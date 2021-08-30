ЕС пообещал помочь соседним с Афганистаном странам при приеме беженцев

Евросоюз окажет финансовую помощь соседним с Афганистаном странам для приема беженцев, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью газете Corriere della Sera.

«По вопросам, касающимся Афганистана, нам придется наращивать сотрудничество с соседними странами. Мы должны помочь им перед лицом первой волны беженцев. Бегущие афганцы сначала прибывают не в Рим, а, возможно, в Ташкент. Странам в первых рядах следует помочь», – цитирует РИА «Новости» Борреля.

При этом на вопрос, получат ли эти государства «финансовую поддержку от Европы, как ее получила Турция для сдерживания сирийцев», Боррель заявил, что «способность Европы ко впитыванию имеет пределы».

«Соседние страны будут задействованы позднее или раньше, чем Европа. И значит, да: это также означает оказание финансовой поддержки, как мы это сделали с Турцией», – сказал Боррель.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не может принять новых беженцев из Афганистана, страна в достаточной степени выполнила свои моральные и гуманитарные обязанности в 2015 году. Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает идею создания под контролем ООН «зоны безопасности» в Кабуле с участием международных миротворческих сил.

Тем временем, США объявили, что выделят еще три, расположенные на американской территории, военные базы для размещения 50 тыс. беженцев из Афганистана.

На минувшей неделе гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 млн человек. Для оказания помощи уже имеющимся беженцам, а также возможным будущим переселенцам и странам, которые их приютят – Ирану, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, гуманитарным организациям в ближайшее время будет необходимо 299,2 млн долларов.

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