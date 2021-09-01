Захарова ответила на слова Столтенберга перефразированной цитатой Пушкина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, пообещавшего не забывать о тех, кто не успел покинуть Афганистан.

«Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец», – написала российский дипломат в своем Telegram-канале.

До этого Столтенберг заявил, что произошедшее в Афганистане является последствиями неспособности политического руководства страны добиться мирного урегулирования, переход власти произошел вопреки «жертвам и вложениям» НАТО. Захарова сравнила слова Столтенберга про Афганистан с монологом из «Полицейской академии».

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «Талибан» (движение запрещено в России) выиграл войну. Он также назвал приход талибов к власти в Афганистане «явным поражением Запада».

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