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Президент «Барселоны» назвал новый клуб Месси
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Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил, что аргентинский нападающий Лионель Месси перейдет в «Пари Сен-Жермен».
«Лионель перейдет в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы Месси остался в «Барселоне», но этого не произойдет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался», – цитирует Лапорту Tuttomercatoweb.
Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз – Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
О том, что Месси покинул клуб, было объявлено 5 августа. Стороны были готовы заключить новый контракт, но он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).
В феврале Месси был признан Международной федерацией футбольной истории и статистики лучшим игроком по итогам десятилетия среди представителей стран-членов Южноамериканской конфедерации футбола.
Волочкова опубликовала откровенные фото с отдыха в Греции
Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографии с отдыха в Греции, на которых она запечатлена в полупрозрачном мокром платье.
«Поплавала в море в платье, но выйти сухой из воды не получилось», – подписала пост в Instagram артистка.
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Часть комментаторов отреагировала негативно на такую публикацию. «Ну, когда рейтинг падает, а деньги нужны... Разочаровалась», – написала nast_byryukova. При этом ряд подписчиков все же похвалили балерину за смелость. «Сексуально, Насть», – поделился мыслями vladislavstalmansky.
В начале 2020 года Волочкова резко отреагировала на критику подписчиков, не оценивших фотографию со шпагатом. «Я ноги не устану поднимать и в 60. А Вы на свою рожу посмотрите. Жопу поднимите свою и принесите в зал, вместо того, чтобы завидовать моему шпагату», – отвечала балерина критикам.
Российские эксперты сочли позором судейство выступления гимнастки Авериной на ОИ
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Российская гимнастка Дина Аверина не допустила ни одной ошибки, она была лучшей, но судейство было вопиющей несправедливостью, заявили первый тренер сестер Авериных Лариса Белова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и депутат Госдумы Ирина Роднина, прокомментировав поражение российских гимнасток на Олимпиаде в Токио.
«У меня пока просто нет слов. Дина никакого повода не дала, она была лучшей. Не хочу сказать ничего плохого про (гимнастку из Израиля Лину) Ашрам, она действительно шла просто, как танк, но потеря есть потеря, когда (Яна) Кудрявцева потеряла предмет, олимпийской чемпионкой стала (Маргарита) Мамун. С самого начала было видно, что девчонок жмут с оценками», – приводит ТАСС слова Беловой.
«Ашрам хорошо работала, но в последнем виде она дала повод. Лента – это такой предмет, что даже 23 балла уже является хорошим результатом. А тут она получает такую же оценку, как и без потери, такого не может быть. Такого расклада никто не предполагал», – добавила она.
Израильская гимнастка во время своего выступления в заключительном упражнении уронила ленту, но все равно показала второй результат в этом снаряде (23,300), уступив только Авериной (24,000).
Винер-Усманова назвала позором судейство турнира по личному многоборью на Олимпийских играх в Токио.
«Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю так же, как Алексей Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады – и за исполнение, и за технику, и за артистическую составляющую», – приводит ее слова RT.
«Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийским, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», – добавила Винер-Усманова.
Также она допустила уход из сборной России по художественной гимнастике.
«Все дело в том, есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо. Так не должны судиться соревнования. Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет», – приводит ТАСС комментарий Винер-Усмановой.
«Есть судейские ошибки, есть у спортсменов ошибки. Наверное, нам надо сейчас девушек поблагодарить, они замечательно поработали. Нужно поддержать их в этой ситуации. Понятное дело, что против нас особенно готовятся. Для них это сложная ситуация, как и для нас. Надо какие-то делать выводы. Слишком долго мы были на первом месте, что вызывало у многих раздражение», – заявила «Спорт-Экспресс» трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает трагедией поражение российских гимнасток в личном многоборье на ОИ.
«Девочки боролись, не справились с волнением, перегорели в квалификации перед финалом. Наверное, по поводу судейства скажут эксперты, к коим я не отношусь. Какие-то моменты – мне казалось, что Дина лучше выступила с мячом. А с человеческой точки зрения нужно поддержать, конечно, девочек – они молодцы, боролись», – заявил он.
Сама Дина Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.
Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на ОИ в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.
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ОКР подаст заявление в международную федерацию гимнастики из-за судейства на ОИ
Олимпийский комитет России (ОКР) не будет закрывать глаза на судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио и уже готовит официальные обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG), заявил глава ОКР Станислав Поздняков.
«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся Олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», – написал Поздняков в Instagram.
По его мнению, спортсмены и тренеры сделали все возможное, чтобы исправить оценки судей, был подан протест на пересмотр.
«Но сегодня ни один челлендж, поданный по поводу баллов Дины, удовлетворен не был. Конечно, эмоционально мне, как и многим другим, показалось, что в некоторых выступлениях Дина была сильнее. И то, что в итоге золото не у нее, безусловно, очень обидно и больно. Как и четвертое место Арины, которую наказали за ошибку гораздо жестче, чем будущую победительницу турнира», – добавил глава ОКР.
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Ранее эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио.
Сама Дина Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.
Ранее россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.
Эпидемиолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1,5 тыс. человек
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Один человек мог передать коронавирус 1,5 человек из-за особенности иммунной системы суперраспространителя, заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.
«Организм такого заболевшего создает благоприятные условия для более быстрой репликации вирусных частиц и большего выброса их во внешнюю среду», – приводит слова Шункова канал «360».
Другими причинами могли стать образ жизни и профессиональная деятельность больного. В частности, он мог посещать места большого скопления людей, где не соблюдалась социальная дистанция.
По словам Шункова, выявлять таких суперраспространителей крайне сложно. «Бывало так, что отстраняли здоровых, которые, вероятнее всего, могли заразиться и оставляли на работе контактных, которые в итоге заболевали. И цепочка заражений продолжалась», – уточнил врач.
Ранее руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что в России зафиксирован случай суперраспространения COVID, когда один человек передал инфекцию сразу 1,5 тыс. человек.
Семенов пояснил, что по статистике один пациент с COVID-19 при стандартным варианте коронавируса инфицирует от двух до трех человек, при дельта-штамме – от пяти до шести человек, суперраспространитель же может инфицировать значительно больше среднего числа.
Глава СНБО заявил о желании России уничтожить Украину
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Россия пытается уничтожить Украину при помощи политиков из Евросоюза, заявил глава украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Перед нами сейчас есть большие вызовы, мы должны присоединиться к европейской энергосистеме в 2023 году. Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и Россия нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну», – сказал Данилов в интервью изданию «Новое время».
По его словам, в Европе начали «шевелиться мастодонты», для которых «успехи» президента Украины Владимира Зеленского представляют угрозу.
«Их там (в Европе – прим. ВЗГЛЯД) очень много. Они заканчивают свою политическую карьеру на Западе и начинают экономическую карьеру у [президента России] Владимира Путина. Это недопустимые вещи. Их много: австрийцы, французы, немцы. Все эти люди, которые поучают нас, как нам надо жить», – заявил секретарь СНБО.
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что трансляция русскоязычных фильмов по украинским каналам угрожает национальной безопасности страны.
Россиянка Ласицкене завоевала «золото» на Олимпийских играх
Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене завоевала золото на Олимпиаде в Токио.
Ласицкене с первой попытки покорила планку на высоте в 2,04 метра, и стала победительницей, передает РИА «Новости».
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Ранее в субботу сборная России по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях, получив в произвольной программе 98,8000 балла.
Ставшая второй на ОИ гимнастка Аверина назвала себя истинным победителем соревнований
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Российская гимнастка Дина Аверина, ставшая серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.
Аверина заявила, что ее совесть чиста, «четыре вида прошла для себя хорошо, без потерь», передает РИА «Новости».
«Считаю, на сегодняшний день я выиграла. Они (судьи) знали, что мы всегда выигрываем. Вот и было такое судейство. Было долго в конце (когда выставляли последнюю оценку). Я сразу поняла, что они делают так, чтобы я не выиграла. Я столько лет в спорте – все уже знаю», – сказала гимнастка.
Она указала, что «знала все оценки по ходу выступления» и «не смогла понять судейство», передает ТАСС.
«Раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят. Считать оценки бессмысленно, я выходила спокойно, меня не трясло. Сегодня Ирина Винер-Усманова (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер команды) мне сказала: «Дин, у тебя есть шанс, борись до конца – не подведи страну, покажи настоящую художественную гимнастику», – поделилась Аверина.
Она добила, что сразу поняла, что не получит оценок выше, чем у израильтянки Лины Ашрам. При этом Ашрам во время заключительного упражнения допустила потерю ленты.
«Конечно, я хотела золото, а сейчас расстроена. Перед последним своим выходом я видела, что Линой уронила ленту, а потому понимала, что у меня появился шанс. Думала, что если сделаю ленту без ошибок, то мне поставят хорошую оценку. К сожалению, этого не случилось. Особо выражаться не буду, но судейство сегодня было несправедливым, я поняла это сразу: уже на первом виде занизили оценку, а дальше пошло-поехало», – заключила Аверина.
Тренеры российских «художниц» подали протест на баллы Авериной после упражнения с лентой в индивидуальном многоборье на ОИ, требуя пересмотра оценки, но он был отклонен.
По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) россиянка набрала 107,650 балла и выиграла серебро.
Ашрам (107,800) прервала гегемонию российских спортсменок в личном многоборье, которая длилась на Олимпийских играх 25 лет. В последний раз россиянки не завоевывали олимпийское золото в данной дисциплине на Олимпиаде-1996 в Атланте.
Ирак заявил об эвакуации своих граждан из Белоруссии
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Посольство Ирака в России организует 10 августа эвакуационный рейс для граждан страны, застрявших в Белоруссии, заявил посол арабской республики в Москве Абдель Рахман аль-Хасани.
«Посольство Республики Ирак в России объявляет, что компания «Иракские авиалинии» организует 10 августа эвакуационный рейс для иракских граждан, застрявших в Беларуси во вторник», – цитирует главу иракской дипмиссии РИА «Новости».
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил в среду, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.
Евросоюз назначил на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.
Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.
Ранее ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.
Белоруссия 28 июня отозвала своего постоянного представителя в Европейском союзе Александра Михневича, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет на въезд в республику для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.
В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Задержаны участники массовой драки мигрантов в Мытищах
В подмосковном городе Мытищи задержаны три человека после массовой драки с участием 40 мигрантов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
«По факту драки на Пограничной улице города Мытищи Следственным управлением межмуниципального управления МВД России «Мытищинское» возбуждены уголовные дела по статье 111 и ст. 213 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство»)», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там пояснили, что в результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны трое мужчин, их подозревают в совершении этих преступлений.
В пятницу сообщалось, что в Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали около 40 мигрантов. Один человек был госпитализирован.
В Госдуме оценили слова главы СНБО о желании России «уничтожить» Украину
Заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о желании Москвы «уничтожить» Киев являются последствием украинской кадровой политики, ведущейся в угоду идеологии, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Угрозу Украине представляют вот такие руководители, как Данилов, которые из пальца высасывают заявления сомнительного характера, а потом корчат из себя экспертов в вопросах национальной безопасности. Кадровая политика сегодняшней Украины – это не отбор по профпригодности, а идеологическое тестирование по принципу «свой-чужой». И тут же включается другой принцип – «пусть лучше дурак, но свой», – цитирует Бальбека РИА «Новости».
Он отметил, что благодаря таким деятелям в средствах массовой информации появляется «различная ахинея про российскую угрозу, потому что распространяют ее вот такие прошедшие важный тест».
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия пытается уничтожить Украину при помощи политиков из Евросоюза.
Россиян предупредили о приближении аномальной жары
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Аномальная жара до 36-37 градусов прогнозируется в ближайшие дни в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях. Сильная жара ожидается также на юге России и в Поволжье, где температура достигнет 39-40 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на семь-восемь градусов выше нормы. Будет сильная жара до 36-37 градусов. Такая жара там будет минимум до 9 августа. Если она задержится еще на пару дней, то будет уже волна тепла. На юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму тоже прогнозируется очень жаркая погода с температурой 35-38 градусов. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра России ТАСС.
По словам Вильфанда, Поволжье также ожидает жаркая погода в ближайшие дни. Особенно тепло будет в Самарской области, где прогнозируется 36-38 градусов тепла. Ко вторнику до 37-39 градусов потеплеет в Оренбургской и Саратовской областях.
«Кроме Кировской области, в Поволжье везде температура выше 30 градусов прогнозируется, а в Самарской области – до 36-38 градусов, в Татарстане – до 35 градусов, в Оренбургской области – до 36 градусов, ко вторнику потеплеет до 39 градусов даже. В Саратовской области ко вторнику потеплеет до 37 градусов», – отметил он.
Напомним, экстремально жаркая погода также наблюдалась в ряде регионов России в июле.
Ранее климатолог Александр Чернокульский отметил, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.
Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на ОИ
Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье и принесла национальной команде 70-ю медаль на Олимпийских играх в Токио.
Россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко в упражнении с двумя парами булав и тремя обручами набрали 44,200 балла. В сумме по итогам двух упражнений сборная России за свое выступление получила 90,400 балла, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.
Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
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США отправили бомбардировщики B-52 в Афганистан для борьбы с талибами
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Американские бомбардировщики B-52 Stratofortress отправлены для борьбы с боевиками радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), самолеты наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд, сообщает газета Times.
Самолеты вылетели в Афганистан с авиабазы США Эль-Удейд в Катаре, их количество не уточняется. Они наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. При авиаударах используются также самолеты огневой поддержки AC-130, передает РИА «Новости».
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.
Накануне боевики запрещенного в России и признанного террористическим движения «Талибан» захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. В тот же день Афганистан заявил о наличии доказательств поддержки талибов Пакистаном.
До этого Москва предупредила о заметном увеличении активности талибов в Афганистане и деградации ситуации в стране из-за решения НАТО задержать вывод войск из страны.
Залповый выброс нефти с танкера произошел в море под Новороссийском
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Залповый выброс нефти с греческого танкера «Минерва симфони» (Minerva Symphony) произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
«Действительно, имеются проблемы, залповый выброс сырой нефти с «Минерва симфони», порт приписки Пирей, флаг Греции. При погрузке с терминала КТК, выносного нефтеналивного устройства – это в море, километров шесть от берега находится, – произошел выброс сырой нефти. Объем непонятен», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.
По его словам, создан оперативный штаб с участием сил и средств Каспийского трубопроводного консорциума. «Они привлекают свои профессиональные аварийно-спасательные подразделения, которые занимаются устранением последствий. Мы привели в готовность силы филиала Морской спасательной службы, но запроса от владельца терминала пока не поступало», – добавил он.
Напомним, в начале июля крупный разлив нефти произошел на Волге под Саратовом. Кроме того, в конце мая незначительный разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лене в Приангарье.
На тушение пожара в ЛИИ им. Громова направили два вертолета
Для тушения пожара в летно-исследовательском институте имени Громова в городе Луховицы направили два вертолета Московского авиацентра, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
«Два вертолета Московского авиационного центра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах. Пожар произошел на территории летно-исследовательского института имени Громова площадью семь гектаров», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости».
Вертолеты имеют специальное водосливное устройство ВСУ-5, с помощью него можно сбросить на очаг возгорания за раз до пяти тонн воды.