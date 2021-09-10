«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о запрете на списание соцвыплат за долги Путин подписал указ «О присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов 10 сентября 2021, 12:10 Текст: Наталья Ануфриева

Депутаты от фракции «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе профильного комитета по госстроительству и законодательству. В законопроекте предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет, передает ТАСС. Также пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления «в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления». Авторами проекта выступили, кроме Турчака, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Хинштейн также сообщил в Telegram, что «Единая Россия» разработает законопроект о постоянном контроле за вышедшими на свободу «лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение (например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии)». «Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений», – добавил он. Напомним, две девочки пропали 6 сентября в Киселевске. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Девочки были обнаружены мертвыми. Подозреваемого в убийстве девочек задержали. Он дал признательные показания, сообщив, что сначала изнасиловал, а после задушил девочек. Ему грозит пожизненное заключение. Местная жительница сообщила, что подозреваемый в убийстве двух детей в Кузбассе мог убить еще и ее сына, мальчику удалось убежать из рук злоумышленника. СК России сообщал, что обвиняемый в убийстве детей после освобождения из тюрьмы переехал в другой город, где его не поставили на учет в органах профилактики. По этому факту возбуждено уголовное дело о халатности.

Убитые в Кузбассе школьницы первыми заговорили с педофилом 9 сентября 2021, 11:50

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Следователи предварительно восстановили обстоятельства встречи двух школьниц из Киселевска (Кемеровская область) и обвиняемого в убийстве мужчины: по версии правоохранителей, девочки первыми заговорили с подозреваемым, заявили в пресс-службе регионального СУ СК. По версии следствия, девочки по дороге из школы увидели мужчину, у которого попросили семечек, чтобы накормить голубя. Тот, будучи пьяным, предложил школьницам купить в магазине сладости и корм для птиц, на что они согласились и пошли с ним, передает «Интерфакс». «Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости. В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера. Чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу», – добавили в ведомстве. Отмечается, что назначен ряд экспертиз как погибшим, так и обвиняемому, в том числе будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Также следствие устанавливает, в каких условиях проживали погибшие дети. Напомним, две девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Затем в соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Через некоторое время девочки были обнаружены мертвыми. Подозреваемого в убийстве девочек задержали. Он дал признательные показания, сообщив, что сначала изнасиловал, а после задушил девочек. Ему грозит пожизненное заключение. Местная жительница сообщила, что подозреваемый в убийстве двух детей в Кузбассе мог убить еще и ее сына, мальчику удалось убежать из рук злоумышленника. СК России сообщал, что обвиняемый в убийстве детей после освобождения из тюрьмы переехал в другой город, где его не поставили на учет в органах профилактики. По этому факту возбуждено уголовное дело о халатности. На севере Красноярского края пропали две девочки 9 сентября 2021, 09:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Полиция ищет двух девочек, ушедших из дома в Лесосибирске Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. «В настоящее время сотрудниками ОВД инициирована проверка, на поиски школьниц по указанию руководства ОМВД по городу Лесосибирску поднят весь личный состав отдела, устанавливаются обстоятельства пропажи несовершеннолетних», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. В ведомстве уточнили, что накануне в одной из соцсетей появилась информация, что в Лесосибирске пропали две несовершеннолетние девочки. От родителей девочек по данному факту заявлений не поступало. Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Позже девочки были обнаружены мертвыми. Подозреваемого в убийстве девочек задержали. Пестерников дал признательные показания, он сообщил, что сначала изнасиловал, а после задушил девочек, ему грозит пожизненное заключение. Местная жительница сообщила, что подозреваемый в убийстве двух детей в Кузбассе мог убить еще и ее сына, мальчику удалось убежать из рук злоумышленника. СК сообщал, что обвиняемый в убийстве детей после освобождения из тюрьмы переехал в другой город, где его не поставили на учет в органах профилактики. По этому факту возбуждено уголовное дело о халатности. Эксперт назвал «коррупциогенным» существовавший порядок техосмотра 7 сентября 2021, 19:33 Проведение технического осмотра отдельно от штатного технического обслуживания – это пережиток советского времени, сказал газете ВЗГЛЯД директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, комментируя инициативу «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. «Автомобиль любой: грузовой, какой угодно приезжает на сертифицированную станцию, проходит обслуживание и получает отметку [о техосмотре]. Отдельно осмотр и отдельно обслуживание – это экономически тупиковая вещь и «коррупциогенная», – заявил Блинкин. По его словам, «нельзя отрывать одно от другого», отдельные друг от друга пункты «всегда будут либо бедными, либо коррумпированными». «Другого просто быть не может», – заключил эксперт. Ранее «Единая Россия» предложила сделать прохождение техосмотра добровольным. Инициативу партии поддержали в правительстве на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Процедуру хотят оставить обязательной только при смене собственника для автотранспорта старше четырех лет – это коснется только физических лиц. На коммерческий транспорт новое правило распространяться не будет. Парламентарии от «Единой России» готовы вместе с правительством подготовить необходимый законопроект и принять его в новом созыве Госдумы. Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 9 сентября 2021, 15:00

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поддержал предложение секретаря генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и согласился присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» еще 11 городам. «Мы проделали всю необходимую работу, провели голосование с целью определения новых претендентов. … Все предложенные города достойны почетного звания, «Единая Россия» просит вас поддержать предложение о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 11 городам», – заявил Турчак, передает ТАСС. Путин поддержал эту инициативу, также предложив добавить в список Бологое (Тверская область). Президент сообщил, что соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, передает РИА «Новости». «Позвольте мне подвести итоги и назвать города, которые по решению нашего оргкомитета будут удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время», – сказал президент. Он поздравил с присвоением почетного звания жителей 12 городов России: Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Кострома (Костромская область), Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита (Забайкальский край), Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово (Кемеровская область). Глава государства также сообщил, что список городов трудовой доблести в России будет пополняться. «В нашей стране практически каждая семья, каждый населенный пункт, все внесли свой вклад в Великую Победу. Поэтому, конечно, список городов трудовой доблести мы будем пополнять», – сказал Путин. Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году звание получили 20 городов. В 2021 году Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще 12 городам. Глава «Лиза Алерт» предложил надевать на педофилов неснимаемые браслеты 7 сентября 2021, 16:35 Текст: Алексей Дегтярев

За освобожденными после отсидки за педофилию необходимо следить через неснимаемые браслеты, заявил председатель отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. «Считаю необходимым разработать меры профилактики и контроля, которые уберегут общество от опасных преступников на весь срок их жизни.... Необходим постоянный контроль местоположения, координаты неснимаемого браслета, регулярная работа с психиатром, непрерывное отслеживание того, чем человек занимается, с кем он контактирует и т.д», – цитирует Сергеева РИА «Новости». По его словам, эти меры должны помочь «хоть как-то», пока не разработано новых научных прорывных решений. Глава отряда добавил, что психиатрия должна разработать пожизненную индивидуальную терапию для таких людей, так как преступления против детей совершаются рецидивистами. «Очень много фатальных преступлений в отношении детей совершают преступники-рецидивисты. Эти люди уже привлекались к ответственности за насильственные действия, но по окончании тюремного срока или лечения государство не обеспечило за ними должного контроля», – заключил Сергеев. Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Позже девочки были обнаружены мертвыми. СМИ сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве девочек, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Информацию о задержании подозреваемого позднее подтвердил Следственный комитет. В Тюмени в конце июня пропала восьмилетняя девочка. В августе было найдено тело, предположительно, принадлежащее пропавшему ребенку. Позже подозреваемого в ее убийстве арестовали. Адвокат Павел Астахов, комментируя газете ВЗГЛЯД убийство школьниц в Кузбассе, заявил, что вопрос о том, возвращать смертную казнь за убийство детей или нет, нужно решать всенародно. Член Общественной палаты комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Диана Гурцкая отметила, что преступник, который изнасиловал и убил двух школьниц в Кузбассе, заслуживает самого максимального наказания, которое существует по закону, чтобы за это время он смог почувствовать и осознать, что он сделал. В Кремле отметили, что пока не занимаются изменениями в законах в связи с резонансными убийствами детей. Депутат Александр Хинштейн, между тем, сообщил, что в Госдуме начали заниматься законопроектом об электронных браслетах для педофилов. В Госдуме поддержали отмену обязательного техосмотра для машин 8 сентября 2021, 11:22

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Отмена обязательного техосмотра для машин «моложе» четырех лет назрела давно и не снизит безопасность дорожного движения, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («Единая Россия»). «Своим предложением «Единая Россия» инициирует комфортное прохождение техосмотра. Более того, считаю целесообразным проводить эту процедуру именно на станциях технического обслуживания (СТО) транспортных средств, чтобы не устраивать очередей и исключить появление «липовых» диагностических карт», – указал Афонский. По его словам, необходимо зафиксировать требование к техосмотру, чтобы инспектировать те углы и агрегаты машины, которые существенно влияют на безопасность движения. Ранее «Единая Россия» предложила отменить обязательный техосмотр. Инициативу партии поддержали в правительстве на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. Процедуру хотят оставить обязательной только при смене собственника для автотранспорта старше четырех лет – это коснется только физических лиц. На коммерческий транспорт новое правило распространяться не будет. Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, парламентарии от «Единой России» готовы вместе с правительством подготовить необходимый законопроект и принять его в новом созыве Госдумы. Директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, комментируя инициативу «Единой России» об отмене обязательного техосмотра, заявил, что проведение технического осмотра отдельно от штатного технического обслуживания – это пережиток советского времени. «Единая Россия» предложила отменить обязательный техосмотр 7 сентября 2021, 18:57 Текст: Елена Мирошниченко

Парламентарии от «Единой России» вместе с правительством доработают необходимый законопроект, внесут в Госдуму и оперативно примут в новом созыве, заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. «Фракция «Единой России» предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет», – приводятся его слова на сайте партии. Он сообщил, что при сборе предложений в народную программу «Единой России» поступило большое количество обращений по поводу упрощения процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов. «Действующие правила проведения техосмотра уже морально устарели, они были приняты в 1994 году. Все процедуры превратились в банальную формальность. И многие это воспринимают, как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО», – отметил секретарь Генсовета «Единой России». Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, одобрила инициативу по упрощению процедуры техосмотра. «Предложение парламентариев «Единой России» давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», – сказал зампред правительства, отметив, что «за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля, в первую очередь, должен следить собственник». Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве детей в Кемеровской области 7 сентября 2021, 13:10 Текст: Алексей Дегтярев

Вероятный убийца детей в Кузбассе Виктор Пестерников два раза нарушал условия надзора после освобождения из колонии, полиция ограничивалась предупреждениями, сообщил источник в правоохранительных органах. «Пестерников дважды после освобождения и постановки на учет по месту жительства, будучи под административным надзором, нарушал условия административного надзора», – сообщил собеседник РИА «Новости». После нарушений правоохранители якобы ограничивались лишь административным наказанием в виде предупреждения, добавил источник. Пестерников в 2009 году был осужден в Кузбассе по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних», он отбывал десять лет в колонии строгого режима. По действующим законам, за освобожденными из мест лишения свободы после подобных преступлений устанавливают административный надзор. Он представляет собой наблюдение полицией за освобожденным и временное ограничение прав. Подобных судимых обязывают отмечаться в полиции, быть дома в определенное время, запрещают им посещение общественных мест и т. д. Пестерникову установили административный надзор на восемь лет: мужчину обязали два раза в месяц отмечаться в полиции, запретили быть вне дома с 22 до 6 часов, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы городского округа, где он проживал, посещать места общественного питания, где продают алкоголь. Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Позже девочки были обнаружены мертвыми. СМИ сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве девочек, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Информацию о задержании подозреваемого позднее подтвердил Следственный комитет. В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщали, что мужчина летом 2021 года пропадал, его искали волонтеры. Проценко предложил реформировать систему квотирования мест в медвузах 8 сентября 2021, 17:18 Региональные системы образования в медицинской сфере нуждаются в квотировании и последипломном сопровождении, поскольку работодатели предъявляют претензии к вузам, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. «Мы прекрасно понимаем, что большие города, миллионники – в социальном плане для молодежи более привлекательны. Вузы за последние годы, как и медицина, тоже претерпевали изменения в количественном плане – и не в сторону увеличения. Так справятся ли вузы с потоком, если их открыть и не приведет ли ситуация к тому, что количество не перейдет в качество, а наоборот, качество ухудшится? Если такая потребность есть, то большинство заведующих, которые все равно так или иначе являются менторами или наставниками с практической точки зрения, готовы в условиях внешнего совместительства или какого-то оперативного договора эту программу реализовывать», – приводит слова Проценко сайт ЕР. Очень важный вопрос, по словам Проценко, – распределение молодых специалистов после бюджетного обучения. «У меня есть полное понимание, что, если что-то делать, то результат мы получим через шесть лет. Будет очень нечистоплотно и нечестно, если человека, который заходил на бюджетное место три-четыре года назад, не зная этих условий, сегодня мы поставим перед фактом», – сказал он. Главврач Коммунарки также призвал активнее применять телемедицинские технологии, в частности, для удаленного консультирования специалистов на местах. «Одно из решений, когда фельдшер может получить второе мнение, а доктора – провести дистанционный консилиум для принятия решения, нуждается ли пациент в более глубоком дообследовании – или нет. Можно масштабировать систему Челябинской области на всю страну по телерасшифровке кардиограмм. Мне это видится очень важным», – добавил он. По предложению президента Владимира Путина на съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии. Новорожденную девочку нашли в мусоропроводе в Москве 9 сентября 2021, 09:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Новорожденный ребенок найден в мусоропроводе дома на юго-западе Москвы, столичная прокуратура проводит проверку, сообщает прокуратура. В четверг утром в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре нашли новорожденную девочку, ей не больше суток от рождения. Ребенка передали врачам. «Жизнеустройство ребенка поставлено прокурорами на контроль, после установления личностей родителей, их действиям будет дана процессуальная оценка. Ход процессуальной проверки контролируется прокурорами», – передает РИА «Новости» сообщение столичного надзорного ведомства. Напомним, в августе в Хамовническом районе Москвы в мусорном контейнере обнаружили новорожденную девочку, завернутую в куртку и полиэтиленовый пакет. Турчак заявил о готовности России оказать помощь Донбассу 8 сентября 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Россия всегда готова оказать помощь Донбассу и считает важным сохранить память о защитниках этого региона, заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на Всероссийском съезде «Защитники России» на мемориальном комплексе «Саур-Могила». «Саур-Могила – это особое место: это наш Сталинград, это Невский пятачок, это Прохоровское поле. На этой политой кровью земле уже в 2014 году было остановлено новое нацистское нашествие», – подчеркнул Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Он добавил, что Россия всегда была, есть и будет вместе с жителями Донбассом. «Всегда готова протянуть руку помощи, и наша с вами общая задача – чтобы память о годах Великой Отечественной войны, память о тех событиях, которые происходили здесь, на Саур-Могиле в 2014 году, не была стерта у нас, наших детей и внуков. За русский мир, за нашу русскую землю, за наше русское единство!» – заключил он. Напомним, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. «Единая Россия» принимала участие во многих гуманитарных миссиях в Донбассе. Так, в ходе майского визита секретаря генсовета в Ростовскую область представителям народных республик передали два автомобиля скорой помощи для врачей и медикаменты для постковидной реабилитации учителей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Россия в течение 5-7 лет может отказаться от налоговых проверок бизнеса 8 сентября 2021, 20:09 Текст: Андрей Резчиков

Налоговая служба и так уже обладает всей полнотой информации о движении средств. Это позволяет не беспокоить предприятия проверками в столь непростое время, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, комментируя решение властей по инициативе «Единой России» продлить введенный в период пандемии мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. «Продление моратория на проверки малого бизнеса можно только приветствовать. Предпринимателям, которые находятся в сложной ситуации выхода из пандемии, меньше всего хотелось бы подвергаться дополнительным проверкам», – считает первый зампред комиссии Общественной палаты России по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. «Стоит напомнить: даже без нынешнего моратория количество проверочных мероприятий уменьшилось за последние годы до самых минимальных цифр. Прежде всего это связано с успехом налогового администрирования, с тем, что налоговая служба обладает сегодня всей полнотой информации и не нуждается в проверках этого сегмента. Налоговики и так уже имеют представление о движении средств и налогооблагаемой базе. Сочетание этих факторов позволяет не беспокоить малый и средний бизнес в такое напряженное время», – заверил эксперт. В среду правительство по инициативе «Единой России» решило продлить на 2022 год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, это коснется порядка 100 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Ранее эту инициативу партии одобрил и президент Владимир Путин. Впервые поддержать бизнес таким образом партия предложила еще в апреле 2020 года, на пике пандемии. Был введен мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе на налоговые и таможенные. Мораторий действовал до 31 декабря. В октябре прошлого года президент предложил продлить его и на 2021 год. Кирьянов добавил, что длительность моратория будет зависеть от экономической ситуации, от возвращения на показатели, отмеченные до начала пандемии. «Кроме того, надеюсь, в среднесрочной перспективе, в течение пяти-семи лет, мы вообще откажемся от таких проверок и переведем сотрудничество налогоплательщика и фискальных органов в сервисную плоскость. То есть возможен вариант, при котором налоговая служба будет сама формировать удобные предложения по оплате, а проверки будут инициироваться самими предпринимателями – в случае, если они не согласны с начислениями. Это правильный путь», – убежден председатель Российского союза налогоплательщиков. При этом Россия может стать первой страной с подобной схемой налогообложения, добавил Кирьянов, ничего подобного за рубежом, в том числе в ЕС, пока нет. «Уже сегодня налоговое администрирование в России значительно опережает опыт западноевропейских стран. Мы находимся в лидерской позиции, и ознакомиться с нашим опытом было бы полезно тем странам, которые превосходят российскую экономику по мощи, но отстают в применении новейших фискальных технологий», – подытожил Кирьянов. Правительство по инициативе «Единой России» продлило мораторий на проверки бизнеса 8 сентября 2021, 12:07 Текст: Алина Назарова

Российское правительством по инициативе партии «Единая Россия» приняло решение о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса на 2022 год, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. По словам премьера, соответствующее постановление уже готовится. Предложение «Единой России» о продлении моратория коснется порядка 100 тыс. субъектов МСП, говорится в сообщении партии в Telegram. Инициативу партии продлить на 2022 год мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса во всех отраслях экономики на съезде «Единой России» 24 августа поддержал и президент Владимир Путин. Впервые поддержать бизнес таким образом партия предложила еще в апреле 2020 года, в пик пандемии. Тогда был введен мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Он действовал до 31 декабря 2020 года. В октябре 2020 года президент предложил продлить мораторий на 2021 год. ЕР решила выделить средства для модернизации «Почты России» 9 сентября 2021, 15:45 Текст: Елена Мирошниченко

Сельские отделения «Почты России» играют значительную роль в жизни людей, их необходимо развивать и насыщать новыми сервисами и функциями, считает первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генерального Совета «Единой России» Андрей Турчак. «В народной программе «Единой России» отдельной строчкой записано развитие «Почты России», ее региональных сельских отделений. Наша задача, чтобы фракция «Единой России» после выборов при формировании бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов эти планы подкрепила и защитила отдельной строчкой в федеральном бюджете», – сказал он во время визита в новый логистический терминал «Почты России» в Самаре, об этом сообщается на сайте партии. Турчак отметил, что власти региона реализовали ряд пилотных проектов на базе отделений «Почты России». В частности, почтальонов привлекали к кампаниям по диспансеризации и вакцинации населения, организации телемедицинских консультаций. В некоторых почтовых отделениях в порядке эксперимента были открыты аптеки. Он также ознакомился с работой почтового отделения в селе Верхняя Подстепновка. «Мы понимаем, что вот такое типовое почтовое отделение на сельской территории - это центр жизни. Люди приходят сюда не только за получением почтовых сервисов – это еще и место встречи, общения, коммуникации. А с учетом тех сервисов, которые вы внедряете через почтальонов – и с точки зрения телемедицины, диспансеризации сельского населения, – это очень важно. И функция соцзащиты, которую вы добавили – это помогает людям напрямую», – отметил он. Напомним, предложение представителей «Единой России» о расширении возможностей «Почты России» на селе президент Владимир Путин поддержал на встрече с представителями партии 22 августа. Оно также вошло в предложения съезда «Единой России». Путин поручил предусмотреть ресурсы на обновление почтовых отделений, чтобы они могли вести доставку лекарств и продуктов, предоставлять справки и выписки из Единого портала госуслуг, отправлять в МФЦ необходимые документы и оказывать другие услуги, необходимые людям. Появилось видео спасения маленькой девочки после взрыва в Ногинске 8 сентября 2021, 12:13 Текст: Алексей Дегтярев

Опубликована видеозапись спасения маленькой девочки в первые минуты после взрыва квартиры в Подмосковье. «Девочка, сиди. Сиди так, сиди», – обратились к сидящей на краю обрушившейся стены спасатели. Ребенок сидел на краю плиты перекрытия уничтоженной взрывом квартиры на втором этаже. Ее спасли сотрудники МЧС. Видео опубликовано в Telegram-канале RT. В среду утром взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. Погибли два человека, еще пятеро пострадали. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва мог стать включенный газ для обогрева квартиры.