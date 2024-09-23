Эксперт: Вашингтон хочет повлиять на президента ОАЭ по российскому и китайскому вопросам

Одной из ключевых тем для обсуждения наверняка будут агрессивные действия Израиля в секторе Газа, а также их «операция пейджеров» и планы наступления на Ливан, отметил Шипицын. Он подчеркнул, что в последнее время ОАЭ заняли четкую позицию в поддержку Палестины, оказывая значительную гуманитарную помощь и поддержку пострадавшим.

«Также президенты обсудят экономические отношения между странами. Американо-эмиратское партнерство активно развивается в сфере технологий: Microsoft инвестировала 1,5 млрд долларов в компанию из ОАЭ по производству искусственного интеллекта G42. Однако партнерство в сфере IT может иметь и обратную сторону: Соединенные Штаты в последнее время выражают обеспокоенность, что ОАЭ и другие страны Ближнего Востока становятся каналом утечки передовых американских технологий искусственного интеллекта в Китай, который использует их для укрепления своего военного потенциала», – сказал он.

Обсуждение коснется и темы российско-эмиратских отношений, которые в последние годы набирают обороты, полагает эксперт. Он указал, что американские чиновники несколько раз предупреждали президента ОАЭ, что слишком тесное сотрудничество с Россией и Китаем в военных вопросах поставит под угрозу отношения с США. «В ответ на это в августе 2023 года ОАЭ и Китай провели первые в истории совместные военно-воздушные учения, а в мае этого года Абу-Даби вынудил США перебросить своих военных, которые ранее находились в ОАЭ, на базу в Катаре. Все это говорит о сдвиге в политике Эмиратов, которые долгое время полагались на американское оружие и защиту», – отметил Шипицын.

Он назвал показательным, что ОАЭ так и не присоединились к антироссийским санкциям, несмотря на давление со стороны западных партнеров. Эксперт напомнил, что в октябре лидер ОАЭ с делегацией посетит саммит БРИКС в Казани.

«Не стоит ожидать, что на этот раз американским чиновникам удастся убедить шейха Аль Нахайяна ограничить военные связи с Китаем и поучаствовать в изоляции России. ОАЭ слишком ценят свой баланс и статус успешного центра бизнеса и туризма, который полностью зависит от безопасности в крайне небезопасном регионе», – считает Шипицын.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что чиновники США предупредили президента ОАЭ шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна, что развитие отношений с Москвой и Пекином может угрожать отношениям с Вашингтоном.