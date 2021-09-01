Захарова назвала возмутительным отказ Украины пускать автомобили с номерами Приднестровья

Украине посоветовали забыть о вступлении в ЕС и НАТО

Украина должна отказаться от идеи вступления в Евросоюз и НАТО и заняться «вестернизацией», исходя из национальных интересов, заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний.

Загородний в своей статье для издания «Главред» оценил реакцию украинцев на слова экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что стране нужно 20 лет для вступления в ЕС. При этом он отметил, что украинцы упустили ее оговорку: «Киеву нужно ждать исторического момента».

«То есть, черт знает, когда, и то неточно. Еще и непонятно, будет ли этот ЕС вообще через 20 лет», – заявил Загородний.

Он добавил, что страны Балтии попали в ЕС, потому что это не было важным для России, а вот Украина для нее – принципиальный вопрос. Загородний рекомендует использовать имеющиеся возможности и не думать о вступлении куда-то. Тем более, по словам самой Керсти Кальюлайд, это проблематично, пока у Украины есть неподконтрольные территории.

Загородний привел в пример Турцию, которую не принимали в ЕС, а она развилась сама, именно в направлении своих интересов.

«Турция провела индустриализацию согласно своим интересам и стала крупным игроком на уровне того же ЕС. Теперь вокруг Турции уже бегают европейцы с просьбой учесть их интересы. Так поступают взрослые люди, которые не ищут новый объект поклонения и работают на свой интерес. Мы тоже можем стать более крупным игроком в том же ЕС, чем нам хотят навязать», – считает эксперт.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.

При этом глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет.