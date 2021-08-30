Турция отказалась принять беженцев из Афганистана

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30 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 10:41  |  vz.ru
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К исчезновению газового топлива в России причастна Украина

Российское газовое топливо неожиданно исчезло с заправок в некоторых регионах Максим Богодвид/РИА Новости
Ряд российских регионов столкнулся с нехваткой сжиженного углеводородного газа на АЗС. В Крыму и Татарстане люди не могут заправить газом свои автомобили, а также газовые баллоны в самый разгар консервации. Дефицит привел к резкому скачку цен на СУГ. В это время на Украине российские поставщики бьют рекорды по экспорту.  Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Успехи и неудачи ВМФ СССР в Великой Отечественной обросли мифами

Действия ВМФ СССР во время Великой Отечественной до сих пор вызывают споры историков Роберт Диамент/РИА Новости
Восемьдесят лет назад советский Военно-морской флот понес страшные потери в ходе Таллинского перехода – погибли тысячи людей, десятки кораблей были уничтожены. О причинах этой трагедии и о советских мифах относительно роли ВМФ в Великой Отечественной войне газете ВЗГЛЯД рассказал историк Мирослав Морозов. Подробности...
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Как Украина грабит своих ближайших союзников

Иностранные инвесторы не имеют никаких гарантий заработка на Украине Виталий Тимкив/РИА Новости
«Вас обманут снова и снова». Такими словами инвесторы из Прибалтики описывают происходящее на Украине с точки зрения бизнес-климата – и отношения к ним как к «буржуям, которых надо доить и кидать». Все это служит прекрасной иллюстрацией к резким обвинениям, которые на днях бросила в адрес Украины президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Почему Россия не овладела Восточной Пруссией еще в 1914 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
«Цитадель германского милитаризма», казалось, могла попасть в русские руки еще в Первую мировую – но что-то пошло не так. В чем было дело? Подробности...

Либералы построили параллельное прокси-государство

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Необходимо крайне трезво оценивать это странное, параллельное ино-государство. Оно живет, оно пульсирует, оно строится, оно защищается, оно обрастает институтами. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Только из ефремовского МХАТ вышло три монахини

Лариса Бравицкая
Лариса Бравицкая, актриса, писатель, сценарист
Все почему-то удивились, когда Екатерина Васильева ушла в монастырь. А в этом нет ничего удивительного. Довольно логичная «карьера» для актрисы. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Одна из выпущенных по аэропорту Кабула ракет достигла цели
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    Турция отказалась принять беженцев из Афганистана

    30 августа 2021, 10:28

    Текст: Алина Назарова

    Турция не может принять новых беженцев из Афганистана, страна в достаточной степени выполнила свои моральные и гуманитарные обязанности в 2015 году, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров со своим германским коллегой Хайко Масом.

    «Мы в достаточной степени выполнили наши моральные и гуманитарные обязанности в вопросах миграции. Не может быть и речи о том, чтобы мы взяли на себя дополнительное бремя беженцев», – заявил Чавушоглу, передает Deutsche Welle.

    Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает идею создания под контролем ООН «зоны безопасности» в Кабуле с участием международных миротворческих сил.

    Тем временем, США объявили, что выделят еще три, расположенные на американской территории, военные базы для размещения 50 тыс. беженцев из Афганистана.

    На минувшей неделе гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 млн человек. Для оказания помощи уже имеющимся беженцам, а также возможным будущим переселенцам и странам, которые их приютят – Ирану, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, гуманитарным организациям в ближайшее время будет необходимо 299,2 млн долларов, передает РИА «Новости»


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    Эксперт объяснил упорство Эрдогана в покупке С-400
       29 августа 2021, 17:02
    Фото: Depo Photos/Global Look Press
    Текст: Анастасия Куликова

    «Намерение Анкары купить второй полк С-400 объясняется желанием показать свою независимость в отношениях с США и многовекторность во внешней политике», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Ранее президент Тайип Эрдоган подтвердил планы Турции по закупке второго полка зенитных ракетных комплексов С-400 у России.

    «Своим заявлением Эрдоган демонстрирует политическое упорство: он не только не прекращает сотрудничество по С-400, как от него требуют США, а еще и усиливает его», – отметил военный эксперт Сергей Денисенцев.

    На планы Анкары по закупке второго полка С-400 повлияла совокупность факторов. «Во-первых, Эрдоган стремится продемонстрировать многовекторность Турции и ориентированность не на одного партнера в лице США. Во-вторых, у Турции появляется возможность изучать и работать с новыми военными технологиями», – пояснил собеседник.

    «Кроме того, помимо вопроса технологий и желания показать независимость, свою роль сыграл и ценовой фактор. Закупка С-400 обходится для турецкого бюджета дешевле, чем обошлось бы аналогичное сотрудничество с американцами», – добавил эксперт.

    «Впрочем, два полка С-400 – это не так много для страны, которая находится в столь сложной геополитической ситуации. Нельзя сказать, что закупка второго полка радикально изменит возможности Анкары в военном плане. Нет. Это скорее политический вопрос», – резюмировал Денисецев.

    В воскресенье президент республики Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в приобретении у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400. «Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. В последнем телефонном разговоре с президентом Путиным мы обсудили эту тему. Когда я поеду в Россию, мы все это обсудим еще раз», – отметил турецкий лидер.

    В августе гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев заявил, что новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время.

    В июле замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон может ввести в отношении Турции дополнительные санкции в случае закупок российских вооружений.

    «Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции [в рамках американского закона] CAATSA», – сказала Нуланд в Конгрессе. Она добавила, что продажи и совместное с Турцией производство истребителя-бомбардировщика F-35 останутся приостановленными.

    Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.

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    Коментарии (26)
    Эксперт опроверг открытие талибами водохранилища для подачи воды в Иран

    29 августа 2021, 11:15

    Текст: Елизавета Булкина

    Сообщения о том, что талибы (организация «Талибан» запрещена в России) открыли шлюзы водохранилища Хайраманд для подачи воды в Иран (в провинции Систан и Балуджистан) не соответствует действительности, заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области российско-иранских отношений Раджаб Сафаров.

    «Из-за обильных дождей и селевых потоков забор воды достиг критического уровня, произошел сброс лишнего объема воды. Видимо, люди это восприняли за открытие талибами водохранилища для иранцев», – пояснил он.

    По словам Сафарова, сообщения такого рода появились в основном в социальных сетях.

    «Наоборот, из-за того, что некоторые официальные лица провинции сделали публичные антиталибские заявления, спикер талибов Моджехед достаточно резко прошелся по Ирану», – заключил эксперт.

    Подача воды в Иран была перекрыта бывшим правительством Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что страна больше не будет раздавать бесплатную воду никому. Одним из условий была поставка Ираном топлива в обмен на воду. В Тегеране заявили, что Гани, поступая таким образом, нарушил договор о реке Гильменд 1973 года, который разделил воду между двумя странами, передает The Cradle.

    При этом иранские официальные лица утверждали, что решение Кабула отрезать Иран от основного источника воды было принято из-за настойчивости США использовать любые средства для давления на Тегеран.

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

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    СМИ: Удар в Кабуле осуществили США

    29 августа 2021, 16:45

    Текст: Елена Мирошниченко

    Удар в Кабуле осуществили США, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

    «США произвели военный удар в Кабуле», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».

    Согласно источникам, целью удара были предполагаемые боевики группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).

    Между тем телеканал Al-Jazeera сообщает, что в результате взрыва в Кабуле один ребенок погиб, еще три человека пострадали. По данным корреспондента телеканала, человеческие жертвы стали результатом ракетного удара по дому недалеко от аэропорта Кабула.

    Ранее стало известно, что в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.

    В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадалиПогибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.

    28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (31)
    США подтвердили удар по машине в Кабуле
       29 августа 2021, 18:07
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елена Мирошниченко

    Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).

    «Вооруженные силы США в рамках самозащиты нанесли сегодня загоризонтный беспилотный авиаудар по автомобилю в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны «ИГ* – Вилаят Хорасан» международному аэропорту имени Хамида Карзая», – сообщило Центральное командование США, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya. Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.

    В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадалиПогибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.

    28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (48)
    Политолог указал на хаотичное поведение США в Афганистане
       29 августа 2021, 19:36
    Фото: twitter.com/karimi_shafi
    Текст: Анастасия Куликова

    «Американцы действуют спонтанно и сумбурно, пытаясь не допустить повторения терактов, эвакуироваться и забыть обо всем как о страшном сне», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее США подтвердили удар по машине в Кабуле, в результате которого погибло четыре ребенка. Предполагалось, что автомобиль был начинен взрывчаткой.

    «США, строго говоря, уже все равно, к каким последствиям проведут такие авиаудары, потому что они заканчивают вывод войск из Афганистана. Вероятно, они получили какие-то сведения о готовящемся теракте. Если это правда, то предотвращение того, что случилось несколько дней назад в кабульском аэропорту, необходимая вещь. Понятно, что убивать детей никто не собирался. Но в таких случаях всегда есть издержки», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов.

    «В целом все это выглядит печально. Такое ощущение, что в Белом доме нет представления о том, как себя вести. Предпринимаются какие-то хаотичные действия на финальном этапе. То есть мы видим, что американцы действуют спонтанно и сумбурно за два до объявленного дедлайна по выводу войск», – пояснил собеседник.

    «Но я не думаю, что эта история как-то скажется на Байдене. Как говорит русский народ – «снявши голову, по волосам не плачут», особенно при том количестве издержек, которое принесло Байдену решение о спешном выводе войск из Афганистана», – добавил политолог.

    «Поэтому все дальнейшие действия США определяются текущей ситуацией в Кабуле. Они стараются закончить операцию по эвакуации как можно быстрее и как можно эффективнее, чтобы не допустить повторения того, что произошло несколько дней назад, и забыть обо всем как о страшном сне. У американцев довольно узкий коридор, и они вынуждены пройти по нему до самого конца», – заключил Лукьянов.

    В воскресенье в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya. Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.

    Позже Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).

    В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадалиПогибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.

    28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.

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    Одна из выпущенных по аэропорту Кабула ракет достигла цели
       30 августа 2021, 09:40
    Фото: Maxar Technologies/REUTERS
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту афганской столицы, попала на территорию аэропорта, сообщили СМИ.

    Как сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое), о потерях и ущербе пока неизвестно.

    Источник сообщил, что ракеты были запущены из северной части столицы, передает РИА «Новости».

    Ранее в понедельник американский чиновник сообщил, что несколько ракет было выпущено по международному аэропорту Кабула в понедельник утром, но их перехватила система ПРО. Всего было пущено пять ракет. 

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    СМИ сообщили о взрыве в Кабуле

    29 августа 2021, 15:53

    Текст: Елизавета Булкина

    В Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.

    Корреспондент РИА «Новости» передает, что сильный взрыв произошел недалеко от аэропорта Кабула.

    По словам источника из полицейского управления афганской столицы, взрыв произошел из-за ракетного удара.

    В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадалиПогибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.

    28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.

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    Эрдоган заявил о готовности Турции нормализовать отношения с Арменией

    29 августа 2021, 15:50

    Текст: Елена Мирошниченко

    Турция готова постепенно нормализовать отношения с Арменией на фоне ее примирительных заявлений, сообщил президент республики Тайип Эрдоган.

    «Я желаю успехов новому правительству Армении. Нашему региону нужен конструктивный подход. Даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Поэтому мы можем постепенно нормализовать отношения с Арменией, новое правительство которой заявило о готовности двигаться в этом направлении», – сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Сараево, передает РИА «Новости».

    Эрдоган уверен, что заниматься вопросами экономического развития и создавать условия для сотрудничества можно только после обеспечения стабильного мира.

    «С таким же понимаем Азербайджан предлагает начать переговоры с Арменией для достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Благодаря такому подходу появятся новые возможности для развития Южного Кавказа. Мы готовы работать со всеми сторонами, которые хотят использовать такой исторический шанс. На повестке наше предложение о создании «Платформы пяти» или «Платформы шести» с участием Турции, Азербайджана, России, Ирана и Армении. Мы предложили включить сюда и Грузию. Если такая площадка будет организована, в регионе станет намного спокойнее», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что видит положительные сигналы со стороны Турции в контексте регионального мира.

    Коментарии (5)
    Талибы отключили интернет в неподконтрольной провинции Панджшер

    29 августа 2021, 14:21

    Текст: Елена Мирошниченко

    Движение «Талибан» (запрещено в России) отключило интернет в провинции Панджшер, передает местное информационное агентство Raha Press.

    Как сообщает агентство, Панджшерскую долину отключили от интернета, предполагается, что это сделано для того, чтобы вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента и находящийся в Панджшере, не смог публиковать сообщения в Twitter, передает РИА «Новости».

    Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что ситуация в афганской провинции Панджшер спокойная, движение «Талибан» придерживается линии на мирное урегулирование. 

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

    В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.

    Коментарии (35)
    Эрдоган подтвердил планы Анкары по закупке второго полка С-400
       29 августа 2021, 13:56
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Турция не сомневается, что приобретет у России второй полк зенитных ракетных комплексов С-400, заявил президент республики Тайип Эрдоган.

    «Насчет покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. Во время тушения пожаров [на юге республики в августе] мы использовали российские самолеты. В последнем телефонном разговоре [с президентом РФ Владимиром Путиным] мы обсудили эту тему. Когда я поеду в Россию, мы все это обсудим еще раз», – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев заявил, что новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время.

    Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО

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    Байдену доложили о ракетном ударе по аэропорту Кабула
       30 августа 2021, 08:26
    Фото: AKHTER GULFAM/EPA/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Президент США Джо Байден проинформирован о ракетном обстреле международного аэропорта афганской столицы Кабула, сообщил Белый дом.

    «Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата (Белого дома) Рон Клайн проинформировали президента о ракетном обстреле международного аэропорта имени Хамида Карзая», – приводит РИА «Новости» заявление.

    Отмечается, что президенту США сообщили о непрерывном продолжении операций в аэропорту. Байден, в свою очередь, подтвердил свое распоряжение, чтобы командующие удвоили усилия и сделали в приоритетном порядке все необходимое для защиты войск США. 

    По данным Associated Press, ракеты ударили по району рядом с аэропортом, снаряды упали в район Кабула Салим Карван. Очевидцы сообщили, что после взрывов последовала стрельба, но непонятно, кто именно стрелял. Еще один из очевидцев заявил агентству, что сначала услышал звук трех взрывов и затем увидел вспышку в небе, похожую на огонь.

    Ранее американский чиновник сообщил, что несколько ракет было выпущено по международному аэропорту Кабула в понедельник утром, но их перехватила система ПРО. Всего было пущено пять ракет. 

    В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадалиПогибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». 

    В воскресенье Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористов ИГ.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Удар США в Кабуле был нацелен на планировавшего атаку на аэропорт террориста

    29 августа 2021, 17:40

    Текст: Елена Мирошниченко

    Террорист-смертник, планировавший атаку на аэропорт в Кабуле, был целью удара США в Афганистане, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя «Талибана» (запрещено в России).

    По данным агентства, террорист в момент удара находился в машине, передает РИА «Новости».

    Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.

    По словам очевидцев, в результате инцидента были уничтожены два транспортных средства и часть дома.

    Ранее СМИ сообщили, что удар в Кабуле осуществили США.

    Напомним, в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.

    В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадалиПогибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.

    28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.

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    Талибы потребовали от Гани вернуть деньги
       29 августа 2021, 22:37
    Фото: Rahmatullah Alizadah/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Ашраф Гани, который до бегства из Афганистана возглавлял страну, должен вернуть средства, полученные незаконным путем, заявил представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Мохаммад Сохаил Шахин.

    Как заявил Шахин, если Гани «взял деньги у народа Афганистана, деньги, которые, ему не принадлежали, он должен их вернуть». «Почему он должен присваивать себе народные деньги?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Doha News.

    Шахин заявил, что талибы предлагали Гани «осуществить мирную передачу власти», ожидая его «у ворот Кабула». Однако Гани, по словам представителя катарского офиса, «неожиданно для всех бежал, бросил правительство». Шахин считает, что Гани «создал ситуацию, при которой в городе стало небезопасно, началась беспорядочная стрельба».

    Напомним, в посольстве России рассказали, что Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны: «Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле».

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    Жертвами авиаудара США в Кабуле стали девять мирных жителей
       30 августа 2021, 03:59
    Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В результате ракетного удара, который США нанесли в Кабуле, погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей, сообщил их родственник.

    Один из членов семьи поименно назвал всех жертв. Мужчина заявил, что в результате авиаудара погибла «обычная семья». Самым младшим жертвам – два и три года. «Мы не ИГ* или ДАИШ* (арабский акроним ИГ*), это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Представитель Центрального командования вооруженных сил США Уильям Урбан заявил, что «осведомлен о сообщениях о гибели среди гражданских лиц» после «удара по машине в Кабуле». По его словам, США «оценивают результаты этого удара», который «устранил непосредственную угрозу» аэропорту со стороны террористической организации «Исламское государство*», передает ТАСС.

    Он подтвердил, что «были значительные и мощные вторичные взрывы из-за уничтожения машины». Как заявил Урбан, «это говорит о том, что в ней были значительные объемы взрывчатки, что могло привести к дополнительным жертвам». По его словам, «неясно, что могло произойти», проводится «дальнейшее расследование». «Мы были бы глубоко опечалены любыми случаями потенциальной гибели невинных людей», – сказал он.

    Напомним, центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство – Вилаят Хорасан»*. Телеканал Ariana News сообщал, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Джонсон назвал условия признания власти талибов в Афганистане
       30 августа 2021, 02:55
    Фото: Andrew Parsons/No 10 Downing Street/
    Handout/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Движение «Талибан» (запрещено в России) должно выполнить ряд условий для политического признания Западом новых властей Афганистана, заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

    Как заявил премьер-министр, Лондон вместе с «союзниками в Америке, Европе и по всему миру будет сотрудничать» с талибами «не на основании того, что они говорят, но на основании того, что они делают». Джонсон рассказал, что должен сделать «новый режим в Кабуле», если «хочет политического признания или чтобы ныне замороженные миллиарды были разблокированы». 

    По его словам, талибы должны «гарантировать безопасное перемещение для тех, кто хочет покинуть страну». Также от них требуют «уважать права женщин и девочек». Кроме того, Джонсон заявил, что Афганистан не должен «снова превратился в инкубатор глобального терроризма, потому что это было бы ужасно для Афганистана», передает ТАСС со ссылкой на PA.

    Напомним, руководство «Талибана» (запрещен в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства». Талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами. Обучение студентов и студенток в Афганистане решено разделить. Сообщалось, что талибы убили известного афганского певца Фавада Андараби.

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