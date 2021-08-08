За сутки в России выявили 22,9 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 22 866 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 866 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2761, Санкт-Петербурге – 1907, Московской области – 1527.

Всего в стране выявлено 6 447 750 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 755 507 человек, из них 15 669 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 787 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 164 881 человека.

Накануне, 7 августа, в России выявили 22 320 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 546.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.