За сутки в России выявили 22,1 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 22 160 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2150, Санкт-Петербурге – 1895, Московской области – 1487.

Всего в стране выявлено 6 469 910 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 769 981 человека, из них 14 474 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 769 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 165 650 человек.

Накануне, 8 августа, в России выявили 22 866 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 706.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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