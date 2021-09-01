ЕС упрекнули за отказ массово принимать афганских беженцев

Ни одна страна Евросоюза не согласилась принимать в массовом порядке беженцев из Афганистана, заявил председатель Европарламента Давид Сассоли на форуме по стратегической безопасности в словенском городе Блед.

«Я глубоко разочарован вчерашним решением Совета ЕС по внутренним делам. Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое», – цитирует ТАСС Сассоли.

По его мнению, все думают только о тех афганцах, кто работал с Европарламентом, но ни у кого не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасности.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз окажет финансовую помощь соседним с Афганистаном странам для приема беженцев.

Тем временем турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не может принять новых беженцев из Афганистана, страна в достаточной степени выполнила свои моральные и гуманитарные обязанности в 2015 году. Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает идею создания под контролем ООН «зоны безопасности» в Кабуле с участием международных миротворческих сил.

США объявили, что выделят еще три военные базы, расположенные на американской территории, для размещения 50 тыс. беженцев из Афганистана.

На минувшей неделе гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 млн человек. Для оказания помощи уже имеющимся беженцам, а также возможным будущим переселенцам и странам, которые их приютят – Ирану, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, гуманитарным организациям в ближайшее время будет необходимо 299,2 млн долларов.

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