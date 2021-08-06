Суд по иску «любовницы» Ефремова из-за съемной квартиры состоялся в Москве

В Москве состоялось судебное заседание по иску актрисы Дарьи Белоусовой, которую СМИ называют возлюбленной актера Михаила Ефремова, в адрес хозяйки съемной квартиры.

Женщина подала в Басманный районный суд иск к хозяйке съемной квартиры, в которой она и Михаил Ефремов находились после ДТП, но до домашнего ареста актера. Хозяйка жилья Анна Захерман выгнала Белоусову из квартиры после того, как узнала, что она жила там с Ефремовым, передает портал 5-tv.ru.

По словам хозяйки, они разгромили всю квартиру – разбили окно, сломали холодильник, плиту, украли пылесос, раскололи унитаз, прожгли и выбросили ковры, матрас, покрывало, занавески, подушки. Белоусова требует с Захерман 317 тыс. рублей – страховой депозит и предоплату за квартиру.

Представители Белоусовой после заседания отказались давать журналистам подробные комментарии. По их словам, заседание прошло «с юмором». В свою очередь, представитель ответчика сказала, что сочла судебный процесс интересным.

«Мы отчасти удовлетворены результатом. Положительный для обоих сторон», – отметила она.

Юрист выразила мнение, что Захерман не будет подавать встречный риск. Она назвала хозяйку квартиры мирным человеком. Теперь стороны будут ждать результатов заседания. Они ожидаются через две недели.

Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет.