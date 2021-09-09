Убитые в Кузбассе школьницы первыми заговорили с педофилом

Следователи предварительно восстановили обстоятельства встречи двух школьниц из Киселевска (Кемеровская область) и обвиняемого в убийстве мужчины: по версии правоохранителей, девочки первыми заговорили с подозреваемым, заявили в пресс-службе регионального СУ СК.

По версии следствия, девочки по дороге из школы увидели мужчину, у которого попросили семечек, чтобы накормить голубя. Тот, будучи пьяным, предложил школьницам купить в магазине сладости и корм для птиц, на что они согласились и пошли с ним, передает «Интерфакс».

«Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости. В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера. Чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что назначен ряд экспертиз как погибшим, так и обвиняемому, в том числе будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Также следствие устанавливает, в каких условиях проживали погибшие дети.

Напомним, две девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Затем в соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости.

Через некоторое время девочки были обнаружены мертвыми. Подозреваемого в убийстве девочек задержали. Он дал признательные показания, сообщив, что сначала изнасиловал, а после задушил девочек. Ему грозит пожизненное заключение.

Местная жительница сообщила, что подозреваемый в убийстве двух детей в Кузбассе мог убить еще и ее сына, мальчику удалось убежать из рук злоумышленника.

СК России сообщал, что обвиняемый в убийстве детей после освобождения из тюрьмы переехал в другой город, где его не поставили на учет в органах профилактики. По этому факту возбуждено уголовное дело о халатности.