так же политический вопрос», – считает депутат.
Напомним, Киев с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у Европы. При этом украинские власти тогда начали «с гордостью считать дни без российского газа», называя закупаемое топливо «европейским».
Ранее в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.
Погребинский рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
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«Скорее всего Зеленскому показали заявление Владимира Путина о недопустимости появления на границах России враждебного государства, из-за чего президент Украины почувствовал для себя угрозу и решил ответить», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее президент Украины допустил вероятность полноценной войны с Россией.
«Возможно, Владимир Зеленский решил таким образом ответить Владимиру Путину. Ранее российский лидер говорил о том, что Россия не допустит формирования враждебного государства на территории бывших русских земель, а попытки Украины продолжать антироссийскую политику могут привести к потере ее государственности», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По словам политолога, президент Украины мог в этих словах почувствовать угрозу. «Это его напугало, потому он и сделал такое заявление», – пояснил он. Кроме того, по мнению эксперта, Зеленский в чем-то даже прав, так как «в случае полномасштабной войны между государствами, Украина просто перестанет существовать и больше не будет соседствовать с Россией и Белоруссией».
Что касается заявления секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что «армия Украины может взять Донецк и Луганск», то это возможно лишь в случае, «если Россия не будет помогать непризнанным республикам ДНР и ЛНР», считает Погребинский.
«Данилов, конечно, странный человек, но не выглядит стопроцентным идиотом. И он прекрасно знает позицию Кремля: любая попытка решить этот вопрос военным путем приведет к плачевным последствиям для Украины. В целом мы видим очередной бред украинских руководителей, к которому не стоит относиться серьезно», – заключил Погребинский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но это было бы «наибольшей ошибкой». Также он заявил, что «после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии».
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей».
По словам Данилова, украинская армия «может выполнить любое задание». Если «верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск», войска «могут это сделать», сказал он. «Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1».
Он также отметил, что разработаны пять сценариев для урегулирования конфликта в Донбассе, сейчас развитие идет «по первому – политико-дипломатическому». При этом Данилов исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями ДНР и ЛНР, хотя считает правильным, если переговоры будут вести президенты Украины и России.
Напомним, полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стремится к силовому, а не дипломатическому решению конфликта в Донбассе.
Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
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Зеленский допустил вероятность войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но это было бы «наибольшей ошибкой».
Отвечая на вопрос модератора форума YES Brainstorming о возможности полноценной войны с Россией, Зеленский заявил: «Считаю, может быть», передает ТАСС.
В то же время президент уверен, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. «После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии», – отметил он.
Ранее Зеленский признал, что в ходе визита в Вашингтон не получил прямого ответа от США относительно вступления в НАТО, но Киев может полагаться на США. Вместе с тем Зеленский выразил мнение, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО. Также Зеленский заявил, что Киев готов к вступлению в НАТО, и стране кажется, что она нужна альянсу.
Эксперт: Для борьбы с «Северным потоком – 2» Киев может устроить провокации в Донбассе
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«Как Киев может помешать уже работающему трубопроводу? В первую очередь он попытается давить на Берлин по пунктам, обозначенным в соглашении Германии и США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев пообещал продолжать борьбу с «Северным потоком» даже после начала поставок газа.
В соглашении Германии и США по поводу «Северного потока» есть два важных пункта, напоминает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Там говорится: Германия обязуется ввести новые санкции или даже совсем остановить «Поток» в двух случаях: если Россия использует газ в качестве энергетического оружия или если Россия начнет прямую агрессию против Украины», – сказал Юшков.
«На Украине сейчас уже говорят, что рост цен на газ в Европе – это происки Москвы, что это и есть случай использования энергоресурсов в качестве оружия. Так Киев уже сейчас пытается шантажировать европейцев, продавливая выгодные для себя решения», – отметил специалист.
Кроме того, по мнению собеседника, можно ожидать дальнейших провокаций в Донбассе. «Украина может устроить эскалацию боевых действий и затем пожаловаться Западу на то, что в регионе снова разгорелась война. Обвинят в этом Россию, и тогда появится повод призвать Берлин ввести санкции против «Северного потока», – пояснил он.
В этой ситуации Москве, по его словам, следует активнее сотрудничать с Евросоюзом, в частности терпеливо разъяснять, что цены на газ в Европе растут не по вине России, а потому что СПГ ушел в Азию. «На азиатских рынках газ еще дороже, чем в Европе. Поэтому производители СПГ перенаправляют свой товар туда, – пояснил Юшков. – Россия же, наоборот, бьет исторические рекорды по объемам поставок газа».
Кроме того, для России важно разъяснять, какова политика нашей страны в Донбассе. «Президент Владимир Путин особо подчеркнул во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель – Москва надеется, что Германия додавит Украину в вопросе выполнения Минских соглашений», – напомнил Юшков.
«Но полностью нейтрализовать угрозу, исходящую от пункта «об агрессии», можно лишь одним способом – разрешить кризис в Донбассе, добиться выполнения Минских соглашений, запустить мирный процесс. Таким образом можно не только ликвидировать угрозу возобновления боев в регионе, но и лишить Киев повода требовать от Германии заблокировать «Северный поток». Так что Россия вдвойне заинтересована в завершении конфликта в Донбассе», – подытожил собеседник.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу.
Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «потока». Первые поставки газа планируются на начало октября
Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались завершению строительства газопровода.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев не перестанет бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа по трубопроводу.
А глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил, что отношение Варшавы к проекту не изменилось, однако остановить его строительство ей так и не удалось. По его словам, Варшава, Берлин и Париж «будут работать вместе над тем, чтобы устранить «потенциальные последствия» этого строительства.
Представитель МИД России Мария Захарова ранее поясняла, что начало коммерческого экспорта газа по трубопроводу зависит от немецкого регулятора.
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Польша признала провал в попытках остановить реализацию «Северного потока – 2»
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Позиция Варшавы по отношению к проекту «Северный поток – 2» не изменилась, однако его реализацию не удалось остановить, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом (формат «Веймарский треугольник»).
Рау заявил, что «в действительности то, что касается Польши, то мы не изменили своего мнения касательно оценки этой инвестиции», однако Варшаве «не удалось остановить этот проект, строительство будет завершено», передает ТАСС.
По словам министра, он «выразил надежду» на «поиск решений для закрытия дефицита безопасности в Европе», который, по его мнению, возник в результате завершения проекта, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Варшава, Берлин и Париж «будут работать вместе над тем, чтобы «потенциальные последствия этого решения (строительства «Северного потока – 2») были остановлены».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2» и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
В Кремле оценили слова Зеленского о возможности войны между Россией и Украиной
Кремль с сожалением воспринял заявление президента Украины Владимира Зеленского, который допустил возможность полноценной войны с Россией, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«С сожалением», – ответил он на вопрос, как в Кремле относятся к подобным высказываниям.
Отвечая на вопрос, видят ли такую опасность в Москве, Песков указал, что рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими, и Кремль не хотел бы им предаваться, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».
Также Зеленский признал, что в ходе визита в Вашингтон не получил прямого ответа от США относительно вступления в НАТО, но Киев может полагаться на США. Вместе с тем Зеленский выразил мнение, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО.
Цена газа в Европе превысила 700 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу превысила 700 долларов за 1 тыс. кубических метров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике достигла 701,5 доллара за 1 тыс. куб. м, или 57,35 евро за МВт·ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила рекорд накануне, 9 сентября, превысив показатель в 700 долларов за 1 тыс. кубометров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что на фоне таких цен вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности «Северного потока – 2».
Напомним, 10 сентября строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено. Поставки по «Северному потоку – 2» планируется начать в начале октября.
Лавров услышал «отголоски КВН» в заявлениях Зеленского о возможной войне с Россией
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Огульные комментарии президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«То, как он выполняет то, что обещал, мы прекрасно видим... Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей? Но это печально, если другого способа не осталось», – сказал Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия – 2021», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что заявления Зеленского о возможной войне с Россией не заслуживают внимания.
«Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь», – заявил министр.
Он высказал сожаление, что Зеленский, который пришел к власти совсем под другими лозунгами и получил поддержку в том числе и на востоке Украины, теперь заявляет, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию.
Кроме того, Лавров считает, что законодательные инициативы Киева подрывают положения Минских договоренностей.
Вместе с тем министр подчеркнул, что Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом. «Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью», – приводит ТАСС слова Лаврова.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией нелогичным и оторванным от реальности.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими.
Пушков высмеял слова Зеленского о слабой без Украины Европе
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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Евросоюз (ЕС) и НАТО якобы нуждаются в Киеве.
Пушков написал в Telegram, что Киев в целом ничего не может предложить ЕС, кроме рабочей силы, а североатлантическому альянсу, в свою очередь, вовсе не нужен такой агрессивный по отношению к России союзник.
«ЕС ослабел бы с Украиной, с ее коррупцией, хаосом и постоянным ожиданием денег. (...) Что же «теряет» альянс (НАТО)? Страну, которая мечтает столкнуть его с Россией и приложит к этому все силы? Невелика, как говорится, потеря», – добавил он.
Ранее Зеленский заявил, что Киев готов ко вступлению в НАТО и считает, что альянсу нужен такой партнер. Кроме того, по его словам, «без Украины крепкого ЕС не будет».
При этом Украине уже посоветовали забыть о вступлении в ЕС и НАТО. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев грабит своих ближайших союзников.
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Захарова оценила слова Зеленского о возможности войны с Россией
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией нелогично и оторвано от реальности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Заявления Зеленского становятся все более оторванными от реальности. Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. Поверхностная обрывочная реакция. Набор не объединенных в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише», – написала дипломат в Telegram.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими.
Украинская легкоатлетка Магучих оправдалась за новое фото с россиянкой Ласицкене
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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заявила, что фотография с россиянкой Марией Ласицкене была сделана по просьбе польской спортсменки Камилы Лицвинко.
«С завершением сезона хочу поставить точку еще в одном вопросе. За последний месяц я выслушала о себе много интересного. Безусловно, каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо того, чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой! Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать? Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую, где вы вообще видели финишную линию в высоте?» – передает РИА «Новости» слова Магучих.
«Теперь по фото. Оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания. И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт – представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста. Всем добра, а я пошла в отпуск», – написала украинская легкоатлетка.
В четверг стало известно, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене вновь позировали вместе для совместной фотографии. Новый снимок опубликовала в Instagram австралийка Элинор Паттерсон. На нем россиянка обнимает украинку за плечи в окружении еще нескольких спортсменок.
Во время Олимпиады в Токио Магучих, которая также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. Ласицкене также является военнослужащей – она капитан Российской армии.
После появления снимка Минобороны Украины вызвало лейтенанта на беседу, после которой Магучих заявила, что совместное фото с Ласицкене было сделано «без политики» и она остается в рядах ВСУ. При этом тренер легкоатлетки признала, что травля в блогосфере стала для Магучих серьезным стрессом.
Киев пообещал бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа
Украина не перестанет бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа по трубопроводу, заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
«Президент всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа», – сказал Никифоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на France-Presse.
Ранее в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Зеленский прояснил ситуацию с «Мотор Сич» и китайскими инвесторами
Украинская сторона отказывается от продажи предприятия «Мотор Сич» китайским инвесторам, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я знаю, что китайский бизнес заходит на Украину, я хотел бы, чтобы любой бизнес заходил больше в Украину, больше инвестировал, это правда. Что касается стратегических предприятий Украины, которые были за последние десять лет, некоторые из них с точки зрения акций, были переданы некоторым китайским партнерам, то мы остановили это решением СНБО», – цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».
По его словам, стратегические предприятия должны оставаться в собственности страны, поскольку «бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью».
Напомним, Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.
МИД КНР требовал от Киева соблюдать права китайских инвесторов, которым был причинен ущерб размером в 3,5 млрд долларов.
В Раде захотели построить космодромы на Украине
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Для превращения Украины в космическую державу нужно найти виноватых в провалах космических проектов и построить новые космодромы, заявил в Верховной раде депутат от «Батькивщины» Сергей Тарута.
Тарута указал, что по «проекту «Морской старт» Украина потратила 200 млн долларов», по «Циклону-4» – 672 млн долларов, по «Лебедю» убытки составили 350 млн, а «в результате этот спутник находится в Красноярске, и до сегодняшнего дня у космического агентства нет четкой программы, что делать дальше», передает РИА «Новости».
Он считает, что нужно сохранять и развивать космический потенциал, доставшийся от СССР. Однако сейчас на Украине «из 33 предприятий осталось только шесть», причем сохранившиеся «находятся в очень сложном положении», там «практически не выплачивается заработная плата и отсутствует четкая государственная программа, что делать дальше».
Осенью 2019 года компания Space Logistics заявила о намерении построить на Украине космодром. Уже спустя пару месяцев Space Logistics отказалась от своих планов. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для нацбезопасности государства развитие ракетно-космической отрасли является ключевым элементом. Он заявил, что сегодня Украина входит в «клуб космических держав» и занимает «достойное место» среди 13 участников.
Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021»
Киев усилил охрану границы с Белоруссией в связи с началом российско-белорусских военных учений «Запад-2021, заявил депутат от президентской фракции «Слуга народа», замглавы комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.
«Сегодня в Белоруссии начались военные учения. На территории страны сейчас находится много российских военных и боевой техники. В связи с этим пограничники усилили охрану границы, в частности привлекли спецподразделения. Сейчас ситуация на границе спокойная», – заявил Ионушас, передает ТАСС.
По его словам, границу круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, ведется мониторинг с постов наблюдения, задействована авиация, но все пункты пропуска, уточнил парламентарий, работают в обычном режиме. «Мы в профильном комитете постоянно наблюдаем за ситуацией. В Госпогранслужбе заверили, что делают все, чтобы не допустить провокаций и незаконного пересечения границы», – добавил депутат.
В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Между тем Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021».
Лавров назвал непрофессиональным подход ФРГ и Франции к встрече «нормандской четверки»
Глава МИД России Сергей Лавров назвал непрофессиональным подход Парижа и Берлина к встрече глав МИД «нормандской четверки» в ООН при при их отношении к несоблюдению Киевом Минских договоренностей, в такой ситуации собираться несерьезно.
«Сейчас наши коллеги из Германии и Франции предлагают в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН собраться министрам иностранных дел Германии, Франции, Украины и России, а мы ведем с ними разговор, пытаясь выяснить, они-то как относятся к тому, что творит (президент Украины Владимир) Зеленский и его команда, просто перечеркивая все, причем законодательно перечеркивая, свои возможности выполнить Минские договоренности. Они говорят: «Нет, ну надо собраться и там посмотреть». Ну это разговор совершенно несерьезный и непрофессиональный», – сказал Лавров в рамках форума современной журналистики «Вся Россия-2021», передает РИА «Новости».
При этом, по словам министра, Запад требует выполнения Минских договоренностей от России, когда как сторонами конфликта являются Киев, Донецк и Луганск. Это прописано в документе.
«Уже мы даже спрашиваем у них в лоб: «Вы нам объясните, пожалуйста, когда вы требуете от России выполнять Минские договоренности... вы кого считаете сторонами конфликта?» Вот не поверите, знаете, какой ответ? Давайте продолжать держать этот ответ в плоскости конструктивной двусмысленности», – заявил Лавров. По его мнению, в такой ситуации собираться – «ну просто не уважать себя».
«Потому что эти люди не хотят выполнять ни Минские договоренности, ни решения Парижского саммита «нормандской четверки» от декабря 2019 года, просто не хотят», – резюмировал Лавров.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проявлением «внешнеполитической шизофрении» призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к встрече глав внешнеполитических ведомств нормандского формата. Российский министр подчеркнул, что встреча ради встречи Москве не нужна.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к проведению встречи глав МИД «нормандской четверки», и надеется, что российская сторона подтвердит участие в ней.
Перед этим источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
Кроме того, Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.
Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».