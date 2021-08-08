Президент «Барселоны» назвал новый клуб Месси

Взгляд
8 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:41  |  vz.ru
Разделы

Рекордные цены на газ в Европе могут продержаться до весны

Высокие цены на газ не позволяют европейцам запастись им к зиме REUTERS/Ints Kalnins
Газпром начал отбор газа из хранилищ газа в ЕС и РФ. Это событие, а также пожар на газоконденсатном заводе в Уренгое напугали рынок – цены на газ достигли 540 долларов. Если раньше аналитики предсказывали падение цен осенью, то сейчас фьючерсы на газ превышают 500 долларов вплоть до II квартала 2022 года. И это при том, что европейские хранилища пока пусты, а насколько морозной будет зима – никто не знает. Подробности...
Перейти в раздел…

Как НАТО ведет подрывную пропаганду в России

Центры пропаганды в Прибалтике и Польше – это сугубо военные учреждения в структуре НАТО Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Для ведения идеологической войны против нашей страны созданы особые базы НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, они расположены в Риге, Таллине и Варшаве, и служат на этих базах в том числе и граждане России. Их главная задача – вести подрывную пропаганду в соцсетях, под видом обычных блогеров разжигая конфликты в обществе. Как же устроена натовская информационная машина? Подробности...
Перейти в раздел…

Жестокость и малодушие: Как Сталин проявил себя в качестве военного лидера

К концу войны Сталин надел погоны генералиссимуса wikimedia.org
Ровно 80 лет назад, 8 августа 1941 года, Сталин был назначен Верховным главнокомандующим, то есть замкнул на себя всю вертикаль военного управления. Личные качества и политические предрассудки советского лидера в итоге сильно сказались на его военных решениях. Советским войскам за это пришлось дорого заплатить. Подробности...
Перейти в раздел…

Молдавия оказалась в женских руках

Наталья Гаврилица будет управлять правительством только с оглядкой на президента Майю Санду EPA/ТАСС
В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей. Она является сторонницей президента Майи Санду. В числе внешнеполитических приоритетов связи с Россией у нового премьера лишь на четвертом месте. Как изменятся отношения между Россией и Молдавией, когда власть в Кишиневе оказалась полностью сосредоточена в руках проевропейски настроенных политиков? Подробности...
Перейти в раздел…

Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
Перейти в раздел…

Анджела Дэвис: История революционерки

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Виктор Сухоруков в «Брате 2» цитирует известный советский лозунг: «Свободу Анджеле Дэвис!». Кроме этого, у нас про нее ничего и не знают. Между тем, Анджела – очень интересный человек, с богатой биографией и сложной судьбой. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

«Августовский синдром» и как от него избавиться

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Август представляет собой антипод мая – самого светлого для России месяца, когда мы вспоминаем наиболее важную в истории победу над врагом. Май – это окончательное пробуждение суровой российской природы и длинные выходные, август – завершение лета и ожидание каких-то неприятностей. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Зеленский показал скотское отношение к русским

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
Есть подозрение, что именно русские граждане Украины поставят жирную точку в политической карьере Зеленского. Не исключено и то, что русские граждане действительно покинут украинское государство, по праву забрав с собой территории от Збруча до Дона. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария
Перейти в раздел…

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 5 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
Подробности...

Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
Подробности...

Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Полностью доволен

  • Скорее доволен

  • Скорее не доволен

  • Полностью разочарован

  • Не следил за их выступлением
Что делать проживающим на Украине русским?
  • Уезжать

  • Оставаться
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
    Сборная США одержала победу в медальном зачете Олимпиады В Совфеде назвали войну 2008 года уроком для Украины ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР В Госдуме оценили идею семидневной рабочей недели
    Глава ОКР оценил шансы российской сборной на Олимпиаде в Париже Зеленского обвинили в обмане жителей восточной и центральной Украины В США оценили российские «Робокатюши» Названы города России, где быстрее всего дорожают «однушки»
    Украинскую легкоатлетку затравили за фото с россиянкой Ласицкене Украина подняла МиГ-29 на перехват летевшего в Румынию «кукурузника» Установлен источник массового отравления детей в поезде Мурманск – Адлер Президент «Барселоны» назвал новый клуб Месси

    Главная тема


    Жестокость и малодушие: Как Сталин проявил себя в качестве военного лидера

    художественная гимнастика


    Винер-Усманова назвала Олимпиаду в Токио «полным крахом и позором»

    точка замерзания


    МИД Чехии призвал выстраивать отношения с Россией заново

    прогноз погоды


    Россиян предупредили о приближении аномальной жары

    Видео

    идеологические диверсии


    Как НАТО ведет подрывную пропаганду в России

    гражданская война


    Этнические амбиции разрушают одну из крупнейших стран Африки

    стратегические вооружения


    Уникальная операция стала последней победой СССР в холодной войне

    русские моллюски


    Рассказ про рапаны стал саморазоблачением Зеленского

    жесткий ответ


    Россия теряет терпение к выходкам Таллина

    вестник Апокалипсиса


    Тимур Шерзад: Возможна ли сегодня ядерная война?

    делегировать полномочия


    Алексей Алешковский: Чего хотят революционеры, и главное – зачем

    Кто ты?


    Алексей Нечаев: Зеленский показал скотское отношение к русским

    на ваш взгляд


    Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?

    Президент «Барселоны» назвал новый клуб Месси

       8 августа 2021, 12:25
    Фото: Nayra Halm/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил, что аргентинский нападающий Лионель Месси перейдет в «Пари Сен-Жермен».

    «Лионель перейдет в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы Месси остался в «Барселоне», но этого не произойдет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался», – цитирует Лапорту Tuttomercatoweb.

    Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз – Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

    О том, что Месси покинул клуб, было объявлено 5 августа. Стороны были готовы заключить новый контракт, но он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).

    В феврале Месси был признан Международной федерацией футбольной истории и статистики лучшим игроком по итогам десятилетия среди представителей стран-членов Южноамериканской конфедерации футбола. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Волочкова опубликовала откровенные фото с отдыха в Греции
       7 августа 2021, 19:17
    Фото: instagram.com/volochkova_art/
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографии с отдыха в Греции, на которых она запечатлена в полупрозрачном мокром платье.

    «Поплавала в море в платье, но выйти сухой из воды не получилось», – подписала пост в Instagram артистка.

    Часть комментаторов отреагировала негативно на такую публикацию. «Ну, когда рейтинг падает, а деньги нужны... Разочаровалась», – написала nast­­_byryukova. При этом ряд подписчиков все же похвалили балерину за смелость. «Сексуально, Насть», – поделился мыслями vladislavstalmansky.

    В начале 2020 года Волочкова резко отреагировала на критику подписчиков, не оценивших фотографию со шпагатом. «Я ноги не устану поднимать и в 60. А Вы на свою рожу посмотрите. Жопу поднимите свою и принесите в зал, вместо того, чтобы завидовать моему шпагату», – отвечала балерина критикам.

    Коментарии (92)
    Российские эксперты сочли позором судейство выступления гимнастки Авериной на ОИ
       7 августа 2021, 14:05
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Российская гимнастка Дина Аверина не допустила ни одной ошибки, она была лучшей, но судейство было вопиющей несправедливостью, заявили первый тренер сестер Авериных Лариса Белова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и депутат Госдумы Ирина Роднина, прокомментировав поражение российских гимнасток на Олимпиаде в Токио.

    «У меня пока просто нет слов. Дина никакого повода не дала, она была лучшей. Не хочу сказать ничего плохого про (гимнастку из Израиля Лину) Ашрам, она действительно шла просто, как танк, но потеря есть потеря, когда (Яна) Кудрявцева потеряла предмет, олимпийской чемпионкой стала (Маргарита) Мамун. С самого начала было видно, что девчонок жмут с оценками», – приводит ТАСС слова Беловой.

    «Ашрам хорошо работала, но в последнем виде она дала повод. Лента – это такой предмет, что даже 23 балла уже является хорошим результатом. А тут она получает такую же оценку, как и без потери, такого не может быть. Такого расклада никто не предполагал», – добавила она.

    Израильская гимнастка во время своего выступления в заключительном упражнении уронила ленту, но все равно показала второй результат в этом снаряде (23,300), уступив только Авериной (24,000).

    Винер-Усманова назвала позором судейство турнира по личному многоборью на Олимпийских играх в Токио.

    «Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю так же, как Алексей Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады – и за исполнение, и за технику, и за артистическую составляющую», – приводит ее слова RT.

    «Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийским, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», – добавила Винер-Усманова.

    Также она допустила уход из сборной России по художественной гимнастике.

    «Все дело в том, есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо. Так не должны судиться соревнования. Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет», – приводит ТАСС комментарий Винер-Усмановой.

    «Есть судейские ошибки, есть у спортсменов ошибки. Наверное, нам надо сейчас девушек поблагодарить, они замечательно поработали. Нужно поддержать их в этой ситуации. Понятное дело, что против нас особенно готовятся. Для них это сложная ситуация, как и для нас. Надо какие-то делать выводы. Слишком долго мы были на первом месте, что вызывало у многих раздражение», – заявила «Спорт-Экспресс» трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина.

    Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает трагедией поражение российских гимнасток в личном многоборье на ОИ.

    «Девочки боролись, не справились с волнением, перегорели в квалификации перед финалом. Наверное, по поводу судейства скажут эксперты, к коим я не отношусь. Какие-то моменты – мне казалось, что Дина лучше выступила с мячом. А с человеческой точки зрения нужно поддержать, конечно, девочек – они молодцы, боролись», – заявил он.

    Сама Дина Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.

    Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на ОИ в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (84)
    ОКР подаст заявление в международную федерацию гимнастики из-за судейства на ОИ

    7 августа 2021, 16:16

    Текст: Вера Басилая

    Олимпийский комитет России (ОКР) не будет закрывать глаза на судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио и уже готовит официальные обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG), заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

    «Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся Олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», – написал Поздняков в Instagram.

    По его мнению, спортсмены и тренеры сделали все возможное, чтобы исправить оценки судей, был подан протест на пересмотр.

    «Но сегодня ни один челлендж, поданный по поводу баллов Дины, удовлетворен не был. Конечно, эмоционально мне, как и многим другим, показалось, что в некоторых выступлениях Дина была сильнее. И то, что в итоге золото не у нее, безусловно, очень обидно и больно. Как и четвертое место Арины, которую наказали за ошибку гораздо жестче, чем будущую победительницу турнира», – добавил глава ОКР.

    На ваш взгляд

     
    Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?





    Обсуждение:  39 комментариев

    Ранее эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио.

    Сама Дина Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.

    Ранее россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.

    Коментарии (48)
    Эпидемиолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1,5 тыс. человек
       7 августа 2021, 15:39
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Один человек мог передать коронавирус 1,5 человек из-за особенности иммунной системы суперраспространителя, заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

    «Организм такого заболевшего создает благоприятные условия для более быстрой репликации вирусных частиц и большего выброса их во внешнюю среду», – приводит слова Шункова канал «360».

    Другими причинами могли стать образ жизни и профессиональная деятельность больного. В частности, он мог посещать места большого скопления людей, где не соблюдалась социальная дистанция.

    По словам Шункова, выявлять таких суперраспространителей крайне сложно. «Бывало так, что отстраняли здоровых, которые, вероятнее всего, могли заразиться и оставляли на работе контактных, которые в итоге заболевали. И цепочка заражений продолжалась», – уточнил врач.

    Ранее руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что в России зафиксирован случай суперраспространения COVID, когда один человек передал инфекцию сразу 1,5 тыс. человек.

    Семенов пояснил, что по статистике один пациент с COVID-19 при стандартным варианте коронавируса инфицирует от двух до трех человек, при дельта-штамме – от пяти до шести человек, суперраспространитель же может инфицировать значительно больше среднего числа.

    Коментарии (42)
    Глава СНБО заявил о желании России уничтожить Украину
       7 августа 2021, 17:27
    Фото: Yevhenii Liubimov/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Россия пытается уничтожить Украину при помощи политиков из Евросоюза, заявил глава украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

    «Перед нами сейчас есть большие вызовы, мы должны присоединиться к европейской энергосистеме в 2023 году. Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и Россия нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну», – сказал Данилов в интервью изданию «Новое время».

    По его словам, в Европе начали «шевелиться мастодонты», для которых «успехи» президента Украины Владимира Зеленского представляют угрозу.

    «Их там (в Европе – прим. ВЗГЛЯД) очень много. Они заканчивают свою политическую карьеру на Западе и начинают экономическую карьеру у [президента России] Владимира Путина. Это недопустимые вещи. Их много: австрийцы, французы, немцы. Все эти люди, которые поучают нас, как нам надо жить», – заявил секретарь СНБО.

    Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что трансляция русскоязычных фильмов по украинским каналам угрожает национальной безопасности страны.

    Коментарии (96)
    Россиянка Ласицкене завоевала «золото» на Олимпийских играх
       7 августа 2021, 16:09
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене завоевала золото на Олимпиаде в Токио.

    Ласицкене с первой попытки покорила планку на высоте в 2,04 метра, и стала победительницей, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд

     
    Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?





    Обсуждение:  39 комментариев

    Ранее в субботу сборная России по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях, получив в произвольной программе 98,8000 балла.

    Коментарии (37)
    Ставшая второй на ОИ гимнастка Аверина назвала себя истинным победителем соревнований
       7 августа 2021, 13:51
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Российская гимнастка Дина Аверина, ставшая серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.

    Аверина заявила, что ее совесть чиста, «четыре вида прошла для себя хорошо, без потерь», передает РИА «Новости».

    «Считаю, на сегодняшний день я выиграла. Они (судьи) знали, что мы всегда выигрываем. Вот и было такое судейство. Было долго в конце (когда выставляли последнюю оценку). Я сразу поняла, что они делают так, чтобы я не выиграла. Я столько лет в спорте – все уже знаю», – сказала гимнастка.

    Она указала, что «знала все оценки по ходу выступления» и «не смогла понять судейство», передает ТАСС.

    «Раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят. Считать оценки бессмысленно, я выходила спокойно, меня не трясло. Сегодня Ирина Винер-Усманова (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер команды) мне сказала: «Дин, у тебя есть шанс, борись до конца – не подведи страну, покажи настоящую художественную гимнастику», – поделилась Аверина.

    Она добила, что сразу поняла, что не получит оценок выше, чем у израильтянки Лины Ашрам. При этом Ашрам во время заключительного упражнения допустила потерю ленты.

    «Конечно, я хотела золото, а сейчас расстроена. Перед последним своим выходом я видела, что Линой уронила ленту, а потому понимала, что у меня появился шанс. Думала, что если сделаю ленту без ошибок, то мне поставят хорошую оценку. К сожалению, этого не случилось. Особо выражаться не буду, но судейство сегодня было несправедливым, я поняла это сразу: уже на первом виде занизили оценку, а дальше пошло-поехало», – заключила Аверина.

    Тренеры российских «художниц» подали протест на баллы Авериной после упражнения с лентой в индивидуальном многоборье на ОИ, требуя пересмотра оценки, но он был отклонен.

    По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) россиянка набрала 107,650 балла и выиграла серебро.

    Ашрам (107,800) прервала гегемонию российских спортсменок в личном многоборье, которая длилась на Олимпийских играх 25 лет. В последний раз россиянки не завоевывали олимпийское золото в данной дисциплине на Олимпиаде-1996 в Атланте.

    Коментарии (69)
    Ирак заявил об эвакуации своих граждан из Белоруссии
       7 августа 2021, 16:25
    Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Посольство Ирака в России организует 10 августа эвакуационный рейс для граждан страны, застрявших в Белоруссии, заявил посол арабской республики в Москве Абдель Рахман аль-Хасани.

    «Посольство Республики Ирак в России объявляет, что компания «Иракские авиалинии» организует 10 августа эвакуационный рейс для иракских граждан, застрявших в Беларуси во вторник», – цитирует главу иракской дипмиссии РИА «Новости».

    Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил в среду, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.

    Евросоюз назначил на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.

    Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.

    Ранее  ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.

    Белоруссия 28 июня отозвала своего постоянного представителя в Европейском союзе Александра Михневича, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет на въезд в республику для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.

    В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.

    Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.

    Коментарии (37)
    Задержаны участники массовой драки мигрантов в Мытищах

    7 августа 2021, 18:17

    Текст: Алексей Дегтярев

    В подмосковном городе Мытищи задержаны три человека после массовой драки с участием 40 мигрантов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

    «По факту драки на Пограничной улице города Мытищи Следственным управлением межмуниципального управления МВД России «Мытищинское» возбуждены уголовные дела по статье 111 и ст. 213 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство»)», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Там пояснили, что в результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны трое мужчин, их подозревают в совершении этих преступлений.

    В пятницу сообщалось, что в Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали около 40 мигрантов. Один человек был госпитализирован.

    Коментарии (39)
    В Госдуме оценили слова главы СНБО о желании России «уничтожить» Украину

    7 августа 2021, 18:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    Заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о желании Москвы «уничтожить» Киев являются последствием украинской кадровой политики, ведущейся в угоду идеологии, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

    «Угрозу Украине представляют вот такие руководители, как Данилов, которые из пальца высасывают заявления сомнительного характера, а потом корчат из себя экспертов в вопросах национальной безопасности. Кадровая политика сегодняшней Украины – это не отбор по профпригодности, а идеологическое тестирование по принципу «свой-чужой». И тут же включается другой принцип – «пусть лучше дурак, но свой», – цитирует Бальбека РИА «Новости».

    Он отметил, что благодаря таким деятелям в средствах массовой информации появляется «различная ахинея про российскую угрозу, потому что распространяют ее вот такие прошедшие важный тест».

    Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия пытается уничтожить Украину при помощи политиков из Евросоюза.

    Коментарии (23)
    Россиян предупредили о приближении аномальной жары
       8 августа 2021, 01:34
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Аномальная жара до 36-37 градусов прогнозируется в ближайшие дни в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях. Сильная жара ожидается также на юге России и в Поволжье, где температура достигнет 39-40 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на семь-восемь градусов выше нормы. Будет сильная жара до 36-37 градусов. Такая жара там будет минимум до 9 августа. Если она задержится еще на пару дней, то будет уже волна тепла. На юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму тоже прогнозируется очень жаркая погода с температурой 35-38 градусов. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра России ТАСС.

    По словам Вильфанда, Поволжье также ожидает жаркая погода в ближайшие дни. Особенно тепло будет в Самарской области, где прогнозируется 36-38 градусов тепла. Ко вторнику до 37-39 градусов потеплеет в Оренбургской и Саратовской областях.

    «Кроме Кировской области, в Поволжье везде температура выше 30 градусов прогнозируется, а в Самарской области – до 36-38 градусов, в Татарстане – до 35 градусов, в Оренбургской области – до 36 градусов, ко вторнику потеплеет до 39 градусов даже. В Саратовской области ко вторнику потеплеет до 37 градусов», – отметил он.

    Напомним, экстремально жаркая погода также наблюдалась в ряде регионов России в июле.

    Ранее климатолог Александр Чернокульский отметил, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.

    Коментарии (9)
    Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на ОИ

    8 августа 2021, 06:58

    Текст: Антон Никитин

    Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье и принесла национальной команде 70-ю медаль на Олимпийских играх в Токио.

    Россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко в упражнении с двумя парами булав и тремя обручами набрали 44,200 балла. В сумме по итогам двух упражнений сборная России за свое выступление получила 90,400 балла, передает РИА «Новости».

    Напомним, в субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.

    Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (62)
    США отправили бомбардировщики B-52 в Афганистан для борьбы с талибами
       7 августа 2021, 17:47
    Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Keifer Bowes
    Текст: Вера Басилая

    Американские бомбардировщики B-52 Stratofortress отправлены для борьбы с боевиками радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), самолеты наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд, сообщает газета Times.

    Самолеты вылетели в Афганистан с авиабазы США Эль-Удейд в Катаре, их количество не уточняется. Они наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. При авиаударах используются также самолеты огневой поддержки AC-130, передает РИА «Новости».

    В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.

    Накануне боевики запрещенного в России и признанного террористическим движения «Талибан» захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. В тот же день Афганистан заявил о наличии доказательств поддержки талибов Пакистаном.

    До этого Москва предупредила о заметном увеличении активности талибов в Афганистане и деградации ситуации в стране из-за решения НАТО задержать вывод войск из страны.

    Коментарии (44)
    Залповый выброс нефти с танкера произошел в море под Новороссийском
       7 августа 2021, 22:20
    Фото: Awo2 William S. Stevens/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Залповый выброс нефти с греческого танкера «Минерва симфони» (Minerva Symphony) произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

    «Действительно, имеются проблемы, залповый выброс сырой нефти с «Минерва симфони», порт приписки Пирей, флаг Греции. При погрузке с терминала КТК, выносного нефтеналивного устройства – это в море, километров шесть от берега находится, – произошел выброс сырой нефти. Объем непонятен», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

    По его словам, создан оперативный штаб с участием сил и средств Каспийского трубопроводного консорциума. «Они привлекают свои профессиональные аварийно-спасательные подразделения, которые занимаются устранением последствий. Мы привели в готовность силы филиала Морской спасательной службы, но запроса от владельца терминала пока не поступало», – добавил он.

    Напомним, в начале июля крупный разлив нефти произошел на Волге под Саратовом. Кроме того, в конце мая незначительный разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лене в Приангарье.

    Коментарии (13)
    На тушение пожара в ЛИИ им. Громова направили два вертолета

    7 августа 2021, 18:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Для тушения пожара в летно-исследовательском институте имени Громова в городе Луховицы направили два вертолета Московского авиацентра, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

    «Два вертолета Московского авиационного центра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах. Пожар произошел на территории летно-исследовательского института имени Громова площадью семь гектаров», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости».

    Вертолеты имеют специальное водосливное устройство ВСУ-5, с помощью него можно сбросить на очаг возгорания за раз до пяти тонн воды.

    Коментарии (10)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •